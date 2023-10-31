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Доверие украинцев к правительству снизилось с 74% до 39%, к Зеленскому с 91% до 76% за полтора года, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

зеленський

Довіра українців до уряду за півтора року знизилася з 74% до 39%, до парламенту - з 58% до 21%, а до президента України Володимира Зеленського до 76%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМBС, передает Цензор.НЕТ.

С мая до 2022 года по октябрь 2023 среди институтов в перечне безусловно доверие сохраняют Вооруженные силы Украины и волонтеры. Так, 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года – 98%), а 87% доверяют волонтерам (в мае 2022 года – 87%).

В то же время за этот период наблюдается снижение доверия к институциям центральной власти: с 91% до 76% стало меньше доверяющих президенту, с 74% до 39% – правительства, с 58% до 21% – парламента.

"Однако важно различать ситуацию для Правительства и парламента, где мы видим большинство, которые уже не доверяют (и баланс доверия-недоверия отчетливо отрицательный), и для Президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему (и баланс доверия-недоверия определенно положительный)", – отметили в КМИС.

Доверие украинцев к правительству снизилось с 74% до 39%, к Зеленскому с 91% до 76% за полтора года, - опрос КМИС 01

Читайте: 81% украинцев выступают за проведение выборов после завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, доверие к местным властям не изменилось: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют ей, а 46% - не доверяют.

"Также за период с мая 2022 года по октябрь 2023 года наблюдается снижение доверия к Телемарафону "Єдині новини". Хотя Телемарафон сохраняет положительный баланс доверия-недоверия, но при этом с 69% до 48% стало меньше доверяющих ему (вместо этого с 12% до 39% стало больше тех, кто ему не доверяет)", - отметили социологи.

Во всех регионах абсолютное большинство населения доверяют Вооруженным силам, волонтерам и президенту. Доверие к другим институтам также примерно одинаково в разных регионах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 32% украинцев верят в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2853) КМИС (333)


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Топ комментарии
+35
Интересненько
Пока Украина стояла целая
За Зеленского были 73%
А когда треть страны в руинах
За Зеленского - 76 %
Значит ли это
Что если вся страна будет в руинах
За Зеленского проголосуют 99%?
Интересненько.....
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31.10.2023 12:13 Ответить
+20
дайте йому ще рік він навчиться
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31.10.2023 12:11 Ответить
+17
Цікаві цифри... Хлопаки явно наслідують вчення джугашвілі:
головне не як голосують, а як рахують.
Дорахуєтеся
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31.10.2023 12:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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31.10.2023 12:10 Ответить
дайте йому ще рік він навчиться
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31.10.2023 12:11 Ответить
Уявляю які б були цифри якщо опитування реально проводилося... І близько немає ані 39% ані 76%
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31.10.2023 12:17 Ответить
Але всеодно, скільки довПойобів вірять ***********. Просто невиправні ідіоти
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31.10.2023 12:38 Ответить
І відключить інтернет нах, а залиште тільки *********** - тоді процент знову зашкалюватиме!
Бо хто ж і як ті цифри перевірить?
Он в сРашці взагалі вийшли на 146% в опитуваннях і нічого - бидло все схавало з диким чавканням і задоволенням!
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31.10.2023 13:01 Ответить
до останнього українця....
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31.10.2023 14:17 Ответить
О щож ти робиш, Порошенко!!!!???
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31.10.2023 12:10 Ответить
Интересненько
Пока Украина стояла целая
За Зеленского были 73%
А когда треть страны в руинах
За Зеленского - 76 %
Значит ли это
Что если вся страна будет в руинах
За Зеленского проголосуют 99%?
Интересненько.....
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31.10.2023 12:13 Ответить

