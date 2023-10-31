Есть доказательства, что именно войска РФ нанесли ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, - Мониторинговая миссия ООН
В данный момент есть достаточные основания полагать, что именно войска РФ ударили ракетой по селу Гроза на Харьковщине, в результате чего погибло 59 гражданских лиц.
Об этом сообщили в пресс-службе Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В новом докладе, который был опубликован во вторник, сделан вывод о том, что Россия либо "не приняла все практически возможные меры, чтобы удостовериться в том, что запланированный объект атаки является военной целью", либо преднамеренно направила удар на гражданских лиц или гражданский объект, что в любом случае составляет нарушение международного гуманитарного права.
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Даниэль Белль заявила, что эта атака "служит убедительным напоминанием о последствиях войны в Украине для людей и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности".
В докладе также указано, что масштабные повреждения и остатки оружия, найденные на месте инцидента, указывают на то, что вероятной причиной взрыва была российская ракета "Искандер", которая попала в единственное в селе кафе приблизительно через 20-25 минут после того, как 63 местных жителя собрались там, чтобы почтить память перезахороненного в Грозе украинского военнослужащего, погибшего на войне ранее.
Наблюдатели ООН по правам человека задокументировали, что все жертвы были гражданскими лицами и что на поминальном обеде в кафе или близ него не было ни одного военного или какой-либо другой законной военной цели.
Доклад также детально описывает крайне разрушительные последствия удара, в частности, 15 местных семей вследствие него потеряли более одного члена семьи. Местная жительница рассказала, что подругу ее дочери удалось идентифицировать только по маникюру, когда спасатели обнаружили ее руку. Идентификация многих остальных погибших проводилась исключительно при помощи анализов ДНК.
Доклад призывает РФ признать ответственность за жертвы среди гражданского населения в результате удара, провести полное и прозрачное расследование нападения, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных ударов в будущем, а также обеспечить доступ к средствам правовой защиты, включая возмещение прямым и косвенным жертвам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони ******* там, в ООН!!!
І хай мене забанять.
По нисходящей:
США оплачивают 22% бюджета ООН
Япония - 9,68%
В конце (но не последние) толпы:
Украина - 0,001%.
В долЯрах это - 1,5 миллиона.
Если нас 35 миллионов это где то 1.5 - 2 грн с человека.
И ООН на них жирует.
Русня - не люди! Я взагалі бачу цю війну повторенням стародавнього протистояння неандертальців і кроманьонців.
На картинке лимузины периода "до нефтяного кризиса" начало 70-х прошлого века.
Его ещё наши деды и отцы не пускали. Шо вы он нас хотите.
А ООН це просто ще одна бюрократична установа, в якої є певні плюси, але в основному це місце для кар'єри.
--------------------------------------------------------
Биляд, вы объясните этим оон-овским кретинам, что искандеры стоят на вооружении ТОЛЬКО у козломордии!!!
Да цю структуру знести к бісовій матері, це ж порнографія в прямому ефірі!
Только "Наразі" и только "підстави вважати"??? Только сейчас(?), появились "основания считать", вы это серьезно??? Это после того, как -
"09.10.2023 20:46 (Обновлено: 10.10.2023 11:39)
Небензя расставил акценты в отношении удара ВКC РФ по селу Гроза
Ракета, поразившая 5 октября сходку нацистов из батальона "Айдар"* на поминках https://www.pravda.ru/news/world/1893652-avstrija/ в селе Гроза на оккупированной части ДНР, была российской.
Об этом заявил посол РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 9 октября.
Российский посол пояснил, что в этом населённом пункте проходили похороны "одного из высокопоставленных украинских националистов", в которых "участвовало множество его подельников". Об этом, по словам Небензи, говорят первые снимки, появившиеся в соцсетях, на которых "почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста".
Небензя попенял киевскому режиму, что он неоднократно "заламывал руки по погибшим в гостиницах", а затем появлялось большое количество некрологов на солдат ВСУ, наёмников в соцсетях с привязкой к месту события.
"Не исключаем, что такое же будет и с Грозой", - сказал Небензя.
То есть посол фактически признал, что ракета была российской и ударила по скоплению неонацистов батальона "Айдар"*, вероятно, по наводке местных жителей.
Читайте больше на https://military.pravda.ru/1894456-groza/