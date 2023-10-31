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Новости Война
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Есть доказательства, что именно войска РФ нанесли ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, - Мониторинговая миссия ООН

гроза,харківщина

В данный момент есть достаточные основания полагать, что именно войска РФ ударили ракетой по селу Гроза на Харьковщине, в результате чего погибло 59 гражданских лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В новом докладе, который был опубликован во вторник, сделан вывод о том, что Россия либо "не приняла все практически возможные меры, чтобы удостовериться в том, что запланированный объект атаки является военной целью", либо преднамеренно направила удар на гражданских лиц или гражданский объект, что в любом случае составляет нарушение международного гуманитарного права.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Даниэль Белль заявила, что эта атака "служит убедительным напоминанием о последствиях войны в Украине для людей и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности".

В докладе также указано, что масштабные повреждения и остатки оружия, найденные на месте инцидента, указывают на то, что вероятной причиной взрыва была российская ракета "Искандер", которая попала в единственное в селе кафе приблизительно через 20-25 минут после того, как 63 местных жителя собрались там, чтобы почтить память перезахороненного в Грозе украинского военнослужащего, погибшего на войне ранее.

Читайте также: Идентифицированы все погибшие в результате ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области: россияне убили 59 человек

Наблюдатели ООН по правам человека задокументировали, что все жертвы были гражданскими лицами и что на поминальном обеде в кафе или близ него не было ни одного военного или какой-либо другой законной военной цели.

Доклад также детально описывает крайне разрушительные последствия удара, в частности, 15 местных семей вследствие него потеряли более одного члена семьи. Местная жительница рассказала, что подругу ее дочери удалось идентифицировать только по маникюру, когда спасатели обнаружили ее руку. Идентификация многих остальных погибших проводилась исключительно при помощи анализов ДНК.

Доклад призывает РФ признать ответственность за жертвы среди гражданского населения в результате удара, провести полное и прозрачное расследование нападения, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных ударов в будущем, а также обеспечить доступ к средствам правовой защиты, включая возмещение прямым и косвенным жертвам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди погибших и раненых в Грозе - все гражданские. Ни одного военного там не было, - Нацполиция

Автор: 

обстрел (27760) ООН (4189) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+19
НЕ МОЖЕ БУТИ!!!
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31.10.2023 13:59 Ответить
+17
А хто ще міг вбити 59 людей ракетою в Україні??? Марсіані???
Вони ******* там, в ООН!!!
І хай мене забанять.
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31.10.2023 14:04 Ответить
+9
Уже месяц прошел в ООН все еще ищут доказы что ето мы не сами самоубились. Зато хамасовских бабуинов ООН сразу с ходу и посчитало и определило что их убил Израиль. Вот же твари. Пора уже ето ООН закрывать. От него больше вреда чем пользы. Еще ниодин конфликт ООН не решило. Зато террористов подкармливать ето самое оно
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31.10.2023 14:12 Ответить
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НЕ МОЖЕ БУТИ!!!
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31.10.2023 13:59 Ответить
Напевно в цій місії ООН не було поляків, а то вони звично могли назвали цю ракету українською.
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31.10.2023 14:02 Ответить
А хто ще міг вбити 59 людей ракетою в Україні??? Марсіані???
Вони ******* там, в ООН!!!
І хай мене забанять.
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31.10.2023 14:04 Ответить
Марсіяни для них зручніші, тож дочекаємось і таких версій.
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31.10.2023 14:07 Ответить
Неначе і без ООН не було зрозуміло хто скоїв це вбивство. Навіщо платити внески в абсолютно імпотентні організацію?
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31.10.2023 14:05 Ответить
О чём все хотели знать, но стеснялись спросить.
По нисходящей:
США оплачивают 22% бюджета ООН
Япония - 9,68%
В конце (но не последние) толпы:
Украина - 0,001%.
В долЯрах это - 1,5 миллиона.
Если нас 35 миллионов это где то 1.5 - 2 грн с человека.
И ООН на них жирует.
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31.10.2023 19:46 Ответить
Ні, оона, так не можна... Щось у вас занадто однозначний висновок, так не робиться. І як це ви змогли так швидко це зрозуміти, це ж лише три тижні минуло, ви що... треба перевірити, може то монголи вдарили. От є у вас повна впевненість, що вони не причетні? отож. Фінляндія ж ще могла. Польща. Ви не усіх перевірили. Та ви взагалі перевіряли? А Непал? Чому це не міг бути Непал?
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31.10.2023 14:05 Ответить
А були сумніви? Кацапи це самі не заперечували.
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31.10.2023 14:08 Ответить
Ба більше - вони раділи з цього!

