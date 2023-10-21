Умеров поблагодарил Остина за ATACMS: "Это оказывает большое влияние на поле боя"
Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Умеров сообщил в соцсети Х, что имел предметный разговор с Остином, передает Цензор.НЕТ.
"Проинформировал американского коллегу о ситуации на фронте. Поблагодарил руководство США и лично министра Остина за предоставление Украине ATACMS. Это имеет большое влияние на поле боя", - рассказал он.
В свою очередь, пресс-служба Пентагона сообщила, что Остин подтвердил готовность Белого дома обратиться в Конгресс с просьбой о выделении ресурсов, необходимых для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свой народ.
Остин и Умеров также обсудили успешные результаты прошедшего на прошлой неделе в Брюсселе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и последние события в Украине.
І працюй над Атакамс 300
Абрастовічейбаданових нам не потрібно....