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Новости
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В ООН заявили, что почти 70% погибших в Секторе Газа - дети и женщины

газа,сектор,гази

В ООН уверяют, что с начала нанесения авиаударов Израилем в ответ на террористическое нападение ХАМАС в Секторе Газа погибли более 8 тысяч человек, среди них две трети – это женщины и дети.

Об этом говорится в соответствующем отчете ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Заметим, что организация цитирует ряд представителей гуманитарных миссий, работающих в Газе. Они в свою очередь ссылаются на данные Министерства здравоохранения в Газе и гуманитарных организаций.

В частности, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппо Лаззарини сообщил, что последние три недели "были ужасными" и сейчас "почти все в Израиле, на оккупированной палестинской территории и в регионе находятся в трауре".

Он добавил, что, по данным Save the Children, почти 70% погибших в Секторе Газа − это дети и женщины. Эта организация 29 октября сообщила, что только за три недели в Газе было убито почти 3200 детей, что превышает количество детей, которые ежегодно погибают в зонах конфликтов в мире, начиная с 2019 года.

Лаззарини подчеркнул, что такие страшные цифры не могут быть "сопутствующим потерями", и добавил, что военные не жалеют ни церквей, ни мечетей, ни больниц и объектов БАПОР, в том числе тех, которые предоставляют убежище перемещенным лицам, − даже в местах, защищенных международным гуманитарным правом, уже погибли и получили ранения очень много людей.

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"Нынешняя осада Газы является коллективным наказанием", − сказал он, добавив, что после двух недель полной осады базовые услуги разрушаются, заканчиваются медикаменты, еда, вода и топливо, а улицы начинают переполняться нечистотами.

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, по данным палестинского Министерства здравоохранения, в Газе было убито более 8 300 палестинцев, в том числе более 3 400 детей, а более 6 300 детей получили ранения.

"Это означает, что более 420 детей погибают или получают ранения в Газе ежедневно. Это цифра, которая должна потрясти каждого из нас до глубины души", - добавила Рассел.

Она также подчеркнула, что были убиты более 30 израильских детей и еще по меньшей мере 20 остаются заложниками в Секторе Газа.

В ООН также отметили, что за три недели с севера на юг было вытеснено более одного миллиона человек; но и юг подвергался бомбардировкам, в результате которых погибло много людей, поэтому сейчас "в Газе нет безопасного места".

В результате вынужденного перемещения, по словам Лаззарини, более 670 000 перемещенных лиц сейчас находятся в переполненных школах и зданиях БАПОР, где они живут в ужасных антисанитарных условиях, с ограниченными запасами еды и воды.

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Он добавил, что последним ударом стало отключение связи в эти выходные, которое усилило панику и страдания людей в Газе, поскольку они не могли связаться со своими близкими, чтобы узнать, живы они или мертвы.

Лаззарини также сообщил, что БАПОР за последние три недели потерял 64 коллеги, причем последняя такая трагедия произошла "два часа назад", когда погиб его коллега Самир вместе с женой и восемью детьми.

"Это самое большое количество гуманитарных работников ООН, погибших в конфликте за такое короткое время", − сказал он.

Лаззарини подчеркнул, что 13 000 его коллег в Газе, которые содержали 150 приютов БАПОР, поддерживали работу трети медицинских центров, руководили 80 мобильными медицинскими бригадами, способствовали въезду гуманитарных конвоев и распределяли остатки топлива в больницах, пекарнях и приютах, вскоре не смогут работать, поскольку у них заканчиваются топливо, вода, еда и медикаменты.

"Сегодня жители Газы чувствуют, что к ним относятся не так, как к другим гражданским. Большинство из них чувствуют, что они в ловушке войны, к которой они не имеют никакого отношения. Они чувствуют, что мир приравнивает их всех к ХАМАСу. Это опасно. Все население дегуманизируется", - добавил Лаззарини.

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Рассел добавила, что те небольшие запасы чистой воды, оставшиеся в Газе, быстро заканчиваются, и более 2 миллионов человек испытывают острую потребность в питьевой воде.

