Зеленский провел заседание Ставки: Усиление ПВО, ситуация на фронте и наращивание отечественного производства артсистем
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжительная, важная Ставка. В Международный день Черного моря – о безопасности именно в этом регионе. Беспрепятственная работа "зернового коридора". Борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Снижение способностей вражеского флота. Доклады командующего ВМС ВСУ Неижпапы ГУР МО Буданова, главы СБУ Малюка", - говорится в сообщении.
Также на заседании обсудили безопасность Одесчины, в частности, защиту энергетических объектов и портовой инфраструктуры и усиление региональной ПВО.
"Так же усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах. Командующий Воздушными силами Олещук.
Ситуация на фронте: Купянск, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Гнатова, Москалева, Содоля.
Наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта. Графики поставок от партнеров. Доклады министра обороны Украины Умерова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина", - подытожил Зеленский.
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- дрони тисячі в годину.
- снаряди сто тисяч в годину.
- тепер артсистеми наклепаємо.
а вам все не подобається. ще, якогось саймона притягли.
Це що гумор рівня 95кагалу?
Some front-line commanders, he continues, have begun refusing orders to advance, even when they came directly from the office of the President. Переклад: Деякі командири на передовій, продовжує він, почали відмовлятися від наказів про наступ, навіть якщо вони надходять безпосередньо з офісу президента.
Тобто виходить, що команди військам на передовій віддаються з офісу преЗЕдента!!!!!!!!! Про це казав ще полковник Червінський, коли згадував, що на самому початку вторгнення 24-26 лютого 2022 з офісу преЗЕдента давали вказівки (звісно усні, щоб не було потім в разі чого доказів) не підривати мости. Тепер про це вже каже не Червінський, а відомий американський журналіст журналу https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/?fbclid=IwAR3Bb4G8kpKs9pmp1JQTA93qe8HsnDlHkVdKL8mzJfgskA781oTESOn63rs Time . Ще раз - керівництво офісу президента, установи, яка навіть не прописана в Конституції України і працівники якої не є навіть державними чиновниками, які де-юре ні за що не відповідають, дають вказівки командирам на передовій, як воювати, коли наступати, а коли ні... В когось ще є питання, чому ми так повільно наступаємо??? І чому в нас такі шалені людські втрати на фронті??? Питання до українського народу - що нам важливіше і дорожче - тупоголовий аху@євший блазень з його офісом виродків чи наша українська держава??? З кожним днем цієї зграї покидьків при владі країна все більше заходить в тупік, з якого ХЗ чи вийде взагалі...