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Количество граждан, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, выросло с 16 до 29%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

київ

С мая 2022 по октябрь 2023 года количество граждан, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, возросло с 16 до 29%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Между маем 2022 года и октябрем 2023 года стало с 68% до 60% меньше тех, кто считает, что дела в Украине развиваются в правильном направлении (в частности, с 32% до 17% стало меньше тех, кто говорит о безусловно правильном направлении) , однако сейчас большинство украинцев оптимистично оценивают путь, по которому движется страна", - говорится в сообщении.

Количество граждан, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, выросло с 16 до 29%, - опрос КМИС 01

Зато доля тех, кто считает, что дела обстоят в неправильном направлении, выросла с 16% до 29%.

Количество граждан, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, выросло с 16 до 29%, - опрос КМИС 02

В регионах примерно одинаковая доля населения (58-61%) считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении. Также во всех регионах 27-31% считают, что дела, напротив, движутся в неправильном направлении.

Читайте: 81% украинцев выступают за проведение выборов после завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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опрос (2853) КМИС (333)


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Топ комментарии
+47
у нас ще в 2019 країна вирішила викинутись з вікна.
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31.10.2023 10:27 Ответить
+44
если всё что происходит с 2019 по сей день их не научило(особенно 24.02.22) - то их уже ВООБЩЕ НИЧЕГО не научит.
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31.10.2023 10:27 Ответить
+36
а решта 71 %? Це ті самі що 73 % ? Нічого їх не вчить історія?
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31.10.2023 10:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну враховуючи обставини можна всі їх негативні питання множити на 3
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31.10.2023 10:22 Ответить
ЗСУ захищають Україну - правільно !
ЗЄльоні крадуть - НЕ правільно!

якщо все змішати ці котлети та мухи, а ще й взбовтати, то вийде що 60% вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку
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31.10.2023 13:11 Ответить
а решта 71 %? Це ті самі що 73 % ? Нічого їх не вчить історія?
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31.10.2023 10:23 Ответить
если всё что происходит с 2019 по сей день их не научило(особенно 24.02.22) - то их уже ВООБЩЕ НИЧЕГО не научит.
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31.10.2023 10:27 Ответить
потрібно суттєво обмежувати виборче право
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31.10.2023 10:28 Ответить
Згідний. Хто голосував за пороха потрібно заблокувативід виборів мінімум років на 10
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31.10.2023 11:10 Ответить
А хто за зеленського - і не розкаявся - вчинити харакірі
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31.10.2023 11:37 Ответить
Тавро на лоба "зебіл і довічну заборону голосувати. А то 73% дегенерати наобирають і Дристовичей і Гордонів, і Бойків.
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31.10.2023 11:51 Ответить
Карл, це в тебе Порох вкрав фабрику Карла Макса ?

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31.10.2023 13:05 Ответить
карла маска.
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31.10.2023 17:15 Ответить
Це те що відбувалося до 2019 року було правильне -) Але теж нічому не навчило.
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31.10.2023 11:50 Ответить
благодаря армии которую постороили до 2019 и не успели полностью развалить с 2019 до 2022, ты и такие как ты могут писать здесь бред, а не лежат в братских могилах, как это было в Мариуполе и в Буче.

Думаю тебе бесполезно напоминать про осень 2021 - когда "наймудріші" сказали что можно бы армию увеличить, но тогда дороги не построим или про закрытие программ вооружения, бесполезно. Пост про тебя и про таких как ты.
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31.10.2023 12:12 Ответить
ти " пророк"...( той.. шо з гурту 27%%%) ?

Наївний.. якщо віриш таким цифрам і таким " опитуванням"

Якби подібне сказала пані Бекешкіна Ірина - повірив би на усі 100 відсотків .. ( нехай їй буде затишно у дальніх Світах +++)... то була людина Честі...

А оці девізи «РЕПУТАЦІЯ ВАЖЛИВІША ЗА ПРИБУТОК!» -то для " прієзжих ".. гроші творять чудеса !



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ???

КМІС -

Надавати українському суспільству високоякісну інформацію про те, яким є його політичний, соціальний і соціально-економічний стан, і що думають про цей стан різні соціальні групи й категорії населення країни; наш девіз: «РЕПУТАЦІЯ ВАЖЛИВІША ЗА ПРИБУТОК!»

