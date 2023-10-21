РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9274 посетителя онлайн
Новости Война
20 556 60

Тоннели и роботизированные машинки для подвоза БК: в ВСУ рассказали о новой тактике армии РФ под Авдеевкой

війна

На Авдеевском направлении россияне начали использовать новую тактику – роют тоннели ближе к украинским позициям и применяют для подвоза боекомплекта роботизированные машинки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"На Авдеевском направлении они начали применять такую тактику – рыть туннели. Подрывают туннели поближе к нашим позициям. Во-первых, для маскировки, во-вторых, чтобы где-то вынырнуть неожиданно поближе к нашим позициям", – рассказал Коцуконь.

Читайте также: Оккупанты не оставляют попыток взять Авдеевку. За сутки на Таврическом направлении потери россиян составляют 496 человек и 50 единиц военной техники, - Силы обороны

Также, по его словам, украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных машинок, выполняющих функцию транспортных – с помощью дистанционного управления подвозят оккупантам БК.

Он отметил, что по принципу действия эти средства похожи на игрушечные машинки на радиоуправлении, но "это не обычные машинки, это какие-то специализированные" – они "довольно большие" и способны перемещать "нормальный" вес.

Смотрите также: Зрелищная детонация вражеской техники после атаки бойцов 110 ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444) 110 отдельная механизированная бригада (120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Все как у ХАМАСА
А еще надо над туннелями
Построить больницы
А танки поставить во дворе школы
А лучше - детского садика
Ну что тут скажешь -уроды
Мрази
показать весь комментарий
21.10.2023 18:32 Ответить
+19
вони все вірно роблять. підвозити буханками в еру фпв небезпечно, використовують дистанційне керування.
шкода, що наші держиморди за дерибаном немають часу стимулювати розвиток іновацій
показать весь комментарий
21.10.2023 18:40 Ответить
+15
Петро Порошенко презентував унікального бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових завдань.

Про це він https://www.facebook.com/watch/?v=458906942813125 розповів у понеділок, 29 серпня, на ФБ.
показать весь комментарий
21.10.2023 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все как у ХАМАСА
А еще надо над туннелями
Построить больницы
А танки поставить во дворе школы
А лучше - детского садика
Ну что тут скажешь -уроды
Мрази
показать весь комментарий
21.10.2023 18:32 Ответить
що нового?
кацапи ставлять танки в школах і садочках ще з 2014
показать весь комментарий
21.10.2023 20:23 Ответить
вони все вірно роблять. підвозити буханками в еру фпв небезпечно, використовують дистанційне керування.
шкода, що наші держиморди за дерибаном немають часу стимулювати розвиток іновацій
показать весь комментарий
21.10.2023 18:40 Ответить
тут основний фікус в ритті тунелів, а не в дистанційному керуванні. Дистанційне керування і наші використовують.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:02 Ответить
Нехай позасипає вже орків..
показать весь комментарий
21.10.2023 18:41 Ответить
это тактика известна ещё со времен средневековых войн, когда рыли подкопы под фундаменты крепостных стен и подрывали их, чтобы устремиться в образовавшийся провал.

а у нас есть такие же роботизированные подвозчики?
показать весь комментарий
21.10.2023 18:41 Ответить
Петро Порошенко презентував унікального бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових завдань.

Про це він https://www.facebook.com/watch/?v=458906942813125 розповів у понеділок, 29 серпня, на ФБ.
показать весь комментарий
21.10.2023 18:46 Ответить
Порошенко передав парамедикам робота для порятунку поранених. ВІДЕО29/08/2022 20:57
показать весь комментарий
21.10.2023 18:48 Ответить
я хочу видеть серийное изделие производимое на оборонном заводе в Украине.
показать весь комментарий
21.10.2023 18:53 Ответить
такой транспортер должен быть в каждой роте на передке.
показать весь комментарий
21.10.2023 18:55 Ответить
Нікому робити. Всі хто не зайнятий дерибаном, зайнятий укладанням асфальту, прикрашанням нових торгових магазинів, відкриттям кахфєшок, або просто торгує на базарі. На крайняк просто бухає і дрочить, але організувати нормальне виробництво, хоч чого небудь - немає клепки в голові.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:44 Ответить
да, про отсутствие организационных способностей для серийного производства - это вы верно подметили. проще купить за границей и устраивать на этом пиар. и ведь не все даже способны понять, что пиарится собственная организационная импотенция.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:51 Ответить
І я хочу бачити серійне виробництво таких роботизованих машин, але вибачайте, якщо зє-влада почне будувати такі заводи,то де вона візьме кошти на будівництво доріг.
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський. Джерело:
показать весь комментарий
21.10.2023 18:57 Ответить
как жаль, что порошенко за свои 4 года не успел наклепать таких машинок.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:01 Ответить
Эстонская компания Milrem Robotics разрабатывает гусеничные безэкипажные наземные платформы THeMIS.

