Эрдоган подтвердил Зеленскому участие Турции в переговорах относительно "формулы мира" на Мальте

Президент Владимир Зеленский подтвердил проведение беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Во время телефонного разговора глава государства поблагодарил Турцию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности и обострениея на Ближнем Востоке, согласившись с необходимостью "обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права".

"Обсудили следующий раунд переговоров по "формуле мира", который состоится на Мальте. Турция будет участвовать, добавляя свой авторитетный голос и позицию", - отметил Зеленский.

Зеленский Владимир (21647) Эрдоган Реджеп Тайип (939)
Топ комментарии
+14
Якщо що, Ердоган з задоволенням допоможе ЗЄ злити Україну.
Одну спробу Єрмак у Стамбулі вже зробив.
21.10.2023 19:15 Ответить
+10
Шо опять? Формула?
21.10.2023 19:13 Ответить
+5
'''Формула миру'' запрацєю лише тоді коли мордору буде пиз**ць.А до цього це лише літери на папері!
21.10.2023 19:22 Ответить
Сортировать:
Шо опять? Формула?
21.10.2023 19:13 Ответить
Формулу Перемоги потрібно обговорювати.
21.10.2023 19:17 Ответить
Обговорили. І що з того? ........... треба
21.10.2023 19:18 Ответить
Обговорили, випробували - не працює. Контрнаступ буксує. Потрібна нова формула. Більш ядреная.
21.10.2023 19:21 Ответить
...........
21.10.2023 19:30 Ответить
Яка Мальта?!

Для чого?
Щоб «залучити» ще 2-3 афріканських держав до позиції України?!

Ну, буде 100% ( а не 95%) підтримки. Що це змінять? Нічого! Бо це «політичні заяви» а не реальні дії.

Рада Безпеки ООН не вижене парашу.
Вона там буде «накладивать вєто».

Украіні підтримка G7, а не « більшісті».

G7, точніше США, великої Брітаніі, ЕС мае практичне значення для України.

Тому, ці « перемовини» у Стамбулі, на Мальті - це все пусте.
Не втрачайте час та зусилля на балачки.

Фокус не на Мальту, а на Перемогу України.
21.10.2023 19:46 Ответить
Не пей майся.
21.10.2023 19:47 Ответить
Так,Данілича в студію.
21.10.2023 20:02 Ответить
Коли ракети?
21.10.2023 19:15 Ответить
Якщо що, Ердоган з задоволенням допоможе ЗЄ злити Україну.
Одну спробу Єрмак у Стамбулі вже зробив.
21.10.2023 19:15 Ответить
Ердоган не зможе. Внутрішні кроти скорше зможуть.
21.10.2023 19:20 Ответить
Зможе. Він фінансоао зацікавлений "посередник".
21.10.2023 19:21 Ответить
Не зможе. Без наших кротів.
21.10.2023 19:40 Ответить
Говорили,що Ізраїль погасив баригу Ердогана, а включив політика
21.10.2023 19:59 Ответить
'''Формула миру'' запрацєю лише тоді коли мордору буде пиз**ць.А до цього це лише літери на папері!
21.10.2023 19:22 Ответить
Може, поекономити бюджетні гроші замість по мальтах кататися?! Формула миру лише одна - побільше ******** зброї. Від Заходу і від самої України.
21.10.2023 19:24 Ответить
і від самої України
21.10.2023 19:31 Ответить
Оман вже був, тепер мальта
21.10.2023 19:31 Ответить
Султашка ладен встромитись у кожну дірку - колишнє "вєлічіє" з турецьким акцентом спокою не дає.
21.10.2023 19:31 Ответить
краще б таке надали.ніж "формулу миру"
Bayraktar Kizilelma https://www.youtube.com/shorts/HyF6oYq3_p0
21.10.2023 19:40 Ответить
А друзяки Дерьмака з Габону будуть ? Вони навіть в Совбезі ООН присутні, мазу тягнуть за Х......
21.10.2023 19:51 Ответить
Будуть обговорювати формулу капітуляції України? А Крим віддати туркам? Це якійсь ******...
21.10.2023 19:53 Ответить
"Вован" знов "петляє"! Бо так само, як і Путло, потрапив у "цугцванг" з цією війною Кремль надіявся на "бліцкріг" - щоб швиденько перемогти і "поставить світ перед новою політичною реальністю" та вимагать з цим погодиться А так не вийшло І Путло тепер не знає, як з цієї ситуації вилізти: перемогти не вдається і відійти з України не може - бо це рівноцінно капітуляції Йому цього не простять в Масквабаді
"Блазень" теж надіявся на "бліцкріг" - щоб здать Україну і стать таким собі "маріонетковим правителем" на шматку території, який йому кацапи віддадуть "на кормлєніє" А коли не вийшло - мусив прикинуться "патріотом" А тепер "крутиться, як воша на гребінці" : відкрито капітулювать не може - бо патріоти справжні на Хрещатику повісять І вести Україну до перемоги не хоче - бо після перемоги прийдеться відповідать за зраду!
21.10.2023 20:08 Ответить
Вові пора йти ......
21.10.2023 20:16 Ответить
Вова і готується. Подивимось, можливо на цей форум також повезуть кількасот кілограмів "документів", як колись в ОАЕ.
21.10.2023 20:43 Ответить
Цю формулу і Китай і Московія підпише бо там нема нічого про кордони 1991 року. Вони теж за суверенитет України та за добру екологію.
21.10.2023 21:18 Ответить
 
 