У Байдена будут давить на Конгресс США для немедленного выделения помощи Украине, - Associated Press

Министр обороны США Ллойд Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен во вторник, 31 октября, во время слушания в Сенате будут доказывать, что Соединенные Штаты должны немедленно выделить помощь Украине и Израилю.

Об этом сообщает Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это связано с тем, что запрос администрации на финансовую помощь в размере 105 млрд долларов для Израиля и Украины уже столкнулся с препятствиями в разделенном Конгрессе.

Секретари кабинета президента США Джо Байдена будут выступать за поддержку иностранной помощи перед "преимущественно дружеской аудиторией" в Сенате, где большинство демократов и республиканцев поддерживают объединение помощи этим двум странам.

В то же время агентство отмечает, что предоставление финпомощи сталкивается с большим сопротивлением в возглавляемой республиканцами Палате представителей, где новый спикер Майк Джонсон предложил урезать помощь Украине и сосредоточиться только на Израиле.

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Значительно урезанное предложение Палаты представителей по выделению 14 млрд долларов получило сопротивление среди демократов в Сенате и оказывает давление на республиканцев, которые поддерживают помощь Украине, но также понимают растущую обеспокоенность по этому поводу в их партии.

Разные подходы сигнализируют о будущих проблемах для помощи, поскольку обе страны участвуют в длительных, определяющих конфликтах, которые, по мнению Байдена и многих американских законодателей, могут иметь фундаментальные последствия для остального мира, добавляет AP.