ИПАТЬ МОЙ КУЙ...
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31.10.2023 12:22 Ответить
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31.10.2023 12:34 Ответить
Тут все логічно.
Владимир чекав на ВОЛОДИМЕРА. Два ******** серця знайшли одне одного Чи: рибак рибака...
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31.10.2023 12:38 Ответить
Який поет, такі і вірші, тай про лайно. Три в одному
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31.10.2023 12:39 Ответить
3,1415926...ц
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31.10.2023 13:13 Ответить
Нюхає тихо
Кокс Вованчик
Звалилось лихо,
Ось нежданчик.
Виросли могили,
Що ви наробили?
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31.10.2023 19:32 Ответить
Кокс вован нюхав завжди
Неадекватинй, як всi жиди
....
Не вiн для Гааги, як *****
Помста на нього людська...
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31.10.2023 20:11 Ответить
Ну про Зеледента все зрозуміло , а ось чому до Армії знизилась довіра це вже велика питання
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31.10.2023 12:13 Ответить
Всі мріяли про велику побєдоносну війну, яку їм показували по тєлємарафону
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31.10.2023 12:15 Ответить
Через середньорічні дії "мужніх" ТЦКшників напевно.
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31.10.2023 12:18 Ответить
76% - це латентні дегенерати. Плоди негативної селекції під час кацапської окупації України
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31.10.2023 12:13 Ответить
Не існує ніяких "76%" вже давно. Це опитування - брехня та маніпуляція.
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31.10.2023 12:43 Ответить
А чого це латентні?
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31.10.2023 14:17 Ответить
Цікаві цифри... Хлопаки явно наслідують вчення джугашвілі:
головне не як голосують, а як рахують.
Дорахуєтеся
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31.10.2023 12:14 Ответить
Ці підрах@ї вже дістали. Явно ті ж самі, що на раїсі путлєру підраховують...

Все ж таки цікавить, коли вже за ці центри соцопитувань правоохоронці ввзьмуться. Цікавить порядок цін, а такох надходження, витрати й де акумулюється потім бабло. На яких офшорах..
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31.10.2023 12:19 Ответить
Тобто, мудрий наріт досі не отдупляє, що Зєльц = його шобла, в наріту "боярє плахіє, сцарь харошій"?
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31.10.2023 12:14 Ответить
Та ніхто нічого не проводить. Намалювали красотєнь та й по всьому. Це засіб виведення бабла на офшори.
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31.10.2023 12:20 Ответить
З огляду на те , що це КМІС то наявний рейтинг Ze-шапіто можно сміливо ділити на 2

Але виборів - не буде. Буде диктатура клоунів.

Наголосували
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31.10.2023 12:14 Ответить
Пасіонаріїв-націоналістів і добровольців викосив, сотні тисяч мирняка на сході півдні викосив, ще пару сотень тисяч смертей і він навчиться.
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31.10.2023 12:14 Ответить
Ще не потрібно забувати про злочинну бездіяльність і корупцію при ковіді.
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31.10.2023 12:21 Ответить
довіра уряду? довіра Зе?! А що це?!
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31.10.2023 12:15 Ответить
А їм "какая разніца" в любій ситуації , лише б тільки не Порошенко. Сцють в очі, а їм то божа роса
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31.10.2023 12:15 Ответить
Головне щоб не сцяв порох, а віслюча сеча для них як зелений спрайт.
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31.10.2023 12:24 Ответить
Джерела ідіотів в Україні - невичерпні
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31.10.2023 12:16 Ответить
І нажаль, це єдині невичерпні джерела в Україні.
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31.10.2023 12:31 Ответить
39% доверяют правительству , 76% Зеленскому . В Украине завёлся свой Андерсен . Ну хоть что-то .
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31.10.2023 12:17 Ответить
Дуже дорогою кров'ю обходиться просвітління в головах тих процентів. За кожний 1 % повинні віддати своє життя і здоров'я десятки тисяч патріотів. І так за кожний 1 %
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31.10.2023 12:17 Ответить
Interesno , eta kagda u ZE bil 91 % doveri ? 🤔
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31.10.2023 12:17 Ответить
Это число видимо взято от аудитории телемарафона. 91% зрителей свято доверяют ЗЕ.
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31.10.2023 12:22 Ответить
Власникам телевізорів -- заборонити видавати виборчий бюлетень!
Ще в перших демократіях -- Греція, Рим , рабів до виборів не допускали!
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22.11.2023 21:01 Ответить
Зеленський не військовий, він взагалі не розуміється на військовій справі. У нас в країні недостатньо бути менеджером, який просто скаже військовим побудувати лінії оборони, і все буде зроблено. Це треба обговорювати, це треба перевіряти, це треба вимагати. Якби Зеленський був хоча б в армії, він би зрозумів, що не все так просто. Але відповідальність все одно на верховному. Незнання принципів побудови оборони держави не звільняє від відповідальності.
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31.10.2023 12:18 Ответить
Чому ж ZE не військовий? Він Наполеона грав!
Тому й війна останній рік ведеться за лекалами серіалу. Тупого, але надзвичайно затратного. Й кривавого.
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31.10.2023 12:43 Ответить
Ну, щоб війна була без втрат, треба безперервно відступати на захід.
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31.10.2023 13:00 Ответить
Наполеона?
А як він грає Дуче!!
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22.11.2023 21:04 Ответить
Брехливі намальовані зі стелі цифри, якими хочуть втюхати те, що нікчемний читач чужих текстів, хам та та казнокрад має підтримку 76 відсотків.
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31.10.2023 12:18 Ответить
Таку підтримку може й має, але у спецзакладах - типу психарень й будинків літніх.
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31.10.2023 12:22 Ответить
Ну... психи, вони звичайно, хворі, але ж не дурні!!
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22.11.2023 21:07 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента.