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31.10.2023 10:54 Ответить
Тут питання поставлено дуже розмито.
Що означає " у правильному"?
Для когось це, то що країна захищає себе, для когось що захищає країну Напольон у трикутній шапці.
Я на мене- це питання ні про що.
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31.10.2023 11:52 Ответить
мабудь КМІС писдить!!
отримали щось,
або якусь суму або люлей і пишуть куйню.
мабудь робили опитування в адміністраціях.
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31.10.2023 13:39 Ответить
Просто 2% з тих 73 вже померли і не можуть проголосувати.
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31.10.2023 16:45 Ответить
Історія тому й учить, шо нічому вона не учить .
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31.10.2023 18:26 Ответить
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01.11.2023 04:47 Ответить
у нас ще в 2019 країна вирішила викинутись з вікна.
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31.10.2023 10:27 Ответить
Думаю набагато більше ,невже вони погоджуются з корупцією під час війни і некомпетентності влади які в своїй більшості є далекі від державних інтересів країни.
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31.10.2023 10:27 Ответить
У нас дуже високий процент споживачів лайна з "марафону".
У них все гаразд, їх охороняє пес Патрон.
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31.10.2023 10:43 Ответить
Е, нє... Патрона вже прибрали з марахвону, бо в нього рейтинг получився вище, ніж у Зебздюка.
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01.11.2023 01:50 Ответить
є унікуми, які досі винять Пороха і його прихильників.

В тому ж твіттері зелебобіки жаліються, що нам не дають зброю та гроші не через корупцію та крадіжки, а через те, що порохоботи говорять про корупцію...
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31.10.2023 10:45 Ответить
кум путина передает тебе привет и шлет благодарность за фракцию в парламенте, три пророссийских канала и нефтепровод.
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31.10.2023 16:41 Ответить


1) як це спростовує поточний рівень корупції без гальм? Як це взагалі відноситься до чого-небудь?

2) "Бойко передает тебе привет и шлет благодарность за фракцию ..."
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31.10.2023 17:06 Ответить
1) это такая же "вынужденная" коррупция, которую описывал Карл Волох ещё в 2018 году.
2) ну вот, каналы и трубопровод у них отобрали, ну хоть какой-то прогресс. даже мертведчука вышвырнули.
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31.10.2023 17:11 Ответить
1.Хто розмінував Чонгар?
2.В якій тюрмі сидить Баканов?
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01.11.2023 01:44 Ответить
Фракцію в парламенті куму путлера подарував мудрий нарід, який своїми руцями бюлетені на виборах вкидав.
Той самий мудрий нарід, який в 2019-му Зебздища привів, щоб "проста пєрєстать стрєлять".
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01.11.2023 01:53 Ответить
А це точно серед українців проводили опитування? Чи типу - громадян України з кільками паспортами?
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31.10.2023 10:30 Ответить
Це брехня, уведена в ранг державної політики.На кождому кроці люди матюкаються і плюються при самій згадці про наше т.з. "керівництво" (і "на горі", і на місцях) і при почутому і виді нашого през... президента. Все побудовано на цій брехні, щоб подовше протриматись біля корита і побільше украсти.
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31.10.2023 10:30 Ответить
Україна існує 32 роки і весь час справи розвиваються "у неправильному напрямку"!
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31.10.2023 10:37 Ответить
З однієї з найсильніших, економічно і аграрно розвинених республік срср, 3-ї по ядерному потенціалу, в першій десятці по експорту зброї і ***********, з 50 - мільйонним народом, Україна поступово скотилась до 25 мільйонної країни, з розваленою економікою, енергетикою, оборонкою, найвищим у Європі рівнем корупції, керівництво якої вижебрує по світу зброю і **********, які Україна раніше виробляла. І керівництво якої гарячково розкрадає те, що ще залишилося недобитим кацапами.
І країна стоїть перед прірвою загибелі = утрати державності.
То у якому, *****, "напрямку розвивалася" ця країна всі 32 роки існування???
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31.10.2023 15:28 Ответить
Так шо ти від мене хочешь?
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31.10.2023 16:04 Ответить
судя по всему в правильном. всех всё устраивало.
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31.10.2023 16:42 Ответить
ну от нашо оце?! просили ж до перемоги не проводити опитувань!!
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31.10.2023 10:31 Ответить
Ну дик бюджет освоїти то треба, да й офшори просють бабла..

