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Новости Война
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Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский

нагорода

В честь Международного дня Черного моря президент Украины Владимир Зеленский встретился с защитниками Украины и вручил им государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Он отметил, что в этот день Украина отмечает храбрость украинских воинов, изменивших ситуацию в Черном море в пользу нашей страны и международного порядка.

"Битва за Черное море еще продолжается, но мы уже можем быть уверены, что Россия в этой битве не победит. Украинцы не позволили врагу использовать Черное море как плацдарм для десантов, атак против наших южных регионов", – подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что освобождением острова Змеиного украинские воины обеспечили возвращение контроля Украины над западной частью акватории Черного моря.

"Российский флот постепенно уничтожают наши морские дроны, наши ракеты. И наши операции в Черном море постепенно достигают все более дальних рубежей", – добавил глава государства.

По его словам, украинский альтернативный "зерновой коридор" также является заслугой тех, кто разрабатывает и испытывает украинское оружие, защищает украинские порты и обороняет небо, и, конечно, тех, кто непосредственно на море выполняет боевые задачи и уничтожает врага.

Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 01
Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 02
Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 03
Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 04
Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 05
Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 06
Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 07
Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 08
Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 09
Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 10
Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский 11

Президент убежден, что Черное море станет примером того, как Украина умеет восстанавливать безопасность – для себя и своих партнеров.

Зеленский призвал помнить каждого украинского воина, который отдал свою жизнь, очищая наше море от оккупантов.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех погибших защитников Украины.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня наше государство благодарит тех, кто уничтожал российские военные корабли, разрабатывает отечественное оружие, в том числе морские дроны, защищает украинские порты и суда, разминирует море в тех коридорах, которые очень нужны для глобальной продовольственной безопасности.

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В частности, военнослужащие, представляющие Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины, получили из рук Главы государства три отличия Президента "Крест боевых заслуг".

Владимир Зеленский вручил военнослужащим ВМС Украины, Госпогранслужбы, СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины ордена "За заслуги" ІІІ степени, Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, ордена Даниила Галицкого.

Глава государства пожелал награжденным, их родным и близким безопасности, здоровья и всем украинцам – победы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) награда (1815) россия (96125) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+16
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31.10.2023 16:02 Ответить
+13
Вова, а ти яким боком до цих операцій? Вони ж відбуваються всупереч всім твоїм діям...
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31.10.2023 16:07 Ответить
+10
Давай вже про те що зробив, а не про те що буде!
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31.10.2023 15:59 Ответить
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Давай вже про те що зробив, а не про те що буде!
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31.10.2023 15:59 Ответить
Ну, якщо це сказав сам Зеленський, то це точно буде, або не буде? Робимо ставки!
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31.10.2023 16:02 Ответить
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31.10.2023 16:02 Ответить
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31.10.2023 16:49 Ответить
скромно. а міг би до дня чорного моря поставити завдання ялту звільнити!
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31.10.2023 16:06 Ответить
Вова може тільки квартиру в Ялті звільнити, від самого себе
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31.10.2023 16:08 Ответить
Продали ее с аукциона за 44 ляма древесных.
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31.10.2023 16:49 Ответить
наши космические корабли уже бороздят просторы вселенной....

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31.10.2023 16:16 Ответить
Про це він писав у своїй формулі миру !
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31.10.2023 16:42 Ответить
Вова, а ти яким боком до цих операцій? Вони ж відбуваються всупереч всім твоїм діям...
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31.10.2023 16:07 Ответить
ну, як же. кожного дня відволікає військових, та проводить ставку.
сьогодні удосконалював виробництво артсистем.
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31.10.2023 16:12 Ответить
Його кожна ставка радість для Путлера !
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31.10.2023 16:41 Ответить
Я би стала на коліна перед цім зеленим ублюдком ,тільки шоб він передав війсковому комітету ,команду державою, але це не подіє, яка біда, от таке занюхане чмо ,править Україною, і шо цікаво на стрічкі ЦН почали писати шо голову міняти на переправі не допоможе, згодна ...міняти не тре ,а відрубати набагато краще !
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31.10.2023 16:10 Ответить
українець! справжній українець, ніколи не стане на коліна не перед ким!
воля, або смерть!
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31.10.2023 17:55 Ответить
Є така присказка, пероробленна на моськовький лад : Моя хата з краю ,нічого не знаю... на справді це звучить так : Моя хата з краю -першим ворога зустрічаю! От ті 73 % книжок не читали крім "букваря" тому завдяки таким і існує така пропозиція про коліна , як раз серед таких 73% були справжні українці,а смерть вони своїм дітям запропонували 19 році !
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31.10.2023 18:14 Ответить
Загнати їх дупофлот у гори..
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31.10.2023 16:10 Ответить
Давай уже пиши мемуары, как ты с завхозом, без флота, победил в битве за Черном море!
Рабочее название: "Два капитана - Зельсон и ЕрМакЗавХоз"
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31.10.2023 16:11 Ответить
Прислів'я «Плани як у Наполеона», скоро втратить актуальність.
На черзі прислів'я «Плани як у зеленського».
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31.10.2023 16:22 Ответить
нагороджувати, зе!поц, дуже любить.
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31.10.2023 16:24 Ответить
Ці слова не варти уваги, бо вони не підкріплені ні допомогою Заходу, ні допомогою США.
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31.10.2023 16:39 Ответить
Оба с Кривого?
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31.10.2023 16:53 Ответить
Що безхатько неголене на світлинах, яке напевно одягається з помийок? Якщо не читати цю новину , то так здається на перший погляд. Яка неповага до військових! Гидко дивились!
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31.10.2023 16:57 Ответить
Иди ермака, резникова и баканова сажай, а не трынди речи всякие.
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31.10.2023 17:25 Ответить
А що Боневтік мав на увазі, ту кримінальну справу, яку порушив проти 5-го Президента за прохід наших кораблів через нашу Керченську протоку? Як там Азовське море та виключно всі бази відпочинку і сататорії?
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31.10.2023 17:39 Ответить
Автор статьи, я тебя умоляю, пиши сначала "Зеленский" - а потом название статьи, ибо я не хочу тратить время даже на прочтение бесполезных заголовков...
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31.10.2023 17:52 Ответить
Пятнадцатый адмирал ВМС Украины.
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31.10.2023 18:21 Ответить
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31.10.2023 18:34 Ответить
, ...сказав чотириразовий ухилянт.
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31.10.2023 22:02 Ответить
Краще б росказав, як так вийшло, що ЗЄ кришував розкрадання грошей для ЗСУ десятками мільярдів гривень.
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31.10.2023 22:23 Ответить
 
 