МО РФ объявило о вознаграждении в 1 миллион рублей за захват платформы и ее передачу сотрудникам ведомства
показать весь комментарий
21.10.2023 19:48 Ответить
08.2022
показать весь комментарий
21.10.2023 19:49 Ответить
За наклепані катери досі директора заводу судять, хоча Зеленський ними уже поопіарився.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:49 Ответить
так за три роки їх міг би наклепати і "ззедент" ???
показать весь комментарий
21.10.2023 20:26 Ответить
в результате не смогли наклепать оба. но лучше бы вы пиарили своих иннициативных сограждан -
Днями в Одесі вінницька волонтерська група "Baggi для ЗСУ" передала https://avto.novyny.live/v-mvs-poiasnili-chi-potribna-dovidka-z-viiskkomatu-dlia-reiestratsiyi-avtomobilia-113748.html військовим 11 легких позашляховиків "Хижак". Баггі створені силами волонтерів та поки є дрібносерійним виробництвом ентузіастів.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:35 Ответить
ініціативним- доземний уклін і под'яка.А піарити можна і "нептуни" і "богдану" і "асвальт" і розмінування Чонгару , але головне "що не втік"
показать весь комментарий
21.10.2023 20:45 Ответить
ну вот разыскивай таких инициативных мастеров и пиарь их, а не то, что ты тут перечислил. советуй донатитить им, а не на европейский автометаллолом по огромным переплатам.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:53 Ответить
Ету хрень уже лет 10 по выставкам и парадам возят и показывают в единственном екземпляре. Покажи хоть раз чтобы оно на фронте использовалось
показать весь комментарий
21.10.2023 18:55 Ответить
во-во.
показать весь комментарий
21.10.2023 18:58 Ответить
Читай!
Для ЗСУ передали бойового робота для евакуації поранених бійців із поля бою!

"Сьогодні ми привезли в Україну зброю майбутнього. Це унікальний бойовий робот, керований дистанційно. Це військова машина, що стоїть на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО - Естонії, Німеччини та Норвегії. Спільний витвір Німеччини та Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з'явилася в Україні. Ми думаємо, вона зробить потужний внесок для нашої перемоги", - цитує Порошенко.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:01 Ответить
Я же тебе говорю, что я уже очень давно слышу про оружие будущего. Покажи оружие сегодняшнее в реальных боях.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:04 Ответить
Ви взагалі про різне говорите. Це перша в історії війна, де роботизовані платформи масово використовуються з обох боків. Ці платформи, про які мова в статті - важкі, великі і така ж сама легка ціль для дрона, якби не ключовий момент цієї всієї історії - тунелі. Багато таких тунелей не нариєш під час штурму, тому це така собі ідея загалом - для тих, у кого є тисячі зеків-рабів.

Ваш опонент чомусь вам скидує у відповідь medevac-робота. Треба наголосити, шо medevac-роботи та роботи підвозу вантажу трохи різні за складністю і нюансами. Medevac-роботи це більш комплексний і новітній напрямок, їх прямо зараз перші моделі розробляють в різних країнах і щє експериментують з конструкціями. Наприклад, в ЗСУ іноді використовують літаючі вантажні дрони для евакуації, вони можуть пролетіти 40-70 км з вантажем 180кг. Оці повзаючі більш проблемні - релʼєф зритий вибухами, десь міни, десь окопи - проїхати навіть на траках може бути складно.

