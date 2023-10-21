Тоннели и роботизированные машинки для подвоза БК: в ВСУ рассказали о новой тактике армии РФ под Авдеевкой
На Авдеевском направлении россияне начали использовать новую тактику – роют тоннели ближе к украинским позициям и применяют для подвоза боекомплекта роботизированные машинки.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"На Авдеевском направлении они начали применять такую тактику – рыть туннели. Подрывают туннели поближе к нашим позициям. Во-первых, для маскировки, во-вторых, чтобы где-то вынырнуть неожиданно поближе к нашим позициям", – рассказал Коцуконь.
Также, по его словам, украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных машинок, выполняющих функцию транспортных – с помощью дистанционного управления подвозят оккупантам БК.
Он отметил, что по принципу действия эти средства похожи на игрушечные машинки на радиоуправлении, но "это не обычные машинки, это какие-то специализированные" – они "довольно большие" и способны перемещать "нормальный" вес.
А еще надо над туннелями
Построить больницы
А танки поставить во дворе школы
А лучше - детского садика
Ну что тут скажешь -уроды
Мрази
кацапи ставлять танки в школах і садочках ще з 2014
шкода, що наші держиморди за дерибаном немають часу стимулювати розвиток іновацій
а у нас есть такие же роботизированные подвозчики?
Про це він https://www.facebook.com/watch/?v=458906942813125 розповів у понеділок, 29 серпня, на ФБ.
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський. Джерело:
МО РФ объявило о вознаграждении в 1 миллион рублей за захват платформы и ее передачу сотрудникам ведомства
Днями в Одесі вінницька волонтерська група "Baggi для ЗСУ" передала https://avto.novyny.live/v-mvs-poiasnili-chi-potribna-dovidka-z-viiskkomatu-dlia-reiestratsiyi-avtomobilia-113748.html військовим 11 легких позашляховиків "Хижак". Баггі створені силами волонтерів та поки є дрібносерійним виробництвом ентузіастів.
Для ЗСУ передали бойового робота для евакуації поранених бійців із поля бою!
"Сьогодні ми привезли в Україну зброю майбутнього. Це унікальний бойовий робот, керований дистанційно. Це військова машина, що стоїть на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО - Естонії, Німеччини та Норвегії. Спільний витвір Німеччини та Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з'явилася в Україні. Ми думаємо, вона зробить потужний внесок для нашої перемоги", - цитує Порошенко.
Ваш опонент чомусь вам скидує у відповідь medevac-робота. Треба наголосити, шо medevac-роботи та роботи підвозу вантажу трохи різні за складністю і нюансами. Medevac-роботи це більш комплексний і новітній напрямок, їх прямо зараз перші моделі розробляють в різних країнах і щє експериментують з конструкціями. Наприклад, в ЗСУ іноді використовують літаючі вантажні дрони для евакуації, вони можуть пролетіти 40-70 км з вантажем 180кг. Оці повзаючі більш проблемні - релʼєф зритий вибухами, десь міни, десь окопи - проїхати навіть на траках може бути складно.
Роботизовані наземні платформи ЗСУ частіше використовує для дістанційного мінування - там вантажопідʼємність хоч і в 1 міну, але не треба рити тунелі, щоб сховати велику ціль від артилерії ворога.
Крім цієї "хрєні" він купив та передав в війська ще дуже-дуже багато всіляких "хрєнєй". Я це знаю, бо приймаю в цих покупках безпосередню участь через "Справу Громад".
В одній "хрєні", а конкретніше в бронеавтомобілі Шілд, которий має особисте ім'я "Халк" приварена металева табличка з моїм ім'ям, як спонсора в придбанні цього бронеавтомобіля. В нас працює така система: якщо ми спонсори назбирали N-ну суму, то Порошенко добавляє рівно стільки.
(Жарт).
«Ворог дуже сильно розвивається»: військовий на позивний «Токар» про атаки РФ FPV-дронами
https://www.youtube.com/shorts/a1H8WuMIdxQ