Директор Отдела финансирования гуманитарной деятельности и мобилизации ресурсов Управления по координации гуманитарных вопросов Лиза Духтен, описывая систему здравоохранения, которая находится в состоянии разрушения, сообщила, что пациенты лежат на полу и в коридорах, а хирурги оперируют без анестезии.

По ее словам, из примерно 50 000 беременных женщин 5 500 должны родить в течение следующих 30 дней. Жизнь 1 000 пациентов, которые зависят от диализа, и 130 недоношенных детей в инкубаторах висит на волоске, из-за ненадлежащей работы резервных генераторов больниц.

Автор: 

ООН (4189) Сектор Газа (180) жертвы (2094)


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Топ комментарии
+44
Ето вам террористы Хамаса посчитали? А то что в Украине рашисты убили десятки тысяч женщин и детей в ООН в упор не видят? Рассказывают какие то смешные цифры про 400 погибших гражданских и детей за последних два года войны. И то с подтекстом что ето украинцы сами себя убивают
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31.10.2023 10:33 Ответить
+34
Відсоток загиблих жінок і дітей серед всіх жертв терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня?
Та ні, не цікаво.
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31.10.2023 10:31 Ответить
+32
А який відсоток загиблих жінок і дітей у драм. театрі в Маріуполі?
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31.10.2023 10:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Відсоток загиблих жінок і дітей серед всіх жертв терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня?
Та ні, не цікаво.
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31.10.2023 10:31 Ответить
Ето вам террористы Хамаса посчитали? А то что в Украине рашисты убили десятки тысяч женщин и детей в ООН в упор не видят? Рассказывают какие то смешные цифры про 400 погибших гражданских и детей за последних два года войны. И то с подтекстом что ето украинцы сами себя убивают
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31.10.2023 10:33 Ответить
У кого то еще есть иллюзии насчет адекватности и незаангажированности ООН? ****, Гитлер в гробу переворачивается и требует его воскресить. Ето было бы его лучшее время для возможностей захватить мир
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31.10.2023 10:36 Ответить
Післязавтра, в оонЄ заявлять , що відбувається "гЄнАцид хамасу",!(,
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31.10.2023 10:34 Ответить
Ну так німецький народ також ніс покарання за свій вибір у 1933 р. Сподіваюсь і рашистський понесе.
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31.10.2023 10:35 Ответить
І зараз несе. Лише нещодавно зітхнув із полегшенням, поки виплатив репарації за першу світову війну у 2010, а тепер пахати і пахати за другу
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31.10.2023 11:30 Ответить
А який відсоток загиблих жінок і дітей у драм. театрі в Маріуполі?
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31.10.2023 10:36 Ответить
https://x.com/YosephHaddad/status/1716485996420771964?s=20 https://x.com/YosephHaddad/status/1716485996420771964?s=20

