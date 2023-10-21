РУС
Данилов о запрете УПЦ МП: Речь идет об институте, участвующем в войне на стороне России

данілов

Украинский народ не забудет народных депутатов, не голосовавших в первом чтении за законопроект, позволяющий запретить УПЦ Московского патриархата, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Речь идет не о церкви, а об институте, "непосредственно участвующем в войне" на стороне России

"Количество голосов (267 голосов "За". – Ред.), которые получил этот законопроект, говорит, что сегодня достаточно прочная подушка для того, чтобы депутаты в конце концов его проголосовали. Имеем в виду, что о тех депутатах, которые не будут в этом участвовать и не будут голосовать за этот закон, народ Украины точно не забудет. Более того, меня удивляют депутаты, поддерживающие Московскую церковь на территории нашей страны", - заявил Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он подчеркнул, что речь идет не о церкви, а об институте, который "непосредственно участвует в войне на стороне нашего врага, который имеет руководство в Москве, которое призывает убивать наших граждан, убивать наших детей".

Читайте также: Более 70 нардепов проигнорировали голосование за запрет УПЦ МП. ИНФОГРАФИКА

"Мы к религии не имеем никакого отношения. Хотите общаться с Богом, общайтесь, сколько вам угодно. Но распространять и насаждать здесь институты, которые работают непосредственно с центром в Москве — это недопустимая вещь и в отношении этого будет поставлена точка. Но все происходит в рамках законодательства", - пояснил секретарь СНБО.

Он добавил, что окончательная версия закона будет после второго чтения, тогда уже можно будет анализировать и понимать, как "все будет происходить юридически".

Напомним, правительство предложило такую модель запрета УПЦ МП. Госслужба по этнополитике и свободе совести путём экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает распоряжение с требованием устранить нарушения. Если предписание не произошло – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации.

Читайте также: Законопроект о запрете УПЦ МП могут "заспамить" несколькими тысячами правок ко второму чтению, - "слуга народа" Потураев

Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Российской православной церкви.

17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) УПЦ МП (1577)
Топ комментарии
+24
Ідеться про ватний прокацапський електорат ЗЄ, якого йому більше не отримати, якщо заборонити УПЦМП.

Тому ЗЄ-***** будуть петляти від цього до останнього моменту.
21.10.2023 19:41 Ответить
+12
якщо де-юре доведено на фактах, що ця "інституція" де-факто воює проти України (хоч вона заперечує свою участь... а який злочинець визнавав свої злочини?) - то вона має бути заборонена і ліквідована як явище одразу і без вагань.
А ви, зелені π-дараси, що зробили? Ви ж протиснули закон (і те тільки в першому читанні), який затягує цю процедура на десятиліття!
21.10.2023 19:45 Ответить
+11
рпц це сатанинська секта і бог їх сатана-бо він батько брехні грабіжник та вбивця...
21.10.2023 19:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******** московські!!!
21.10.2023 19:40 Ответить
рпц це сатанинська секта і бог їх сатана-бо він батько брехні грабіжник та вбивця...
21.10.2023 19:41 Ответить
Смішні єврейські казки.
21.10.2023 22:12 Ответить
Ідеться про ватний прокацапський електорат ЗЄ, якого йому більше не отримати, якщо заборонити УПЦМП.

