На реставрацию и позолоту куполов Софии Киевской планируют выделить около 80 млн грн

Национальный заповедник "София Киевская" объявил тендер на реставрацию кровли, конструктивных систем, а также позолоту куполов на общую сумму почти 80 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua.

Согласно данным на сайте Prozorro, стоимость работ составит 79 млн 203 тыс. грн. А источник финансирования – государственные и благотворительные средства и социальный фонд. Работы будут продолжаться до 2028 года.

Представители Союза ветеранов войны уже обратились в Госаудитслужбу.

"Армии не хватает оружия и оснащения! Бюджетные средства в первую очередь должны быть направлены на финансирование сил обороны Украины! Эта закупка - неуместное, неэффективное, несвоевременное, необоснованное использование бюджетных средств", - отмечается в обращении.

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