‎30.‎10.‎2023

...

А що таке КМІС ?

КМІС Київський міжнародний інститут соціології

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/13684906/

Контрагент КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД зареєстрована 30.12.1992 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок **. Керівником організації є ПАНІОТТО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ. Розмір статутного капіталу складає 50 000,00 грн..

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД

Види діяльності

Основний:

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Інші:

58.11 Видання книг

58.12 Видання довідників і каталогів

58.19 Інші види видавничої діяльності

Зверніть увагу на види діяльності цього

ЖОДНОГО натяку на соціологічні дослідження, чи оцінку їх результатів. Причина проста - соціологічні дослідження обумовлені низкою професійних і кадрових вимог, яких дана організація просто не має. (КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки)
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31.10.2023 13:01 Ответить
ОО телемарахфон суттєво просів це вже добре.Думаю в зе так само 48% просто кміс мусив домалювати хоч цю позицію,бо інакше завтра прийде маски шоу!
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31.10.2023 12:19 Ответить
76% электората ЗЕ, правильно считают, что военное время самый подходящий момент для воровства миллиардами. Можно воровать и тебе ничего не будет, ну максимум уволят с должности.
И всплывают в СМИ очень интересные вещи, что теща ЗЕ, купила виллу в Египте. Главклоун сможет обьяснить, откуда у тещи такие доходы, что она может совершать такие покупки? В клоун-марафоне об этом он не рассказывает.
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31.10.2023 12:19 Ответить
Бо її зять таки виконав свої обіцянки!
І пенсії дозволяє українцям купувати щомісячно віллу у Єгипті чи на Мальті! І пачку мівіни на решту.
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31.10.2023 12:31 Ответить
Патамушта гівно командуюче обісралося
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31.10.2023 12:21 Ответить
Обісралися всі. Від верховного до мільйонів українських ухилянтів, які бояться звуку пострілу
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31.10.2023 12:28 Ответить
Це все колеги чемпіона-ухилянта
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31.10.2023 12:38 Ответить
ще не всіх дурнів 73% війна не повбивала. Слава ЗСУ!
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31.10.2023 12:26 Ответить
Коррупция и воровство в Украине появилась безусловно не вчера, она была и при Ющенко, и при Порошенко. Но я считал что если началась война, то все должностные лица осознают что это надо прекратить, иначе страны не будет. Увы, я ошибался. Ну а ЗЕ-шваль вместо быстрых и решительных шагов по выжиганию коррупции в военное время, решила просто все скрывать и жить как жили, дескать победа и так придет. Увы, победы не будет, пока в тылу такое.
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31.10.2023 12:27 Ответить
Після серії проплачених ОПою опитувань, довіра до КМІС досягла дна й складає ZEро %.
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31.10.2023 12:28 Ответить
КМІС,а чого так слабо?Малюйте як на виборах в мордорі :довіра до зеленського впала зі 120% до 91%,бо деякі виборці, через любов до зе, голосували двічі.
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31.10.2023 12:28 Ответить
НіТ! У них за креатив подвійна оплата. Тож не до 91%, а до 90,847%.
Відчуйте глибину статистичної похибки!
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31.10.2023 12:48 Ответить
Скоро КМІС в Україні для влади малюватиме схоже:

У Росії одразу на декількох дільницях при оприлюдненні результатів ЦВК кількість голосів перевищило 100%.

