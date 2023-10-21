РУС
За сутки воинами ОСГВ "Таврия" уничтожены 11 танков и 29 ББМ, - Тарнавский

танк

Военнослужащие оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за сутки ликвидировали 50 единиц российской техники и 496 оккупантов.

Об этом сообщил командующий группировкой Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожено 50 единиц военной техники противника. В частности, 11 танков, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной и 2 - специальной техники. Также уничтожены 4 склада боеприпасов врага. Еще 27 единиц ВВТ оккупантов повреждены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 80% вражеской техники было уничтожено в Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1244 огневые задачи. Общие потери врага составили 496 человек. 2 оккупанта сдались в плен.

Читайте также: За сутки на южном направлении россияне потеряли 1051 солдата и 200 единиц техники, - Тарнавский

Тарнавский Александр (223) контрнаступление на Юге (289)
За добу воїнами ОСУВ Таврія знищено 11 танків та 29 ББМ

Гарненько так ОСУВають рузьгим...
21.10.2023 19:03 Ответить
ну да , Я тоже так могу с Джавелиной
21.10.2023 19:07 Ответить
Давай. Як що здоровя є. Безпелотник може скинути бомбочку.
21.10.2023 19:10 Ответить
11 танків.
Герої України.
21.10.2023 19:07 Ответить
Огромные молодцы. )(уйло реальный д#бил. Перед началом войны, многие аналитики утверждали, что для него война в Украине - самоубийство. Но оказалось, что д#бил - полный д#бил.
21.10.2023 19:44 Ответить
их всё уничтожают-уничтожают, а они всё лезут и лезут.
21.10.2023 19:46 Ответить
Орда.....
21.10.2023 19:56 Ответить
Обалдеть, это как в гусей и уток на охоте стрелять..
21.10.2023 20:05 Ответить
Тарнавський гарний генерал, у нього втрат противника завжди більше ніж в статистиці Генштабу, а просувань більше ніж у діпстейта.
21.10.2023 21:20 Ответить
 
 