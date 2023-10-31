Поддержка Украины готовит США к дальнейшим вызовам, в частности в Азии, - республиканец Макконнелл

Лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл заявил, что победа Украины в войне с Россией в интересах США и всего свободного мира, а поддержка Украины со стороны Америки готовит сами США к тому, чтобы противостоять дальнейшим вызовам, в частности в Азии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Думайте об этом как об оси, оси зла - Китай, Россия и Иран. Так что это не просто испытание для Украины. Это испытание для Соединенных Штатов и свободного мира. А путь к большей безопасности для всех нас прост - помочь Украине выиграть войну", – сказал Макконнелл.

В своем вступительном слове он отметил, что Америка поддерживает Украину "не из альтруизма", а с пониманием того, что угрозы, возникшие перед союзниками США, предстают также и перед самой Америкой, а "свободы, которые мы ценим, нужно постоянно защищать" .

"Прямо сейчас громкие голоса с обеих сторон политического спектра говорят о том, что американское лидерство почему-то не стоит этих расходов. Некоторые говорят, что наша поддержка Украины происходит за счет более важных приоритетов. Но, как я говорил каждый раз, когда имел возможность, это ошибочный выбор , ошибочный выбор", - заметил сенатор.

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Если рассматривать ситуацию в более глобальном контексте, привлечение США и помощь Украине, по мнению Макконнелла, должны "подготовить нас к большим вызовам, которые нас ждут в Азии".

Сенатор также убежден в том, что победа Украины в войне напрямую связана с экономическими преимуществами и преимуществами безопасности для США и союзников в Европе.

"Вспомним, что здесь стоит на кону. Победа России в Украине поставит под угрозу безопасность и экономику всей Европы, нашего крупнейшего торгового партнера и стратегического союзника со Второй мировой войны, и поставит под угрозу двигатель нашего собственного экономического роста здесь дома. Если Россия победит, нет сомнений, что аппетит Путина к абсолютной власти фактически распространится на НАТО, усиливая угрозу трансатлантического альянса США и риск войны для нас. Такой результат потребовал бы значительно большего развертывания нашей военной силы в Европе и больших затрат, чем та поддержка, которую мы оказываем Украине. И, конечно, победа России поощрит растущий альянс Путина с другими авторитарными режимами в Иране и Китае. "Враги за границей будут внимательно наблюдать и ждать, пока Америка пошатнется. Только наша конкретная и надежная поддержка может сдержать наших противников в будущем и восстановить безопасность", - подытожил сенатор.

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