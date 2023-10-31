Рашисты на Запорожском направлении расстреливают военнопленных и своих военных, - Федоров

На оккупированных частях Запорожской области часто видят расстрелянных российских захватчиков. Армия РФ ведет чистку внутри своего войска.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы понимаем, что враг находится в сверхагрессивном состоянии. Да, это могло происходить - расстрел наших военнопленных. В то же время оккупанты не выдерживают того давления, которое оказывают ВСУ, - сказал Федоров.

Также он рассказал о том, что, по словам местных, в оккупированной части Запорожья часто видят расстрелянных российских военных.

По его словам, российская армия проводит интенсивную чистку внутри своего войска на Запорожском направлении, поскольку испытывает проблемы с мотивацией бойцов воевать.

"Не все российские военные хотят продолжать воевать против ВСУ – многие из них желают сложить оружие. Поэтому мы постоянно получаем сообщения от местных, что посадка у линии фронта заполнена расстрелянными российскими военными, которых даже никто не забирает. У них началась и продолжается самоликвидация. Это добавляет оптимизма", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что рашисты связали и убили взятых в плен украинских военных на Токмакском направлении.

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