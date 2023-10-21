Эрдоган подтвердил Зеленскому участие Турции в переговорах относительно "формулы мира" на Мальте
Президент Владимир Зеленский подтвердил проведение беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Во время телефонного разговора глава государства поблагодарил Турцию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности и обострениея на Ближнем Востоке, согласившись с необходимостью "обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права".
"Обсудили следующий раунд переговоров по "формуле мира", который состоится на Мальте. Турция будет участвовать, добавляя свой авторитетный голос и позицию", - отметил Зеленский.
Для чого?
Щоб «залучити» ще 2-3 афріканських держав до позиції України?!
Ну, буде 100% ( а не 95%) підтримки. Що це змінять? Нічого! Бо це «політичні заяви» а не реальні дії.
Рада Безпеки ООН не вижене парашу.
Вона там буде «накладивать вєто».
Украіні підтримка G7, а не « більшісті».
G7, точніше США, великої Брітаніі, ЕС мае практичне значення для України.
Тому, ці « перемовини» у Стамбулі, на Мальті - це все пусте.
Не втрачайте час та зусилля на балачки.
Фокус не на Мальту, а на Перемогу України.
Одну спробу Єрмак у Стамбулі вже зробив.
Bayraktar Kizilelma https://www.youtube.com/shorts/HyF6oYq3_p0
"Блазень" теж надіявся на "бліцкріг" - щоб здать Україну і стать таким собі "маріонетковим правителем" на шматку території, який йому кацапи віддадуть "на кормлєніє" А коли не вийшло - мусив прикинуться "патріотом" А тепер "крутиться, як воша на гребінці" : відкрито капітулювать не може - бо патріоти справжні на Хрещатику повісять І вести Україну до перемоги не хоче - бо після перемоги прийдеться відповідать за зраду!