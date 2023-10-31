Враг потерял на Таврическом направлении 538 человек, ВСУ уничтожили 46 единиц военной техники и 2 склада с боеприпасами, - Силы обороны

На таврическом направлении враг нанес 29 авиаударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 1020 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1126 огневых задач.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, информирует Цензор.НЕТ.

Общие потери врага составили 538 человек. 1 оккупант сдался в плен.

Уничтожены 46 единиц военной техники. В частности, 8 танков, 12 ББМ, 5 артсистем, 1 тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", 1 самоходный зенитно-ракетный комплекс 9К37 "Бук", 8 БпЛА и 9 автомобилей.

Уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

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