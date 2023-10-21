За сутки воинами ОСГВ "Таврия" уничтожены 11 танков и 29 ББМ, - Тарнавский

Военнослужащие оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за сутки ликвидировали 50 единиц российской техники и 496 оккупантов.

Об этом сообщил командующий группировкой Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожено 50 единиц военной техники противника. В частности, 11 танков, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной и 2 - специальной техники. Также уничтожены 4 склада боеприпасов врага. Еще 27 единиц ВВТ оккупантов повреждены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 80% вражеской техники было уничтожено в Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1244 огневые задачи. Общие потери врага составили 496 человек. 2 оккупанта сдались в плен.