Тому ЗЄ-***** будуть петляти від цього до останнього моменту.
21.10.2023 19:41 Ответить
Вот именно. Петлять и вешать лапшу на уши лохтората. Все гораздо проще - нужно просто тупо исполнить закон от 2018 года. И согласно уже принятых у нас законов запретить филиал Российской православной церкви в Украине. И все, сливайте воду и сушите весла.
21.10.2023 20:03 Ответить
Тобто "петляти"? Вони вже проголосували за це.
21.10.2023 20:04 Ответить
https://www.liga.net/ua/politics/opinion/upts-mp-ne-zaboronyly-za-shcho-naspravdi-proholosuvav-parlament?fbclid=IwAR1URrCgCrYh2h2vsO2s1gP7Wxv5kjn_H4q5kbjHpTxypH-lhmMcaVw0Vvw
21.10.2023 20:07 Ответить
Они проголосовали в первом чтении
В законе нет запрета на р работу московской церкви
По каждому приходу все будет решать суд
Это будет длиться лет 50
Вот такие договорняки у власти с Кремлем
Вопросы московской церкви
Решаются на самом высоком уровне
А все это время московская церковь
Будет вести бизнес / а он огромный/
И не платить налоги
Вот что собираются принять депутаты
Вот какой закон выгоден власти
21.10.2023 20:12 Ответить
Дякую за роз'яснення. По кожному приходу, ще й на розсуд суддів - це, звісно, маячня.
21.10.2023 23:53 Ответить
1. Це не той проект, що забороняє УПЦМП в Україні.
2. Проголосували тільки у першому читанні і тільки після того, як опозиція пригрозила заблокувати трибуну ВР.
3. Навіть цей беззубий кастрований проєкт від ОПЗЄ можуть доповнювати, приймати та підписувати у ЗЄ роками.
21.10.2023 20:45 Ответить
1. Хто казав, що моськовска церква пов'язана з евреев Зеленский?

2. Нікуда кацапська церква не дінеться.

«Нравітся не нравится», а вона піде за руським военним кораблем.
21.10.2023 20:05 Ответить
А до чого тут віра?

ЗЄ такий же ватний ублюдок, як прихожани УПЦМП. Йому знов потрібні голоси цих уйобків на виборах. Без них він у сраці.
21.10.2023 20:41 Ответить
Шановний , а Ви хоч уявляєте собі того потенційного виборця ? Може це професор статистичних наук , якого в ночі піднимі й він тобі усю соціологію видасть на пам"ять ? Самому реготно , бо усе з точністтю до навпаки . Ніхто не буде рахувати , що з ЗЕ-лайна голосувало за цей закон 75% , а з "Голосу" - 100% , з ЕС-98% або з "Батьківщини" - 80% ... Максимум згадають , хто його запропонував й хто агітував . Той же ЗЕ-Данілов . Той-же ЗЕ-Стефанчук ...
Ну й з якого такого фуя якись там харківський , чи запорізький пролетарій , що ходив до МП установ зробить висновок , що требо йому голосувати за Фофіка на не за Пєтю чи Юлю ?!
Воно скорійше просто нікуди не пійде , бо скаже собі ,що країну захопили жидобандерівці ...
А те , що якись одеський ЗЕ-качок бігав по ВР й агітував проти , так це й його однопартійців в кількості 173 штуки не переконало . А для більшості "какая разніца" -- взагалом пройшло вздовж непоміченним .

Може годі усюду втикати Вашу "конспірологію" ?!

Требо ЗЕ-шльонд критикувати по суті , якої й без цього голосування дохера й більше .
Один кулініч , один Червинський чього коштує . Й розмінюватися тут на дрібниці не варто .
21.10.2023 21:36 Ответить
За російським, або руССкім, або кацапським, або московитським, але не РУСЬким!
Слово "руССкий" ніколи не перекладається українською як "РУСЬкий", у цих слів геть різні значення.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:56 Ответить
Так Ви стверджуєте , що московити учинили агресію 23.02.2022 , а не лютому-березні 2014 ?!

Тобто Крим тепер не український й пів Донбасу теж ?!

Ось й питання , чому процесс ліквідації цієї огиди не почався в 2014 рокі або хоча коли Томас отримали ?!

Так що , ЗЕлайно до його багато претензій , але заігрування з ригоблювотою з мертвечуком й його церквою йще тоді були комусь дуже вигідні йще навіть ранійше ніж 2014 рік .

Ми добре бачили , що Філарета ігнорували не тільки риги й комуняки , але й певна частина людей з Нашої України ...

Тобто , давайде , без давайте ...

