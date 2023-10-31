В Палате представителей США есть голоса за закон о поддержке Украины, но там огромное политическое противостояние, - Кулеба

В Палате представителей США есть голоса за закон о поддержке Украины, но некоторые политические игроки могут воспользоваться в своих интересах вопросом этого законопроекта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Главное - это результат: есть голоса за закон или нет. Пока мы имеем основания считать, что голоса за закон, который предоставит Украине дополнительный объем поддержки в Палате представителей США, есть. В то же время там есть огромное политическое противостояние. И будет грех некоторым политическим игрокам в Америке не воспользоваться в своих интересах вопросом этого законопроекта", - сказал министр.

Кулеба прогнозирует, что в ближайшее время вероятнее всего будут звучать заявления, которые будут раздражать и создавать панические настроения, что "все пропало", но "это - политика".

"В политике многое держится на заявлениях, но, в конце концов, значение имеет, как говорил Лобановский, "результат на табло", - добавил глава МИД.

Кулеба также заверил, что дипломатическая команда Украины сейчас работает над тем, чтобы результат голосования в Конгрессе США был положительным, и призвал не реагировать на какие-либо провокативные заявления, комментарии и "верить в украино-американские отношения и в ту знаменитую двухпартийную поддержку, которой Украина пользуется в США".

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