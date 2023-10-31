Доверие украинцев к правительству снизилось с 74% до 39%, к Зеленскому с 91% до 76% за полтора года, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Довіра українців до уряду за півтора року знизилася з 74% до 39%, до парламенту - з 58% до 21%, а до президента України Володимира Зеленського до 76%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМBС, передает Цензор.НЕТ.

С мая до 2022 года по октябрь 2023 среди институтов в перечне безусловно доверие сохраняют Вооруженные силы Украины и волонтеры. Так, 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года – 98%), а 87% доверяют волонтерам (в мае 2022 года – 87%).

В то же время за этот период наблюдается снижение доверия к институциям центральной власти: с 91% до 76% стало меньше доверяющих президенту, с 74% до 39% – правительства, с 58% до 21% – парламента.

"Однако важно различать ситуацию для Правительства и парламента, где мы видим большинство, которые уже не доверяют (и баланс доверия-недоверия отчетливо отрицательный), и для Президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему (и баланс доверия-недоверия определенно положительный)", – отметили в КМИС.

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Кроме того, доверие к местным властям не изменилось: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют ей, а 46% - не доверяют.

"Также за период с мая 2022 года по октябрь 2023 года наблюдается снижение доверия к Телемарафону "Єдині новини". Хотя Телемарафон сохраняет положительный баланс доверия-недоверия, но при этом с 69% до 48% стало меньше доверяющих ему (вместо этого с 12% до 39% стало больше тех, кто ему не доверяет)", - отметили социологи.

Во всех регионах абсолютное большинство населения доверяют Вооруженным силам, волонтерам и президенту. Доверие к другим институтам также примерно одинаково в разных регионах.

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