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На реставрацию и позолоту куполов Софии Киевской планируют выделить около 80 млн грн

софія

Национальный заповедник "София Киевская" объявил тендер на реставрацию кровли, конструктивных систем, а также позолоту куполов на общую сумму почти 80 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua.

Согласно данным на сайте Prozorro, стоимость работ составит 79 млн 203 тыс. грн. А источник финансирования – государственные и благотворительные средства и социальный фонд. Работы будут продолжаться до 2028 года.

Представители Союза ветеранов войны уже обратились в Госаудитслужбу.

"Армии не хватает оружия и оснащения! Бюджетные средства в первую очередь должны быть направлены на финансирование сил обороны Украины! Эта закупка - неуместное, неэффективное, несвоевременное, необоснованное использование бюджетных средств", - отмечается в обращении.

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Автор: 

София Киевская (90) тендер (668) Prozorro (213)


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Топ комментарии
+39
суки зелені, вам потрібна позолота? віддайте ці гроши на дрони, на зброю. *****, немає слів на гниду. Слава ЗСУ!
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31.10.2023 15:31 Ответить
+33
Зараз це мегаактуально!
Може почекаєте трохи, а на ці кошти закупите 3500 бюджетних дронів-камікадзе?
Кожен з них, зможе врятувати життя солдата на передку!
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31.10.2023 15:31 Ответить
+25
Під час війни це неприпустимо.
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31.10.2023 15:31 Ответить
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Да й колокольню треба оновити..
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31.10.2023 15:30 Ответить
колокольню, в першу чергу! нам, з неї, зрадників скидати!
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31.10.2023 15:49 Ответить
Дзвіницю.
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31.10.2023 15:50 Ответить
Вибачте
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31.10.2023 15:52 Ответить
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31.10.2023 16:49 Ответить
Невже, під час війни і при угрозі ракетного нападу, це так актуально, чи без откатів жити не можуть?
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31.10.2023 15:52 Ответить
а на армію дронів потратили 17 лямів.
приорітет віддаємо куполам
а що кільце кругом авдіївки звужується, то *****
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31.10.2023 15:59 Ответить
Так давай завалимо її к іпеням..
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31.10.2023 16:08 Ответить
Зараз це мегаактуально!
Може почекаєте трохи, а на ці кошти закупите 3500 бюджетних дронів-камікадзе?
Кожен з них, зможе врятувати життя солдата на передку!
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31.10.2023 15:31 Ответить
З дронів та озброєння зараз вже сильно не "відкатиш" - контроль посилений.
А от на реставрації киздити гроші - саме то
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31.10.2023 15:35 Ответить
у дронів ціна практично фіксована
там можна скисдити +- 5%
а на реставрації три ціни, 200%
то в чому є приорітет підписанта???
і ***** їм що в авдіївці срака...
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31.10.2023 16:04 Ответить
просто дуже їсти хочеться
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31.10.2023 16:11 Ответить
СРОЧНО! "НИКТО НЕ ВЕРИТ В НАШУ ПОБЕДУ ТАК, КАК Я". Перевод статьи в журнале TIME.Читает ЮРИЙ РАШКИН

https://www.youtube.com/watch?v=LHSqnzwagx0&lc=UgxjjIxb7dc4l979nvB4AaABAg.9wWkRPycN2X9wXgBDVeMCU
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31.10.2023 16:31 Ответить
Під час війни це неприпустимо.
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31.10.2023 15:31 Ответить
А зараз нема війни. Стан війни Зеля не оголошувал. Це війна в Ізраїлі.
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31.10.2023 16:18 Ответить
Президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні, Верховна Рада його затвердила

