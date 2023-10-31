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Новости Война
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Руководство Украины требовало деоккупировать Горловку в начале октября, но военные ответили - нечем, - Time

зеленський

В некоторых родах Сил обороны нехватка личного состава стала даже более острой, чем дефицит вооружений и боеприпасов.

Об этом говорится в материале Time, передает Цензор.НЕТ.

Один из близких помощников Зеленского сказал: "Мы не продвигаемся вперед". По его словам, некоторые фронтовые командиры стали отказываться выполнять приказы о наступлении даже если они поступали непосредственно из Офиса Президента.

"Они хотят просто сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть", – сказал он.

Высокопоставленный офицер в разговоре с журналистом сказал, что у некоторых командиров практически нет выбора и не могут не подчиняться приказам сверху.

Читайте: ВСУ ликвидировали за неделю около 9 вражеских батальонов, - Military Media Center

По его словам, в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало провести операцию по "возвращению" города Горловки-стратегического форпоста на востоке Украины, который россияне удерживают и яростно защищают уже почти десять лет. В ответ прозвучал вопрос: чем?

"У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?" – подчеркнул офицер.

В некоторых родах войск недостаток личного состава стал даже более острым, чем дефицит вооружений и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сказал мне, что даже если США и их союзники передадут Украине все обещанное оружие, "у нас нет людей, которые будут его использовать".

Также читайте: Украинские войска продвинулись под Бахмутом за железнодорожный путь, - ISW

Автор: 

Горловка (2384) деоккупация (847) ВСУ (6683)


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Топ комментарии
+33
А захопити Москву ОПА не забажала ?
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31.10.2023 09:09 Ответить
+28
Я представляю как у Залужного уши пухнут от многих разных предложений ОП.
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31.10.2023 09:12 Ответить
+27
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31.10.2023 09:05 Ответить
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Вчора на "Апостроф ТБ" запросили керівника української приватної військової компанії "Омега Консалтінг Груп" Андрія Кебкало. Він має 20 тисяч добре підготовлених бійців, серед яких багато іноземних добровольців. Жодної взаємодії з ЗСУ та мін. оборони вони не мають. Кебкало пропонував посилити своїми бійцями частини ЗСУ. У відповідь йому вказали на статтю 111 кримінальних злочинів кодексу України: державна зрада. Тобто. його оголосили зрадником. І це при тому, що в Україні є закон, що під час війни будь-яка приватна особа має право брати до рук зброю та захищати країну. Що ж коїться в голові у Залужного, Умерова, не кажучи вже про Зеленського?
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31.10.2023 10:04 Ответить
А раніше була інформація, що до приїзду зечма наказали звільнити забула який населений пункт і там полягло невидимо наших воїнів, але звільнити так і не вдалося. Зечму треба рейтинги і арлодисменти, більш нічого його не цікавить. А ще правда він не проти стати вічним пуйлом-2
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31.10.2023 10:07 Ответить
З якого часу ЖОПА президента стала головою. Чому цивільні бидло -ухилянти мають командувати військовими офіцерами і планувати військові операцїї?
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31.10.2023 10:07 Ответить
В нашому положенні треба займати вигідні позиції для оборони і готуватись стояти в обороні на найближчі 3-5 років, думаючи, як забезпечити це боеприпасами і людськими ресурсами, а не ходити в констрнаступи з голою жопою.
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31.10.2023 10:15 Ответить
А чи не Арестович є тим "високопоставленим офіцером"? Дуже схоже на його тональність.
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31.10.2023 10:29 Ответить
травєсті-развєтчік, он - такой!!))
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31.10.2023 11:15 Ответить
вихад - єсть, вот ані хероі, з достаточным запасом жира(для них не критична вітсутність харчування) вже з навичками володіння зброєю (всі з автоматами)!!!! встрєчайтє!!!!

