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Около 100 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы, - спикер ГПСУ Демченко

кордон

В среднем около 100 человек каждый день получают отказ в пересечении государственной границы на выезд из нашего государства.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Всего в среднем около 100 человек в день получают отказ, потому что они не имеют достаточно документов и не подпадают под те условия пересечения государственной границы Украины", - отметил он.

Кроме этого, по данным ГПСУ, на границе ежедневно выявляют от пяти до десяти человек, которые пытаются использовать поддельные документы для выезда за границу.

Читайте также: Ежедневно почти 100 граждан Украины пересекают границу со стороны РФ в Сумской области, - ГПСУ

Демченко напомнил, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если говорить об общем количестве нарушителей, которые пытались использовать фальшивые документы, то таких за время действия военного положения в целом в пунктах пропуска было выявлено более 7 тысяч человек, добавил офицер.

Автор: 

Госпогранслужба (6570) граница (5302) Демченко Андрей (298)


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Топ комментарии
+12
Дурні - ідуть через пункти перетину без документів.
Жадібні - лізуть ночами по лісу і перепливають річки.
Патріоти - гинуть на фронті.
Пересічні - ходять на роботу, і їх періодично, одного, за другим, відправляють до патріотів.
Наглі - у владі.
Хитрі - виїхали до 24.02.2022
Багаті - літають в Хорватію на гелікоптері на полювання.
Друзі - з орденом кривляються на сцені.
Зрадники - отримують свідоцтво адвоката.
Отака от градація чоловіків від зелені.
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31.10.2023 15:14 Ответить
+6
Читав нещодавно книгу радянського дисидента Юрія Ветохіна "Склонен к побегу". Його описання КДБістів які двічі ловили його і кинули в психушку як дві краплі води схожі на тих дурнів в Україні, які регулярно рапортують, скількох чоловіків зловили. Не суніваюся, що цим клоунам премії за вертухайство виписують. А може й зірочки на погони. Галімий совок
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31.10.2023 15:34 Ответить
+5
Голослівне патякання. Заборона на виїзд незаконна. Це той самий клоун, який ляпав язиком, мовляв наші румунські,польські, молдовські колеги видаватимуть нам чоловіків. Всупереч Конвенції про права біженців і Загальній декларації прав людини, ага
Брешуть ці прикордонники. Постійно й нагло
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31.10.2023 15:28 Ответить
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А тяжело было позвонить перед выездом по номеру справочной 1598 и все предварительно выяснить?
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31.10.2023 15:04 Ответить
Що значить "осіб"?? Ухилянтів!!
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31.10.2023 15:04 Ответить
Це іронія
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31.10.2023 15:39 Ответить
Відмовляє жовтий ухилянт
Жовтий ухилянт
Жовтий ухилянт

Не проскочить жовтий ухилянт
Жовтий ухилянт
Жовтий ухилянт

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31.10.2023 15:32 Ответить
Не мають грошей на перетин! )))))
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31.10.2023 15:09 Ответить
Тобто, ті хто хотів повернутися воювати за Україну не мали права вїхати? А ти точно не довпойоп?!
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31.10.2023 15:50 Ответить
Ніт василь,це ти фантазер та бидло,не приписуй мені свої фантазії хворі.
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31.10.2023 16:00 Ответить
Дурні - ідуть через пункти перетину без документів.
Жадібні - лізуть ночами по лісу і перепливають річки.
Патріоти - гинуть на фронті.
Пересічні - ходять на роботу, і їх періодично, одного, за другим, відправляють до патріотів.
Наглі - у владі.
Хитрі - виїхали до 24.02.2022
Багаті - літають в Хорватію на гелікоптері на полювання.
Друзі - з орденом кривляються на сцені.
Зрадники - отримують свідоцтво адвоката.
Отака от градація чоловіків від зелені.
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31.10.2023 15:14 Ответить
Є ще розумні. Типу мене
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31.10.2023 15:29 Ответить
Не кажи гоп завчасно. Скоро тебе застрелить який божевільний у шоппінг моллі.
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31.10.2023 15:51 Ответить
+++++
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31.10.2023 19:18 Ответить
Зате елітні батальйони виїхали без проблем.
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31.10.2023 15:20 Ответить
Їм зараз найскладніше
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31.10.2023 17:15 Ответить
Вільні люди вільної України...
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31.10.2023 15:22 Ответить
В квітні 2019-го, "вільні люди" довели, що воля їм непотрібна
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31.10.2023 15:49 Ответить
Голослівне патякання. Заборона на виїзд незаконна. Це той самий клоун, який ляпав язиком, мовляв наші румунські,польські, молдовські колеги видаватимуть нам чоловіків. Всупереч Конвенції про права біженців і Загальній декларації прав людини, ага
Брешуть ці прикордонники. Постійно й нагло
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31.10.2023 15:28 Ответить
Німеччина, Чехія та інші країни ЄС вже заявляли, що видаватимуть тих хто незаконно виїхав з України. Схоже, про конвенцію вони не чули😆
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31.10.2023 15:48 Ответить
Схоже, Ви не чули, кого вони видаватимуть. Злочинців. А перебувати за кордоном під час війни - це не злочин
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31.10.2023 16:11 Ответить
им проще нас вместо себя заставить воевать
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31.10.2023 16:17 Ответить
им проще нас заставить воевать вместо себя.
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31.10.2023 16:19 Ответить
брехня - навіть злочинців не видають, тому що для них тут небезпека для життя
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31.10.2023 19:27 Ответить
Читав нещодавно книгу радянського дисидента Юрія Ветохіна "Склонен к побегу". Його описання КДБістів які двічі ловили його і кинули в психушку як дві краплі води схожі на тих дурнів в Україні, які регулярно рапортують, скількох чоловіків зловили. Не суніваюся, що цим клоунам премії за вертухайство виписують. А може й зірочки на погони. Галімий совок
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31.10.2023 15:34 Ответить
Просто мало дають, тому і відмовляють.
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31.10.2023 15:45 Ответить
адвокат заявляє, що є випадки, що крім відмови, також складають протокол що людина не законно пробувала перетнути кордон, якщо не має документів, котрі дозволяють виїзд

https://www.youtube.com/watch?v=Hnf8JOVsd1w&t=324s
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31.10.2023 19:32 Ответить
 
 