Оккупанты за прошедшие сутки 98 раз обстреляли Херсонщину, выпустили 38 КАБов, 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения

За минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано 38 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах", - говорится в сообщении.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания в Бериславском и Херсонском районах; предприятие пищевой промышленности и библиотеку в Херсоне.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения.

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