Есть доказательства, что именно войска РФ нанесли ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, - Мониторинговая миссия ООН

В данный момент есть достаточные основания полагать, что именно войска РФ ударили ракетой по селу Гроза на Харьковщине, в результате чего погибло 59 гражданских лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В новом докладе, который был опубликован во вторник, сделан вывод о том, что Россия либо "не приняла все практически возможные меры, чтобы удостовериться в том, что запланированный объект атаки является военной целью", либо преднамеренно направила удар на гражданских лиц или гражданский объект, что в любом случае составляет нарушение международного гуманитарного права.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Даниэль Белль заявила, что эта атака "служит убедительным напоминанием о последствиях войны в Украине для людей и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности".

В докладе также указано, что масштабные повреждения и остатки оружия, найденные на месте инцидента, указывают на то, что вероятной причиной взрыва была российская ракета "Искандер", которая попала в единственное в селе кафе приблизительно через 20-25 минут после того, как 63 местных жителя собрались там, чтобы почтить память перезахороненного в Грозе украинского военнослужащего, погибшего на войне ранее.

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Наблюдатели ООН по правам человека задокументировали, что все жертвы были гражданскими лицами и что на поминальном обеде в кафе или близ него не было ни одного военного или какой-либо другой законной военной цели.

Доклад также детально описывает крайне разрушительные последствия удара, в частности, 15 местных семей вследствие него потеряли более одного члена семьи. Местная жительница рассказала, что подругу ее дочери удалось идентифицировать только по маникюру, когда спасатели обнаружили ее руку. Идентификация многих остальных погибших проводилась исключительно при помощи анализов ДНК.

Доклад призывает РФ признать ответственность за жертвы среди гражданского населения в результате удара, провести полное и прозрачное расследование нападения, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных ударов в будущем, а также обеспечить доступ к средствам правовой защиты, включая возмещение прямым и косвенным жертвам.

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