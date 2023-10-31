На левом берегу Херсонщины ВСУ достигают "неплохих результатов", но комментировать это рано, - ОК "Південь"

ВСУ заставили российскую армию оттянуть ее позиции на левом берегу, в результате чего уменьшилось количество артиллерийских обстрелов правобережья, но "зато российские силы стали чаще атаковать правый берег из авиации".

Об этом рассказала в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем добиваться неплохих результатов в своей борьбе – и в контрбатарейной, и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, чтобы это не было столь кратковременной победой. Наша контрбатарейная борьба заставила их также оттянуть свои позиции достаточно мощно на левом берегу, но недостаточно для того, чтобы прекратить обстрелы правого. В частности, и использование к примеру тактической авиации, которое в последнее время серьезно повысилось в общих цифрах сводок над правым берегом – это оправдание того, что артиллерия уже не везде может доставать. И враг пытается таким образом создать себе искусственные победы, разрушая мирную гражданскую инфраструктуру, разрушающую экономику региона и пытаясь ковровым способом разрушать населенные пункты на правом берегу", – отметила Гуменюк.

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