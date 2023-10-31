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Вспышка гепатита А в Винницкой области признана чрезвычайной ситуацией областного уровня, противоэпидемические меры усиливают, - Минздрав

швидка,гепатит,вінниця

Вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, противоэпидемические меры усиливают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Как отмечается, в области усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства. Также органы местной власти усиливают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области. В Виннице продолжается дистанционное обучение. Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования до сих пор продолжает существовать. Причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку. Сейчас в больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня. Поэтому в регионе усилены противоэпидемические меры: в частности, временно ограничили продажу товаров домашнего производства на рынках, дополнительные проверки проводятся на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами", – добавил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По данным Минздрава, сейчас врачи-эпидемиологи Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней и группы оперативного реагирования Центра общественного здоровья обследуют работников эпидемически опасных сфер. Это рынки и предприятия по изготовлению продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развоз по городу.

На основании проведенных эпидрасследований определено по меньшей мере 4️ возможных фактора, указывающих на источник инфекции. После детального анализа каждый из факторов прорабатывается одновременно параллельными командами с широким лабораторным контролем.

Также в области продолжается вакцинация медиков, врачей экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки вирусного гепатита А. Мобильные бригады начали прививку близкого окружения пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе семей, проживающих совместно или близких, с кем контактировали накануне заболевания. Также для вакцинации детей доставлено 1100 доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А (ВГА) и формирования резерва, вакцинации в закрытых коллективах.

Автор: 

Винница (729) гепатит (68) Минздрав (4903) Игорь Кузин (284)


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Топ комментарии
+11
В їхню сторону і дивитися боязно , а люди ще й купують щоб їсти😀
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31.10.2023 15:46 Ответить
+9
Я недавно споглядала роботу шаурмістів в підземному переході біля медуніверу.Ще й подумалось,як тут немає спалаху якоїсь кишкової інфекції,хв.Боткіна?Накаркала.
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31.10.2023 15:28 Ответить
+9
Погано у людей з уявою. Наприклад якийсь Равшан поколупався пальцем в дупі, а потім шаурму завертає. Та ще й 100 гривень просить. Смачного.
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31.10.2023 15:55 Ответить
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Я недавно споглядала роботу шаурмістів в підземному переході біля медуніверу.Ще й подумалось,як тут немає спалаху якоїсь кишкової інфекції,хв.Боткіна?Накаркала.
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31.10.2023 15:28 Ответить
В їхню сторону і дивитися боязно , а люди ще й купують щоб їсти😀
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31.10.2023 15:46 Ответить
шаурма з міської дичини абсолютно чиста від любих інфекцій! ))
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31.10.2023 15:54 Ответить
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31.10.2023 16:35 Ответить
Погано у людей з уявою. Наприклад якийсь Равшан поколупався пальцем в дупі, а потім шаурму завертає. Та ще й 100 гривень просить. Смачного.
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31.10.2023 15:55 Ответить
Ха...Вспомнился анедот-Приходят два мужика в кабак. Первый заказывает котлету, а второй - фаршированный перец. Приносят, мужики едят. Тут первый находит в котлете волос. Отложил и ест дальше. Опять находит, и не волос, а целый клок.
Подзывает официанта:
- Официант, так вашу мать! Что такое?
- У нас шеф-повар однорукий, дык он котлеты на груди скручивает.
Второму становится плохо.
Официант:
- А вы-то чего?
- А я подумал: а как он фарш в перец напихивает?
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31.10.2023 16:41 Ответить
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31.10.2023 19:02 Ответить
Якось в центрі Одеси біля двох университетів (золоте місце для шаурмістів!) сильно зголоднів, але коли побачив, що працівники вже збирають залишки інгредієнтів для шаурми, засумнівався, чи є сенс в них купувати.

На це хлопець мені відповів: "Згадай, скільки будок шаурми, не рахуючи інших закладів вуличної їжі, знаходиться на відстані 5 хвилин ходьби від мого кіоску? А тепер подумай, чи є сенс мені тебе травити, зважаючи на наступну увагу купи перевіряльників, піпець які хабарі, а головне - що від тебе про це дізнаються тисячі моїх потенційних покупців?"

Подумавши, я таки купив там шаурму, і вона виявилась досить непоганою!

А взагалі, в Україні найсмачніша шаурма в двох містах - в Харкові, і таки в Одесі!
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31.10.2023 18:07 Ответить
в Києві теж є дуже класна і смачна, треба місця знати)))
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01.11.2023 05:40 Ответить
Как там сами винничане называют Винничину, Гройсманленд?
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31.10.2023 15:59 Ответить
Вінниця- найкраще місто для проживання.Невеличке, затишне.Про війну нагадує спалений Дім офіцерів,будинок побуту.Гройсмана у місці немає вже дев'ять років!
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31.10.2023 16:13 Ответить
а бізнес його і його батька розквітає по всьому місту - і асфальт кладеться (з заводу батька) де він не потрібен (центральний парк), і нові ТЦ відкриваються (прямо навпроти залізничного вокзалу який забебехали) і т.п.
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31.10.2023 17:36 Ответить
Кацапаботу попобоку - аби срач у кометах розвести.
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31.10.2023 17:44 Ответить
Розвалили санепідемстанції , а зараз дивуються. Ідіоти...
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31.10.2023 17:07 Ответить
нєнє. розвалили сов'єтьскі санепідемстанції. а нових не створили. тому: спасєніє утопающіх, дело рук саміх утопающіх.
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31.10.2023 17:22 Ответить
ви глибоко помиляєтеся, все те є, але під іншою назвою. В часи совка теж бували такі спалахи, але про це ніколи не писали в газетах. сам лежав у відділені. А потім доліковувався в терапії. Дивлюсь, а знайома медсестра із інфекційного когось поряд провідує. А я знав чоловіка, що попав в інфекцію невдовзі після травматології. Тобто підхопив боткіна прямо в лікарні.
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31.10.2023 18:00 Ответить
підтверджую, знаю купу подібних історій про ті часи і інфекційку.
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01.11.2023 05:44 Ответить
Почалося.
Війну вже виграли, головний ворог тепер це не кацапи які гвалтують всіх підряд на окупованих територіях, а гепатіт і ковід.
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31.10.2023 17:42 Ответить
Перевірте завод напоїв Караван!
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31.10.2023 18:41 Ответить
А можливо у Вінниці є місце для полонених кацапів, і нова партія була заразна?
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31.10.2023 21:48 Ответить
Нє, кацапів тримають в безпечних місцях на Закарпатті, щоб не дай Боже кацапська ракета не прилетіла і не завадила в футбол грати, про них піклуються.
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01.11.2023 05:48 Ответить
Гепатит сам по собі - не заводиться ні звідки.
Джерел багато. итання - чому Вінниця. Майже центральна область.
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31.10.2023 21:51 Ответить
 
 