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31.10.2023 10:37 Ответить
Це про те, що як кажуть - на осінє не растут апільсіни
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31.10.2023 10:39 Ответить
Організація нероб та плакальщиків голос подала.
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31.10.2023 10:38 Ответить
Цей напис було видно з космосу, але мабуть не з ООН
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31.10.2023 10:38 Ответить
Ну правильно, мужики же в ополчении. и как сказал бы великий Боневтик, "у уполченцов ХНР (хамасская народная республика) в пайках была маца" канфетки рошен
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31.10.2023 10:39 Ответить
Ці діти з пупка гралися іграшковими поясами шахедів, а жінки щиро радіють, коли їх син-смертник відправляється в рай із 70 цнотливими дівками. Навколо Ізраїля вже Содом і Гомора, який треба просто стерти з лиця Землі і совість не буде мучити, бо навколо Ізраїлю і стар і млад вже безнадійно хворий на радикальний іслам
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31.10.2023 10:39 Ответить
А что будет после 70 нормативно половых актов с каждой по разику? Кончаться же девственницы и что тогда?
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31.10.2023 10:42 Ответить
Наскільки пам'ятаю, кожного ранку всі гурії знов стають незайманими.
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31.10.2023 10:49 Ответить
ой, вей
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31.10.2023 10:50 Ответить
Збочинців-пльоночників, якими виявились ісламісти таке не влаштує. Ім же потрібна не жінка а нова плева, а жінка для них вже порванка на їх сленгу і її вже або у біоріактор ну або на худий кінець можна використати в якості ходячого інкубатору для інкубації смертників-шахедів, але в раю вони вже не потрібні, тому залишається тільки перше. Скоріше просто здихати будуть і алах буде давати все нових і нових.
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31.10.2023 10:58 Ответить
Чомусь шахіди з радістю подихають, щоб потрапити у цю легенду.
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31.10.2023 11:03 Ответить
Так треба ж робити добрі справи і допомогати людям знайти своє щастя. Скільки добра може зробити атомна бомба на ісламістському сході.
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31.10.2023 11:19 Ответить
Боюсь, "ощасливлювати" у такий спосіб будуть якраз тих, кому таке "щастя" нах не потрібне.
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31.10.2023 11:21 Ответить
Просто кишка тонка для такого щастя. Ми живемо у такий час, коли можемо почути лише жалюгідни 3.14здьож про радіоактивний попіл.
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31.10.2023 11:27 Ответить
У Ірану достатньо товста.
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31.10.2023 11:31 Ответить
На даний момент Іран смокче крупнокаліберний ядерний х3р замість ядерної зброї
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31.10.2023 11:32 Ответить
Дуже сподіваюсь, що так буде і надалі. Але...
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31.10.2023 11:33 Ответить
Всё очень просто - ислам взламывает неокрепший мозг самцов сапиенса. О чём думает самец хомо сапиенса в 16-20 лет. Правильно. И тут на пути у него, помимо стандартных для для людей становится многоженство.

Женщин по статистике рождается столько же, сколько мужчин. Но до четырёх подминает под себя старый пердун только официально. Плюс в обществе, где женщина - инкубатор, они живут меньше мужчин. Плюс, если хочешь жениться на дочери старого пердуна, нужно её купить заплатить калым - который с большей вероятностью заплатит другой старый пердун.

Вот и выходит, что единственный способ удовлетворить вполне естественный зуд в штанах - это либо стать старым пердуном, либо сдохнуть, зарэзав достаточно ныуэрьнэ. У молодых самцов гомо сапиенса и так мозги не особо критичные, а тут ещё их кораном с рождения заменяют.

