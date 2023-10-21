Для получения в следующие 4 года 50 млрд евро от ЕС Украина должна будет проводить реформы: их выполнение будет проверяться ежеквартально, - Минэкономики

Европейский Союз должен в декабре принять окончательное решение о создании фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которые наше государство будет получать в течение следующих четырех лет при условии выполнения определенных требований.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил замминистра экономики Алексей Соболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, к настоящему моменту правительство должно разработать и предоставить ЕС "План Украины". "Это – программа базовых экономических реформ, перечень индикаторов, которые мы выполняем. Ежеквартально их проверяют, если индикаторы выполнены, то нам в бюджет оказывают поддержку. Это одна часть программы, на это распределяется 39 миллиардов евро за четыре года", - отметил он.

Соболев напомнил, что на следующий год Украина планирует получить по этой части программы сотрудничества 18 миллиардов евро на покрытие дефицита государственного бюджета.

Еще 8 миллиардов евро помощи от Евросоюза – это компенсация разницы процентных ставок по кредитам для украинского бизнеса. Благодаря этому в правительстве рассчитывают привлечь в экономику 30 млрд евро инвестиций.

Что касается разработки "Плана Украины", то, по словам Соболева, первую его версию Минэкономики должно презентовать в первую неделю ноября, а финальная версия будет готова уже в декабре.

Также он отметил, что одним из условий плана является реформа государственных органов аудита – Госаудитслужбы и Счетной палаты. Кроме того, Евросоюз создаст независимый аудиторский совет, Европейский суд аудиторов и специальный офис, которые будут контролировать, как используются средства, предоставленные Украине.