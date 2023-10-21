Эрдоган подтвердил Зеленскому участие Турции в переговорах относительно "формулы мира" на Мальте

Президент Владимир Зеленский подтвердил проведение беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Во время телефонного разговора глава государства поблагодарил Турцию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности и обострениея на Ближнем Востоке, согласившись с необходимостью "обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права".

"Обсудили следующий раунд переговоров по "формуле мира", который состоится на Мальте. Турция будет участвовать, добавляя свой авторитетный голос и позицию", - отметил Зеленский.