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Поддержка Украины готовит США к дальнейшим вызовам, в частности в Азии, - республиканец Макконнелл

макконнелл,мітч

Лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл заявил, что победа Украины в войне с Россией в интересах США и всего свободного мира, а поддержка Украины со стороны Америки готовит сами США к тому, чтобы противостоять дальнейшим вызовам, в частности в Азии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Думайте об этом как об оси, оси зла - Китай, Россия и Иран. Так что это не просто испытание для Украины. Это испытание для Соединенных Штатов и свободного мира. А путь к большей безопасности для всех нас прост - помочь Украине выиграть войну", – сказал Макконнелл.

В своем вступительном слове он отметил, что Америка поддерживает Украину "не из альтруизма", а с пониманием того, что угрозы, возникшие перед союзниками США, предстают также и перед самой Америкой, а "свободы, которые мы ценим, нужно постоянно защищать" .

"Прямо сейчас громкие голоса с обеих сторон политического спектра говорят о том, что американское лидерство почему-то не стоит этих расходов. Некоторые говорят, что наша поддержка Украины происходит за счет более важных приоритетов. Но, как я говорил каждый раз, когда имел возможность, это ошибочный выбор , ошибочный выбор", - заметил сенатор.

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Если рассматривать ситуацию в более глобальном контексте, привлечение США и помощь Украине, по мнению Макконнелла, должны "подготовить нас к большим вызовам, которые нас ждут в Азии".

Сенатор также убежден в том, что победа Украины в войне напрямую связана с экономическими преимуществами и преимуществами безопасности для США и союзников в Европе.

"Вспомним, что здесь стоит на кону. Победа России в Украине поставит под угрозу безопасность и экономику всей Европы, нашего крупнейшего торгового партнера и стратегического союзника со Второй мировой войны, и поставит под угрозу двигатель нашего собственного экономического роста здесь дома. Если Россия победит, нет сомнений, что аппетит Путина к абсолютной власти фактически распространится на НАТО, усиливая угрозу трансатлантического альянса США и риск войны для нас. Такой результат потребовал бы значительно большего развертывания нашей военной силы в Европе и больших затрат, чем та поддержка, которую мы оказываем Украине. И, конечно, победа России поощрит растущий альянс Путина с другими авторитарными режимами в Иране и Китае. "Враги за границей будут внимательно наблюдать и ждать, пока Америка пошатнется. Только наша конкретная и надежная поддержка может сдержать наших противников в будущем и восстановить безопасность", - подытожил сенатор.

Также читайте: Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл настаивает на предоставлении Украине и Израилю помощи одним пакетом

Автор: 

Конгресс США (1242) США (27101) Украина (45008) помощь и поддержка (874)


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Топ комментарии
+8
Ось адекватна людина, яка мислить стратегічно.
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31.10.2023 06:44 Ответить
+7
Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до абсолютної влади фактично пошириться на НАТО, посилюючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас. Джерело:
100% .! Добре що в США це теж розуміють .
Але дивує - чому це ніяк не можуть зрозуміти деякі довбой.би на Цензорі .? Продовжуючи стверджувати що - путєн нікада нє нападьот на НАТО .
Це така методичка з ******* , щоб переконати Європу , що мовляв йому потрібна лише Україна , і якщо ви європейці - мовчки віддасте її на розтерзання - все у Європі зразу і заспокоїться !?
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31.10.2023 07:11 Ответить
+5
Ще б сказав, про виробництво зброї і вигоди від цього для США.
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31.10.2023 06:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ось адекватна людина, яка мислить стратегічно.
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31.10.2023 06:44 Ответить
Ще б сказав, про виробництво зброї і вигоди від цього для США.
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31.10.2023 06:46 Ответить
Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до абсолютної влади фактично пошириться на НАТО, посилюючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас. Джерело:
100% .! Добре що в США це теж розуміють .
Але дивує - чому це ніяк не можуть зрозуміти деякі довбой.би на Цензорі .? Продовжуючи стверджувати що - путєн нікада нє нападьот на НАТО .
Це така методичка з ******* , щоб переконати Європу , що мовляв йому потрібна лише Україна , і якщо ви європейці - мовчки віддасте її на розтерзання - все у Європі зразу і заспокоїться !?
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31.10.2023 07:11 Ответить
Енкопрез може завадити куйлу напасти на НАТО ...
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31.10.2023 07:23 Ответить
І в той же час не дають далекобійну зброю, а ту що дають обмежують стріляти по кацапії. Ну от як так мордор переможеш? То те саме що перемогти гітлера на обстрілюючи Німеччину.
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31.10.2023 08:08 Ответить
І в той же час зепокидьок руйнує оборонні виробництва України, постачання ЗСУ, значною мірою, здійсьнюють волонтери.
Мобілізація перетворена на годівницю військомів, та спустошення сіл. Найкращі воюють на виснаження, а заміни немає.
Дурні завжди шукають сторонніх винних у своїх "про*обах.
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31.10.2023 08:24 Ответить
"Дурні завжди шукають сторонніх винних у своїх "про*обах. " - а розумні бачать колоди не тіко в власних очах але в очах інших , а ше розумні розуміють шо ми не не існуємо на Землі одні з кацапами - а ше в світі є 100+ країн , і ше розумні розуміють шо по можливостям різноплановим ми і близько не стоїмо навіть на рівні Швеції - не кажучи про Францію а про США я помовчу.
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31.10.2023 08:42 Ответить
Україна найбільша країна Європи.
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31.10.2023 08:55 Ответить
Кацапстан найбільша за площею країна світу - а економіка кацапстану на рівні Південної Кореї ( хоча менша ніж в Південній Кореї ) площа якої в 17 раз менша з населення майже в три рази меншим.
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31.10.2023 08:59 Ответить
Дааа?!! А когда смотришь на бюджет так кажется, что самая маленькая))
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31.10.2023 14:44 Ответить
А розумні дякують друзям за підтримку і якнайшвидше переводять економіку на військові рейки. І вимагають від влади виконати свій обов'язок, а не від інших країн.
На тлі корупції та зрадництва зепокидьків допомога партнерів заслуговує найвищої оцінки.,
Доречі, якут в рф ракету зробив з лайна. Макет!
Дупоголові з того ж матеріалу Україні президентіка та провладну партію зляпали. Діючи! А потім дорікають партнерам.
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31.10.2023 12:36 Ответить
Ви від народження маєте бінокулярний кольоровий зір - але ваші очі бачать тіко один колір і сфокусовані на одній точці так шо ви втратили здатність бачити обємно .
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31.10.2023 15:06 Ответить
дід шарить,
це безцінний досвід у реальній масштабній війні
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31.10.2023 17:44 Ответить
 
 