Умеров поблагодарил Остина за ATACMS: "Это оказывает большое влияние на поле боя"

atacms

Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Умеров сообщил в соцсети Х, что имел предметный разговор с Остином, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал американского коллегу о ситуации на фронте. Поблагодарил руководство США и лично министра Остина за предоставление Украине ATACMS. Это имеет большое влияние на поле боя", - рассказал он.

Читайте также: Три модификации танков Leopard приняты на вооружение, - Минобороны

В свою очередь, пресс-служба Пентагона сообщила, что Остин подтвердил готовность Белого дома обратиться в Конгресс с просьбой о выделении ресурсов, необходимых для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свой народ.

Остин и Умеров также обсудили успешные результаты прошедшего на прошлой неделе в Брюсселе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и последние события в Украине.

Автор: 

Остин Ллойд (420) ATACMS (139) Умеров Рустем (632)
На полі бою… https://censor.net/ua/news/3450916/rosiyiskyyi_rep_ta_rozkydannya_dolariv_spivorganizator_kyyivskyh_vechirok_de_kryvdyly_divchat_zaharov
показать весь комментарий
21.10.2023 18:17 Ответить
Умеров! Мовчи
І працюй над Атакамс 300
Абрастовічейбаданових нам не потрібно....
показать весь комментарий
21.10.2023 18:48 Ответить
Умеров, напомни Зеле за асфальт вместо Сапсана и тогда поймёшь, почему нам пока не дали западные ракеты большей дальности.
показать весь комментарий
21.10.2023 18:57 Ответить
"Дякуємо, дайте ще", - хіба мама в дитинстві тебе не вчила так відповідати.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:30 Ответить
Наші хитрожопі сусіди дадут' ще бо староґо озброення там на складах купа силенна яке жере ґроші такспеєрс на зберіґання. Дешевше то на літак, і в Украіну. Куди воно полетит', де ше зірве, то іншалла і троха стріомно, але курва ти ракети таки ******** зброя, кацапи тащацця.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:14 Ответить
 
 