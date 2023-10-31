РФ вывела все свои подразделения из Беларуси в рамках ротации и новых не заводила, - Госпогранслужба

В настоящее время ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется. РФ вывела все свои подразделения из РБ в рамках ротации и новых не заводила.

Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на границе с РБ полностью контролируемая. Наряду с нашей границей перемещения личного состава или техники мы не отмечаем. Все (обучение. – Ред.) происходит на полигонах. Мы активно следим за ситуацией, анализируем, насколько она может нести угрозу. Добавлю, что РФ вывела все свои подразделения с территории Беларуси в рамках ротации и новых не заводила", - отметил спикер.

По словам Демченко, в Беларуси еще остается определенное количество военных РФ, но это больше обслуживающий персонал тех технических средств, которые еще остаются на территории Беларуси.

"Что касается пребывания роснаемников, то это небольшое количество - по нашим данным, менее тысячи человек", - сказал Демченко.

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