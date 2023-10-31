Зеленский провел заседание Ставки: Усиление ПВО, ситуация на фронте и наращивание отечественного производства артсистем

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжительная, важная Ставка. В Международный день Черного моря – о безопасности именно в этом регионе. Беспрепятственная работа "зернового коридора". Борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Снижение способностей вражеского флота. Доклады командующего ВМС ВСУ Неижпапы ГУР МО Буданова, главы СБУ Малюка", - говорится в сообщении.

Также на заседании обсудили безопасность Одесчины, в частности, защиту энергетических объектов и портовой инфраструктуры и усиление региональной ПВО.

"Так же усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах. Командующий Воздушными силами Олещук.

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Ситуация на фронте: Купянск, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Гнатова, Москалева, Содоля.

Наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта. Графики поставок от партнеров. Доклады министра обороны Украины Умерова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина", - подытожил Зеленский.