Цікаво, ок вони респондентів за віком визначали та громадянством))
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31.10.2023 10:49 Ответить
питання, в тому, що вважати правильним напрямком.
Для декого повний програш у війні чи окупація руснею є правильним напрямком.
для когось - можливість безкарно красти в корумпованій країні під час віни;
для когось - можливість нарешті покинути цю країну і переїхати в країни Европи.
Який напрямок для вас правильний це ви самі обираєте.
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31.10.2023 10:32 Ответить
вот в этом и есть суть манипуляции. никто не ответит на вопрос о правильном направлении так, чтобы оно было всеми принято единственно верным.
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31.10.2023 17:21 Ответить
Як може бути виборцем людина, яка впевнена у корупції на найвищому ріні, і водночас підтримуюча керівництво країни?
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31.10.2023 10:33 Ответить
якось питання, по дебільному поставлене!
що означає, в правильному чи не в правильному?
це із серії: правда у нас одна. я научу тєбя, правду говорить.
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31.10.2023 10:33 Ответить
Попахивает подтасовкой, у шестидесяти из ста все идет хорошо - такого быть не может.
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31.10.2023 10:36 Ответить
- Штурман, приборы!
- 16 - 29!
- Что 16 - 29?
- А что приборы!!!(с)

- "конкретність" запитання від гуманітарієв-учОних не залишила шансів отримати конкретну відповідь від "піддослідних потєрпєвших", коли кожен міркував про щось своє, що болить, а воно у кожного - СВОЄ
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31.10.2023 10:37 Ответить
Все буде - Україна
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31.10.2023 10:38 Ответить
Хто оплачує ці опитування? І навіщо вони?
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31.10.2023 10:40 Ответить
буржуіни оплачують. і щедро оплачують.
і звичайно: лох не вимрєт, лох нє мамонт.
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31.10.2023 17:18 Ответить
...це ті відсотки, яким не дають спокійно гуляти на вечірках, весіллях і т.д.? Так ******** воювати!!!
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31.10.2023 10:41 Ответить
Не зрозумів. Тєлємарафон поламався? 🤔
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31.10.2023 10:42 Ответить
А який напрямок у самому КМІС вважають правильним? Ідіотичне запитання передбачає не менш ідіотичну відповідь респондентів. У кожної людини своя думка щодо правильності напрямку, яким рухається Україна. Причому ці думки бувають протилежними. Опитування про що. Воно нічого не відображає. Але зп в КМІСІ отримують по графіку.
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31.10.2023 10:46 Ответить
*і жирні премії
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01.11.2023 01:57 Ответить
Швидше за все опитування проводилось серед "біженців" та бюджетників
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31.10.2023 10:49 Ответить
Імітація соціології. Беззмістовні запитання дозволяють опитуваним наповнювати субєктивним змістом запропоновану "посудину". В результаті цінність такого опитування дорівнює нулю. Ну от що таке "правильний напрямок"? Для когось це вліво, а для когось це вправо...
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31.10.2023 10:51 Ответить
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз так взагалі все зашибісь.
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31.10.2023 11:03 Ответить
Країна сонця (зеленого, кривавого, чорного)
Ох, Кампанелла....
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31.10.2023 11:12 Ответить
Комуналка - вода(у містах) - початок 19р. - 12,50 гр.куб. Початок 20 - 34гр.куб. Електрика - 0,90 та 1,42 - у 19. Зараз 2,64.гр.квт. Вони вже це забули які були ціни при баризі.
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31.10.2023 17:43 Ответить
Так у них же ж
"21.04.2019 - кінець епохи бідності!" -
зажили нарешті, жирком обросли, проста пєрєсталі стрєлять і сдєлалі сєбя вмєстє..
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01.11.2023 02:03 Ответить
А що таке КМІС ?
КМІС Київський міжнародний інститут соціології
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/13684906/
Контрагент КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД зареєстрована 30.12.1992 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок **. Керівником організації є ПАНІОТТО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ. Розмір статутного капіталу складає 50 000,00 грн..
Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД
Види діяльності
Основний:
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Інші:
58.11 Видання книг
58.12 Видання довідників і каталогів
58.19 Інші види видавничої діяльності