Русня - не люди! Я взагалі бачу цю війну повторенням стародавнього протистояння неандертальців і кроманьонців.
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31.10.2023 17:28 Ответить
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31.10.2023 14:08 Ответить
Не зачёт.
На картинке лимузины периода "до нефтяного кризиса" начало 70-х прошлого века.
Его ещё наши деды и отцы не пускали. Шо вы он нас хотите.
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31.10.2023 19:52 Ответить
Виходить, що до цього вони все ж таки сумнівались... У них мабуть було багато різних версій, аж до побутового масового нещасного випадку. В принципі, яка організація, такий і порядок у світі.
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31.10.2023 14:11 Ответить
Уже месяц прошел в ООН все еще ищут доказы что ето мы не сами самоубились. Зато хамасовских бабуинов ООН сразу с ходу и посчитало и определило что их убил Израиль. Вот же твари. Пора уже ето ООН закрывать. От него больше вреда чем пользы. Еще ниодин конфликт ООН не решило. Зато террористов подкармливать ето самое оно
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31.10.2023 14:12 Ответить
Просто в Секторі Газа на 3 палестинців, 5 працівників ООН. А в Україні їх десяток максимум. Воно ж донедавна було безпечніше будувати кар'єру в спокійному Секторі Газа, де тебе усі *******, за роздачу гуманітарки, а не в Україні, де щогодини ракети і щохвилини обстріли на прифронтових територіях.
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31.10.2023 14:16 Ответить
То то я вижу что боевики Хамаса с 13-ми айфонами и автоматами разьезжают. Видно ООН хорошо финансирует террористов. Зато как про голодающих мальшиков поют аж на слезу пробивает
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31.10.2023 14:22 Ответить
Всі, в т.ч. Ізраїль, довго робили вигляд ніби, все нормально, що ХАМАС отримує чималі гроші з "мита" з товарів, що ідуть в Сектор Газа. Більше того Ізраїль старанно "не помічав", що поставляючи гуманітарно будматеріали, допомагає будувати тунелі терористам і знову ж таки дозволяє їм заробляти на їх перепродажу. От і результат.
А ООН це просто ще одна бюрократична установа, в якої є певні плюси, але в основному це місце для кар'єри.
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31.10.2023 14:28 Ответить
А хіба не інопланетяни??
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31.10.2023 14:17 Ответить
Наразі є достатні підстави вважати, що саме війська РФ вдарили ракетою по селу Гроза на Харківщині.
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Биляд, вы объясните этим оон-овским кретинам, что искандеры стоят на вооружении ТОЛЬКО у козломордии!!!
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31.10.2023 14:18 Ответить
Нє, мля, ми самі по собі стріляємо! Ще й сумніваються ссуки!
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31.10.2023 14:19 Ответить
Найбільше обурюють оці ООН-івські "захисники гуманітарного права", коли з їхньої аргументації виходить, що злодійськи нападати на чужу країну, бомбити, засиплювати ракетами можна, треба лише "упевнитися, що це не війскова ціль"... Це що, з їхньої логіки вбивати тих, хто захищає зі зброєю свою країну від агресорів - "гуманно"?
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31.10.2023 14:37 Ответить
Нещодавно чи то Небензя на РБ ООН чи то Лавров чітко сказав, що це вони вдарили по с. Гроза бо вона вважають, що там зібрались нацисти, які поминали нациста.
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31.10.2023 14:59 Ответить
08.10.23 небензя на засіданні Ради Безпеки ООН

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31.10.2023 15:07 Ответить
дивно, що росіяни не наполягли на тому, що це був превентивний удар з метою самооборони...
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31.10.2023 15:01 Ответить
хоть інколи оон щось бачить
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31.10.2023 15:06 Ответить
Судячи з назви: були варіанти?!
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31.10.2023 15:16 Ответить
Це просто піздець…
Да цю структуру знести к бісовій матері, це ж порнографія в прямому ефірі!
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31.10.2023 15:25 Ответить
так звичайно бо тінь на Зімбабве лягала ...Тепер все зрозуміло це були росіяни ...
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31.10.2023 15:33 Ответить
Наразі є достатні підстави вважати, що саме війська РФ вдарили ракетою по селу Гроза на Харківщині Джерело:

Только "Наразі" и только "підстави вважати"??? Только сейчас(?), появились "основания считать", вы это серьезно??? Это после того, как -

"09.10.2023 20:46 (Обновлено: 10.10.2023 11:39)

Небензя расставил акценты в отношении удара ВКC РФ по селу Гроза

Ракета, поразившая 5 октября сходку нацистов из батальона "Айдар"* на поминках https://www.pravda.ru/news/world/1893652-avstrija/ в селе Гроза на оккупированной части ДНР, была российской.

Об этом заявил посол РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 9 октября.

Российский посол пояснил, что в этом населённом пункте проходили похороны "одного из высокопоставленных украинских националистов", в которых "участвовало множество его подельников". Об этом, по словам Небензи, говорят первые снимки, появившиеся в соцсетях, на которых "почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста".

Небензя попенял киевскому режиму, что он неоднократно "заламывал руки по погибшим в гостиницах", а затем появлялось большое количество некрологов на солдат ВСУ, наёмников в соцсетях с привязкой к месту события.

"Не исключаем, что такое же будет и с Грозой", - сказал Небензя.

То есть посол фактически признал, что ракета была российской и ударила по скоплению неонацистов батальона "Айдар"*, вероятно, по наводке местных жителей.

Читайте больше на https://military.pravda.ru/1894456-groza/
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31.10.2023 16:33 Ответить
О блин, слава Богу что хоть не Израиль!
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31.10.2023 16:38 Ответить
Так виглядає, що оон (а за фактом - "гамнесті інтернешнл 2.0") повинна самона@бнутись. І це не така вже й фантастика. Міністр оборони Чехії подала гарну ідею - просто вийти з цієї організації. Якщо таке окрім чехів зроблять Штати з іншими "важковаговиками", оона перетвориться на "клюб шанувальників бормотухи".
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31.10.2023 16:44 Ответить
Тільки не дай Божечко Ви почнете вважати, що це має ознаки геноциду - Гуттереш вам такого не пробачить!
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31.10.2023 17:31 Ответить
У мене питання до цих дятлів, Україна має на озброєнні пускові і ракети іскандер???🤦🤦🤦
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31.10.2023 19:07 Ответить
 
 