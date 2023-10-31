Руководство Украины требовало деоккупировать Горловку в начале октября, но военные ответили - нечем, - Time
В некоторых родах Сил обороны нехватка личного состава стала даже более острой, чем дефицит вооружений и боеприпасов.
Об этом говорится в материале Time, передает Цензор.НЕТ.
Один из близких помощников Зеленского сказал: "Мы не продвигаемся вперед". По его словам, некоторые фронтовые командиры стали отказываться выполнять приказы о наступлении даже если они поступали непосредственно из Офиса Президента.
"Они хотят просто сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть", – сказал он.
Высокопоставленный офицер в разговоре с журналистом сказал, что у некоторых командиров практически нет выбора и не могут не подчиняться приказам сверху.
По его словам, в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало провести операцию по "возвращению" города Горловки-стратегического форпоста на востоке Украины, который россияне удерживают и яростно защищают уже почти десять лет. В ответ прозвучал вопрос: чем?
"У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?" – подчеркнул офицер.
В некоторых родах войск недостаток личного состава стал даже более острым, чем дефицит вооружений и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сказал мне, что даже если США и их союзники передадут Украине все обещанное оружие, "у нас нет людей, которые будут его использовать".
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Это же город размером почти с Мариуполь, в разы больше Токмака, который не могут взять ещё с июня.
Его нужно брать месяцами.
Але ж на заваді такому маневру став боягузливий кейс "мінська-2".
У нас только начала армия появляться в виде армии!
Є різниця, що саме використовувати. Складно знайти роту піхоти для користування AR-15, але куди простіше знайти 5 чоловік для користування хаймарсом, і результату від них буде в рази більше, ніж від роти автоматників. А якщо говорити про F-16, то взагалі...
Звісно, якщо абстрагуватися від необхідності навчання пілотів.
https://www.youtube.com/watch?v=*****-hKNkU
И хотя этот Шустер мутный тип, если даже в Интернете не нзают сколько ему лет, где родился и как зовут его жену, но многие им названные вещи имеют подтверждение в жизни. И главное, о чем он пишет 1000% ная правда:
- Необразованные и корумпированные
- Крадут как в последний раз
Теж мабуть одна русня про це говорить. З США звісно видніше.
На порозі до звільнення стоїть і міністр оборони Умєров, який так і не отримав ніяких владних повноважень по логістиці і забезпеченню, які визначаються і керуються ставлениками ОПУ. Але тут інша історія. Патологічно заздрісному Зеленському просто не сподобались візити Умєрова на фронт в стилі "Зеленський проводить нараду з військовими"