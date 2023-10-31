Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией по вероятному перекрытию границы, - Минвосстановление

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и Директората по мобильности Европейской Комиссии о проведении встречи со всеми привлеченными сторонами относительно вероятного перекрытия пунктов пропуска польскими перевозчиками до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на встрече хотят обсудить вопросы выполнения меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.

"Мы получили сообщение о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", - подчеркнул заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Читайте также: Пункт пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей временно не работает, - ГПСУ

Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны и готова к диалогу, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.

Встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) намечена на 31 октября. Ключевая цель – выработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

Также читайте: Пункт пропуска "Мамалыга-Крива" на границе с Молдовой временно не будет работать, - ГПСУ