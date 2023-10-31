Войска РФ наносят точечные удары баллистикой и накапливают ракеты Х-101 и "Калибр" для массированных обстрелов, - ОК "Південь"
В данный момент враг уменьшил количество атак по Украине с применением ракет морского базирования "Калибр" и воздушного базирования Х-101
Об этом спикер Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк заявила в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В последнее время они (россияне - ред.) не используют ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это означает, что производство ракет продолжается, следовательно, происходит определенное накопление", - сказала она.
Гуменюк отметила, что в последнее время оккупанты также не используют ракеты морского базирования типа "Калибр". Таким образом, у врага еще есть запасы.
Спикер также отметила, что захватчики концентрируются на нанесении точечных ракетных ударов, в том числе с применением баллистики. По ее словам, это говорит о том, что россияне пытаются держать украинское население в напряжении для дальнейших массированных ракетных ударов.
Так, она считает вполне вероятными удары оккупантов по энергетике с наступлением холодов.
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