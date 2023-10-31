Украинские чиновники воруют как в последний раз, их не пугает даже увольнение министра обороны Резникова, - Time

Коррупция уже нанесла репутационный ущерб украинским властям.

Об этом говорится в материале Саймона Шустера для Time, информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне давления на Украину из-за коррупции, я, возможно, наивно считал, что чиновники дважды подумают, прежде чем брать взятки или присваивать государственные средства. Но когда в начале октября я сказал об этом одному из ведущих советников президента, он попросил меня выключить диктофон , чтобы говорить более свободно", - рассказал он.

"Саймон, вы ошибаетесь. Люди воруют как в последний раз", - сказал один из советников президента.

Чиновников не "пугало" даже увольнение министра обороны, добавил он, поскольку чистки затянулись.

Журналист отмечает, что еще в феврале Зеленского предупредили, что в министерстве преуспевает коррупция, но он медлил более полугода, многократно давая союзникам шанс решить проблемы за закрытыми дверями или отделаться объяснениями. К тому времени, как он перед своим визитом в США начал действовать, "было уже поздно", сказал другой высокопоставленный советник президента. Западные союзники Украины уже знали о скандале. Солдаты на фронте начали отпускать непристойные шутки о "яйцах Резникова" - новой метафоре коррупции.

"Репутационный ущерб уже был причинен", - сказал советник.

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