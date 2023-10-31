Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией по вероятному перекрытию границы, - Минвосстановление
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и Директората по мобильности Европейской Комиссии о проведении встречи со всеми привлеченными сторонами относительно вероятного перекрытия пунктов пропуска польскими перевозчиками до конца года.
Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления, информирует Цензор.НЕТ.
Так, на встрече хотят обсудить вопросы выполнения меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.
"Мы получили сообщение о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", - подчеркнул заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны и готова к диалогу, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.
Встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) намечена на 31 октября. Ключевая цель – выработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.
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- ввіз нашої агропродукції злить їх аграріїв,
- наші перевізники злять їхніх
- наші символи та герої злять їхніх націоналістів
- натовпи наших громадян злять їхніх...
- .........
А що буде в разі вступу України в ЄС? В Шенген? В Єврозону?
Щось, боюсь, наші східні сусіди "кістьми ляжуть" але будуть цьому заважати.