Зверніть увагу на види діяльності цього
ЖОДНОГО натяку на соціологічні дослідження, чи оцінку їх результатів. Причина проста - соціологічні дослідження обумовлені низкою професійних і кадрових симог, яких дана організація просто не має. (КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки)
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31.10.2023 11:06 Ответить
А в Україні справи розвиваються!? Які "справи"й куди "розвиваються"?! Деградація ЗМІ,виродження правоохоронної системи,четверте місце у рейтингу "податкового пекла",злодії й зрадники у всіх владних структурах-це "справи розвиваються"?!
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31.10.2023 11:08 Ответить
Все таки ця країна хвора невиліковно.
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31.10.2023 11:12 Ответить
да, это не война, это эвтаназия.
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31.10.2023 16:44 Ответить
Давайте оцінимо якість "опитувань".
Іде війна, військова цензура, телемарафон, якщо голосно репетувати - можна стати "навідником" (так сталось з одним з активістів - втім заслужив, жаліти його непотрібно), і т.п.
Мені нещодавно зателефонував, якийсь "Київський інститут соціології", а перед ним "Міжнародний центр опитувань", я відповідно поклав слухавку, адже такі дзвінки точно не є анонімними (в мене номер не змінюється десь з 2004 року).
Так от, я точно належу до категорії тих, хто хорошого про владу не скаже. Вважаю що значна частина таких протестних громадян не готова під час війни не анонімно критикувати владу.
І от навіть в таких умовах - кількість незадоволених владою росте. Яка ж реальна цифра?
Окрім того, маю підозру, що на опитування не відповідали ті хто "на нулі", а там небагато тих хто в захваті від сьогоднішньої влади.
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31.10.2023 11:14 Ответить
Тобто, в нас тепер те, що і в паРаші? Люди просто брешуть в опитуваннях, бо бояться репресій? Такий варіант можливий, якщо це взагалі - правдиве опитування.
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31.10.2023 11:58 Ответить
Так. Але тут мова не про схожість з Росією. Просто опитування в країні, яка веде війну, це повна фікція. Мільйони факторів що спотворюють опитування. Страх в тому числі. Хоча б тому - ти не знаєш хто веде це опитування? А чи не росіяни випадково? А раптом завтра постукає в двері СБУ, і запитає про розголошення чогось важливого? А раптом будуть проблеми на роботі, бо ти неанонімно послав Зеленського....
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31.10.2023 12:05 Ответить
А мені от ніколи не дзвонили.. А я б їм сказала - в них би вуха зів'яли...
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01.11.2023 02:07 Ответить
Потрохи люди прозрівають! Зеленсько-єрмаківська полуда спадає з очей. Але як же повільно. Люди, просніться, виключіть нарешті канал 1+1. Думайте...
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31.10.2023 11:16 Ответить
В селах та містечках окрім марахвону по ТБ і радіо більш нічого немає, ніякої альтернативи... А люди ж переживають - війна в країні, дивляться і слухають те брехливе лайно, бо нічого другого немає... Отак і дебілізується нація, особливо, якщо враховувати, що у нас зараз в країні 10.6 млн пенсіонерів (ядро електорату майбутніх виборів) + телеглядачі різного віку.
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01.11.2023 02:14 Ответить
Там вчера на празднике Хелоуина в Белом доме Блинкен нарядил своего сына зелей....Это- уровень уважения нашей Украины в мире....
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31.10.2023 11:17 Ответить
Дісйно багато про що говорить нажаль, Зеля повністю втратив довіру
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31.10.2023 11:35 Ответить
а кого опитували ? Хто це підтвердить ? КМІС-це шулери та провокатори на підтанцівках у влади. Треба бути сліпим та глухим не бачачи шо ми ідемо до катастрофи якщо не змінити зелену владу.
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31.10.2023 11:29 Ответить
Знайшли кміс,це проходимці які лижуть сраку зеленій мерзоті,вийдіть на вулицю і попитайте людей,9 із 10 не тошо ненавидять цю мерзотну владу,а готові розірвати її!
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31.10.2023 11:37 Ответить
О, та Ви - везунчик! А мені попадаються 9 із 10, які МЕНЕ готові розірвати за Зебздюка і за цю мерзотну владу .. І це Київ! Марахвон рулить!
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01.11.2023 02:19 Ответить
а шо это за опрос такой? то есть - 71% считает, что все идет в правильном направлении???
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31.10.2023 11:46 Ответить
99%
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31.10.2023 11:47 Ответить
Треба ще 5 млрд виділити на телємарафон і на канали олігархів, бо плєбс почав щось підозрювати.
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31.10.2023 11:47 Ответить
Такі дивні коментарі
Народ думає що зміна влади надасть можливість завершити війну
Ви напевно всі читали що Путін має мету всіх знищити (денацифікація)
Тому якщо людям погано живеться постійно обстріли вони думають що одним махом буде краще
Багато хто каже що Україна не підготувалась до війни
Яким чином?
Коли народу не цікаво нічого а цікавлять тільки коли дадуть зарплату і пенсію
Ось такий народ
І народ до сих пір немає єднання захід і схід має різні протилежні думки
Тому проблема не у владі влада постійно змінюється а проблема в єдності а в нас її немає
Яка може бути перемога коли немає єдності?
А в кацапів є єдність вони готові здихати
А в Україні сподіваються що НАТО допоможе
Ні
Такого не буде
І вибір невеликий або рятувати державність або віддати себе кацапам
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31.10.2023 11:47 Ответить
Основна методичка зелених. "Або ми біля корита, або - загибель держави".
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31.10.2023 12:00 Ответить
Так ми хочемо обрати нормальну владу, яка приведе нас до перемоги а не перемовин.
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31.10.2023 15:35 Ответить
і це опитали лише тих, хто працює в ОП та КабМіні... )))
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31.10.2023 11:51 Ответить
Радует что начитает доходить , огорчает что медленно.
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31.10.2023 12:08 Ответить
Замовне владою "опитування".Сумніваюсь що 60% опитаних зможуть пояснити, що саме в Україні розвивається у "правильному напрямку".
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31.10.2023 12:20 Ответить
Я б навіть не змогла відповісти, що в нас взагалі розвивається, не кажучи вже про напрямок? Хіба що корупція та авторитаризм розвиваються, мабуть... Все інше - занепадає...
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01.11.2023 02:24 Ответить
А як повинні просуватися справи, коли 81 відсоток громадян бажає воювати до талого, незважаючи ні на величезні людські втрати ні на соціальні злидні?
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31.10.2023 12:41 Ответить
Пропонуєш капітуляцію? Думаєш, що спасешся, прислужуючи кацапам? Ні, кацапи тебе вб'ють все рівно.
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01.11.2023 02:26 Ответить
Сьогодні в Україні люба контора "Роги та копита" може намалювати абсолютно любі результати опитування, на любу тему!
Все залежить від замовника! Саме він платить та замовляє музику.
І що цікаво, ці результати ніхто не перевіряє, підробити результати-як два пальці об асвальт, бо опитування-анонімне!
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31.10.2023 13:47 Ответить
дебільне питання