Релігія й віра дуже тонка річ й тут зміни в кожного наступають по різному . Й засуджувати когось за те , що усвідомлення приходить пізнійше ніж це відбулося у "Сивочолого гетьмана" якось примітивно .
Мій один друг дитинства був на обох Майданах , але продовжував довгий час ходити в Лавру , стверджуючи , мовляв Бог він один и тому він ходить туда не за політінформацією для спасіння души . Важко було його переконати , що той же Онуфрій ніякого відношення до Богу не має й це комерційно-партійня ячейка КГБ-ФСБ .

Требо розуміти й усвідомлювати , що й зараз для багатьох простих й не вчених українців це буде особистою трагедією й це робиться не для цього покоління , а для майбутніх ... яке буде більш обізнанне й свідоме !
21.10.2023 21:16 Ответить
Данило біл прилнжном ...............
21.10.2023 19:42 Ответить
Десь так. Приблизно.
https://www.youtube.com/watch?v=-oEMLZImJ-Q
21.10.2023 19:45 Ответить
Йдеться про інституцію, яка бере участь у війні на боці Росії

Ведь я институтка, я дочь камергера -
Осколок былого, кровавый рубин.
Теперь сутенёры - моя атмосфера... (с)
21.10.2023 19:42 Ответить
Пардон, атмосфЭра
21.10.2023 20:27 Ответить
Я вірую в Господа . І знаю ,що він не живе в москвобаді. Амінь.
21.10.2023 19:43 Ответить
аминь, в сердцах Он живет
21.10.2023 21:10 Ответить
"Любая религия" (как мировоззрение) и "любая церковь" (как организационная структура этой религии) это две большие разницы. Вторая всегда паразитирует на первой и неизбежно трансформируется в бизнес-проект. Увы ...
22.10.2023 11:11 Ответить
Паша-мерседес яркий тому пример.
22.10.2023 11:12 Ответить
якщо де-юре доведено на фактах, що ця "інституція" де-факто воює проти України (хоч вона заперечує свою участь... а який злочинець визнавав свої злочини?) - то вона має бути заборонена і ліквідована як явище одразу і без вагань.
А ви, зелені π-дараси, що зробили? Ви ж протиснули закон (і те тільки в першому читанні), який затягує цю процедура на десятиліття!
21.10.2023 19:45 Ответить
Данілов трохи побалакає на цю тему, але нічого проти РПЦ МП влада робити не буде. Це спекталь для наріду !
21.10.2023 19:47 Ответить
Щось забагато його сьогодні
21.10.2023 19:57 Ответить
З корупцією не борються !! Легше бороться з церквою - стравити народ , відвернути народ від повної дупи в житті .
21.10.2023 20:10 Ответить
згідно розкладу смотрящіх за ЗМІ сьогодні черга данілов©
21.10.2023 19:50 Ответить
Данілов, нехай ваші"слуги ХЗ якого народу", або хрестик знімуть, або кальсони вдягнуть ...

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/188/178879

Група депутатів із франкції «Слуга народу» відкрито саботує законодавчі ініціативи, пов'язані з Українською православною церквою Московського патріархату. Очолює цю групу заступник керівника фракції Артем Культенко.Як інформує УМ, про це повідомила нардепка від "Голосу" Юлія Клименко у коментарі https://www.liga.net/ua/politics/articles/spasti-onufriya-kak-moskovskaya-tserkov-raskalyvaet-monobolshinstvo-zelenskogo LIGA.net . Її слова на умовах анонімності підтвердили шестеро співрозмовників у СН.

До лідерів "групи спротиву" вони також зарахували "слугу" Павла Халімона. Він відомий тим, що влітку 2022-го придбав на Печерську маєток за 10 млн грн, оформивши його на іншу особу. Завзятих захисників УПЦ Московського патріархату в Слузі народу близько десяти, уточнює один зі співрозмовників.

"Я розумію, хто проти, але цифри не називатиму, - коментує ситуацію Микита Потураєв, голова комітету з питань гуманітарної політики (Слуга народу). - Тому що це боротьба й опоненти законопроєкту теж не сплять". За словами співрозмовників, Культенко і компанія займаються "легким шантажем", погрожуючи перестати підтримувати важливі для СН законопроєкти, якщо питання УПЦ МП буде внесене та проголосовано.

