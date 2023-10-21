В течение суток отражены атаки врага на 7 направлениях, произошло 68 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 21.10.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 605 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 68 боевых столкновений.

Всего враг нанес 4 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погиблшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Стариково и Белополье Сумской области; Гатище, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Макеевка, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах Васюкивки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Клещиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отразили около 15 атак врага. Также противник нанес авиационные удары неподалеку от Новобахмутовки и Новокалинового Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в том числе Новокалиново, Степное, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 20 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в Новомихайловке Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили атаку противника к северу от Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Малиновка, Червоное, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бургунка, Николаевка, Тягинка и Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Садовое, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 5 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.