https://t.me/voynareal/76006
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31.10.2023 10:34 Ответить
Чистої води кремлівська провокація, цей неназваний "радник" Зеленського напевно Арестович що наговорив подібної хєрні, щоб внести смуту в українське суспільство підставивши президента Зеленського та українське військово-політичне керівництво.
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31.10.2023 10:45 Ответить
Тотальний непрофесіоналізм є відмінною рисою всього цього Зе-балагану! З якого це перепугу Офіс Президента ( і хто конкретно автор цих злочинних ініциатив) віддіає накази військовим на штурми, хіба це компетенція цього, так би мовити ОРГАНУ. Хіба це не є перетягуванням на себе повноважень Генерального штабу?!!! Бажання вирішувати питання наказами "з гори" є частиною кацапського світу, нажаль наші владні малороси цього не хочуть розуміти.
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31.10.2023 11:11 Ответить
Интересно, у какого идиота могла возникнуть мысль брать Горловку.
Это же город размером почти с Мариуполь, в разы больше Токмака, который не могут взять ещё с июня.
Его нужно брать месяцами.
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31.10.2023 11:12 Ответить
В Горлівку ЗСУ могли зайти без бою і деокупувати ще в лютому 2015-го під час боїв за Дебалу, коли там крім рідкісних блокпостів сєпарів взагалі не залишилось рашистських військ - всі були кинуті на "замикання "котла".
Але ж на заваді такому маневру став боягузливий кейс "мінська-2".
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31.10.2023 11:29 Ответить
Ага, провести мобилизацию на Крещатике в суботу вечером и на штурм Горловки. Из Дебальцево еле ноги унесли под командованованием Сырского, а ты про Горловку. Да там бы бабы с балконов цветочными горшками все штурмовые войска забили бы.
У нас только начала армия появляться в виде армии!
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31.10.2023 16:22 Ответить
Так, Сирський, улюбленець Зе і учень Хомчака (того що здав колону під Іловайськом і втік) вивів залогу із Логвінова і туди одразу зайшов рашиський спецназ і танки, закривши горловину, і зробивши засідку на дорозі яка вела в тил, де полягла купа штабістів, поранених, і американські радники.
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31.10.2023 20:20 Ответить
чим чим. крамти треба менше
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31.10.2023 11:32 Ответить
якщо США та їхні союзники передадуть Україні всю обіцяну зброю, "у нас немає людей, які будуть її використовувати"

Є різниця, що саме використовувати. Складно знайти роту піхоти для користування AR-15, але куди простіше знайти 5 чоловік для користування хаймарсом, і результату від них буде в рази більше, ніж від роти автоматників. А якщо говорити про F-16, то взагалі...
Звісно, якщо абстрагуватися від необхідності навчання пілотів.
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31.10.2023 11:38 Ответить
для VOZ Горлівка сакральне місто
https://www.youtube.com/watch?v=*****-hKNkU
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31.10.2023 11:54 Ответить
" навіть якщо вони надходили безпосередньо з Офісу " а що завгосп вже керуе військом???
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31.10.2023 12:06 Ответить
"один з найближчих радників " це та ж "неназвана посадова особа". А по простому Дерьмак. Ще є один близький радник -фантаст Кирюша
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31.10.2023 12:49 Ответить
Почему то с этого 'Times' потянуло кацапским лайном ((((. Людей нет, вооружения нет, Горловку не видать как своих ушей, а тут как раз Шайга готов к мирным переговорам..
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31.10.2023 14:12 Ответить
А що будеш розказувати, що насправді не так? Мобілізація йде за планом, добровольців повно, зі зброєю американці не гальмують, контрнаступ успішний, вже майже Мелітополь взяли?
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31.10.2023 14:55 Ответить
Все что хотел, я рассказал: с этого высера воняет русней. Недаром его уже растащили по всем кацапским сетевым сортирам.
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31.10.2023 15:58 Ответить
Ага, плохая погода тоже воняет русней, т.к. ветер с Севера.
И хотя этот Шустер мутный тип, если даже в Интернете не нзают сколько ему лет, где родился и как зовут его жену, но многие им названные вещи имеют подтверждение в жизни. И главное, о чем он пишет 1000% ная правда:
- Необразованные и корумпированные
- Крадут как в последний раз
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31.10.2023 16:17 Ответить
Все те, що там написано говорять на кухнях в Україні вже мінімум півроку. Тепер це нарешті вийшло за рамки цього.
Теж мабуть одна русня про це говорить. З США звісно видніше.
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31.10.2023 17:37 Ответить
Нет, конечно, в США ж интернет другой, не тот же самый, что в Украине. И родни/друзей/знакомых ни у кого, кто из США , в Украине нет.
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31.10.2023 19:50 Ответить
https://t.me/tZEinform/26906 tZEinform :
На порозі до звільнення стоїть і міністр оборони Умєров, який так і не отримав ніяких владних повноважень по логістиці і забезпеченню, які визначаються і керуються ставлениками ОПУ. Але тут інша історія. Патологічно заздрісному Зеленському просто не сподобались візити Умєрова на фронт в стилі "Зеленський проводить нараду з військовими"
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31.10.2023 16:33 Ответить
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