Ислам так популярен, потому что грязно хакает самые слабые места человеческой психики.
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31.10.2023 11:39 Ответить
Думаю, не все так просто, але я не спеціаліст в області релігієзнавства чи психології.
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31.10.2023 11:41 Ответить
Чудовий і глибокий аналіз, але я б щей розглянув і моральну сторону питання. Навіть половий гігант може не впоратись із кількома жінками, я вже не веду мову, щоб задовільнити хоча б одну на всі сто. І як чоловік може себе поважати, коли навколо нього виявляться кілька недотраханих баб, причому нетрахані не через відхилення у чоловічому здоров'ї, а через відсутність мізків у азіатського сапіенса. Лише розумна людина розуміє, що взявся за гуж не кажи що не дюж)
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31.10.2023 12:01 Ответить
Кстати, к вопросу о том, как в Газе оказалось столько украинок - ну, и не только их, конечно. Дуры-девки думают: "Господин назначил меня любимой женой!" А господин действует по принципу: "Нет ценника - значит бесплатно".
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31.10.2023 12:10 Ответить
Ходять потом ці любимі дружини с розбитими обличчами, зламаними носами, вибитимо очима руками чоловіків-ісламістів. Паранджа все приховає, на те вона і створена у тому числі. Якщо у цивілізованих країнах жінка, яка у пошуках гострих почуттів вирішила спробувати іслам ще зможе втекти, то у ісламських країнах це вже рабиня і втекти вже не такі можливості.
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31.10.2023 12:48 Ответить
Це ще куди не йшло...
А якщо сьогодні не вистачить 70, тоді що робити?
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31.10.2023 11:15 Ответить
Стулити пельку. Що записано у святих писаннях, те не може бути змінено.
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31.10.2023 11:20 Ответить
Відповідь на це питання допоможе знайти навіть маленький досвід ЖМЖ, ну а якщо був ЖЖМЖ, то питання взагалі не повинно виникати. Гурій вистачить чи не вистачить, а от шахеда може не вистачити надовго навіть після здобуття безсмертя)
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31.10.2023 11:52 Ответить
Але тоді це не рай 😂
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31.10.2023 12:14 Ответить
Взагалі то багатьом людям (не кажу про всіх) для райського вистачить і однієї сек$-бомби, аби тільки вона не старіла, не хворіла чи залишалась зрілою мілфою (в залежності від сподобань) і з обома вічними нероздовбаємими дірками. А хворі збочені фантазії про гареми чи набори цнотливих дівок краще витіснити старими добрими здоровими оргіями, де і присутній обмін жінками, який задовільнить полігамну природу двоного звіра який перетворився на щось накшталт янгола і жінки залишаться задоволеними.
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31.10.2023 13:02 Ответить
"Сьогодні жителі Гази відчувають, що до них ставляться не так, як до інших цивільних. Більшість з них відчувають, що вони у пастці війни, до якої вони не мають жодного стосунку. Вони відчувають, що світ прирівнює їх усіх до ХАМАСу. Це небезпечно. Усе населення дегуманізується", - додав Лаззаріні.

Джерело:

Це мабуть марсіани вибрали у керівництво ХАМАС та поповнюють його лави.
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31.10.2023 10:39 Ответить
Особливо самі терористи від жінок не народжуються ))). Це просто мальчікі в трусіках - наші парнішкі...
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31.10.2023 10:45 Ответить
террористам веры нет, цифры могут рисовать любые.
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31.10.2023 10:39 Ответить
Ну так правильно - все робиться "па заветам чекистав" " Як Путін сказав у 2014-му: "Мы станем за спинами женщин и детей! И пусть ани папробуют выстрелить!"
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31.10.2023 10:41 Ответить
А вони беруть і стріляють. От курва, що ж робити?
Залишається тільки волати про те, що "вони у пастці війни, до якої вони не мають жодного стосунку. Вони відчувають, що світ прирівнює їх усіх до ХАМАСу."
Чиї там чоловіки і сини https://www.youtube.com/watch?v=wAFDI63yvNQ розстрілювали мирних євреїв просто на вулицях та у домівках ?
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31.10.2023 11:01 Ответить
ООН дуже турбується, що ці діти не стануть терористами ,а жінки не нарожають нових і нікому буде відрізати голови?
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31.10.2023 10:41 Ответить
Ети *дети* уже рождаются террористами. Сами палестинцы ето 100% террористы. Они же сами выкладывали видео как радовались зверским убийствам израильских женщин и детей. Или ето в Коране написано что насиловать и резать детей ето богоугодное дело? А как простые палестинцы призывали в своих песнях путина еще больше бомбить Украину? Ето тоже не Хамас повесить? После Израиля ети же бабуины полезут на Европу и США как пить дать если их не задавить и растереть сейчас всех. То нападение на Израиль и вырезание нескольких тысяч израильтян было всего пробником чтобы проверить реакцию Запада. Как видим Запад обосрался так что дальше все будет только хуже. Если конечно Израиль не доделает начатое
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31.10.2023 11:04 Ответить
они уже в Европе , десятилетиями .. они там выросли , и ложили болт на всю западную цывилизацию.. , они ею лиш пользовались .. и сравните количество детей у них и в европейской семье .. .. это такая бомба шо когда какой то аятола махнет рукой и бросит клич , то израильская пролитая кровь будет лиш жалкой лужей по сравненю с европейской !!и Европа сама у себя выкормила этого кровожадного монстра , так же как больше 20 лет выкормила путлера для Украины !
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31.10.2023 12:20 Ответить
А нас тут переконують, що треба завозити мігрантів через демографічну кризу.
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31.10.2023 12:46 Ответить
оОн може казати що завгодно, таж брехня як і у монголоїдів!!! оОн настає кінець!!!
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31.10.2023 10:42 Ответить
ООН немає довіри.

