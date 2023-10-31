На реставрацию и позолоту куполов Софии Киевской планируют выделить около 80 млн грн
Национальный заповедник "София Киевская" объявил тендер на реставрацию кровли, конструктивных систем, а также позолоту куполов на общую сумму почти 80 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua.
Согласно данным на сайте Prozorro, стоимость работ составит 79 млн 203 тыс. грн. А источник финансирования – государственные и благотворительные средства и социальный фонд. Работы будут продолжаться до 2028 года.
Представители Союза ветеранов войны уже обратились в Госаудитслужбу.
"Армии не хватает оружия и оснащения! Бюджетные средства в первую очередь должны быть направлены на финансирование сил обороны Украины! Эта закупка - неуместное, неэффективное, несвоевременное, необоснованное использование бюджетных средств", - отмечается в обращении.
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приорітет віддаємо куполам
а що кільце кругом авдіївки звужується, то *****
Може почекаєте трохи, а на ці кошти закупите 3500 бюджетних дронів-камікадзе?
Кожен з них, зможе врятувати життя солдата на передку!
А от на реставрації киздити гроші - саме то
там можна скисдити +- 5%
а на реставрації три ціни, 200%
то в чому є приорітет підписанта???
і ***** їм що в авдіївці срака...
https://www.youtube.com/watch?v=LHSqnzwagx0&lc=UgxjjIxb7dc4l979nvB4AaABAg.9wWkRPycN2X9wXgBDVeMCU
24 лютого 2022 року - 08:57
https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-ukaz-pro-zaprovadzhennya-*********-stanu-73109 Президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні, Верховна Рада його затвердила - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
Дайте мені посилання на закон про правовий режим стану війни.
Що оголошувати, коли немає чого оголошувати?
Як не понос, так золотуха...
Як не брусчатка з стадіоном, так купала...
Вам, довбо(ОЙ)бам нема куди гроші дівать????
"8 серпня на Prozorro управління капітального будівництва Одеської міськради опублікувало тендер на реконструкцію будівлі на вулиці Варненській, 3а. За цією адресою розташований Київський районний суд Одеси. Реконструкцію оцінили в 106,2 мільйони гривень."
Це мерзость. Через дорогу, бляха, сбу... риторичне питання - куди дивиться? Порохоботів шукає.
Нехай попи скинуться на позолоту, якщо вже так хочеться. Там грошей вистачить.
..и главное - шо начаси
Плівкою накрийте. Витрат максимум на 5 тисяч гривень!
На рік вистачить!
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
(Т. Шевченко, "Сон")
ps. Уроди,бл..
головне, щоб не міддю.
---Це по Волинська область (якщо немає, ставете сортування - зменшення вартості)
https://prozorro.gov.ua/search/tender?region=43-45&sort=amount,desc
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ - активно
будуєремонтує дороги (хоча багато відмовлено, але.....)
-----Це по Тернопільська область (якщо немає, ставете сортування - зменшення вартості)
https://prozorro.gov.ua/search/tender?sort=amount,desc®ion=46-48
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
і це ПО УСІХ регіонах!!!!!!! **** слів немає......