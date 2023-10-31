В войне между Израилем и боевиками ХАМАС погиб 31 журналист, - Times of Israel

С 7 октября в войне между Израилем и террористами ХАМАС погиб 31 журналист.

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на Комитет защиты журналистов (CPJ), передает Цензор.НЕТ.

Четверо из них были убиты в Израиле во время наступления ХАМАС 7 октября. Еще 26 убиты в Газе.

Один журналист погиб в Ливане, вероятно, в результате израильского обстрела, направленного против "Хезболлы".

CPJ отмечает, что еще девять журналистов числятся пропавшими без вести или задержаны.

"CPJ также расследует многочисленные неподтвержденные сообщения об убийствах, исчезновениях, задержаниях, ранениях или угрозах другим журналистам, а также о повреждениях офисов СМИ и домов журналистов", - говорится в сообщении.

Читайте: Ситуация с безопасностью журналистов ухудшается по всей Европе, - глава Нацсовета ТРВ Герасимьюк