В теорії війська ООН мали би миттєво карати порушників міжнародних законів.

На практиці це клуб безпорадних, нікчемних бюрократів, уся діяльність яких зводиться до висловлювань стурбованості з будь-якого приводу.
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31.10.2023 10:43 Ответить
шось ОНО прокинулося від сну...
- мабуть отримало рубльовий грошовИтий переказ від аноніма з повним чумайданом своїх персональних доказів
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31.10.2023 10:43 Ответить
якби цей хамас евакуював людей, як до цього призивали ізраїльтяни, то жертв було б у рази менше, хамас навмисне не надавав змоги людям втекти від обстрілів, люди для них таке ж сміття, як і для раши, картинка з трупами задля емоцій...
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31.10.2023 10:44 Ответить

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31.10.2023 10:47 Ответить
Ніби в Газі замало справжніх трупів, треба використовувати акторів.
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31.10.2023 11:29 Ответить
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31.10.2023 10:46 Ответить
Цілком вірно. А ще мають поставляти каналізаційні та водоводні труби для ракет, якщо не дають ракет фабричних. Та й отримувати воду, єлектрику з Ізраїлю ніякий шаріат не заважає. Цивілізований світ геть перецівілізувався, кляті дикуни це гарно просікли, то й знущаються з нього як можуть. Та доки самих не вгатять, то й будуть гратися в "цівілізацію" та ще й грошенята попилювати про закони бубонячи... А дикунам того й треба, бо їм усілякі закони до дупи.
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31.10.2023 11:01 Ответить
А нехер було починати . А зараз Дрокарис
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31.10.2023 10:57 Ответить
Ви розумієте, якщо брати окрему людину і брати 2-млн. громаду, то стиль поведінки та ставлення до життя незмінний.
Якщо людина починає з нуля, сама доходить до всього, будує своє життя і будує свій дім , то вона цінує те, що має і все в неї буде добре.
А якщо ледарю-неробі з самого початку все дається готове, то він вимагає все більше і більше, але в результаті закінчить або п'яний під парканом, або від передозу або у в'язниці.
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31.10.2023 10:58 Ответить
Країна, що вбила в Маріуполі в 15 разів більше цивільних - сидить в Радбезі ООН.
Це все, що тре знати про цю організацію!
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31.10.2023 10:59 Ответить
То цілуйте в дупу і далі той хамас , який прикривається жінками і дітьми- в якості живого щита .
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31.10.2023 11:07 Ответить
Після того,що скоїлось 7.10.2023 для мене діти Гази це тільки майбутні террористи,а жінки це фабрика,яка видає на гора ціх злодіїв.Ніякого жалю до цього біосміття нема.
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31.10.2023 11:09 Ответить
Дайте вгадаю - це заявляють Чмосковські представники ООН, чи ті, кого чмосковські п*дараси протягнули під "акредитацію" ООН, понабиравши їх у томуж самому хамасі?
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31.10.2023 11:10 Ответить
Откуда они там взялись? Там же террористы. А даже если они там откужа-то появились, их надо убивать. Они же не люди, они же палестинцы.
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31.10.2023 11:13 Ответить
А чого ООН не провів евакуацію жінок та дітей цих арабів до арабських країн, подалі від війни?
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31.10.2023 11:14 Ответить
Марна (бесполєзная) організація генерує безглузді питання та не робить нічого для вирішення проблем.
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31.10.2023 11:21 Ответить
Вбивство дітей і жінок це завжди злочин яким би намірами не прикривались ,дивує що ООН не хоче помічати ці злочини в Україні адже зафіксовано лише 10 тисяч вбитих мирних жителів серед яких понад 500 діти ,в той час як лише в Маріуполі фіксують від 50 тис. до 100 тисяч загиблих.
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31.10.2023 11:27 Ответить
