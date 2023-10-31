РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11693 посетителя онлайн
Новости Война
8 584 12

Рашисты на Запорожском направлении расстреливают военнопленных и своих военных, - Федоров

поранення,окупанти

На оккупированных частях Запорожской области часто видят расстрелянных российских захватчиков. Армия РФ ведет чистку внутри своего войска.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы понимаем, что враг находится в сверхагрессивном состоянии. Да, это могло происходить - расстрел наших военнопленных. В то же время оккупанты не выдерживают того давления, которое оказывают ВСУ, - сказал Федоров.

Также он рассказал о том, что, по словам местных, в оккупированной части Запорожья часто видят расстрелянных российских военных.

По его словам, российская армия проводит интенсивную чистку внутри своего войска на Запорожском направлении, поскольку испытывает проблемы с мотивацией бойцов воевать.

"Не все российские военные хотят продолжать воевать против ВСУ – многие из них желают сложить оружие. Поэтому мы постоянно получаем сообщения от местных, что посадка у линии фронта заполнена расстрелянными российскими военными, которых даже никто не забирает. У них началась и продолжается самоликвидация. Это добавляет оптимизма", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что рашисты связали и убили взятых в плен украинских военных на Токмакском направлении.

Читайте: Женщина спаслась благодаря квадрокоптеру ВСУ: российскому военному сообщено о подозрении в расстреле супругов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

расстрел (505) Запорожская область (3197) Федоров Иван (469)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Це той Федоров, що був мером окупованого Мелівтополя?
Який вже півтора роки сидить у Києві і вигадує новини про Мелітополь?
Це щоб зарплата мера капала?
показать весь комментарий
31.10.2023 10:05 Ответить
+2
На друий рік інтенсифікації війни, яка триває з 2014 року Федоров дізнався про те, шо відомо аже років 300, з часів Батурина.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:21 Ответить
+2
Ні, такі випадки справді були, про це писала іноземна преса. Смішно те, що Федоров сам читає ці ресурси і видає як інформацію від якихось своїх джерел, ще й числиться досі "мером", хоча місто вже півтора роки в окупації.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
розвідників шукають.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:04 Ответить
Це той Федоров, що був мером окупованого Мелівтополя?
Який вже півтора роки сидить у Києві і вигадує новини про Мелітополь?
Це щоб зарплата мера капала?
показать весь комментарий
31.10.2023 10:05 Ответить
Кожен день - вибух.. "редкостний задрот"
показать весь комментарий
31.10.2023 10:19 Ответить
Рано чи пізно кожна матір чмобіка почує по істерику від сина з України - мамочка родненькая, нас свои же расстреливают. Это уже не вагнеровцы, это армия, которой мы присягали, родина нас убивает. А далі вже спрацює сарафанне радіо - і всі матері почнуть вже квартири продавати, аби врятувати синів за за кородном, відправивши у якийсь Казахстан. Х#йло чудово це розуміло і до останнього уникло цього, створивши вагнер, який навіть за російськими законами це терористична організація поза державою, щоб умити руки, але вагнер вже всьо.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:19 Ответить
Їм пох поки гроші платять і лади дають
показать весь комментарий
31.10.2023 10:21 Ответить
Пох поки беруть Київ за три дні, поки безкарно вбивають і гвалтують цивільних українців. А коли їм дають гідну відсіч, то вони починають рятувати свою шкуру
показать весь комментарий
31.10.2023 10:35 Ответить
Дезертирам вряд ли положено что-то, кроме позора.
показать весь комментарий
31.10.2023 11:03 Ответить
Казки на ніч для підняття патріотичних настроїв.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:19 Ответить
Ні, такі випадки справді були, про це писала іноземна преса. Смішно те, що Федоров сам читає ці ресурси і видає як інформацію від якихось своїх джерел, ще й числиться досі "мером", хоча місто вже півтора роки в окупації.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:22 Ответить
На друий рік інтенсифікації війни, яка триває з 2014 року Федоров дізнався про те, шо відомо аже років 300, з часів Батурина.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:21 Ответить
Ну це ж "по завєтам дєдов"! Протягом Другої Світової в совєцкой армії командири, трибунали і загороджувальні загони розстріляли мільйон своїх солдат...
показать весь комментарий
31.10.2023 10:57 Ответить
 
 