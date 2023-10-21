Данилов о запрете УПЦ МП: Речь идет об институте, участвующем в войне на стороне России
Украинский народ не забудет народных депутатов, не голосовавших в первом чтении за законопроект, позволяющий запретить УПЦ Московского патриархата, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Речь идет не о церкви, а об институте, "непосредственно участвующем в войне" на стороне России
"Количество голосов (267 голосов "За". – Ред.), которые получил этот законопроект, говорит, что сегодня достаточно прочная подушка для того, чтобы депутаты в конце концов его проголосовали. Имеем в виду, что о тех депутатах, которые не будут в этом участвовать и не будут голосовать за этот закон, народ Украины точно не забудет. Более того, меня удивляют депутаты, поддерживающие Московскую церковь на территории нашей страны", - заявил Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он подчеркнул, что речь идет не о церкви, а об институте, который "непосредственно участвует в войне на стороне нашего врага, который имеет руководство в Москве, которое призывает убивать наших граждан, убивать наших детей".
"Мы к религии не имеем никакого отношения. Хотите общаться с Богом, общайтесь, сколько вам угодно. Но распространять и насаждать здесь институты, которые работают непосредственно с центром в Москве — это недопустимая вещь и в отношении этого будет поставлена точка. Но все происходит в рамках законодательства", - пояснил секретарь СНБО.
Он добавил, что окончательная версия закона будет после второго чтения, тогда уже можно будет анализировать и понимать, как "все будет происходить юридически".
Напомним, правительство предложило такую модель запрета УПЦ МП. Госслужба по этнополитике и свободе совести путём экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает распоряжение с требованием устранить нарушения. Если предписание не произошло – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации.
Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Российской православной церкви.
17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата.
Тому ЗЄ-***** будуть петляти від цього до останнього моменту.
В законе нет запрета на р работу московской церкви
По каждому приходу все будет решать суд
Это будет длиться лет 50
Вот такие договорняки у власти с Кремлем
Вопросы московской церкви
Решаются на самом высоком уровне
А все это время московская церковь
Будет вести бизнес / а он огромный/
И не платить налоги
Вот что собираются принять депутаты
Вот какой закон выгоден власти
2. Проголосували тільки у першому читанні і тільки після того, як опозиція пригрозила заблокувати трибуну ВР.
3. Навіть цей беззубий кастрований проєкт від ОПЗЄ можуть доповнювати, приймати та підписувати у ЗЄ роками.
2. Нікуда кацапська церква не дінеться.
«Нравітся не нравится», а вона піде за руським военним кораблем.
ЗЄ такий же ватний ублюдок, як прихожани УПЦМП. Йому знов потрібні голоси цих уйобків на виборах. Без них він у сраці.
Ну й з якого такого фуя якись там харківський , чи запорізький пролетарій , що ходив до МП установ зробить висновок , що требо йому голосувати за Фофіка на не за Пєтю чи Юлю ?!
Воно скорійше просто нікуди не пійде , бо скаже собі ,що країну захопили жидобандерівці ...
А те , що якись одеський ЗЕ-качок бігав по ВР й агітував проти , так це й його однопартійців в кількості 173 штуки не переконало . А для більшості "какая разніца" -- взагалом пройшло вздовж непоміченним .
Може годі усюду втикати Вашу "конспірологію" ?!
Требо ЗЕ-шльонд критикувати по суті , якої й без цього голосування дохера й більше .
Один кулініч , один Червинський чього коштує . Й розмінюватися тут на дрібниці не варто .
Слово "руССкий" ніколи не перекладається українською як "РУСЬкий", у цих слів геть різні значення.
Тобто Крим тепер не український й пів Донбасу теж ?!
Ось й питання , чому процесс ліквідації цієї огиди не почався в 2014 рокі або хоча коли Томас отримали ?!
Так що , ЗЕлайно до його багато претензій , але заігрування з ригоблювотою з мертвечуком й його церквою йще тоді були комусь дуже вигідні йще навіть ранійше ніж 2014 рік .
Ми добре бачили , що Філарета ігнорували не тільки риги й комуняки , але й певна частина людей з Нашої України ...
Тобто , давайде , без давайте ...
Релігія й віра дуже тонка річ й тут зміни в кожного наступають по різному . Й засуджувати когось за те , що усвідомлення приходить пізнійше ніж це відбулося у "Сивочолого гетьмана" якось примітивно .
Мій один друг дитинства був на обох Майданах , але продовжував довгий час ходити в Лавру , стверджуючи , мовляв Бог він один и тому він ходить туда не за політінформацією для спасіння души . Важко було його переконати , що той же Онуфрій ніякого відношення до Богу не має й це комерційно-партійня ячейка КГБ-ФСБ .
Требо розуміти й усвідомлювати , що й зараз для багатьох простих й не вчених українців це буде особистою трагедією й це робиться не для цього покоління , а для майбутніх ... яке буде більш обізнанне й свідоме !
https://www.youtube.com/watch?v=-oEMLZImJ-Q
Ведь я институтка, я дочь камергера -
Осколок былого, кровавый рубин.
Теперь сутенёры - моя атмосфера... (с)
А ви, зелені π-дараси, що зробили? Ви ж протиснули закон (і те тільки в першому читанні), який затягує цю процедура на десятиліття!
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/188/178879
Група депутатів із франкції «Слуга народу» відкрито саботує законодавчі ініціативи, пов'язані з Українською православною церквою Московського патріархату. Очолює цю групу заступник керівника фракції Артем Культенко.Як інформує УМ, про це повідомила нардепка від "Голосу" Юлія Клименко у коментарі https://www.liga.net/ua/politics/articles/spasti-onufriya-kak-moskovskaya-tserkov-raskalyvaet-monobolshinstvo-zelenskogo LIGA.net . Її слова на умовах анонімності підтвердили шестеро співрозмовників у СН.
