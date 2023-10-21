На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет еще нельзя. Идут дискуссии, - "слуга народа" Вениславский

Законопроект об ограничении возраста студентов, не подлежащих мобилизации, поставлен на паузу. Продолжаются дискуссии.

Об этом рассказал представитель президента в Раде, нардеп Федор Вениславский в комментарии BBC, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что инициатива предусматривает установить, что под мобилизацию не подпадают "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является выше полученного уровня образования в последовательности", определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".

Многие в Украине используют обучение как способ избежать мобилизации.

"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорок-пятьдесят лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование - второе, третье или четвертое, причем на дневной форме. Это очевидная для меня как для юриста форма избежания призыва по мобилизации", - сказал Вениславский.

Впрочем, нардепы не достигли единодушного мнения по этой инициативе. В частности, много дискуссий вокруг того, кто имеет право на отсрочку, а кто нет в случае принятия этого закона. Вениславский считает, что это очень чувствительный вопрос, поэтому быстро изменения не примут.

"На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, - мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос надо решать, я думаю, в этом сомнения нет. Когда это будет, как это будет - посмотрим" , – рассказал нардеп.

Вениславский подчеркнул, если человек получает последовательное образование - сначала профессионально-техническое, потом предвысшее, высшее, а затем последипломное, то отсрочка нужна. В частности, это касается врачей, аспирантов или докторантов.

Впрочем, когда человек неожиданно идет учиться в другую сферу во время войны, то это недопустимый вариант поведения.