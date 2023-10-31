РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11693 посетителя онлайн
Новости Война
36 018 241

Украинские чиновники воруют как в последний раз, их не пугает даже увольнение министра обороны Резникова, - Time

зеленський,резніков

Коррупция уже нанесла репутационный ущерб украинским властям.

Об этом говорится в материале Саймона Шустера для Time, информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне давления на Украину из-за коррупции, я, возможно, наивно считал, что чиновники дважды подумают, прежде чем брать взятки или присваивать государственные средства. Но когда в начале октября я сказал об этом одному из ведущих советников президента, он попросил меня выключить диктофон , чтобы говорить более свободно", - рассказал он.

"Саймон, вы ошибаетесь. Люди воруют как в последний раз", - сказал один из советников президента.

Чиновников не "пугало" даже увольнение министра обороны, добавил он, поскольку чистки затянулись.

Журналист отмечает, что еще в феврале Зеленского предупредили, что в министерстве преуспевает коррупция, но он медлил более полугода, многократно давая союзникам шанс решить проблемы за закрытыми дверями или отделаться объяснениями. К тому времени, как он перед своим визитом в США начал действовать, "было уже поздно", сказал другой высокопоставленный советник президента. Западные союзники Украины уже знали о скандале. Солдаты на фронте начали отпускать непристойные шутки о "яйцах Резникова" - новой метафоре коррупции.

"Репутационный ущерб уже был причинен", - сказал советник.

Читайте: Руководство Украины требовало деоккупировать Горловку в начале октября, но военные ответили - нечем, - Time

Автор: 

коррупция (8573)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+77
Тому і крадуть, що просили мовчати, а не просили не красти...
показать весь комментарий
31.10.2023 09:38 Ответить
+55
Як може безкарність бувшого міністра МО когось налякати?
показать весь комментарий
31.10.2023 09:38 Ответить
+49
показать весь комментарий
31.10.2023 09:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Дуже коротко - це повна відсутність покарання за злочин!
показать весь комментарий
31.10.2023 13:12 Ответить
Крадуть і все оформлюють якнайшвидше при закритих реєстрах. Підлеглих роботяг називають "індєйци", дивна аналогія. Все це нагадує кіпіш у Криму майж 10 р тому.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:39 Ответить
Шановний Володимире Олександровичу! зрозумійте дуже просту річ: якщо ви і далі не будете саджати за корупцію, то в решті-решт посадять вас! Все максимально просто. Воно вам треба?!
показать весь комментарий
31.10.2023 13:39 Ответить
Ніхто нікого не посадить , ці люди не виліковні - у країні нічого не зміниться . Тікайте хто куди може, хоча б у Польщу . з а ї ба ли.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:48 Ответить
вот поэтому и закрыли границы. уже даже полные болваны понимают, что ****** не за горами.
показать весь комментарий
31.10.2023 15:46 Ответить
Тут дехто накинувся на *Тіme*і Саймона,Ви його можете не читати,паплюжити ітд,але його читають американські і європейські політики і роблять висновки,від яких нам скоро буде дуже тяжко.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:59 Ответить
ЗЄ своїх не звільняє
показать весь комментарий
31.10.2023 14:09 Ответить
Без втручання заходу цій країні в такому вигляді як зараз прийде гаплик. Але ж безкорупційна і сильна(економічно, політично, військово) теж непотрібна, особливо сусідам з західних кордонів. Довоєнна федально-корумпована, сировинна, з необмеженим гастарбайтерським потенціалом, саме то що влаштовувало всіх. Кацапи всім пересрали. Тепер або пан, або пропав.Третього нема.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:13 Ответить
Нема шо сказати...сказала ще у 2019 , тепер 73 % тіштися своїми думками,та їдіть ...
показать весь комментарий
31.10.2023 14:25 Ответить
Українські чиновники крадуть як востаннє, їх не лякає ....
-----------------------------------------------------------------------
Потому что знают, что пока Зеленский президент, им ничего не угрожает.
показать весь комментарий
31.10.2023 15:42 Ответить
https://t.me/tZEinform




https://t.me/tZEinform/26905 tZEinform

"Українські чиновники крадуть як востаннє, їх не лякає навіть звільнення міністра оборони Резнікова"(с - Time) - Маленьке уточнення для Time: ЧИНОВНИКИ, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ Зеленським
показать весь комментарий
31.10.2023 15:55 Ответить
А кого може налякати колишній комедійний актор? Українського чиновника точно не налякає.
Порошенка чиновництво остерігалося, бо він , по-перше, був олігархом. По-друге, мав за собою широкі політичні і економічні зв'язки та серйозну ідеологічно налаштовану на зміни політичну силу.
А у ЗЕ цього усього немає. "Ідеологія" його політсили - "какая разніца" (яким способом красти, аби красти). Серйозні політики та фінансисти його рівним собі не сприймають. Мовляв. роздута олігархом К. мильна бульбашка.
Бувалого українського чиновника така владна фігура точно не налякає. Він просто четвертий рік глузує в кабінеті з "весна прийде - саджати будемо".
показать весь комментарий
31.10.2023 16:20 Ответить
Порошенко був олігархом ? А зараз чого ти його так не називаєш,бо він не у владі ?
А як Порох у владі то він одразу олігарх, логіка Зебільная.
показать весь комментарий
31.10.2023 16:35 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2023 16:32 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2023 16:33 Ответить
Рєзніков це ж частина зеєрмачкової влади. А ця влада не просто корупційна , вона зраднецькокорупційна. Вона "піз..д" для "електорату" одне, а для себе зовсім інше.
показать весь комментарий
31.10.2023 17:03 Ответить
Потрібно терміново вводити ВІЙСЬКОВИЙ ТРУБУНАЛ, корупціонерів і зрадників публічно вішати і розстрілювати через 2-3 тижні після виявлення злочину.