До лідерів "групи спротиву" вони також зарахували "слугу" Павла Халімона. Він відомий тим, що влітку 2022-го придбав на Печерську маєток за 10 млн грн, оформивши його на іншу особу. Завзятих захисників УПЦ Московського патріархату в Слузі народу близько десяти, уточнює один зі співрозмовників.
"Я розумію, хто проти, але цифри не називатиму, - коментує ситуацію Микита Потураєв, голова комітету з питань гуманітарної політики (Слуга народу). - Тому що це боротьба й опоненти законопроєкту теж не сплять". За словами співрозмовників, Культенко і компанія займаються "легким шантажем", погрожуючи перестати підтримувати важливі для СН законопроєкти, якщо питання УПЦ МП буде внесене та проголосовано.
Також ця група депутатів активно працює з рядовими "слугами", підбираючи для кожного індивідуальні меседжі.
"Тим, хто простіше, розповідають про гріхи та прокляття. Більш раціональним - про недостатню кількість священників у Єпіфанія", - каже один із керівників фракції. Варто зауважити, що згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.
У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.
Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив LIGA.net, що спочатку парламент має розглянуті більш важливі законопроєкти, ніж про заборону УПЦ МП. Релігійні питання, за його словами, це "політичні позиції різних партій".
- спочатку заходить КВН
- потім Савік Шустер
- за ним "Квартал-95"
- потім "Ліга Сміху"
- за нею серіал "Слуга Народу"
- потім брехун Бігус
- далі "Оманські домовленості"
- Розвідник, патріот, Роман Червінський в тюрмі БЕЗ ПРАВА ЗАСТАВИ.
Є закон про примусове перейменування онуфріївців в філіал рпц
Це - різні речі.
А по-факту, після 24/02.22 з запровадженням воєного стану (війни з касапами) кожен філіал продержаної лаптєногої організації (і рпц - в т.ч.) має бути заборонений і розпущений відповідним рішенням РНБО та Указом Президента.
Так що ти помилився тільки в твердженні про існування названого тобою закону.
А по факту - ти правий.
Тут питання інше: чому Данілов не каже, що саме таким шляхом найкраще було би піти. А не хочуть перейменовуватись - все-одно заборонити, як таких що не виконують чинного законодавства.
Народ переключают на ПОГОВОРИТЬ
Про московскую церкву
То есть у нас уже все расследовали
Про Баканова,Татарова, Ермака, Резникова и далее по списку
Про Чонгар , про Мрию, про Мариуполь и далее по списку
Интересно мы живем
Обсуждаем торты
Гулянки разных козлов всех мастей
И тихо забываем про главное
Что нас всех ПРЕДАЛИ
https://www.liga.net/ua/politics/opinion/upts-mp-ne-zaboronyly-za-shcho-naspravdi-proholosuvav-parlament?fbclid=IwAR1URrCgCrYh2h2vsO2s1gP7Wxv5kjn_H4q5kbjHpTxypH-lhmMcaVw0Vvw
Достаточно напомнить, что «восстановление» патриархата в СССР произошло после встречи Сталина в Кремле с тремя избранными им митрополитами 4 сентября 1943 г., а нынешний глава Московского патриархата с февраля 2022 года активно поддерживает действия Путина, призывая россиян идти на фронт и гарантируя им автоматическое попадание в рай в случае гибели на полях сражений в Украине.
Парадоксальным образом, тот самый патриарх Кирилл, который за 600 дней не смог выдавить из себя ни одного слова сочувствия своей страдающей, истекающей кровью украинской пастве, направил 19 октября главам ряда церквей и международных организаций очередное письмо «в защиту гонимой Украинской церкви». Ранее он уже трижды выступал с подобными посланиями, почти не получая ответов от адресатов, большинство из которых не считает христианином патриарха, оправдывающего «СВО». Кирилл демонстрирует, что УПЦ остается для него чисто политическим инструментом продвижения имперских претензий Москвы как в Украине, так и на международной арене. Хотя после 19 месяцев войны такое продвижение выглядит анахронизмом и предприятием абсолютно безнадежным, Кирилл не унимается. Иначе его не поймут в Кремле, которому он служит в первую очередь.
Співпадіння, як і в судах з беркутньою, після Майдану!
Такої рішучості, у припиненні діяльності та виселенню московської агентури з України, як під час злиття Спецоперації України, проти вагнерівців ***********, у Зеленського немає!!
А Данилов глаголить від лукавого, він же з рідними, не Авдіївку боронить, а про щось теревенить…
Співпадіння…
Тільки ось "реальному світу" глибоко начхати на "світогляд" інфантилів,
який не врятує від мародерів та вбивць, скоріш навпаки ...
после каждого приезда - прилёт.....?
А хто не згоден -- на фронт,копати окопи.
Он с Божьей помощью в 14-м без никакого Запада спас державу
Слово "церковь" в библейском смысле означает ПОМЕСТНОЕ СОБРАНИЕ христиан, и никакого отношения к религиозным ОРГАНИЗАЦИЯМ не имеет.
Не путайте филиал фсб под крышей религии с поместными общинами верующих, АБСОЛЮТНО НЕ НУЖДАЮЩИХСЯ в руководстве, потому что Христос называет себя главой церкви, состоящей даже из 2-3 чел.
Любую общественно-политическую организацию можно запретить, если ее деятельность носит подрывной или экстремисткий характер, поэтому ни о какой "свободе совести" и речи быть не может!
а те кто родился в СССР в основном были атеистами
Але ви займаєтесь профанацією. Процеси із закритям московської церкви триватимуть десятки років.
Данидов, ви брешете народу.
які ще можуть бути сумніви про її долю і існування в Україні?