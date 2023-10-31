У Байдена будут давить на Конгресс США для немедленного выделения помощи Украине, - Associated Press
Министр обороны США Ллойд Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен во вторник, 31 октября, во время слушания в Сенате будут доказывать, что Соединенные Штаты должны немедленно выделить помощь Украине и Израилю.
Об этом сообщает Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это связано с тем, что запрос администрации на финансовую помощь в размере 105 млрд долларов для Израиля и Украины уже столкнулся с препятствиями в разделенном Конгрессе.
Секретари кабинета президента США Джо Байдена будут выступать за поддержку иностранной помощи перед "преимущественно дружеской аудиторией" в Сенате, где большинство демократов и республиканцев поддерживают объединение помощи этим двум странам.
В то же время агентство отмечает, что предоставление финпомощи сталкивается с большим сопротивлением в возглавляемой республиканцами Палате представителей, где новый спикер Майк Джонсон предложил урезать помощь Украине и сосредоточиться только на Израиле.
Значительно урезанное предложение Палаты представителей по выделению 14 млрд долларов получило сопротивление среди демократов в Сенате и оказывает давление на республиканцев, которые поддерживают помощь Украине, но также понимают растущую обеспокоенность по этому поводу в их партии.
Разные подходы сигнализируют о будущих проблемах для помощи, поскольку обе страны участвуют в длительных, определяющих конфликтах, которые, по мнению Байдена и многих американских законодателей, могут иметь фундаментальные последствия для остального мира, добавляет AP.
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https://site.ua/arkadiy.babchenko/ostrov-posredi-okeana-govna-i0vrp82 Остров посреди океана говна.
26 жовтня 2023
Президент Турции Реджип ***** Эрдоган в своей речи в парламенте отменил запланированный визит в Израиль, раскритиковал Тель-Авив за удары по сектору Газа и поддержал боевиков ХАМАС.
«ХАМАС - это не террористическая организация, это группа моджахедов, борющихся за освобождение своей земли и защищающая своих граждан».
По словам турецкого президента, Запад «объединился против ХАМАС» и поддерживает израильскую сторону в этом конфликте.
«Запад тебе (Израиль) многим обязан. Но Турция вам ничего не должна».
Эрдоган назвал войну с ХАМАС «бесчеловечной». По его словам, Израиль с таким подходом не сможет победить в этой войне.
«Америка тоже проиграет. Весь вопрос в создании справедливого мира, но они этого не хотят», - сказал Эрдоган.
Я уже и не помню, сколько даже не раз, лет, я пишу, что Эрдоган - ****** еще похлеще Путина. Вот, вы все ждете от меня новой аналитики, а какая еще может быть аналитике, кроме «А вас, *****, предупреждали». Всей моей аналитике уже десять лет в обед.
Когда я говорил, что Турция Украине - никакой не друг, а лишь временный союзник, что тактическое сотрудничество с Украиной всего лишь выгодно Турции в её личной политической игре, в её личном политическом противостоянии с Россией для услаждения своих Османских имперских амбиций - ооо, каким только идиотом меня не называли. Эрдоган воткнул Путину в спину Ятаган! Бабченко ничего не понимает!
Когда я говорил, что две поехавших на имперском величии диктатуры просто не могут поначалу не целоваться в десны - потом-то да, потом они будут убивать друг друга так, что пыль столбом - но поначалу они обязательно окажутся по одну сторону оси зла; что Турция, в отличие от России, на религиозных скрепах ******** действительно по-настоящему; что мы вошли в период желания диктатур переустройства мира; что главным объединяющим фактором будет ненависть к Америке - ооо, как меня учили за жизнь. Как мне объясняли про Турцию и Эрдогашу…
Дубль сто тридцать восемь: мы еще, не дай бог, увидим войну России и Турции за Крым - и тогда Украина в этой войне не будет победителем уже ни в каком случае.
Когда я говорил, что у Украины есть очень немного времени, чтобы построить свой укрепленный остров посреди океана говна, который прямо сейчас разливается вокруг неё со всех сторон - с севера *********** на православных имперских скрепах Россия, с юга *********** на исламских имперских скрепах Турция, с Запада начавшая ******* на католических скрепах Польша и всегда ******* на имперских скрепах Венгрия - три четверти избирателей решили: да ну его нахер, давайте лучше поржем.
И выбрали главным прорабом строительства крепости абсолютного идиота.
Ну, что я тут могу сказать, кроме:
А вас, *****, предупреждали.
Ваш Дед.
Теперь эти же самые идиоты прыгают вокруг Трампа - ааа, он Путину воткнет в спину томагавк! Трамп наш друг! Байдена геть! Хоть поржем.
Ну, в добрый путь, необучаемые.
Во вторник, 24 октября, глава сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл заявил, что демократический мир столкнулся с крупнейшими со времени падения Берлинской стены угрозами. «Мы столкнулись с осью зла - Китаем, Россией и Ираном. Иран занимается финансированием террористов и при этом поддерживается двумя большими странами. Это серьёзный кризис, на который требуется ответ со стороны крупнейшей демократии мира».
Да неужели. Да ты чего. А когда я к вам десять лет ездил, талдычил об этом - вы меня звать перестали.
