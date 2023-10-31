Количество граждан, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, выросло с 16 до 29%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

С мая 2022 по октябрь 2023 года количество граждан, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, возросло с 16 до 29%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Между маем 2022 года и октябрем 2023 года стало с 68% до 60% меньше тех, кто считает, что дела в Украине развиваются в правильном направлении (в частности, с 32% до 17% стало меньше тех, кто говорит о безусловно правильном направлении) , однако сейчас большинство украинцев оптимистично оценивают путь, по которому движется страна", - говорится в сообщении.

Зато доля тех, кто считает, что дела обстоят в неправильном направлении, выросла с 16% до 29%.

В регионах примерно одинаковая доля населения (58-61%) считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении. Также во всех регионах 27-31% считают, что дела, напротив, движутся в неправильном направлении.

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