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Новости Война
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На левом берегу Херсонщины ВСУ достигают "неплохих результатов", но комментировать это рано, - ОК "Південь"

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ВСУ заставили российскую армию оттянуть ее позиции на левом берегу, в результате чего уменьшилось количество артиллерийских обстрелов правобережья, но "зато российские силы стали чаще атаковать правый берег из авиации".

Об этом рассказала в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем добиваться неплохих результатов в своей борьбе – и в контрбатарейной, и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, чтобы это не было столь кратковременной победой. Наша контрбатарейная борьба заставила их также оттянуть свои позиции достаточно мощно на левом берегу, но недостаточно для того, чтобы прекратить обстрелы правого. В частности, и использование к примеру тактической авиации, которое в последнее время серьезно повысилось в общих цифрах сводок над правым берегом – это оправдание того, что артиллерия уже не везде может доставать. И враг пытается таким образом создать себе искусственные победы, разрушая мирную гражданскую инфраструктуру, разрушающую экономику региона и пытаясь ковровым способом разрушать населенные пункты на правом берегу", – отметила Гуменюк.

Читайте: За сутки ВСУ отбили более 25 атак врага в 6 направлениях, на Лиманском направлении россияне наступательных действий не вели, - Генштаб

Автор: 

боевые действия (4297) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4881)


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Проект Свобода Ранок. Які ще проекти за кошти України? І навіщо в цьому випадку там Гуменюк?
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31.10.2023 10:45 Ответить
«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» - международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США.
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31.10.2023 11:05 Ответить
так і не коментуйте!! чи язики дуже - дуже так *********
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31.10.2023 11:06 Ответить
На хрена тогда публиковать?
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31.10.2023 11:43 Ответить
Ну, ладно, я только вам, а вы - ни-ни, никому! - сказала Гуменюк ведущей , "якобы свобода", в прямом эфире.
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31.10.2023 12:20 Ответить
 
 