До тех пор, пока ООН будет кормить палестинцев с ложечки, подтирать за ними жопу, лечить их и выплачивать им помощь, чтобы тем не пришлось работать, ничего в Газе не изменится. Потому что они будут и дальше сидеть на жопе и множиться, как тараканы. Вместо того, чтобы строить университеты и больницы, развивать промышленность, готовить детей к школе и т.д. При их плотности населения им давно пора быть вторым Сингапуром. А они в паранджах ходят до сих пор.
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31.10.2023 11:28 Ответить
А ООН будет это делать всегда, потому за лизание ануса террористам они потом со слезами "подумайте о детях" выставляют счёт тем, чьих детей террористы будут убивать.
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31.10.2023 11:44 Ответить
Тих хто виховує головорізів вони жаліють!А от нас можна вбивати і різати нам голови і гвалтувати і депортувати , хоча ми ні на кого не нападали!!! Може ми щось не так робимо?? Може треба робити як ХАМАС?? Думаю якщо піймати кілька функціонерів ООН і відрізати ім голови , ООН таки прирівняє нас до них?
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31.10.2023 11:32 Ответить
Згідно наведених даних, приріст населення більше 3% на рік. Триндець. Множаться як кроликиз
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31.10.2023 11:35 Ответить
Не обижайте кроликов. И тараканов тоже. И плесень не оскорбляйте.
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31.10.2023 11:45 Ответить
А в Ізраїлі, коли напали дикі, то майже 90% були жінки і діти і саме головне, що Ізраїль на них не нападав, а давав безкоштовно воду, електроенергію та жратву. Бийте терористів і не зупиняйтеся, а то вони знищать вас і не слухайте прокацапську ООН, вони чомусь завжди на боці терористів і вбивць і геть не бачать, як ці терористи вбивають мирних в Україні, Ізраілі, Сірії та інших країнах.
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31.10.2023 11:49 Ответить
таке може бути лише за умови, що ними бойовики прикриваються, то вживіть заходів.
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31.10.2023 11:50 Ответить
Можна закластися на мільйон проти гудзика, що "гамнесті інтернешнл" також обісралися цеглою з цієї нагоди. І що з того?
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31.10.2023 12:22 Ответить
Не так. Суки, що народжують майбутніх терористів і майбутні терористи. Газу потрібно зачищати до решти.
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31.10.2023 12:49 Ответить
Не иначе теперь Конашенков выступает в ООН
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31.10.2023 12:49 Ответить
Почему наши не говорят очень простую вещь: нам надо защищать наше гражданское население, а ХАМАС обязан защищать свое. В гибели т. н. мирного населения Газы виноват исключительно ХАМАС
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31.10.2023 12:53 Ответить
Які там жінки діти.... немає не тих ні іншіх... Терористи ...терористи...терористи...
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31.10.2023 13:01 Ответить
Видео - "невинные" арабские дети говорят про Израиль https://youtu.be/CLGsZ-eK4Eg https://youtu.be/CLGsZ-eK4Eg

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31.10.2023 13:55 Ответить
Седьмого числа на той Газе натурально карнавал был - песни, танцы, смех, музыка. И кто бы мог подумать, что все обернётся недецкими 3.14здюлями? Вот никогда такого небыло , и вдруг опять
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31.10.2023 13:58 Ответить
Видео https://youtu.be/jN9huMycPHI https://youtu.be/jN9huMycPHI

Так воспитывают террористов
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31.10.2023 14:09 Ответить
оон бере дані в міністерстві хамаса
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31.10.2023 17:33 Ответить
ООН должна быть распущена.

Сегодня эта организация превратилась в свою противоположность. Она служит инструментом Зла для замораживания войн и конфликтов, их усугубления и обострения. Не для предотвращения, урегулирования и т.п. - а именно для замораживания, усугубления и обострения.

Поэтому ООН обязательно должна быть распущена.
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01.11.2023 07:24 Ответить
 
 