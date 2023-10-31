Украинские чиновники воруют как в последний раз, их не пугает даже увольнение министра обороны Резникова, - Time
Коррупция уже нанесла репутационный ущерб украинским властям.
Об этом говорится в материале Саймона Шустера для Time, информирует Цензор.НЕТ.
"На фоне давления на Украину из-за коррупции, я, возможно, наивно считал, что чиновники дважды подумают, прежде чем брать взятки или присваивать государственные средства. Но когда в начале октября я сказал об этом одному из ведущих советников президента, он попросил меня выключить диктофон , чтобы говорить более свободно", - рассказал он.
"Саймон, вы ошибаетесь. Люди воруют как в последний раз", - сказал один из советников президента.
Чиновников не "пугало" даже увольнение министра обороны, добавил он, поскольку чистки затянулись.
Журналист отмечает, что еще в феврале Зеленского предупредили, что в министерстве преуспевает коррупция, но он медлил более полугода, многократно давая союзникам шанс решить проблемы за закрытыми дверями или отделаться объяснениями. К тому времени, как он перед своим визитом в США начал действовать, "было уже поздно", сказал другой высокопоставленный советник президента. Западные союзники Украины уже знали о скандале. Солдаты на фронте начали отпускать непристойные шутки о "яйцах Резникова" - новой метафоре коррупции.
"Репутационный ущерб уже был причинен", - сказал советник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-----------------------------------------------------------------------
Потому что знают, что пока Зеленский президент, им ничего не угрожает.
https://t.me/tZEinform/26905 tZEinform
"Українські чиновники крадуть як востаннє, їх не лякає навіть звільнення міністра оборони Резнікова"(с - Time) - Маленьке уточнення для Time: ЧИНОВНИКИ, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ Зеленським
Порошенка чиновництво остерігалося, бо він , по-перше, був олігархом. По-друге, мав за собою широкі політичні і економічні зв'язки та серйозну ідеологічно налаштовану на зміни політичну силу.
А у ЗЕ цього усього немає. "Ідеологія" його політсили - "какая разніца" (яким способом красти, аби красти). Серйозні політики та фінансисти його рівним собі не сприймають. Мовляв. роздута олігархом К. мильна бульбашка.
Бувалого українського чиновника така владна фігура точно не налякає. Він просто четвертий рік глузує в кабінеті з "весна прийде - саджати будемо".
А як Порох у владі то він одразу олігарх, логіка Зебільная.
Інакше ВІЙНУ не виграти!
... Вибір їх .сліпців бездумних--- гірше удару яничара з-під мороку нічного... Обрати моральну каліч .срулят грошвою вічно -- ненаситних ( невже НЕ знали .що Бог їх-- це гроші. гроші іще раз гроші . а власного Ієсуса вони здали з потрохом на розтерзання ... ) Тепер і ми маємо : зраду на зраді; Крадіж на крадіжу .НЕ зупиняє їх і найсвятіше : тритину гумдопомоги Світу нашим рідним воїнам-- захисникам-- .грабують на півдорозі. ..
--- Та ничто так не тяготило и не оскорбляло русского народа. как власть иудеев. Паньі. ленясь управлять имениями сами . отдавали их в арендьі иудеям с полньім правом панского господства...И тут- то не бьіло ПРЕДЕЛА ИСТЯЗАНИЯМ над...
" Пам*ятки исторической мьісли Украиньі "
Вчений. історик-- дослідник Н.І. Костомаров.
Правосуддя по українськи!!! Тому на Заході і вчухає бажання допомагати Україні. Зе і уряд дивуються чому не дають грошей і зброї. Не дають бо політики вибираються, і громадськість в країнах заходу також знає про корупційні скандали в Україні і праві політики на цьому дуже добре піаряться. Он Фіцо в приклад.
В цей час десь на сході якийсь командир вирішує невиріщувану задачу - відсутні **********, які немає кому роздати.
Пару тижнів тому зняли бронь з працівників заводів ВПК. На питання, хто робитиме тоді зброю, в Генштабі відповіли: "Нам нема кому її роздавати".
Президент н Джерело:
Вони планують накрасти і втікати
Hа відміну від перемог на полі бою, перемоги у сфері боротьби з корупцією - повністю в руках України. "І тоді перемоги у боротьбі з корупцією можуть призвести до перемог на полі бою. Бо усвідомлюючи, що їх чують, люди у Білому домі будуть більш схильні ухвалювати рішення і переходити червоні лінії Путіна. Це також про причинно-наслідкові зв'язки.
- Нам потрібна допомога партнерів. А значить цей холодний душ має бути корисним. Які ще повідомлення має передати Вашингтон, щоб його почули?".
Напередодні останнього візиту Зеленського до Вашингтона Білий дім підготував для України список антикорупційних реформ - і, за словами одного з помічників Зеленського, вони були спрямовані на саму верхівку державної ієрархії.
"Це не були пропозиції, - цитує видання іншого радника президента. - Це були умови".
В 2006 году Саймон Шустер возвращается в Москву, где работает журналистом, освещая политику России и соседних государств для The Moscow Times, Ассошиэйтед Пресс, Рейтер в течение следующих семи лет[2].
"Сигнали Україні Захід (США, ЄС, G-7) посилає через заяви і конкретні дії своїх офіційних осіб, державних і міждержавних структур і через конкретні документи, які стосуються України, а не через статті в газетах і журналах"
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розкритикував статтю Саймона Шустера в знаменитому журналі Time, де той описує становище президента Володимира Зеленського в украй песимістичному світлі. За словами чиновника, автор зовсім не тямить у справжній ситуації в коридорах української влади, а його публікація містить масу нісенітниць і відвертих наративів росії.
НА ГІЛЛЯКУ!