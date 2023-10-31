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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району Полтавщины, без пострадавших

х-59

Ночью во время воздушной тревоги на Полтавщине раздались взрывы. Враг нанес ракетный удар.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночной вражеский ракетный удар по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг снова совершил ракетную атаку по Миргородскому району Полтавщины

Автор: 

Миргород (61) ракеты (3609) Полтавская область (1179)


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Уже второй прилет за несколько дней.
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31.10.2023 07:09 Ответить
орда кончена! А Гоголя не хочуть нам віддавати...думають,що це руській пісятель..ха ха ха...
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31.10.2023 09:38 Ответить
Бояться орки F-16-тих. Заздалегідь намагаються пошкодити аеродроми.
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31.10.2023 09:48 Ответить
 
 