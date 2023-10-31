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Новости Агрессия России против Украины
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Враг потерял на Таврическом направлении 538 человек, ВСУ уничтожили 46 единиц военной техники и 2 склада с боеприпасами, - Силы обороны

війна,зсу

На таврическом направлении враг нанес 29 авиаударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 1020 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1126 огневых задач.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, информирует Цензор.НЕТ.

Общие потери врага составили 538 человек. 1 оккупант сдался в плен.

Уничтожены 46 единиц военной техники. В частности, 8 танков, 12 ББМ, 5 артсистем, 1 тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", 1 самоходный зенитно-ракетный комплекс 9К37 "Бук", 8 БпЛА и 9 автомобилей.

Уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Смотрите: Четыре вражеских бронемашины поочередно взрываются во время боя. ВИДЕО

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Таврия (179) боевые действия (4297) ВСУ (6683)


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"осіб"? Шо за панібратсво з ворогом? І техніку не "втратили", а була знищена нашими воїнами!
Втратили, блдь... втрачають гаманець, дорогу людину, товари... або совість.
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31.10.2023 12:44 Ответить
Встречай , Ростов, еще гробов!
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31.10.2023 12:46 Ответить
Таврія, це передусім Херсонщина. От би й повідомили, скільки техніки, та артсистем знищено там, на лівому березі.
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31.10.2023 13:04 Ответить
Что с Авдеевкой? Расскажите об этом лучше, чем зачитывать победные доклады с клоун-марафона.
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31.10.2023 13:20 Ответить
 
 