Також ця група депутатів активно працює з рядовими "слугами", підбираючи для кожного індивідуальні меседжі.

"Тим, хто простіше, розповідають про гріхи та прокляття. Більш раціональним - про недостатню кількість священників у Єпіфанія", - каже один із керівників фракції. Варто зауважити, що згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив LIGA.net, що спочатку парламент має розглянуті більш важливі законопроєкти, ніж про заборону УПЦ МП. Релігійні питання, за його словами, це "політичні позиції різних партій".
21.10.2023 19:52 Ответить
Російські танки ніколи не заходять першими:
- спочатку заходить КВН
- потім Савік Шустер
- за ним "Квартал-95"
- потім "Ліга Сміху"
- за нею серіал "Слуга Народу"
- потім брехун Бігус
- далі "Оманські домовленості"
21.10.2023 19:53 Ответить
Бідний ПОП і його ко-*****! Все село напало, ледве відгавкались. Першими зайшли комуняки Кравчук і чучма, потім імпотент і йуля, далі ..........
21.10.2023 22:59 Ответить
Забулисьте ще про "учітєлєй русскага язика". і московських попів...
22.10.2023 11:14 Ответить
В Україні Конституція, в якій зазначено, що церква відділена від держави. Також є кримінальний кодекс України в якому чітко визначено коли юридична особа відповідальна за дії своїх посадових осіб. Тому приймати закони, які суперечать конституції України це неправильно. Треба розслідувати всі кримінальні провадження щодо священників, якщо є підстави, виносити вироки по них та по юридичних особах, де вони посадові особи. А щодо здорового глузду, так треба почитати інтернет, в Україні зрадники є і в СБУ, і в МВС, і в податковій, в в місцевих органах влади. А отже, для всіх треба скасувати державну реєстрацію? Я сподіваюсь, що всі погодяться, що ні. Отже, можна повернутися до того, що правоохоронці повинні виконати свій обов'язок, і якщо є підстави застсувати до винних фізичних та юридичних осіб заходи впливу згідно з Кримінальним кодексом України. А судячи з прийняття дивних законів, мені здається, правоохоронні органи знов намагаються зробити, щоб за них хтось інший попрацював.
21.10.2023 20:02 Ответить
- Колаборант, зрадник, Паша Мерседес на волі.
- Розвідник, патріот, Роман Червінський в тюрмі БЕЗ ПРАВА ЗАСТАВИ.
21.10.2023 20:15 Ответить
напевно так вирішив мальок, або антимайданний мусорок татаров йому підказав.
21.10.2023 23:05 Ответить
Є закон від 18 року про заборону в Україні будь-якої православної церкви окрім ПЦУ. Потрібна політична воля його виконати.
21.10.2023 20:16 Ответить
нема такого закону.
Є закон про примусове перейменування онуфріївців в філіал рпц
Це - різні речі.
21.10.2023 21:01 Ответить
Туплю, сильно туплю.
21.10.2023 21:10 Ответить
як то кажуть- де-юре ти неправий.
А по-факту, після 24/02.22 з запровадженням воєного стану (війни з касапами) кожен філіал продержаної лаптєногої організації (і рпц - в т.ч.) має бути заборонений і розпущений відповідним рішенням РНБО та Указом Президента.
Так що ти помилився тільки в твердженні про існування названого тобою закону.
А по факту - ти правий.
Тут питання інше: чому Данілов не каже, що саме таким шляхом найкраще було би піти. А не хочуть перейменовуватись - все-одно заборонити, як таких що не виконують чинного законодавства.
21.10.2023 21:48 Ответить
Я так понимаю
Народ переключают на ПОГОВОРИТЬ
Про московскую церкву
То есть у нас уже все расследовали
Про Баканова,Татарова, Ермака, Резникова и далее по списку
Про Чонгар , про Мрию, про Мариуполь и далее по списку
Интересно мы живем
Обсуждаем торты
Гулянки разных козлов всех мастей
И тихо забываем про главное
Что нас всех ПРЕДАЛИ
21.10.2023 20:06 Ответить
Якщо вони вороги, то закрийте оту ''кантору'' раз і на завжди. А то прописуєте закони які дозволять влаштувати судові хороводи. А враховуючи продажність наших судів то результат відомий наперед.
21.10.2023 20:07 Ответить
21.10.2023 20:07 Ответить
Ще один брехун. Рала не заборонила УПЦ МП, а у черговий раз затягнула час:
https://www.liga.net/ua/politics/opinion/upts-mp-ne-zaboronyly-za-shcho-naspravdi-proholosuvav-parlament?fbclid=IwAR1URrCgCrYh2h2vsO2s1gP7Wxv5kjn_H4q5kbjHpTxypH-lhmMcaVw0Vvw
21.10.2023 20:10 Ответить
novayagazeta.eu

