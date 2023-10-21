РУС
Для получения в следующие 4 года 50 млрд евро от ЕС Украина должна будет проводить реформы: их выполнение будет проверяться ежеквартально, - Минэкономики

Европейский Союз должен в декабре принять окончательное решение о создании фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которые наше государство будет получать в течение следующих четырех лет при условии выполнения определенных требований.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил замминистра экономики Алексей Соболев

По его словам, к настоящему моменту правительство должно разработать и предоставить ЕС "План Украины". "Это – программа базовых экономических реформ, перечень индикаторов, которые мы выполняем. Ежеквартально их проверяют, если индикаторы выполнены, то нам в бюджет оказывают поддержку. Это одна часть программы, на это распределяется 39 миллиардов евро за четыре года", - отметил он.

Соболев напомнил, что на следующий год Украина планирует получить по этой части программы сотрудничества 18 миллиардов евро на покрытие дефицита государственного бюджета.

Читайте также: Венгрия продолжает блокировать 500 млн евро военной помощи Украине от ЕС

Еще 8 миллиардов евро помощи от Евросоюза – это компенсация разницы процентных ставок по кредитам для украинского бизнеса. Благодаря этому в правительстве рассчитывают привлечь в экономику 30 млрд евро инвестиций.

Что касается разработки "Плана Украины", то, по словам Соболева, первую его версию Минэкономики должно презентовать в первую неделю ноября, а финальная версия будет готова уже в декабре.

Также он отметил, что одним из условий плана является реформа государственных органов аудита – Госаудитслужбы и Счетной палаты. Кроме того, Евросоюз создаст независимый аудиторский совет, Европейский суд аудиторов и специальный офис, которые будут контролировать, как используются средства, предоставленные Украине.

Комментарии
+20
чарівний пендель 💪
21.10.2023 21:02 Ответить
+15
Дожились до политики кнута. Теперь будут бить.
21.10.2023 21:03 Ответить
+15
Гасла для нас все. В бюджет наступного року включена симпатична сума розрахованих дармових надходжень віз партнерів. А коли дадуть тільки мінімум, бо не виконані кроки реформ, тоді почнеться ґвалт, що нам нічєго нє дают, а оні нам должни патаму шо Зеленскій їх спасаєт.
21.10.2023 21:11 Ответить
Найгірше у цій ситуації, що Захід 100% намагався добитись реформ м'якшими методами. Довго намагався. Надання грошей тільки в обмін на реформи вони розглядали як крайній варіант, якщо все інше не спрацює. І якщо вони змушені були піти на це, значить не спрацювало, значить навіть під загрозою знищення країни наша влада просто патологічно не здатна відмовитись від схем, які дозволяють їй красти, навіть у цій ситуації потрібен кнут.

І ось через це дуже соромно за Україну, чесно кажучи.

21.10.2023 23:35

І ось через це дуже соромно за Україну, чесно кажучи.
21.10.2023 23:35 Ответить
Та да, пряники для этой стаи барыг уже закончились. И по другому до них не доходит.

22.10.2023 12:07
22.10.2023 12:07 Ответить
"наша влада", маю великі сумніви після багатьох подій, скоріше промосковська, бандитська, корупційна.

22.10.2023 13:21
22.10.2023 13:21 Ответить
зелеслуги згодні при умові, що
"дєньгі вперьйод!"
21.10.2023 21:04 Ответить
The fulfilment of the reforms will be the latest thing to expect from Ukraine !

21.10.2023 21:04
21.10.2023 21:04 Ответить
цікаво , коли почнуть співати про "внєшнєє управлєніє", щоб реформи саботувати.

21.10.2023 21:07
21.10.2023 21:07 Ответить
реформи курви южаніной і мутака гетьманцева нікуди не зникли і не зникнуть. краще зараз донотьте на ЗСУ, все одно з їх "реформами" залишитесь голими і босими.

21.10.2023 23:16
21.10.2023 23:16 Ответить
А сожна ще керівництву ОПЗЄ електричні ошицники вдягти?
Крок вправо, крок вліво, рот розкрив - розряд.

Так воно ще надійніше буде.
21.10.2023 21:11 Ответить
Ой, дочекаємось повстання знедолених панів!

21.10.2023 21:15
21.10.2023 21:15 Ответить
зараз у хедхантерів буде великий попит на імітаторів, симуляторів та інших престидижитаторів.

21.10.2023 21:19
21.10.2023 21:19 Ответить
Від передозу відосіками навіть кінь сдохне за цей час

21.10.2023 21:21
21.10.2023 21:21 Ответить
З ними тільки так і треба.
21.10.2023 21:24 Ответить
Палача дать еще не помешало бы.😎
21.10.2023 21:28 Ответить
Довбодятлів треба вчити та строго контролювати! Біда тільки, що не хочуть вони вчитись. Не на часі...

21.10.2023 21:35
21.10.2023 21:35 Ответить
Кроме того, Евросоюз создаст независимый аудиторский совет, Европейский суд аудиторов и специальный офис, которые будут контролировать, как используются средства, предоставленные Украине.

Не исключено, что некоторые из этих европейских аудиторов неожиданно разбогатеют Ну, а как? Попасть в инфицировааную среду и ничего не подхватить?
21.10.2023 21:54 Ответить
ці умови ще торік бажано було ввести. Слава ЗСУ!

21.10.2023 22:20
21.10.2023 22:20 Ответить
Реформи проводяться з 1991 року і усі абсолютно під диктовку ззовні. Якщо хтось думає, що ми самі щось придумали, взяли зі стелі і воплотили, а воно не вийшло, той сильно помиляється. Що зараз маємо в результаті реформ за 30 років? І олігархи - результат реформ, і корупція - результат реформ, і злидарство більшості населення - результат реформ, і відсутність власних ракет та іншої зброї - це теж результат реформ, і війна зрештою це теж результат реформ. Можете на мене плювати і казати що це все неправда і у нас не було ніяких реформ до цього (а було невідомо що), а от зараз як візьмемось з подачі і під наглядом добрих і розумних європейських дядь і тьоть, то все у нас вийде і ми будемо багаті і щасливі.

21.10.2023 22:36
21.10.2023 22:36 Ответить
Веел, веел, вел.
21.10.2023 23:02 Ответить
тобто якби не ці 50 ярдів, то на х... ті реформи було б проводити? чудова логіка, втім, як і будь-якої влади...

21.10.2023 23:41
21.10.2023 23:41 Ответить
Чудове рішення, підтримую!
То міг робити ще Порошенко але дурня валяв з переатестаціями. Про Зелєрмаків взагалі мовчу. Один дурень інший шахрай.
22.10.2023 00:22 Ответить
 
 