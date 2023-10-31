Россия не победит в битве за Черное море, наши операции достигают все более дальних рубежей, - Зеленский

В честь Международного дня Черного моря президент Украины Владимир Зеленский встретился с защитниками Украины и вручил им государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Он отметил, что в этот день Украина отмечает храбрость украинских воинов, изменивших ситуацию в Черном море в пользу нашей страны и международного порядка.

"Битва за Черное море еще продолжается, но мы уже можем быть уверены, что Россия в этой битве не победит. Украинцы не позволили врагу использовать Черное море как плацдарм для десантов, атак против наших южных регионов", – подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что освобождением острова Змеиного украинские воины обеспечили возвращение контроля Украины над западной частью акватории Черного моря.

"Российский флот постепенно уничтожают наши морские дроны, наши ракеты. И наши операции в Черном море постепенно достигают все более дальних рубежей", – добавил глава государства.

По его словам, украинский альтернативный "зерновой коридор" также является заслугой тех, кто разрабатывает и испытывает украинское оружие, защищает украинские порты и обороняет небо, и, конечно, тех, кто непосредственно на море выполняет боевые задачи и уничтожает врага.























Президент убежден, что Черное море станет примером того, как Украина умеет восстанавливать безопасность – для себя и своих партнеров.

Зеленский призвал помнить каждого украинского воина, который отдал свою жизнь, очищая наше море от оккупантов.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех погибших защитников Украины.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня наше государство благодарит тех, кто уничтожал российские военные корабли, разрабатывает отечественное оружие, в том числе морские дроны, защищает украинские порты и суда, разминирует море в тех коридорах, которые очень нужны для глобальной продовольственной безопасности.

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В частности, военнослужащие, представляющие Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины, получили из рук Главы государства три отличия Президента "Крест боевых заслуг".

Владимир Зеленский вручил военнослужащим ВМС Украины, Госпогранслужбы, СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины ордена "За заслуги" ІІІ степени, Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, ордена Даниила Галицкого.

Глава государства пожелал награжденным, их родным и близким безопасности, здоровья и всем украинцам – победы.