Роботизовані наземні платформи ЗСУ частіше використовує для дістанційного мінування - там вантажопідʼємність хоч і в 1 міну, але не треба рити тунелі, щоб сховати велику ціль від артилерії ворога.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:22 Ответить
вантажопідйомність там більше ніж в однуТМку. Там конструктивно вже виходить, що такий робот-сапер везе до сотні кілограмів, хоча він по площі як дві ТМки.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:32 Ответить
Це не я маю показувати зброю майбутнього, а міністерство МО України. Зверніться туди з запитом. Надіюсь вони нададуть відповідь.
показать весь комментарий
22.10.2023 10:24 Ответить
Один робот - це ні про що...їх з 2015 року мали б серійно випускати хоча б по кілька сот на рік...
показать весь комментарий
21.10.2023 19:37 Ответить
А з 2019 року ?
показать весь комментарий
21.10.2023 19:39 Ответить
І ДО 2019 року мали випускатись і після теж!
показать весь комментарий
21.10.2023 20:00 Ответить
якусь кількість цих THeMIS в минулому році поставила з Естонії "Справа громад" з Порохом, також в минулому році 7 одиниць передала Німеччина, і ще сім вже в цьому році. Можі ще було щось, я не слідкував за постачанням цих платформ.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:06 Ответить
Мене цікавить, в коли вже зе-влада зробить-передасть , привезе-передасть в війська?
показать весь комментарий
21.10.2023 19:45 Ответить
ніколи. Це треба прийняти як даність.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:33 Ответить
Ету "хрень" Порошенко купив, привіз і передав в війська.
Крім цієї "хрєні" він купив та передав в війська ще дуже-дуже багато всіляких "хрєнєй". Я це знаю, бо приймаю в цих покупках безпосередню участь через "Справу Громад".
В одній "хрєні", а конкретніше в бронеавтомобілі Шілд, которий має особисте ім'я "Халк" приварена металева табличка з моїм ім'ям, як спонсора в придбанні цього бронеавтомобіля. В нас працює така система: якщо ми спонсори назбирали N-ну суму, то Порошенко добавляє рівно стільки.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:11 Ответить
благотворительность это замечательно, но погоду способно сделать только серийное производство. например существует множество украинских мастеров, которые производят багги по заказу подразделений ЗСУ, поищите в ютубе по слову бандеромобиль, но мы не видим, что этих инициативных и квалифицированных производителей поддерживают украинские меценаты, помогают им расширить производство, чтобы платить нашим инженерам и рабочим работающим на оборону нашей страны, а не оплачивающих работу эстонских кампаний.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:11 Ответить
Згоден з Вами, але поки влада зверне увагу на ці розробки то багато сплине часу, крові наших захисників та смертей українців. Поки, щось налаштають з випуском своїх автороботів прийдеться оплачувати роботу естонських, німецьких і т. д. компаній, так як оплачуємо за другі необхідні ВСУ машини, зброю і т. п.
показать весь комментарий
22.10.2023 10:18 Ответить
Було раніше тут відео як отака ''хрєнь'' бійця тягнула з-під обстрілу
показать весь комментарий
21.10.2023 19:18 Ответить
є.
показать весь комментарий
21.10.2023 18:57 Ответить
Ворог України - китай буде поставляти кацапам масово дешеві роботизовані машини, і це можна зупинити тільки високоточними далекобійними датчиками і чіпами
показать весь комментарий
21.10.2023 18:50 Ответить
У Першу світову англійці рили такі тунелі до німецьких траншей. Ефективно, але затратно. Але зараз є техніка для прослуховування таких робіт. Сенсори
показать весь комментарий
21.10.2023 18:56 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 19:06 Ответить
чим вони їх риють?
показать весь комментарий
21.10.2023 19:07 Ответить
зеками
показать весь комментарий
21.10.2023 19:12 Ответить
кірками, а взагалі смішно читати ваше здивування це ж дамбас там копанок безліч, тобто рити тунелі дамбасята яких зараз женуть на убой під авдіївкою добре вміють.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:47 Ответить
Так шахтьорский край, зігнали всіх з копанок під терикон.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:49 Ответить
А танк, чи БМП теж тунелями перевезуть? А від піхоти нічого кращого не придумали, як мінування.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:30 Ответить
Так ще з 2014 року путлєр всім розказував, що танки та "Гради" донецькі шахтарі повикопували з шахт. значить, якщо з шахт можливо витягувати танки, то по тунелях сам Бог велів ...
(Жарт).
показать весь комментарий
21.10.2023 19:41 Ответить
смішного насправді тут мало, такі кроти можуть прорити тунель в тил
показать весь комментарий
21.10.2023 19:49 Ответить
Тунелі риють для підриву укріплень і несподіваної атаки піхотою
показать весь комментарий
21.10.2023 19:52 Ответить
Я знаю, для чого тунелі риють. Тунельна війна достатньо добре описана ще з Першої світової. Тоді ж розроблялася і тактика протитунельної боротьби. Це з того, що схоже на теперішню війну. Хоча насправді тунелі рили ще у часи облоги фортець римського періоду. Тому тут нічого нового.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:13 Ответить
казали що кацапи так дурні?

«Ворог дуже сильно розвивається»: військовий на позивний «Токар» про атаки РФ FPV-дронами
https://www.youtube.com/shorts/a1H8WuMIdxQ
показать весь комментарий
21.10.2023 19:35 Ответить
І де тут любителі поржать про «робота Фьодора»
показать весь комментарий
21.10.2023 19:39 Ответить
Білецький в інтерв"ю розповів, що головний звиздець - це кацапо-ізраїльський ОРЛАН.
Кому цікаво https://www.pravda.com.ua/ukr/news/2023/10/17/7424505/index.amp
показать весь комментарий
21.10.2023 20:27 Ответить
Какое минимальное расстояние между позициями ? Ну никак не меньше километра . Автор этого идиотского заявления представляет , сколько нужно сил и времени , чтобы прорыть такой туннель . А какие там почвы ? Уж точно не чернозём . Может там камни , песчаник . Хотя вообще нужно быть бдительными , а то и к Киеву за три дня пророют .
показать весь комментарий
21.10.2023 22:20 Ответить
А ми їх відосиками! А ще можемо калік набрати м'ясом закидати! БЛ**Ь - як можна перемогти підкерівництвом зрадника????!!!!
показать весь комментарий
21.10.2023 22:30 Ответить
Зато Україна має грозний УкрОборонПром який нічого не боїться !
показать весь комментарий
22.10.2023 00:27 Ответить
Не треба починати тут вить. Раз про це сказали значить взято до уваги. В тунелях можна їх і поховать а машинки така ж ціль як і пілотована.
показать весь комментарий
22.10.2023 04:20 Ответить
 
 