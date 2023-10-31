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Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией по вероятному перекрытию границы, - Минвосстановление

пункт,кордон,польща,пропуску

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и Директората по мобильности Европейской Комиссии о проведении встречи со всеми привлеченными сторонами относительно вероятного перекрытия пунктов пропуска польскими перевозчиками до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на встрече хотят обсудить вопросы выполнения меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.

"Мы получили сообщение о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", - подчеркнул заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны и готова к диалогу, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.

Встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) намечена на 31 октября. Ключевая цель – выработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

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граница (5302) Еврокомиссия (1470) Польша (8503) пункт пропуска (676)


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Нагадати, що зробив цей "натовп ідіотів" у 2019?
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31.10.2023 11:52 Ответить
Всюди обісралась zЕкоМанда
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31.10.2023 11:45 Ответить
всем мы надоели, наверное скоро будем сворачивать все, что есть сейчас
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31.10.2023 12:09 Ответить
У вас вже був "брексіт", але щось пішло не так, і вже хочуть "сворачівать".
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31.10.2023 12:16 Ответить
Звісно можна звинувачувати нашу владу, але......
- ввіз нашої агропродукції злить їх аграріїв,
- наші перевізники злять їхніх
- наші символи та герої злять їхніх націоналістів
- натовпи наших громадян злять їхніх...
- .........
А що буде в разі вступу України в ЄС? В Шенген? В Єврозону?
Щось, боюсь, наші східні сусіди "кістьми ляжуть" але будуть цьому заважати.
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31.10.2023 12:18 Ответить
доруководили уроды...
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31.10.2023 12:31 Ответить
 
 