РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9428 посетителей онлайн
Новости Война
20 168 35

На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет еще нельзя. Идут дискуссии, - "слуга народа" Вениславский

веніславський

Законопроект об ограничении возраста студентов, не подлежащих мобилизации, поставлен на паузу. Продолжаются дискуссии.

Об этом рассказал представитель президента в Раде, нардеп Федор Вениславский в комментарии BBC, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что инициатива предусматривает установить, что под мобилизацию не подпадают "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является выше полученного уровня образования в последовательности", определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".

Многие в Украине используют обучение как способ избежать мобилизации.

Смотрите также: Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации, этот вопрос урегулируют, - Минобороны. ВИДЕО

"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорок-пятьдесят лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование - второе, третье или четвертое, причем на дневной форме. Это очевидная для меня как для юриста форма избежания призыва по мобилизации", - сказал Вениславский.

Впрочем, нардепы не достигли единодушного мнения по этой инициативе. В частности, много дискуссий вокруг того, кто имеет право на отсрочку, а кто нет в случае принятия этого закона. Вениславский считает, что это очень чувствительный вопрос, поэтому быстро изменения не примут.

"На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, - мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос надо решать, я думаю, в этом сомнения нет. Когда это будет, как это будет - посмотрим" , – рассказал нардеп.

Читайте также: Мужчина администрировал группу в Viber с сообщениями о том, где вручают повестки. Может сесть на 8 лет

Вениславский подчеркнул, если человек получает последовательное образование - сначала профессионально-техническое, потом предвысшее, высшее, а затем последипломное, то отсрочка нужна. В частности, это касается врачей, аспирантов или докторантов.

Впрочем, когда человек неожиданно идет учиться в другую сферу во время войны, то это недопустимый вариант поведения.

Автор: 

высшее образование (184) мобилизация (2881) Вениславский Федор (279)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
а чому владні депутати не йдуть на війну, а прості люди мають? це прості люди довели до війни, чи влада?
показать весь комментарий
21.10.2023 21:35 Ответить
+9
А какое по счёту высшее образование получает сейчас хенерал-подполковник абдрыстович?
показать весь комментарий
21.10.2023 21:36 Ответить
+8
показать весь комментарий
21.10.2023 21:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Баканов?
показать весь комментарий
21.10.2023 21:29 Ответить
подивіться на дату отримання посвідчення)
показать весь комментарий
22.10.2023 00:52 Ответить
і що? писали про це ще в липні. в чому проблема?
показать весь комментарий
22.10.2023 08:31 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 21:33 Ответить
Как что-то серьезное, так зеленый турборежим как-то на полшестого начинает показывает.😎
показать весь комментарий
21.10.2023 21:33 Ответить
А дехто для ухиляння використовує звязки з боневтіком. Наприклад 95кагал, і жодної відповідальності..
показать весь комментарий
21.10.2023 21:35 Ответить
а чому владні депутати не йдуть на війну, а прості люди мають? це прості люди довели до війни, чи влада?
показать весь комментарий
21.10.2023 21:35 Ответить
Хтось же має на законодавчому рівні легалізувати кріпацтво, переслідування, шантаж та здирництво заради "виживання країни (бидлоеліти)".
показать весь комментарий
21.10.2023 22:16 Ответить
Та вже й кріпаки не хотять гинути за своїх розбещених панів..
показать весь комментарий
21.10.2023 22:26 Ответить
А какое по счёту высшее образование получает сейчас хенерал-подполковник абдрыстович?
показать весь комментарий
21.10.2023 21:36 Ответить
Він не може пом едичним причинам - контужений на всю голову....
показать весь комментарий
22.10.2023 14:55 Ответить
У нас на факультеті другої вищої і у мирний час траплялись люди дуже поважного віку. Щоправда, у нас там форма навчання заочна прискорена, на стаціонарі 30 років - явище дуже рідкісне (хоча буває).
показать весь комментарий
21.10.2023 22:01 Ответить
Законопроєкт про обмеження віку студентів, які не підлягають мобілізації наразі поставлено на паузу. Тривають дискусії. Джерело: \\\\\\\\\

