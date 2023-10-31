Вспышка гепатита А в Винницкой области признана чрезвычайной ситуацией областного уровня, противоэпидемические меры усиливают, - Минздрав

Вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, противоэпидемические меры усиливают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Как отмечается, в области усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства. Также органы местной власти усиливают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области. В Виннице продолжается дистанционное обучение. Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования до сих пор продолжает существовать. Причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку. Сейчас в больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня. Поэтому в регионе усилены противоэпидемические меры: в частности, временно ограничили продажу товаров домашнего производства на рынках, дополнительные проверки проводятся на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами", – добавил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По данным Минздрава, сейчас врачи-эпидемиологи Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней и группы оперативного реагирования Центра общественного здоровья обследуют работников эпидемически опасных сфер. Это рынки и предприятия по изготовлению продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развоз по городу.

На основании проведенных эпидрасследований определено по меньшей мере 4️ возможных фактора, указывающих на источник инфекции. После детального анализа каждый из факторов прорабатывается одновременно параллельными командами с широким лабораторным контролем.

Также в области продолжается вакцинация медиков, врачей экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки вирусного гепатита А. Мобильные бригады начали прививку близкого окружения пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе семей, проживающих совместно или близких, с кем контактировали накануне заболевания. Также для вакцинации детей доставлено 1100 доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А (ВГА) и формирования резерва, вакцинации в закрытых коллективах.