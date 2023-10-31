В Палате представителей США есть голоса за закон о поддержке Украины, но там огромное политическое противостояние, - Кулеба
В Палате представителей США есть голоса за закон о поддержке Украины, но некоторые политические игроки могут воспользоваться в своих интересах вопросом этого законопроекта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Главное - это результат: есть голоса за закон или нет. Пока мы имеем основания считать, что голоса за закон, который предоставит Украине дополнительный объем поддержки в Палате представителей США, есть. В то же время там есть огромное политическое противостояние. И будет грех некоторым политическим игрокам в Америке не воспользоваться в своих интересах вопросом этого законопроекта", - сказал министр.
Кулеба прогнозирует, что в ближайшее время вероятнее всего будут звучать заявления, которые будут раздражать и создавать панические настроения, что "все пропало", но "это - политика".
"В политике многое держится на заявлениях, но, в конце концов, значение имеет, как говорил Лобановский, "результат на табло", - добавил глава МИД.
Кулеба также заверил, что дипломатическая команда Украины сейчас работает над тем, чтобы результат голосования в Конгрессе США был положительным, и призвал не реагировать на какие-либо провокативные заявления, комментарии и "верить в украино-американские отношения и в ту знаменитую двухпартийную поддержку, которой Украина пользуется в США".
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А якщо серйозно, то все непросто, трампісти заради політичних амбіцій свого лідера, і він особисто, готові спалити всі США, причому в прямому сенсі цих слів, а що їм ця Україна.....
Але вони звісно за Україну, ну і за Трампа, який фактично, проти нас. Така от штука у них в голові.
І от наслідки ми бачимо зараз - США Трампа, це замкнута виключно на внутрішніх проблемах країна. І їм буде плювати на долю України. Саме по собі це не було б проблемою, якби не вибудована попередниками роль США, як світового поліцейського. На місце якого прийдуть - Путін, Сі Дзіньпінь, і їм подібні.
Адекватні американці розуміють, що це приведе до катастрофи в майбутньому, але трампофанатам цікава лише огорожа, вартість бензину, та боротьба з демократами-антихристами.
Звісно я спрощую, не чіпаю питання внутрішньої політики Трампа, але...
Тому це їх не насторожить, навпаки чудово впишеться в їх мрії про майбутнє.
- гоооооол! гоооооол! гоооооол!
озеров:
- штанга.
у кулєби: голоси є, але нема.
а, у коливана навпаки.
Тож чому дивуватись, якщо декілька десятків тисяч бидло-горлопанів зможуть захопити і розвалити Америку?
Не дай Боже, звісно!