а може ця сволоч вся себе вирішить мобілізувати?
якого хріна здорові бики "будуть вирішувати" що може студента Васю мона мобілізувати, а студента Петю - ні, підкоряючись 4-разовому ухилянту-шашличнику?
у нас, до речі, Рада антиконституційна, Клоун протизаконно її розпустив.
так шо смішні ці потуги здебілів.
здобули, чо, нагаласували.
шкода шо в бюлетенях не було - Жереш шашлики? = твіздуй за арахамію на міни.
а чо? Логічно. Правда шашличники тупо ржуть, а Вася - велкам йди воювати за країну і т.д.
просто всі хто хотів, вже пішов. дехто буквально. були "знаки", але всім було побоку, ну і дожились шо виловлюють людей для армії. путін здохне до зими, так шо може втримаємось і наріт Зелю перевибере, радісно. Зелукашенко намбер ту. б*же, Байден має відповісти за це!!111(шутка)
які ж козли. козли вибрали козлів. але самі козли не особливо хочуть йти воювати.
показать весь комментарий
21.10.2023 22:09 Ответить
Та не скромнічайте.. Забирайте вже і 20 річних !
Усі, окрім вас !!!
показать весь комментарий
21.10.2023 22:15 Ответить
А чому не брати 20 річних? Краще 59 річних?
показать весь комментарий
22.10.2023 08:23 Ответить
хоча б тому, що 20 річні це перспектива, і генофонд нації, а 59 вже віджили,
показать весь комментарий
22.10.2023 08:46 Ответить
Якщо не переможемо страшного насправді ворога, то яка там буде перспектива! Я вас запевняю - у 59 років це вже не воїни, це головний біль для командирів. Навіть сиалін це розумів, і не призивав після 50.
показать весь комментарий
22.10.2023 09:05 Ответить
так, вояки з них не дуже, але знищувати молодь теж не варіант, і має бути мотивація, а яка мотивація, коли одні гинуть а 95 кагал, крав, краде і хоче далі красти, і нічого не роблять для країни і для перемоги.
показать весь комментарий
22.10.2023 09:09 Ответить
Не 20-ти, а всі старші 18 мають бути мобілізовані. А хто ще - їм же жити в країні, то хай захищають її.
показать весь комментарий
23.10.2023 15:20 Ответить
Насправді є дуже просте соломонове рішення - зробити обов'язковим для другої вищої освіти ЗНО/НМТ. Якщо люди здають їх і поступають, то немає питань - хай участься і отримують відсрочку. Інтелектуальний потенціал нації все ж варто берегти...
показать весь комментарий
21.10.2023 22:21 Ответить
Навіщо його берегти, якщо не буде нації або війна затягнеться так довго, що рано чи пізно пожере і їх?
показать весь комментарий
23.10.2023 15:18 Ответить
Ця служка ухилянта, про кого воно глаголить! Мажори та прокурорські ..
показать весь комментарий
21.10.2023 22:23 Ответить
...Це очевидна для мене як для юриста форма уникнення призову за мобілізацією...
Воно точно юрист? Бо мова йде не про закон, а про його уявлення про закон.
показать весь комментарий
21.10.2023 22:31 Ответить
Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які перебуваючи на посаді держчиновника , міністра , народного депутата раптом вирішили , що вони особливі ,мають отримати "бронь і не підлягати мобілізації . Це очевидна для нас як для народу форма уникнення призову за мобілізацією", Піндуй на фронт Пеніславський.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:23 Ответить
Паскуда, коли ти сам в окоп підеш?
показать весь комментарий
21.10.2023 23:40 Ответить
На фронті людей більше на стає. Все рівно, Зеленьському не уникнути рішень, що будуть руйнувати його рейтинг. Або країна буде поставлена на мобілізацію, або країни не стане.
Є багато відео, коли молодь у Києви питають що вони знають про оборону Азовсталі, чи Маріуполю. Дуже багато відповідають, що не хочуть думати про погане, портити карму, і НІЧОГО ПРО ЦЕ НЕЗНАЮТЬ.
Так задля елементарної справедливості- усі ці "насолоджувачі життям" повинні пізнати що таке захист країни. І Зеленьському доведеться їх мобілізовувати, бо небуде Зеленьського.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:49 Ответить
Він про вибори думає зараз,тому дають задню в попередніх обіцянках щодо студентів таких
показать весь комментарий
22.10.2023 00:03 Ответить
Це зараз, через півроку все змінеться.
показать весь комментарий
22.10.2023 00:28 Ответить
Все просто,якщо у закон свідомо закладаєте норму яка є дискримінцією та ще суперечить кільком статтям основного закону-Конституції,то на інтеграції до ЕС ставите хрест.
показать весь комментарий
22.10.2023 00:44 Ответить
Правільна. Там свої, з грошима, тіпа, навчаються.... А ось підняти вік мобілізованих до 65 років- вони би швидко проголосували... Бо ті всі ще служили в радянській армії. А ті, кому 30-40- майже поголовно відкосили. Спробуй їх мобілізуй! Нє імєєтє законних прав!
показать весь комментарий
22.10.2023 07:08 Ответить
Взагалі не розумію - чому у нас взагалі не призивають 18-27?! Найкращий вік. Всі герої 2 св. війни з обох боків були в районі 20 років. У нас повістки носять виключно дідуганам з хворобами. Включно до 60 років. Навіть Сталін після 50 років не мобілізував. А у нас здрові молоді бички відверто дурнею маяться. І всі стали студентами...
показать весь комментарий
22.10.2023 08:17 Ответить
Про що дискусії, бляха? Мають всі йти служити починаючи з 18 років (а до 18-ти 2 роки підготовки, щоб йти вже не "сирим"). І ніяких "броней", "відстрочок" і тому подібної муті. Так завтра вся країна в студенти запишеться
показать весь комментарий
23.10.2023 15:15 Ответить
 
 