24 лютого 2022 року - 08:57
https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-ukaz-pro-zaprovadzhennya-*********-stanu-73109 Президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні, Верховна Рада його затвердила - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
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31.10.2023 17:50 Ответить
Ось вам закон "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 Про правовий режим воєнного стану ".
Дайте мені посилання на закон про правовий режим стану війни.
Що оголошувати, коли немає чого оголошувати?
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01.11.2023 08:36 Ответить
суки зелені, вам потрібна позолота? віддайте ці гроши на дрони, на зброю. *****, немає слів на гниду. Слава ЗСУ!
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31.10.2023 15:31 Ответить
Саме зараз???
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31.10.2023 15:32 Ответить
Так,аби не на ВСУ.
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31.10.2023 16:01 Ответить
Крінж кожен день!
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31.10.2023 15:32 Ответить
Рубрика "зашквар на сєгодня".
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31.10.2023 15:36 Ответить
Тільки це покращить нашу систему ППО. (але це не точно)
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31.10.2023 15:33 Ответить
Так победим!
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31.10.2023 15:33 Ответить
Бл*ть...
Як не понос, так золотуха...
Як не брусчатка з стадіоном, так купала...
Вам, довбо(ОЙ)бам нема куди гроші дівать????
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31.10.2023 15:33 Ответить
Золотий батон між булок муляє.
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31.10.2023 15:37 Ответить
Ініціаторів заповідного тендеру мобілізувати .
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31.10.2023 15:33 Ответить
Щось дешево...
"8 серпня на Prozorro управління капітального будівництва Одеської міськради опублікувало тендер на реконструкцію будівлі на вулиці Варненській, 3а. За цією адресою розташований Київський районний суд Одеси. Реконструкцію оцінили в 106,2 мільйони гривень."
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31.10.2023 15:33 Ответить
Головне почати.А де 80,там і 160
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31.10.2023 15:40 Ответить
Головне - що той суд за пару років до цього вже реконструювали і ремонтували!
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31.10.2023 18:31 Ответить
попи озолотяться
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31.10.2023 15:37 Ответить
зелені уху ївші підари
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31.10.2023 15:38 Ответить
Кадило крутиться - лавеха мутиться ©
Це мерзость. Через дорогу, бляха, сбу... риторичне питання - куди дивиться? Порохоботів шукає.
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31.10.2023 15:39 Ответить
Ну куди не плюнь-кругом ворюги,скоти і підараси, у яких від дотичності до дармових грошей дах їде. Та що ж це,***** таке?🤦
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31.10.2023 15:40 Ответить
чому ми не в НАТО та ЄС ?
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31.10.2023 15:41 Ответить
Це бляха-муха на часі??? Куди-небудь гроші протринькати аби менше на озброєння було!
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31.10.2023 15:41 Ответить
ті самі дебіли, що робили дороги на цвинтарі під вас ковіду, тепер роблять купола на церквах під час війни.
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31.10.2023 15:42 Ответить
Чому ж так дріб'язково - позолота за 80млн.? Залийте їх кров'ю українців! А її по тендеру поставлять росіяни......
Нехай попи скинуться на позолоту, якщо вже так хочеться. Там грошей вистачить.
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31.10.2023 15:42 Ответить
Гроши куди не будь , а краще вкрасти , аби не на боротьбу з ворогом , бо для них то не ворог , а друг...
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31.10.2023 15:45 Ответить
Уся держава згнила і смердить. Нарід їбанувся, якщо під час війни сам себе обкрадає різними схематозами. Другий варіант - вони усі поставили на Україні хрест, тому й дерибанять, як не в себе.
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31.10.2023 15:47 Ответить
кацапоугодное дело задумали зельцы в опиумном заповеднике
..и главное - шо начаси
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31.10.2023 15:47 Ответить
ми не проти, але після війни і нашої перемоги, і за рахунок позабюджетних коштів, а зараз буде як із харчами для армії () - з 80 млн - 10 піде на реставрацію, а 70 на маєток в Іспанії.
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31.10.2023 15:49 Ответить
зелень відчуває, що скоро її скинуть. от і крадуть, немов востаннє
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31.10.2023 15:51 Ответить
+100500.
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31.10.2023 16:24 Ответить
Потрібно зміни в законодавствітДевіз один--все для фронту,все для перемоги .Будь які НЕОПРАВДАНІ розтрати бюджетних коштів --мінімум вісім років і Конфіксація майна всієї сімьї і "посилений призив родичів в ЗСУ, Криша протікає--покриваємо плівкою.брезентом чи іншим матеріалом. І так у всіх діях Наші батьки і діди жили в землянка і вижили А що зараз--нічні клуби, кутіжи,гулянки--бо їхні родичі не воюють.
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31.10.2023 15:52 Ответить
А нагадайте,хто завідує змінами в законодавстві?
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31.10.2023 16:48 Ответить
Коли вони уже нажеруться в тому оп
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31.10.2023 15:52 Ответить
Ніколи. Навіть смішно на це розраховувати.
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31.10.2023 16:26 Ответить
Там на сайті заповіднику виправдовуються, що усе розвалюється. А чому довели до такого стану? У них одна й та сама директорка уже 23 роки.
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31.10.2023 15:59 Ответить
Она перед пенсией решила на позолоте поднабраться?
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31.10.2023 16:10 Ответить
Розвалюється?

