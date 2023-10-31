25 граждан Украины погибли в результате нападения ХАМАС на Израиль, - посол Бродский
В результате нападения террористов ХАМАС на Израиль пока известно о гибели 25 граждан Украины.
Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Из числа погибших нам известно о 25 гражданах Украины, которые погибли в результате нападения террористов", - сказал посол на пресс-конференции в Киеве во вторник.
Всего в результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль более 1400 израильтян и граждан других государств погибли, более 5000 были ранены.
По последним данным, как сообщил Бродский, почти 250 заложников находятся в руках террористов.
"То, что произошло, можно сравнить с событиями 11 сентября. По многим причинам. Прежде всего, потому что Израиль, к сожалению, был не готов к тому, что случилось. Террористы смогли заставить нас врасплох", - отметил посол.
По словам Бродского, большинство украинцев, которые погибли в Израиле, имели двойное гражданство.
"Они имели и израильское гражданство, и украинское гражданство, и их семьи находились в Израиле. К нам были обращения, по-моему, по поводу двух украинцев, которые погибли, чьи семьи находятся в Украине. И были просьбы о захоронении тела в Украине. Но большинство из тех, кто погиб, будут похоронены в Израиле, поскольку их семьи также живут в Израиле", - сказал он.
Ранее МВД сообщало, что подтверждена гибель 21 гражданина Украины в Израиле.
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