Потому что я, мол, сошедший с ума маргинал.
Дошло? Ну, скоро и про Эрдогашу дойдет.
Итак, новая ось зла уже совершенно точно есть. Россия, Иран, Китай, Турция, Северная Корея. Это - самые крупные и очевидные. Плюс, временные тактические союзники - всякие там полоумные Хизбаллы и Ливаны с Иорданиями.
Три точки войны уже есть. Украина. Израиль. Карабах.
Сейчас Турция начнет еще пробивать Зангезурский коридор, для воссоединения Нахичевани с Азербайджаном и отрезания южной части Армении - и мы получим еще одну *********** войну в Европе.
А там и Тайвань.
А там и Филиппины.
Президент США Джо Байден заявил в среду в Белом доме, что приверженность Америки обороне Филиппин остается «железной», после того как обвинил Китай в действиях «опасных и незаконных» в Южно-Китайском море."Любое нападение на филиппинские самолеты, суда или вооруженные силы запустит… наш договор о взаимной обороне с Филиппинами «, - сказал Байден в ходе совместной встречи с премьер-министром Австралии.
Там пару дней назад китайские военные суда протаранили филиппинские катера.
Дави его, *****, по-китайски.
А у США договор о военной помощи с Филиппинами.
Так что если начнется тут…
Если начнется тут, в Тайване, в Израиле, в Ливане, в Зангезуре - помощь Украине гарантировано уйдет на второй план.
США будет воевать за Южно-китайское море, Европа будет воевать за Израиль (ну, надеюсь), Турция будет воевать за один народ и теперь уже одно государство - а Украина будет вести торговую, *****, войну с Польшей.
Великого ума стратегия.
На сто шагов перед.
Есть у вас ощущение - что уже сыпеться? Америка уже не успевает отвечать на вызовы. Которые вспыхивают тут и там. Мы уже не успеваем следить. Столкновение Китая и Филиппин - блин, да кто об этом в нашем инфопространстве знает-то? Своего дерьма выше крыши.
Я очень, очень сильно надеюсь, что третья мировая будет все же серией диких, жестких, очень сильных - но все же локальных конфликтов.
А не как в тот раз, плюс ядерное.
Три важнейших, если не критических, года - упущены. Выводы не сделаны. В итоге, Украина, вместо того, чтобы воспользоваться окном возможностей, и хотя бы начать-таки строить свои сильную субъектность, опять, как и в прошлый раз, оказалась зажата между двумя ублюдочными геополитическими образованиями, и ей опять придется выбирать - чью сторону занять. К какому говну присоединится.
Любой выбор в этом случае вызовет уменьшение поддержки.
Чтобы построить свой остров, у нас осталось не так уж и много времени.
Кто хотел исполнять какие-то свои планы - пора.
Ваш Дед.
Вот что республиканцы предлагают: (https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf )
Берите, читайте. Нет переводчиков с английского в редакции? Попросите, чтобы перевели.
Вот например требования республиканцев
секция
PART VIII: REASONABLE AND RATIONAL CONDITIONS NEEDED
TO SUPPORT ADDITIONAL INVESTMENTS IN UKRAINE
https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf
Они четко сказали, что за победу Украины, но хотят знать, что для этого делает Белый Дом
и задают 12 вопросов
1. какая стратегия победы? т.к. "будем сколько нужно" это не про победу
2. какая будет цена победы?
3. регулярные отчеты перед Конгрессом с причинно-следственными связями, как пример:
Конгресс дал денег и лендлиз, но контрнаступление не привело к успеху
4. объяснить какое оружие передали, какое не передали. и какое можно передать, чтобы изменить текущий тупик на победу
5. какое оружие стоит передать, чтобы выйти из тупика. прекратить "капельную" передачу оружия
6. Что случится если США прекратят поддержку
7. отчитаться о наложенны санкциях, и как они работают
8. США + НАТО должны наложить санкции на нефть, зерно, и редкоземельные материалы
9. объяснить, что запрашиваемые ресурсы достаточные для победы
10. какая договоренность по Крыму
11. полный отчет по предоставленному и использованному оружию
12. что помощь Украине не повлияет на помощь Израилю та Тайваню
в принципе адекватные вопросы, что нужно для победы, сколько это будет стоить
капельну передачу зброї
не надання лендлізу
не підписати та втратити (повернення в бюджет) 2млрд PDA допомоги Україні в 2022 році
допомогу в знятті спікера перед голосуванням нового бюджету
що таке "будемо скільки потрібно"?
республіканці чітко поставили питання, що потрібно для перемоги України, та скільки це буде коштувати.
ВМС США спробують "відкоркувати" протоку. Але це ризикує завдати удару у відповідь Ірану та його маріонеткам. Потенційні цілі можуть включати американські війська і бази по всьому регіону, в тому числі в Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Сирії та Іраку.
Наслідний принц і фактичний правитель країни Мухаммед бін Салман дуже стурбований ризиком регіональної війни. Його стратегія, за словами його довірених осіб, полягає в тому, щоб «чинити тиск на американців, щоб вони чинили тиск на ізраїльтян». Американці, зі свого боку, сподіваються, що бін Салман, Катар і навіть Китай переконають Іран у тому, що ескалація небезпечна, і викличуть стриманість.