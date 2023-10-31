В некоторых родах Сил обороны нехватка личного состава стала даже более острой, чем дефицит вооружений и боеприпасов.

Об этом говорится в материале Time, передает Цензор.НЕТ.

Один из близких помощников Зеленского сказал: "Мы не продвигаемся вперед". По его словам, некоторые фронтовые командиры стали отказываться выполнять приказы о наступлении даже если они поступали непосредственно из Офиса Президента.

"Они хотят просто сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть", – сказал он.

Высокопоставленный офицер в разговоре с журналистом сказал, что у некоторых командиров практически нет выбора и не могут не подчиняться приказам сверху.

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По его словам, в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало провести операцию по "возвращению" города Горловки-стратегического форпоста на востоке Украины, который россияне удерживают и яростно защищают уже почти десять лет. В ответ прозвучал вопрос: чем?

"У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?" – подчеркнул офицер.

В некоторых родах войск недостаток личного состава стал даже более острым, чем дефицит вооружений и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сказал мне, что даже если США и их союзники передадут Украине все обещанное оружие, "у нас нет людей, которые будут его использовать".

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