Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району Полтавщины, без пострадавших

Ночью во время воздушной тревоги на Полтавщине раздались взрывы. Враг нанес ракетный удар.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночной вражеский ракетный удар по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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