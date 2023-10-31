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Новости Война
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Зеленский провел заседание Ставки: Усиление ПВО, ситуация на фронте и наращивание отечественного производства артсистем

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжительная, важная Ставка. В Международный день Черного моря – о безопасности именно в этом регионе. Беспрепятственная работа "зернового коридора". Борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Снижение способностей вражеского флота. Доклады командующего ВМС ВСУ Неижпапы ГУР МО Буданова, главы СБУ Малюка", - говорится в сообщении.

Также на заседании обсудили безопасность Одесчины, в частности, защиту энергетических объектов и портовой инфраструктуры и усиление региональной ПВО.

"Так же усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах. Командующий Воздушными силами Олещук.

Читайте также: Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский

Ситуация на фронте: Купянск, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Гнатова, Москалева, Содоля.

Наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта. Графики поставок от партнеров. Доклады министра обороны Украины Умерова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина", - подытожил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20826)


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Топ комментарии
+12
О котрій відосік?
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31.10.2023 14:20 Ответить
+11
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31.10.2023 14:16 Ответить
+7
Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту - ну дуже вчасно, ну дуже..., нібі завтра війна...
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31.10.2023 14:21 Ответить
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31.10.2023 14:16 Ответить
Кричить голосніше..погано чути..
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31.10.2023 14:19 Ответить
О котрій відосік?
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31.10.2023 14:20 Ответить
Увечерi;зараз будуть безглуздi промови...
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31.10.2023 14:28 Ответить
Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту - ну дуже вчасно, ну дуже..., нібі завтра війна...
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31.10.2023 14:21 Ответить
налагодити викруткову зборку FPV дронів було б значно швидше та й ефективніше, звісно не відкладаючи виробництво снарядів
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31.10.2023 14:22 Ответить
"зелене посилення" це така куйня.котра навпаки
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31.10.2023 14:30 Ответить
А коли буде новий "шедевр" від хрипатого на тему "Малая *****"? А то шось давно вже не було нічого новенького з серії "І шо я робив цілий місяць, коли ніХ*я не робив"
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31.10.2023 14:32 Ответить
Прізвища відомі, можливість є,тільки без зе,бо він зайвий
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31.10.2023 14:33 Ответить
А шо, статью в "Таймс" не обсуждали и коррупцию в окружении НайвЯличайшАгА? Нет? А что помешало?
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31.10.2023 14:33 Ответить
+100500.
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31.10.2023 14:38 Ответить
єрмак же видалив її зі свого хер твітера, значить, нема ніякою статті.
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31.10.2023 14:40 Ответить
Статья не в "Таймс", статья за госизмену. Заседание "Ставки" это очередной слив инфы рашистам. Зермак не даст соврать.
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31.10.2023 14:51 Ответить
Ну не учил я английский. Это что то меняет в преступной деятельности ЗЕ?
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31.10.2023 14:58 Ответить
Причем тут "Таймс"? Я пишу не про статью в паблике, а про статью за госизмену.
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31.10.2023 15:08 Ответить
Тут я с вами. За статью. 111.
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31.10.2023 15:16 Ответить
ну, ось бачите:
- дрони тисячі в годину.
- снаряди сто тисяч в годину.
- тепер артсистеми наклепаємо.
а вам все не подобається. ще, якогось саймона притягли.
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31.10.2023 14:38 Ответить
Зе побудував 6 заводів по випуску патронів,снарядів і мін,4 заводи по випуску ударних дронів і приступив на пвк до масового випуску своїх ракет далекої дії.Ні, це брехня - значить вибачте, брехня.
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31.10.2023 14:42 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=tRF6JIh_O9w ФЕДИНА:На Западе вышла СКАНДАЛЬНАЯ СТАТЬЯ о Зеленском, Антисемитизм в ДАГЕСТАНЕ, Мобилизация
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31.10.2023 14:44 Ответить
Кого-кого виробництва? Артсистем?
Це що гумор рівня 95кагалу?
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31.10.2023 14:47 Ответить
Дуже цікавий і важливий момент проскочив у статті в журналі https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/?fbclid=IwAR3Bb4G8kpKs9pmp1JQTA93qe8HsnDlHkVdKL8mzJfgskA781oTESOn63rs Time , цей момент, схоже і пояснює чому саме раптом наш контрнаступ так сильно сповільнився після звільнення Херсону у листопаді минулого року та чому в нас такі великі щодення втрати на фронті. Читаємо оригінал статті:
Some front-line commanders, he continues, have begun refusing orders to advance, even when they came directly from the office of the President. Переклад: Деякі командири на передовій, продовжує він, почали відмовлятися від наказів про наступ, навіть якщо вони надходять безпосередньо з офісу президента.
Тобто виходить, що команди військам на передовій віддаються з офісу преЗЕдента!!!!!!!!! Про це казав ще полковник Червінський, коли згадував, що на самому початку вторгнення 24-26 лютого 2022 з офісу преЗЕдента давали вказівки (звісно усні, щоб не було потім в разі чого доказів) не підривати мости. Тепер про це вже каже не Червінський, а відомий американський журналіст журналу https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/?fbclid=IwAR3Bb4G8kpKs9pmp1JQTA93qe8HsnDlHkVdKL8mzJfgskA781oTESOn63rs Time . Ще раз - керівництво офісу президента, установи, яка навіть не прописана в Конституції України і працівники якої не є навіть державними чиновниками, які де-юре ні за що не відповідають, дають вказівки командирам на передовій, як воювати, коли наступати, а коли ні... В когось ще є питання, чому ми так повільно наступаємо??? І чому в нас такі шалені людські втрати на фронті??? Питання до українського народу - що нам важливіше і дорожче - тупоголовий аху@євший блазень з його офісом виродків чи наша українська держава??? З кожним днем цієї зграї покидьків при владі країна все більше заходить в тупік, з якого ХЗ чи вийде взагалі...
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31.10.2023 15:19 Ответить
Ще один день втрачений
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31.10.2023 15:47 Ответить
засідання Ставки - знову довбана клоунада, цікаво єрмак москалям подає звіти в цей самий день чи на наступний
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31.10.2023 17:23 Ответить
Нет. ермак как главный резидент рф, обеспечивает видео онлайн-трансляцию прямо в кремль.
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31.10.2023 20:01 Ответить
Главный персонаж Хелловина провел заседание ставки.
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31.10.2023 19:58 Ответить
от заседаний штаны протираются ,а не усиливается ПВО
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31.10.2023 20:19 Ответить
 
 