РФ вывела все свои подразделения из Беларуси в рамках ротации и новых не заводила, - Госпогранслужба
В настоящее время ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется. РФ вывела все свои подразделения из РБ в рамках ротации и новых не заводила.
Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация на границе с РБ полностью контролируемая. Наряду с нашей границей перемещения личного состава или техники мы не отмечаем. Все (обучение. – Ред.) происходит на полигонах. Мы активно следим за ситуацией, анализируем, насколько она может нести угрозу. Добавлю, что РФ вывела все свои подразделения с территории Беларуси в рамках ротации и новых не заводила", - отметил спикер.
По словам Демченко, в Беларуси еще остается определенное количество военных РФ, но это больше обслуживающий персонал тех технических средств, которые еще остаются на территории Беларуси.
"Что касается пребывания роснаемников, то это небольшое количество - по нашим данным, менее тысячи человек", - сказал Демченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стежильники хрінови!
Хіба що з дупи. І такої ж якості.
Продовжують виступати на Ютубі, а тупа публіка продовжує їх слухати?