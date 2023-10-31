После атаки ХАМАСа из Израиля выехали около 4 тыс. граждан Украины, - посол Корнийчук
После нападения боевиков ХАМАС из Израиля выехали около 4 тысяч граждан Украины.
Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Посольству удалось эвакуировать 540 граждан. Всего со времени полномасштабного теракта выехало около 4 тыс. граждан Украины. Аэропорт имени Бен-Гуриона работает в обычном режиме. Много отказов иностранных компаний на работу, именно поэтому люди пользовались теми эвакуационными рейсами, которые предложило посольство", - сказал дипломат.
По словам Корнийчука, граждане оплачивали билеты "фактически по себестоимости". Так, цена на чартеры была от 399 до 415 евро, все рейсы были в Румынию.
Кроме того, посол сообщил, что вчера из Израиля отправили семью из шести человек, выезд которых полностью оплатили благотворители.
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