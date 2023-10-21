Данилов о запрете УПЦ МП: Речь идет об институте, участвующем в войне на стороне России

Украинский народ не забудет народных депутатов, не голосовавших в первом чтении за законопроект, позволяющий запретить УПЦ Московского патриархата, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Речь идет не о церкви, а об институте, "непосредственно участвующем в войне" на стороне России

"Количество голосов (267 голосов "За". – Ред.), которые получил этот законопроект, говорит, что сегодня достаточно прочная подушка для того, чтобы депутаты в конце концов его проголосовали. Имеем в виду, что о тех депутатах, которые не будут в этом участвовать и не будут голосовать за этот закон, народ Украины точно не забудет. Более того, меня удивляют депутаты, поддерживающие Московскую церковь на территории нашей страны", - заявил Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он подчеркнул, что речь идет не о церкви, а об институте, который "непосредственно участвует в войне на стороне нашего врага, который имеет руководство в Москве, которое призывает убивать наших граждан, убивать наших детей".

"Мы к религии не имеем никакого отношения. Хотите общаться с Богом, общайтесь, сколько вам угодно. Но распространять и насаждать здесь институты, которые работают непосредственно с центром в Москве — это недопустимая вещь и в отношении этого будет поставлена точка. Но все происходит в рамках законодательства", - пояснил секретарь СНБО.

Он добавил, что окончательная версия закона будет после второго чтения, тогда уже можно будет анализировать и понимать, как "все будет происходить юридически".

Напомним, правительство предложило такую модель запрета УПЦ МП. Госслужба по этнополитике и свободе совести путём экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает распоряжение с требованием устранить нарушения. Если предписание не произошло – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации.

Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Российской православной церкви.

17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата.