РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12042 посетителя онлайн
Новости
2 666 25

В Палате представителей США есть голоса за закон о поддержке Украины, но там огромное политическое противостояние, - Кулеба

кулеба

В Палате представителей США есть голоса за закон о поддержке Украины, но некоторые политические игроки могут воспользоваться в своих интересах вопросом этого законопроекта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Главное - это результат: есть голоса за закон или нет. Пока мы имеем основания считать, что голоса за закон, который предоставит Украине дополнительный объем поддержки в Палате представителей США, есть. В то же время там есть огромное политическое противостояние. И будет грех некоторым политическим игрокам в Америке не воспользоваться в своих интересах вопросом этого законопроекта", - сказал министр.

Кулеба прогнозирует, что в ближайшее время вероятнее всего будут звучать заявления, которые будут раздражать и создавать панические настроения, что "все пропало", но "это - политика".

"В политике многое держится на заявлениях, но, в конце концов, значение имеет, как говорил Лобановский, "результат на табло", - добавил глава МИД.

Кулеба также заверил, что дипломатическая команда Украины сейчас работает над тем, чтобы результат голосования в Конгрессе США был положительным, и призвал не реагировать на какие-либо провокативные заявления, комментарии и "верить в украино-американские отношения и в ту знаменитую двухпартийную поддержку, которой Украина пользуется в США".

Читайте также: Кулеба призвал усилить ПВО Украины: Одна ракета Patriot = $4,1 млн, а поврежденный энергоблок = $19,1 млн

Автор: 

США (27101) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Треба дяківати Зелю та їнших крадіів бюджету України за всі негоразди з підтримкою Уккраїни в США.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:11 Ответить
+7
Тому що за ними стоїть натовп трампонутих виборців. Більше того, на цих виборців, які є і електоратом республіканців, змушені звертати увагу і більш помірковані. Проблема не в Конгресі, проблема в головах частини громадян США. І що саме прикре - значна, дуже значна частина нашої діаспори, голосувала і буде голосувати за Трампа. І вони не бачать в цьому нічого поганого.
Але вони звісно за Україну, ну і за Трампа, який фактично, проти нас. Така от штука у них в голові.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:34 Ответить
+6
Як треба було красти в Україні і брехати важливішому своєму союзнику, щоб США сумнівалося, чи захищати демократію у корумпованій країні.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба дяківати Зелю та їнших крадіів бюджету України за всі негоразди з підтримкою Уккраїни в США.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:11 Ответить
Коррупции действительно нет или квартал -95 пытается это скрыть? Отношение союзников резко бы изменились, если бы за 2 года!!! они увидели действительно серьезные и решительные шаги от высоких должностей. Но этих шагов нет, есть только попытки скрыть проблемы, а всех кто этому мешают, власть называет "внутренними врагами ЗЕ".
показать весь комментарий
31.10.2023 14:20 Ответить
Прогавили ми свій шанс - бачили інтер'єри житла Трампа? Потрібно було зберегти будинок Пшонки, та подарувати його Трампу. І він був би за підтримку України. А тепер.....
А якщо серйозно, то все непросто, трампісти заради політичних амбіцій свого лідера, і він особисто, готові спалити всі США, причому в прямому сенсі цих слів, а що їм ця Україна.....
показать весь комментарий
31.10.2023 14:12 Ответить
Как 12 *пнутых трампистов ставят на уши всю политическую Америку?
показать весь комментарий
31.10.2023 14:30 Ответить
Тому що за ними стоїть натовп трампонутих виборців. Більше того, на цих виборців, які є і електоратом республіканців, змушені звертати увагу і більш помірковані. Проблема не в Конгресі, проблема в головах частини громадян США. І що саме прикре - значна, дуже значна частина нашої діаспори, голосувала і буде голосувати за Трампа. І вони не бачать в цьому нічого поганого.
Але вони звісно за Україну, ну і за Трампа, який фактично, проти нас. Така от штука у них в голові.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:34 Ответить
Если, тьфу-тьфу-тьфу, вдруг рыжий пробьется в презы и перекроет Украине кран - это их тоже не "насторожит"?
показать весь комментарий
31.10.2023 16:27 Ответить
В США, як і в кожної країни є проблеми. Але Трамп оголосив, що всі проблеми від демократів і мексиканців і потрібно зосередитись лише на цьому. Оголосив і поїхав грати в гольф. А думка про "нафіг усіх, всі сили на огорожу від Мексики" поширилась Америкою і захопила уми.
І от наслідки ми бачимо зараз - США Трампа, це замкнута виключно на внутрішніх проблемах країна. І їм буде плювати на долю України. Саме по собі це не було б проблемою, якби не вибудована попередниками роль США, як світового поліцейського. На місце якого прийдуть - Путін, Сі Дзіньпінь, і їм подібні.
Адекватні американці розуміють, що це приведе до катастрофи в майбутньому, але трампофанатам цікава лише огорожа, вартість бензину, та боротьба з демократами-антихристами.
Звісно я спрощую, не чіпаю питання внутрішньої політики Трампа, але...
Тому це їх не насторожить, навпаки чудово впишеться в їх мрії про майбутнє.
показать весь комментарий
31.10.2023 16:40 Ответить
Як треба було красти в Україні і брехати важливішому своєму союзнику, щоб США сумнівалося, чи захищати демократію у корумпованій країні.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:12 Ответить
І де той результат на табло?
показать весь комментарий
31.10.2023 14:13 Ответить
Кулеба просто отримає в табло,якщо голосування провалиться.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:17 Ответить
Результат о котором говорит кулеба, видимо в телемарафоне, где давно победа одержана.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:22 Ответить
Кулеба, ты поинтересуйся у главклоуна, на какие средства, его теща купила виллу в Египте. Может она бизнес-вумен и зарабатывает столько что покупка виллы для нее карманные расходы? И тогда найдешь ответ на свой вопрос, почему возникли проблемы с союзниками.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:17 Ответить
мабуть таки в США є багато політичних гравців.котрі не хочуть давати фінансову підтримку "зеленим хапугам" котрі в часі війни примудрилися навіть на харчах для собак заробляти,обкрадаючи їх , не кажучи про народ України.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:25 Ответить
кулеба:
- гоооооол! гоооооол! гоооооол!
озеров:
- штанга.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:31 Ответить
Гоооол...х*й.....штанга
показать весь комментарий
31.10.2023 14:39 Ответить
Бо? Бо Зеленскій і не збирається виконувати те, що не просто пообіцяв, а й підписав. Хворобливо зайнятий виключно збільшенням своїх статків, збереженням рейтингу, та активним пошуком можливості безальтернативно пройти, на другий термін.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:35 Ответить
Або Єрмак , або гроші. Вибір є
показать весь комментарий
31.10.2023 14:42 Ответить
Через двох дегенератів в опу,які зе принципово не хоче звільнити,а краще посадити.По суті вся Україна в заручниках через принциповість і тупість боневтіка,ну бо він так собі вирішив.А кулеба розказує про голоси!!!
показать весь комментарий
31.10.2023 14:50 Ответить
ой, ти там знаєш! краще б зелена шобла мовчки самоусунулась. може, тоді в країни б з'явився шанс
показать весь комментарий
31.10.2023 15:00 Ответить
бачите?
у кулєби: голоси є, але нема.
а, у коливана навпаки.
показать весь комментарий
31.10.2023 15:02 Ответить
Ще один клоун.
показать весь комментарий
31.10.2023 15:20 Ответить
Як виявилось в 14-му році в Україні, сотня-півтори терористів з калашами можут захопити немаленьке місто, і розв'язати війну.

Тож чому дивуватись, якщо декілька десятків тисяч бидло-горлопанів зможуть захопити і розвалити Америку?

Не дай Боже, звісно!
показать весь комментарий
31.10.2023 17:40 Ответить
Так ви зелені пройдисвіти ...у трусах і касці залишили всю Україну ...тепер розказки розказуєте! Шкода, шо ЗСУ не можуть розвернутися та дать вам ср.ною мішалкою копняка, чим ви с.ки і користуєтеся !
показать весь комментарий
31.10.2023 17:52 Ответить
 
 