На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет еще нельзя. Идут дискуссии, - "слуга народа" Вениславский
Законопроект об ограничении возраста студентов, не подлежащих мобилизации, поставлен на паузу. Продолжаются дискуссии.
Об этом рассказал представитель президента в Раде, нардеп Федор Вениславский в комментарии BBC, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что инициатива предусматривает установить, что под мобилизацию не подпадают "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является выше полученного уровня образования в последовательности", определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".
Многие в Украине используют обучение как способ избежать мобилизации.
"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорок-пятьдесят лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование - второе, третье или четвертое, причем на дневной форме. Это очевидная для меня как для юриста форма избежания призыва по мобилизации", - сказал Вениславский.
Впрочем, нардепы не достигли единодушного мнения по этой инициативе. В частности, много дискуссий вокруг того, кто имеет право на отсрочку, а кто нет в случае принятия этого закона. Вениславский считает, что это очень чувствительный вопрос, поэтому быстро изменения не примут.
"На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, - мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос надо решать, я думаю, в этом сомнения нет. Когда это будет, как это будет - посмотрим" , – рассказал нардеп.
Вениславский подчеркнул, если человек получает последовательное образование - сначала профессионально-техническое, потом предвысшее, высшее, а затем последипломное, то отсрочка нужна. В частности, это касается врачей, аспирантов или докторантов.
Впрочем, когда человек неожиданно идет учиться в другую сферу во время войны, то это недопустимый вариант поведения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а може ця сволоч вся себе вирішить мобілізувати?
якого хріна здорові бики "будуть вирішувати" що може студента Васю мона мобілізувати, а студента Петю - ні, підкоряючись 4-разовому ухилянту-шашличнику?
у нас, до речі, Рада антиконституційна, Клоун протизаконно її розпустив.
так шо смішні ці потуги здебілів.
здобули, чо, нагаласували.
шкода шо в бюлетенях не було - Жереш шашлики? = твіздуй за арахамію на міни.
а чо? Логічно. Правда шашличники тупо ржуть, а Вася - велкам йди воювати за країну і т.д.
просто всі хто хотів, вже пішов. дехто буквально. були "знаки", але всім було побоку, ну і дожились шо виловлюють людей для армії. путін здохне до зими, так шо може втримаємось і наріт Зелю перевибере, радісно. Зелукашенко намбер ту. б*же, Байден має відповісти за це!!111(шутка)
які ж козли. козли вибрали козлів. але самі козли не особливо хочуть йти воювати.
Усі, окрім вас !!!
Воно точно юрист? Бо мова йде не про закон, а про його уявлення про закон.
Є багато відео, коли молодь у Києви питають що вони знають про оборону Азовсталі, чи Маріуполю. Дуже багато відповідають, що не хочуть думати про погане, портити карму, і НІЧОГО ПРО ЦЕ НЕЗНАЮТЬ.
Так задля елементарної справедливості- усі ці "насолоджувачі життям" повинні пізнати що таке захист країни. І Зеленьському доведеться їх мобілізовувати, бо небуде Зеленьського.