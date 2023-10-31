Около 100 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы, - спикер ГПСУ Демченко

В среднем около 100 человек каждый день получают отказ в пересечении государственной границы на выезд из нашего государства.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Всего в среднем около 100 человек в день получают отказ, потому что они не имеют достаточно документов и не подпадают под те условия пересечения государственной границы Украины", - отметил он.

Кроме этого, по данным ГПСУ, на границе ежедневно выявляют от пяти до десяти человек, которые пытаются использовать поддельные документы для выезда за границу.

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Демченко напомнил, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если говорить об общем количестве нарушителей, которые пытались использовать фальшивые документы, то таких за время действия военного положения в целом в пунктах пропуска было выявлено более 7 тысяч человек, добавил офицер.