Так, телеканал Вести, передаючи дані ЦВК у Свердловській області, нарахував 115,35% виборців, які проголосували.
://www.pravda.com.ua/news/2011/12/5/6812994/
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01.11.2023 21:00 Ответить
гидотний телемарафон робить з українців бидлоту. як що це опитування є правдою, у чому у мене є сумніви. Слава ЗСУ!
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31.10.2023 12:29 Ответить
Там бракує головного запитання: Чи спроможна Україна виграти війну,коли країною керує агент фсб "Козир" ( в паспорті-Єрмак)
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31.10.2023 12:30 Ответить
Війна це режим порядок дисципліНа Нажаль.
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31.10.2023 12:37 Ответить
Уряд бараны,а зеля их собравший,назначивший и крышующий замечательный,тут либо шизофрения либо фальсификация.
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31.10.2023 12:37 Ответить
Чого ви дивуєтесь в мене знайомий помічник керуючого фірми(прибильной) з висшим образованієм патріот голосував за зеленьського бо у 18році не пройшов по конкурсу відкритому на повишеніє і проголосував за чудо.Телевізор і соцсеті-барига,алігарх і т.д а тепер бізробітний.Но у голові-(цар хороший,бояре мішають).Тіпічний пример жертви пропоганди.
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31.10.2023 12:42 Ответить
настає кінець епохи бідності .....від квартальних..... вже скоро....ВЖЕ НАЧАСІ....
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31.10.2023 12:45 Ответить
а якщо врахувати, що на 25% піздеж, то вже близько до правди.
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31.10.2023 12:52 Ответить
Які там 76? На... він кому всрався..
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31.10.2023 12:54 Ответить
Цікаво, хто оплатив проведення цього говноопитування, зрозуміло ж що ніяких 76% підтримуючих не має і близько.
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31.10.2023 12:54 Ответить
А хто такая КМІС?
А гдє она живьот?
А вдруг она нє куріт
А вдруг она нє пьйот?
А ми з такімі мордамі возьмьом да і повєрім КМІС...
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31.10.2023 13:07 Ответить
Це на Хрещатику опитування проводили, серед молоді? Чи по дур.домах опитувачі ходили?
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31.10.2023 13:10 Ответить
Т.е после начала войны к президенту доверие больше, чем за него проголосовало? И это учитывая, что 8 млн уехали из страны и в исследовании не участвовало? Интересная статистика.
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31.10.2023 13:14 Ответить
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31.10.2023 13:23 Ответить
при Порошенко на той час не було потреби робити таке. Таке було зроблено на межі з Кримом. Потреба виникла влітку 2021 року, коли пролунав перший дзвоник про вторгнення. Але зелені підари занялися розмінуванням та скороченням армії.
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31.10.2023 14:07 Ответить
Поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Це народна особливість. Народні особливості не зможе зламати ні Порошенко, ні Зеленський, ні будь-яка інша людина.
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31.10.2023 13:43 Ответить
Опитування проводилось серед відвідувачів ресторанів : Прага, Веранда і Тераса (Київ).
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31.10.2023 13:32 Ответить
+ Велюр
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31.10.2023 14:38 Ответить
Це небезкоштовне опитування для підняття самооцінки деяким персонам?
Типу, як вслілякі мукли фотошоплять себе аля дєвочка і викладають на радість тупим хомкам)
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31.10.2023 13:48 Ответить
Що за *******, знову 70% с гаком, як би то дибілів!!! Не повірю що ще залишилися крім партії слуг і їхніх родичів хтось хто може мислити так !!!!!!!!!!
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31.10.2023 13:54 Ответить
минус потеряли
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31.10.2023 14:03 Ответить
Якшо ці 91% правда то ситуація з виборцями безнадійно плачевна. Це значить що 91% виборців як мінімум має бути позбавлений права голосу аж допоки не здасть тести на політичну зрілість, бо ситуація сильно нагадує казку у якій хлопчик з сопілкою заставив утопитись у морі усіх пацюків міста з тою тільки різницею що з 91 % несвідомих людей утопиться і 9% свідомих.
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31.10.2023 15:29 Ответить
Де в кого вона і не починалася ))))))))))
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31.10.2023 15:53 Ответить
Навіщо посилатись на опитування фірмочки на яку вже давно має вплив Медведчук, невже не зрозуміло що рейтинги замовляють зелені дебіли.

https://novynarnia.com/2021/01/26/rejtynhy-partiji/
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31.10.2023 17:16 Ответить
Довіра до Зеленського 76%? Це проводили опитування у "95 кварталі"? Довіра до Зеленського сьогодні дорівнює рівно стільки, скільки він має депутатів і клєрків, решта звичайно проти, хіба, що сліпі.
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31.10.2023 17:55 Ответить
 
 