Достаточно напомнить, что «восстановление» патриархата в СССР произошло после встречи Сталина в Кремле с тремя избранными им митрополитами 4 сентября 1943 г., а нынешний глава Московского патриархата с февраля 2022 года активно поддерживает действия Путина, призывая россиян идти на фронт и гарантируя им автоматическое попадание в рай в случае гибели на полях сражений в Украине.

Парадоксальным образом, тот самый патриарх Кирилл, который за 600 дней не смог выдавить из себя ни одного слова сочувствия своей страдающей, истекающей кровью украинской пастве, направил 19 октября главам ряда церквей и международных организаций очередное письмо «в защиту гонимой Украинской церкви». Ранее он уже трижды выступал с подобными посланиями, почти не получая ответов от адресатов, большинство из которых не считает христианином патриарха, оправдывающего «СВО». Кирилл демонстрирует, что УПЦ остается для него чисто политическим инструментом продвижения имперских претензий Москвы как в Украине, так и на международной арене. Хотя после 19 месяцев войны такое продвижение выглядит анахронизмом и предприятием абсолютно безнадежным, Кирилл не унимается. Иначе его не поймут в Кремле, которому он служит в первую очередь.
21.10.2023 20:16 Ответить
Пока УПЦ «определяется», другие окраины церковной империи РПЦ - одна за другой - заявляют о своем разрыве с Москвой. На днях много шума наделало просочившееся в прессу письмо главы Православной церкви Молдавы в составе Московского патриархата митрополита Владимира (Кантаряна) патриарху Кириллу (Гундяеву). Митрополит предупреждает о неизбежном отделении его церкви от Москвы, поскольку молдавская паства сочувствует братскому украинскому народу, а патриарх Кирилл - нет. Несколько месяцев назад Латвия на уровне государственного закона запретила местной православной церкви подчиняться Москве - и та охотно согласилась, несмотря на все окрики и угрозы со стороны патриарха. От РПЦ дистанцируются ее приходы в страах дальнего зарубежья, а иерархи других поместных церквей прямо говорят, что их московский собрат отрекся от Христа ради верности Путину. И в этом смысле украинские власти, которых так клеймит Кирилл, на самом деле помогают православным сделать выбор между кровавым идолом империи и воплотившимся на земле Богом любви и мира.
21.10.2023 20:18 Ответить
Краще один раз зробити, ніж довго і нудно нам розповідати те, що і так усі знають. А зробити "очко грає"...
21.10.2023 20:24 Ответить
Вражає те, що сам Данилов, не дуже вірить у запропонованих Шмигалем, механізм припинення діяльності московської окупаційної, структури ***** в Україні!
Співпадіння, як і в судах з беркутньою, після Майдану!
Такої рішучості, у припиненні діяльності та виселенню московської агентури з України, як під час злиття Спецоперації України, проти вагнерівців ***********, у Зеленського немає!!
А Данилов глаголить від лукавого, він же з рідними, не Авдіївку боронить, а про щось теревенить…
Співпадіння…
21.10.2023 20:26 Ответить
Любая религия - зло. Хоть рпц хоть упц.. Смерть живых во имя царства божия
21.10.2023 20:28 Ответить
У 21-му столітті "релігійний світогляд" перетворився на різновид інфантилізму.
Тільки ось "реальному світу" глибоко начхати на "світогляд" інфантилів,
який не врятує від мародерів та вбивць, скоріш навпаки ...
22.10.2023 11:17 Ответить
данилов на йух ты приеджал в Палоград?
