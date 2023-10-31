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25 граждан Украины погибли в результате нападения ХАМАС на Израиль, - посол Бродский

ізраїль

В результате нападения террористов ХАМАС на Израиль пока известно о гибели 25 граждан Украины.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Из числа погибших нам известно о 25 гражданах Украины, которые погибли в результате нападения террористов", - сказал посол на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Всего в результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль более 1400 израильтян и граждан других государств погибли, более 5000 были ранены.

По последним данным, как сообщил Бродский, почти 250 заложников находятся в руках террористов.

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"То, что произошло, можно сравнить с событиями 11 сентября. По многим причинам. Прежде всего, потому что Израиль, к сожалению, был не готов к тому, что случилось. Террористы смогли заставить нас врасплох", - отметил посол.

По словам Бродского, большинство украинцев, которые погибли в Израиле, имели двойное гражданство.

"Они имели и израильское гражданство, и украинское гражданство, и их семьи находились в Израиле. К нам были обращения, по-моему, по поводу двух украинцев, которые погибли, чьи семьи находятся в Украине. И были просьбы о захоронении тела в Украине. Но большинство из тех, кто погиб, будут похоронены в Израиле, поскольку их семьи также живут в Израиле", - сказал он.

Ранее МВД сообщало, что подтверждена гибель 21 гражданина Украины в Израиле.

Также читайте: Дата визита Зеленского в Израиль еще не назначена, но он может состояться в ближайшее время, - посол Бродский

Автор: 

Израиль (1940) украинцы (3873) жертвы (2094) Бродский посол (30)


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Топ комментарии
+2
Это приспособленцы,а не украинцы....
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31.10.2023 12:59 Ответить
+2
У тих "громадян України" були ісраїльські паспорта. То яким чином вони до України, якщо в Україні заборонено подвійне громадянство.
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31.10.2023 13:01 Ответить
+2
25 громадян України (єврейської національності). Треба ж повністю говорити.
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31.10.2023 13:16 Ответить
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Зато ти кацап
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31.10.2023 19:20 Ответить
Это приспособленцы,а не украинцы....
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31.10.2023 12:59 Ответить
У тих "громадян України" були ісраїльські паспорта. То яким чином вони до України, якщо в Україні заборонено подвійне громадянство.
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31.10.2023 13:01 Ответить
У КуGut іv все дуже просто як у Махачкалі
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31.10.2023 19:23 Ответить
25 громадян України (єврейської національності). Треба ж повністю говорити.
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31.10.2023 13:16 Ответить
A громадяни України єврейської чи іншої національності чимось відрізняються, що ви хотіли сказати підкреслюючи національність ?
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31.10.2023 14:11 Ответить
Громадяни взагалі відрізняються друг від друга - одні тікають за кордон, інші боронять країну.
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31.10.2023 16:03 Ответить
А ти де v2af7597c борониш Україну, у якому окопі стоїть твій диван?
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31.10.2023 19:25 Ответить
А яке твоє собачаче діло? Я в Україні, а ти хрін знає де.
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31.10.2023 21:24 Ответить
Мабудь десь у Донецьку чи Луганську
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01.11.2023 06:22 Ответить
Cаме так, це добре видно зараз на прикладі Ізраїлю. У перший день війни резервісти почали прибувати на свої бази, не чекаючи повісток. З різних країн ізраїльтяни повернулися, щоб захищати свою країну. В Ізраїлі немає заборони виїзду. але ніхто не тікає.
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01.11.2023 07:17 Ответить
Я тебе отвечу так: в Раде % 75- евреи,а сколько украинцев в Кнессете???? ....А теперь ты ответь,в чём разница....Жду-с....
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01.11.2023 10:49 Ответить
Це жахливо.
Але в Україні щодня вмирає значно більше її громадян. Їх вбивають хазяї хамазу- мразіяні.
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31.10.2023 13:43 Ответить
Благодарить надо не только Хамас,а и их разлюбезных партнеров орков-капцапцанцев
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31.10.2023 14:52 Ответить
А офіційний ісраїль досі пропагандує рашистські наративи щодо Бандери, УПА, Азову і тд. Ну і невизнаня геноциду українців у 32-33 - це також па русскі.
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31.10.2023 15:31 Ответить
Співчуваю всім хто загинув у Ізраїлі. Хамас та кацап- це яблучки з одного деревця. Що одне, що друге терористи та дикуни.
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31.10.2023 19:30 Ответить
 
 