Комплекс С-300 был поврежден в результате ракетной атаки на оккупированный Крым, - росСМИ
Во временно оккупированном Крыму поврежден российский ЗРК С-300.
Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Источники отмечают, что ракетная атака была совершена 30 октября около 6 утра в районе села Молочное Сакского района.
Там дислоцируется комплекс ПВО МО РФ.
"В результате атаки поврежден ЗРК "С-300", уничтожен дизель-генератор. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Стратком ВСУ ранее сообщил, что в оккупированном Крыму поражен стратегический объект системы ПВО.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Издание независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в РФ.
Але мене цікавить вартість ремонту цього дизеля.
Хоча якщо стріляли С-200, то тоді зрозуміла така неточність.