после каждого приезда - прилёт.....?
21.10.2023 20:44 Ответить
Та це 5та колона. Її треба ізолювати та знищити.
А хто не згоден -- на фронт,копати окопи.
21.10.2023 20:50 Ответить
сортувати ти будеш?
21.10.2023 21:08 Ответить
спросите Пастора
Он с Божьей помощью в 14-м без никакого Запада спас державу
Слово "церковь" в библейском смысле означает ПОМЕСТНОЕ СОБРАНИЕ христиан, и никакого отношения к религиозным ОРГАНИЗАЦИЯМ не имеет.
Не путайте филиал фсб под крышей религии с поместными общинами верующих, АБСОЛЮТНО НЕ НУЖДАЮЩИХСЯ в руководстве, потому что Христос называет себя главой церкви, состоящей даже из 2-3 чел.
21.10.2023 21:06 Ответить
В общем согласен, кроме роли Турчинова, который по наущению Запада в лице Обамы сдал Крым россиянам
22.10.2023 08:30 Ответить
Ранее писал ещё до Томоса и после того как получили этот документ, что базовая беда здесь одна---народ ходит в церковь что близко. Вроде логично. Но тогда вообще не стоило затевать всё. Тем более что церковь отделена от государства. Решить проблему можно и легко только в одном случае. Ходить только в храмы УПЦ. Если таковой нет или очень далеко, тогда разберитесь каждый во что верите. И в доме то иконы есть кто верит. А к кгб конторе что с крестами на куполах не ходить---и всё. Через три месяца сами уйдут---бабло кончится от прихожан---а оно бабло там главное всегда было. И ещё. А как быть с семинариями и прочими учебными заведениями церкви? Тема не раскрыта здесь тоже.
21.10.2023 21:30 Ответить
Не существует никаких "религиозных" организаций - это словоблудие и наглая ложь современного мира, по факту есть ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ организации, которые имеют свою идеалогию и политику (кстати, должны иметь кассовые аппараты и платить польностью налоги, как и любые другие контрагенты).
Любую общественно-политическую организацию можно запретить, если ее деятельность носит подрывной или экстремисткий характер, поэтому ни о какой "свободе совести" и речи быть не может!
21.10.2023 22:17 Ответить
Чому до цих пір немає процедури відкликання депутатів, працювали б набагато ефективніше
21.10.2023 23:10 Ответить
А як провести вибори іншого замість отозваного.І вся та фігня про отзив депутата-популізм.У жодной демократичной країні нема нічого подобного.
22.10.2023 04:48 Ответить
З кацапськими попами давно все ясно і розібратись з ними повинен був ще Порох. Мене інше цікавить. Яка зарплата у Данілова? Завидна робота. Прокукурікав, а там хоч і не розвиднюйся, головне патріотизм продемонстрував після клоаки з абдрістовичем.
21.10.2023 23:12 Ответить
Это Ющенко начал впаривать людям церковь, религиозные праздники делать выходными,
а те кто родился в СССР в основном были атеистами
21.10.2023 23:18 Ответить
Данилов! РНБО може заборонити московську церкву за 5 хвилин.
Але ви займаєтесь профанацією. Процеси із закритям московської церкви триватимуть десятки років.
Данидов, ви брешете народу.
22.10.2023 03:38 Ответить
рпц терорисична організація заснована терористом сраліним в 1943 році і впорядковувалась кгб
які ще можуть бути сумніви про її долю і існування в Україні?
22.10.2023 08:10 Ответить
Майор фсб Данілов (100% російське прізвище) знаходиться на посаді секретаря РНБО, виробництво власних ракет не може налагодити, а провокує черговий церковний розкол.
22.10.2023 09:00 Ответить
 
 