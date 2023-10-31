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Новости
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После атаки ХАМАСа из Израиля выехали около 4 тыс. граждан Украины, - посол Корнийчук

ізраїль

После нападения боевиков ХАМАС из Израиля выехали около 4 тысяч граждан Украины.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Посольству удалось эвакуировать 540 граждан. Всего со времени полномасштабного теракта выехало около 4 тыс. граждан Украины. Аэропорт имени Бен-Гуриона работает в обычном режиме. Много отказов иностранных компаний на работу, именно поэтому люди пользовались теми эвакуационными рейсами, которые предложило посольство", - сказал дипломат.

По словам Корнийчука, граждане оплачивали билеты "фактически по себестоимости". Так, цена на чартеры была от 399 до 415 евро, все рейсы были в Румынию.

Кроме того, посол сообщил, что вчера из Израиля отправили семью из шести человек, выезд которых полностью оплатили благотворители.

Читайте также: 337 граждан Украины ждут эвакуации из Сектора Газы, - посол Корнийчук

Автор: 

Израиль (1940) Корнийчук Евгений (136) эвакуация (2102)


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Топ комментарии
+14
Мали все, і навіть більше.
Їх навіть працювати не примушували, світ узяв Газу на повне утримання. Професійні біженці у трьох поколіннях. Чого їм не вистачало? Нудно стало, захотілося розваг, вирішили сусідів подражнити. Ну, то ЦАХАЛ їм забезпечить розваги. На найближчі 50 років має вистачити, зазвичай, на одне-два покоління вистачає, а далі це вже буде проблема майбутнього

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31.10.2023 16:55 Ответить
+10
Цахал проводить операцію по відрізанню Гази від півдня, йдучи повз море, під прикриттям своїх кораблів..Хезболла поки .що не вмішуються...
Цахах скидує гранати ,по норах хамазівців,взриваючись вони закупорюють ,ці нори,типу монтажна піна..в Цахалу ,чудова координація по звязку, кожен підрозділ умовно кажучи знає,що робить інший.
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31.10.2023 16:42 Ответить
+7
А скільки серед них українців?
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31.10.2023 16:22 Ответить
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А скільки серед них українців?
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31.10.2023 16:22 Ответить
Взагалі немає.
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31.10.2023 16:26 Ответить
Насправді , що стосується репатріантів в Ізраїлі ,
то стається , як правило , так : тільки не смійтеся ,
виїжджає із Украіни один єврей , а разом з ним пʼятеро украінців
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31.10.2023 16:46 Ответить
А скільки серед них українців?(с) Цікаве питання. Особливо коли врахувати, що з 10 мільйонів громадян Ізраїлю, (звичайно ж без ПА і Гази), 2 мільйона, тобто кожний п'ятий - араб. Такий собі палестинець.
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31.10.2023 17:15 Ответить
ПАЦЮКИ ))) а не громадяни
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31.10.2023 16:25 Ответить
Де, де Андрій Саган? Це ж його тема!!
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31.10.2023 16:33 Ответить
Зрозуміло, що це слюсарі, токарі, комбайнери з трактористами, доярки і продавщиці з супермаркетів, але ніяк не сім'ї депутатів, бізнесмени, уклоністи і держслужбовці. Просто захотілось простому люду трошки пожити в Ізраїлі.
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31.10.2023 16:38 Ответить
Цахал проводить операцію по відрізанню Гази від півдня, йдучи повз море, під прикриттям своїх кораблів..Хезболла поки .що не вмішуються...
Цахах скидує гранати ,по норах хамазівців,взриваючись вони закупорюють ,ці нори,типу монтажна піна..в Цахалу ,чудова координація по звязку, кожен підрозділ умовно кажучи знає,що робить інший.
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31.10.2023 16:42 Ответить
Мали все, і навіть більше.
Їх навіть працювати не примушували, світ узяв Газу на повне утримання. Професійні біженці у трьох поколіннях. Чого їм не вистачало? Нудно стало, захотілося розваг, вирішили сусідів подражнити. Ну, то ЦАХАЛ їм забезпечить розваги. На найближчі 50 років має вистачити, зазвичай, на одне-два покоління вистачає, а далі це вже буде проблема майбутнього

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31.10.2023 16:55 Ответить
так пане ..я в курсі..поцікавився з різних джерел, про Газу.. головне тепер ,щоб західні так звані миротворці,не втрутились.Звичайно Хамас повністю не знищити,адже вони дітей, навіть в мультиках вчили вбивати ізраїльтян.Але цей анклав Сектор Газа необхідно вичистити,бо в подальшому знову війна.Я читав про ,три етапи,що робити з Газою..
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31.10.2023 17:33 Ответить
А габіновіч евакуювався?
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31.10.2023 16:43 Ответить
"пісняка давть" - "Встовай строна агромная ..."
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31.10.2023 17:09 Ответить
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31.10.2023 19:16 Ответить
От цікаво, чому це прокацапський покидьок ґабіновіч виїхав не на росію, а в Ізраїль? 😕
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31.10.2023 19:34 Ответить
Благодійники, які оплатили переліт - це були платники податків в Україні 😆
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31.10.2023 17:32 Ответить
І куди вони поїхали? Невже в Україну?
Думають, «самий впливовий єврей 2022 року» захистить їх краще
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31.10.2023 19:09 Ответить
 
 