Інакше ВІЙНУ не виграти!
показать весь комментарий
31.10.2023 17:03 Ответить
Для того что бы воровать было не выгодно, надо вров расстреливать. Тогда исчезнет стимул для вороства.
показать весь комментарий
31.10.2023 17:04 Ответить
Кожен виборець повинен вже ЗАРАЗ контролювати(фіксувати) і довести до народу роботу вибраного ними депутата і партію! Щоб знову не наступити на ті ж самі граблі! Бо бачили ж очі кого вибирали, а потім вони нам і вилазять...?! Ні один із злодюг, корупціонерів, ворогів, 5тої колони, не повинні мати навіть надію попасти у владу, в ВР а мати гарантію сісти в буцегарню!! Все, наше майбутнє, залежить від Нас, виборців!!! Думаймо, активно визначаймось кого будемо вибирати, бо вони нас і Державу знищать!!!
показать весь комментарий
01.11.2023 06:18 Ответить
--- Ревно помолимося братіє за порятунок душ убогих.і отих зубоскалів-- витріщак із клоаки --95 ; і отих-- облудою сповитих. серцем протухло-- кволим . що виборцем звалось...
... Вибір їх .сліпців бездумних--- гірше удару яничара з-під мороку нічного... Обрати моральну каліч .срулят грошвою вічно -- ненаситних ( невже НЕ знали .що Бог їх-- це гроші. гроші іще раз гроші . а власного Ієсуса вони здали з потрохом на розтерзання ... ) Тепер і ми маємо : зраду на зраді; Крадіж на крадіжу .НЕ зупиняє їх і найсвятіше : тритину гумдопомоги Світу нашим рідним воїнам-- захисникам-- .грабують на півдорозі. ..
--- Та ничто так не тяготило и не оскорбляло русского народа. как власть иудеев. Паньі. ленясь управлять имениями сами . отдавали их в арендьі иудеям с полньім правом панского господства...И тут- то не бьіло ПРЕДЕЛА ИСТЯЗАНИЯМ над...
" Пам*ятки исторической мьісли Украиньі "
Вчений. історик-- дослідник Н.І. Костомаров.
показать весь комментарий
31.10.2023 17:33 Ответить
Ремонти тротуарів та дахів під час війни-хіба це не крадіжка?!а ще є пресловуті стадіони!!
показать весь комментарий
31.10.2023 17:38 Ответить
Ну підозрою все i закінчиться. Або умовним сроком і донатом на ВСУ. Яка конфіскація?? Ви про що?
Правосуддя по українськи!!! Тому на Заході і вчухає бажання допомагати Україні. Зе і уряд дивуються чому не дають грошей і зброї. Не дають бо політики вибираються, і громадськість в країнах заходу також знає про корупційні скандали в Україні і праві політики на цьому дуже добре піаряться. Он Фіцо в приклад.
показать весь комментарий
31.10.2023 17:48 Ответить
Вийти на кордони 91-го року,- людей вже не мотивує.Люди хочуть конкретики.Людям мотивація потрібна.Люди хочуть вийти на кордони 91-го року,але там там побачити проект Новою України,а не законсервувати стару систему в кордонах 91-го року.https://youtu.be/wWqxbpGUytA
показать весь комментарий
31.10.2023 18:19 Ответить
На сьогодні обсяги МТД (матеріально технічна допомога) по деяких *********** впали в 6 разів. Тому розповіді з-під Авдіївки звучать так: "Мамо, я не знаю, чи завтра подзвоню. Росіяни виводять першу групу, ми їх розстрілюємо, виводять другу - розстрілюємо, виводять третю - розстрілюємо, виходить четверта - у нас закінчився боєкомплект"…

В цей час десь на сході якийсь командир вирішує невиріщувану задачу - відсутні **********, які немає кому роздати.

Пару тижнів тому зняли бронь з працівників заводів ВПК. На питання, хто робитиме тоді зброю, в Генштабі відповіли: "Нам нема кому її роздавати".

