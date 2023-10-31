Около 100 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы, - спикер ГПСУ Демченко
В среднем около 100 человек каждый день получают отказ в пересечении государственной границы на выезд из нашего государства.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Всего в среднем около 100 человек в день получают отказ, потому что они не имеют достаточно документов и не подпадают под те условия пересечения государственной границы Украины", - отметил он.
Кроме этого, по данным ГПСУ, на границе ежедневно выявляют от пяти до десяти человек, которые пытаются использовать поддельные документы для выезда за границу.
Демченко напомнил, что за это предусмотрена уголовная ответственность.
Если говорить об общем количестве нарушителей, которые пытались использовать фальшивые документы, то таких за время действия военного положения в целом в пунктах пропуска было выявлено более 7 тысяч человек, добавил офицер.
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