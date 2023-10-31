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Войска РФ наносят точечные удары баллистикой и накапливают ракеты Х-101 и "Калибр" для массированных обстрелов, - ОК "Південь"

калібр

В данный момент враг уменьшил количество атак по Украине с применением ракет морского базирования "Калибр" и воздушного базирования Х-101

Об этом спикер Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк заявила в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В последнее время они (россияне - ред.) не используют ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это означает, что производство ракет продолжается, следовательно, происходит определенное накопление", - сказала она.

Гуменюк отметила, что в последнее время оккупанты также не используют ракеты морского базирования типа "Калибр". Таким образом, у врага еще есть запасы.

Спикер также отметила, что захватчики концентрируются на нанесении точечных ракетных ударов, в том числе с применением баллистики. По ее словам, это говорит о том, что россияне пытаются держать украинское население в напряжении для дальнейших массированных ракетных ударов.

Так, она считает вполне вероятными удары оккупантов по энергетике с наступлением холодов.

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Автор: 

обстрел (27760) ракеты (3609) Гуменюк Наталья (577)


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А на Київ вже місяцями не летить .. бо це не дуже серйозно коли калібри над головою збивають..
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31.10.2023 14:42 Ответить
Опять нас ждут темные зимние времена если в ответ в Москве блэкаут не устроить.
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31.10.2023 15:05 Ответить
Мене вже тіпає коли оця "речниця" Наталя Гуменюк (капітан першого рангу, на хвилиночку) вже не вперше, а систематично підказує ворогу де, коли і чим завдавати по Україні ударів?
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31.10.2023 16:46 Ответить
та кончились у них уже ракеты
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31.10.2023 20:06 Ответить
 
 