Оккупанты за прошедшие сутки 98 раз обстреляли Херсонщину, выпустили 38 КАБов, 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения
За минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано 38 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах", - говорится в сообщении.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания в Бериславском и Херсонском районах; предприятие пищевой промышленности и библиотеку в Херсоне.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения.
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valentyna #410470
показать весь комментарий31.10.2023 08:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий31.10.2023 08:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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