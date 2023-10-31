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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты за прошедшие сутки 98 раз обстреляли Херсонщину, выпустили 38 КАБов, 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения

херсонщина

За минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано 38 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах", - говорится в сообщении.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания в Бериславском и Херсонском районах; предприятие пищевой промышленности и библиотеку в Херсоне.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения.

Читайте: Войска РФ ударили по Бериславскому району Херсонщины, ранения получили 2 человека

Автор: 

обстрел (27760) Херсон (2888) Херсонская область (4881)


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Пишуть про бої на лівому березі Дніпра, село не повністю ЗСУ зайняли. Важко, дуже. Закріпитися б.
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31.10.2023 08:40 Ответить
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31.10.2023 08:42 Ответить
 
 