не справи в Україні йдуть в неправильному напрямку а влада і тільки влада йде в неправильному напрямку
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31.10.2023 15:39 Ответить

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31.10.2023 15:53 Ответить
Вона ж при Пороху створена!!!! Блін, зебздюки кінчені...
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01.11.2023 02:28 Ответить
Насправді, 99% не задоволені, а 1% це Єрмак, з своім отеченням, усім задоволен!
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31.10.2023 17:41 Ответить
Повна туфта
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01.11.2023 06:43 Ответить
Вкотре "підЗеленська" шарашкіна контора КМІС корчить з себе такого собі "формувача суспільної думки" заздалегідь до виборів президента України.
То ж й зєбілу, мабуть, зрозуміло для чого це робиться й яка мета ставиться. (З "зєбілом" погарячкував. Йому ніх.я не зрозуміло.)
Висновок з цього лайна один,- "Захід" тисне щодо проведення виборів у 2014 році, Зє- , зрозуміло, - не хоче. Оскільки його чекає 3,14здесь. Отже заздалегідь формує хибне інформаційне поле.
Але!!!
Ці лайно-дослідження від соціологічних повій під назвою "КМІС" активно озвучують на Зє- мас-медіа на зразок "радіо НВ" , телебачення...
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01.11.2023 07:38 Ответить
 
 