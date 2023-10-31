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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Комплекс С-300 был поврежден в результате ракетной атаки на оккупированный Крым, - росСМИ

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Во временно оккупированном Крыму поврежден российский ЗРК С-300.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Источники отмечают, что ракетная атака была совершена 30 октября около 6 утра в районе села Молочное Сакского района.

Там дислоцируется комплекс ПВО МО РФ.

Комплекс С-300 был поврежден в результате ракетной атаки на оккупированный Крым, - росСМИ 01

"В результате атаки поврежден ЗРК "С-300", уничтожен дизель-генератор. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Стратком ВСУ ранее сообщил, что в оккупированном Крыму поражен стратегический объект системы ПВО.

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Автор: 

Крым (26421)


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Крим це Україна! Вимітайтесь колоради,пока ще міст стоїть!
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31.10.2023 09:55 Ответить
https://t.me/astrapress/41443 ASTRA
Издание независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в РФ.
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31.10.2023 10:28 Ответить
"Пошкоджено" - звісно, добре.

Але мене цікавить вартість ремонту цього дизеля.

Хоча якщо стріляли С-200, то тоді зрозуміла така неточність.
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31.10.2023 10:29 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=OD3CUw0DS4g "Сонцепьок" видав феєрверк на честь ЗСУ
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31.10.2023 10:55 Ответить
 
 