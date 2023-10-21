Тоннели и роботизированные машинки для подвоза БК: в ВСУ рассказали о новой тактике армии РФ под Авдеевкой

На Авдеевском направлении россияне начали использовать новую тактику – роют тоннели ближе к украинским позициям и применяют для подвоза боекомплекта роботизированные машинки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"На Авдеевском направлении они начали применять такую тактику – рыть туннели. Подрывают туннели поближе к нашим позициям. Во-первых, для маскировки, во-вторых, чтобы где-то вынырнуть неожиданно поближе к нашим позициям", – рассказал Коцуконь.

Читайте также: Оккупанты не оставляют попыток взять Авдеевку. За сутки на Таврическом направлении потери россиян составляют 496 человек и 50 единиц военной техники, - Силы обороны

Также, по его словам, украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных машинок, выполняющих функцию транспортных – с помощью дистанционного управления подвозят оккупантам БК.

Он отметил, что по принципу действия эти средства похожи на игрушечные машинки на радиоуправлении, но "это не обычные машинки, это какие-то специализированные" – они "довольно большие" и способны перемещать "нормальный" вес.

Смотрите также: Зрелищная детонация вражеской техники после атаки бойцов 110 ОМБр. ВИДЕО