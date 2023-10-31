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В войне между Израилем и боевиками ХАМАС погиб 31 журналист, - Times of Israel

сми,медиа,змі,медіа

С 7 октября в войне между Израилем и террористами ХАМАС погиб 31 журналист.

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на Комитет защиты журналистов (CPJ), передает Цензор.НЕТ.

Четверо из них были убиты в Израиле во время наступления ХАМАС 7 октября. Еще 26 убиты в Газе.

Один журналист погиб в Ливане, вероятно, в результате израильского обстрела, направленного против "Хезболлы".

CPJ отмечает, что еще девять журналистов числятся пропавшими без вести или задержаны.

"CPJ также расследует многочисленные неподтвержденные сообщения об убийствах, исчезновениях, задержаниях, ранениях или угрозах другим журналистам, а также о повреждениях офисов СМИ и домов журналистов", - говорится в сообщении.

Читайте: Ситуация с безопасностью журналистов ухудшается по всей Европе, - глава Нацсовета ТРВ Герасимьюк

Автор: 

журналистика (3315) Израиль (1940) Хамас (193)


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Топ комментарии
+4
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31.10.2023 09:46 Ответить
+2
Дивно, а в Газі, вони від чиїх рук загинули....
чи то інше....
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31.10.2023 09:53 Ответить
+1
Журналісти точно знають на що їдуть..
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31.10.2023 09:50 Ответить
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31.10.2023 09:46 Ответить
Журналісти точно знають на що їдуть..
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31.10.2023 09:50 Ответить
Дивно, а в Газі, вони від чиїх рук загинули....
чи то інше....
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31.10.2023 09:53 Ответить
Війна нікого не щадить!
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31.10.2023 09:59 Ответить
Якщо нема грошей чи звязків
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31.10.2023 10:17 Ответить
Цікаво дизнатися точну кількість журналістів із відніманням пропагандонів. Всяке буває)
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31.10.2023 10:06 Ответить
Нє хадітє, дєті, в Афрєку ґулять!
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31.10.2023 10:13 Ответить
Доречі, якось нема розголосу про втрати наших журналістів. Схоже, що зелень тримає ручних собачок, що шкуру свою бережуть.
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31.10.2023 10:16 Ответить
Влітку чи то на день журналіста, чи то ще колись оголошували. Там значно більше, ніж у Ізраїлі...
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31.10.2023 10:56 Ответить
Ті 26 журналістів, що загинули у газі, певно працювали на хамас?
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31.10.2023 11:45 Ответить
https://meduza.io/feature/2017/07/01/ukrainskogo-soldata-arestovali-v-italii-po-podozreniyu-v-prichastnosti-k-ubiystvu-zhurnalistov-na-donbasse-ukrainskie-vlasti-vse-otritsayut https://meduza.io/feature/2017/07/01/ukrainskogo-soldata-arestovali-v-italii-po-podozreniyu-v-prichastnosti-k-ubiystvu-zhurnalistov-na-donbasse-ukrainskie-vlasti-vse-otritsayut

https://www.dw.com/ru/italjanskij-sud-nad-serzhantom-markivym-detali-dela/a-55477277

Апелляционный суд в Милане завершает рассмотрение дела Виталия Маркива. Сержанта Национальной гвардии Украины в прошлом году осудили за убийство итальянского журналиста на войне в Донбассе
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31.10.2023 12:59 Ответить
О чем это? Маркив давным давно оправдан и вернулся в Украину.
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31.10.2023 15:07 Ответить
Каждый блохер теперь журналист. Так что их ещё сотни будут
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31.10.2023 15:04 Ответить
 
 