Умеров поблагодарил Остина за ATACMS: "Это оказывает большое влияние на поле боя"

Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Умеров сообщил в соцсети Х, что имел предметный разговор с Остином, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал американского коллегу о ситуации на фронте. Поблагодарил руководство США и лично министра Остина за предоставление Украине ATACMS. Это имеет большое влияние на поле боя", - рассказал он.

В свою очередь, пресс-служба Пентагона сообщила, что Остин подтвердил готовность Белого дома обратиться в Конгресс с просьбой о выделении ресурсов, необходимых для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свой народ.

Остин и Умеров также обсудили успешные результаты прошедшего на прошлой неделе в Брюсселе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и последние события в Украине.