Плівкою накрийте. Витрат максимум на 5 тисяч гривень!

На рік вистачить!
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31.10.2023 18:34 Ответить
Цікаво,так позолота скріпить те,шо вже розвалюється?придумали би щось більш правдоподібне.Три роки тому не розвалювалось,і ось знову,нежданчик(
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01.11.2023 02:27 Ответить
зелена мразота
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31.10.2023 16:00 Ответить
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31.10.2023 16:23 Ответить
Усі гроші треба давати на військову техніку ! Батьківщина в небезпеці !
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31.10.2023 16:09 Ответить
У членограя батьківщина там де є нерухомість і гроші на рахунках.
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31.10.2023 23:13 Ответить
і нема ж вже Ткаченко....
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31.10.2023 16:12 Ответить
Это они здорово придумали, а главное вовремя. Так победим!
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31.10.2023 16:13 Ответить
'залатиє купала', н-да, в нас купа любітєлєй рускава міра і свого карману
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31.10.2023 16:19 Ответить
Коли вже те пор...кубло здохне...
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31.10.2023 16:20 Ответить
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!

(Т. Шевченко, "Сон")
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31.10.2023 16:33 Ответить
1000 мавіков.
ps. Уроди,бл..
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31.10.2023 16:36 Ответить
Ну то тра, так тра...
головне, щоб не міддю.
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31.10.2023 16:41 Ответить
І в Конгресі США після таких новин ще мають сумніви у доцільності виділення Україні коштів? Безбожники.
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31.10.2023 17:15 Ответить
Життя в паралельній реальності. Агов, Зе і Ко. Ти відповідаєш за корупцію, навіть якщо сам не причетний
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31.10.2023 17:21 Ответить
Какой откат ?
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31.10.2023 17:43 Ответить
Куди не плюнь ******* рисується. АРХ М
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31.10.2023 17:58 Ответить
2500 Дронов...
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31.10.2023 18:11 Ответить
коли ж цю зелену плісінь вдавить
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31.10.2023 18:21 Ответить
Типи куполами ракети збивати будуть, якщо асфальтом не вийшло? Зелені злодюги
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31.10.2023 19:47 Ответить
Ну це вже пердімонокль якийсь.... Гребаний екібастус - зелена влада...
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31.10.2023 21:18 Ответить
Вообще то, когда в стране война за свободу и независимость, позолоту с куполов снимают для нужд армии! И оклады с икон и колокола на отлив пушек. Это тогда правда так делают, когда народ нация и Богу верят все. И смело тогда говорят: ,, с нами Бог!,, к таким Победа приходит всегда!
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31.10.2023 22:39 Ответить
Да по приколу, квартал на всю голову
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01.11.2023 01:00 Ответить
Про що далі говорити, якщо у народу - війна, а у ****** військовий стан.....

---Це по Волинська область (якщо немає, ставете сортування - зменшення вартості)

https://prozorro.gov.ua/search/tender?region=43-45&sort=amount,desc

СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ - активно будує ремонтує дороги (хоча багато відмовлено, але.....)

-----Це по Тернопільська область (якщо немає, ставете сортування - зменшення вартості)

https://prozorro.gov.ua/search/tender?sort=amount,desc&region=46-48

СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

і це ПО УСІХ регіонах!!!!!!! **** слів немає......
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01.11.2023 09:47 Ответить
 
 