Президент н Джерело:
показать весь комментарий
31.10.2023 18:41 Ответить
Всі крадіжки контролюються центральним органом влади ОПою президента.
Вони планують накрасти і втікати
показать весь комментарий
31.10.2023 19:25 Ответить
Треба вимогати імпічмент, все дуже далеко заходить
показать весь комментарий
31.10.2023 19:50 Ответить
DW

Hа відміну від перемог на полі бою, перемоги у сфері боротьби з корупцією - повністю в руках України. "І тоді перемоги у боротьбі з корупцією можуть призвести до перемог на полі бою. Бо усвідомлюючи, що їх чують, люди у Білому домі будуть більш схильні ухвалювати рішення і переходити червоні лінії Путіна. Це також про причинно-наслідкові зв'язки.

- Нам потрібна допомога партнерів. А значить цей холодний душ має бути корисним. Які ще повідомлення має передати Вашингтон, щоб його почули?".
показать весь комментарий
31.10.2023 20:31 Ответить
BBC

Напередодні останнього візиту Зеленського до Вашингтона Білий дім підготував для України список антикорупційних реформ - і, за словами одного з помічників Зеленського, вони були спрямовані на саму верхівку державної ієрархії.

"Це не були пропозиції, - цитує видання іншого радника президента. - Це були умови".
показать весь комментарий
31.10.2023 20:38 Ответить
Влада і чинуші безкарні,тому що у т.з "виборця" немає ніяких механізмів їх контролювати і на них впливати,а на закони небожителям плювати.Т.з. "вибори"- процедура легітимної зміни одніх злодіїв при владі на інших.Про це ні одна пика по зомбоящику не скаже,бо всі т.з.експерти -"карманні" і "підгодовані".Ні одного незалежного каналу немає. Між народом і владою -прірва і зовсім інші погляди на життя.Навіть революції і війна мало що змінили.Хто з нині живущих надіється на еволюційні зміни-до них точно не доживе,а вирішити питання корупції революційним шляхом мізків не вистачає.Доказано всіма попередніми Майданами.Так що молодим і наївним бажаю успіхів і вперед на "вибори" (чергові граблі)!
показать весь комментарий
31.10.2023 21:59 Ответить
Уже даже Тайм в открытую пишет про этот коррупционный трэш, а эти гниды продолжают включать свой лживый теледуркофон, про то, что все совсем не так.
показать весь комментарий
31.10.2023 22:07 Ответить
Автор этой статьи - Журналист Саймон Шустер -родился в Москве[1]. В 1989 году его семья эмигрировала в Соединённые Штаты Америки. Шустер вырос в Сан-Франциско. Окончил Стэнфордский университет[2]. Являлся редактором студенческой газеты The Stanford Daily[3].

В 2006 году Саймон Шустер возвращается в Москву, где работает журналистом, освещая политику России и соседних государств для The Moscow Times, Ассошиэйтед Пресс, Рейтер в течение следующих семи лет[2].
показать весь комментарий
31.10.2023 22:56 Ответить
це говорить що цей Саймон високоосвідчена людина , топовий університет - це дорого і беруть туди майже геніїв, можливо цей Саймон зупинить цю жахливу тотальну корупцію, бо далі нікуди вже.
показать весь комментарий
31.10.2023 23:04 Ответить
"Є багато питань": Фесенко назвав, що не так з гучною статтею Time
"Сигнали Україні Захід (США, ЄС, G-7) посилає через заяви і конкретні дії своїх офіційних осіб, державних і міждержавних структур і через конкретні документи, які стосуються України, а не через статті в газетах і журналах"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розкритикував статтю Саймона Шустера в знаменитому журналі Time, де той описує становище президента Володимира Зеленського в украй песимістичному світлі. За словами чиновника, автор зовсім не тямить у справжній ситуації в коридорах української влади, а його публікація містить масу нісенітниць і відвертих наративів росії.
показать весь комментарий
01.11.2023 01:00 Ответить
це Данілову там все не так, а більшості все так : там всі крадуть так що поняття "завтра" не існує. Там немає команди війни, війна їх не цікавить, гроші - ось що на часі
показать весь комментарий
02.11.2023 07:04 Ответить
Тільки смертна кара,

НА ГІЛЛЯКУ!
показать весь комментарий
31.10.2023 22:54 Ответить
вимагаю ТРИБУНАЛіВ, розстрілів і шибениць для ворогів і зрадників
показать весь комментарий
31.10.2023 23:00 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2023 00:08 Ответить
все йде по добре накатаній законами ВРУ дорозі. яку зкеровують опазажисти Двоякими, двозначними і добре продуманими для створення нових дірок у бюджеті. То ж ніколи і ніколи і нічого не буде.
показать весь комментарий
31.10.2023 23:59 Ответить
ну українські казнокради не лохи! вони бачать, що п е д е р а ц і я розвалює Україну семимильними кроками останні 10 років, тому треба перед смертю України вкрасти якнайбільше, щоб і внукам вистачило, бо потім прийде ********* і красти вже так безназанно буде важко!!! обнулений карлик може і посадити в тюрму за казнокрадство!!!
показать весь комментарий
01.11.2023 00:31 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2023 01:28 Ответить
Страница 3 из 3
 
 