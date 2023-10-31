Комплекс С-300 был поврежден в результате ракетной атаки на оккупированный Крым, - росСМИ

Во временно оккупированном Крыму поврежден российский ЗРК С-300.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Источники отмечают, что ракетная атака была совершена 30 октября около 6 утра в районе села Молочное Сакского района.

Там дислоцируется комплекс ПВО МО РФ.

"В результате атаки поврежден ЗРК "С-300", уничтожен дизель-генератор. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Стратком ВСУ ранее сообщил, что в оккупированном Крыму поражен стратегический объект системы ПВО.

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