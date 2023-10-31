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РФ вывела все свои подразделения из Беларуси в рамках ротации и новых не заводила, - Госпогранслужба

кордон,білорусь

В настоящее время ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется. РФ вывела все свои подразделения из РБ в рамках ротации и новых не заводила.

Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на границе с РБ полностью контролируемая. Наряду с нашей границей перемещения личного состава или техники мы не отмечаем. Все (обучение. – Ред.) происходит на полигонах. Мы активно следим за ситуацией, анализируем, насколько она может нести угрозу. Добавлю, что РФ вывела все свои подразделения с территории Беларуси в рамках ротации и новых не заводила", - отметил спикер.

По словам Демченко, в Беларуси еще остается определенное количество военных РФ, но это больше обслуживающий персонал тех технических средств, которые еще остаются на территории Беларуси.

"Что касается пребывания роснаемников, то это небольшое количество - по нашим данным, менее тысячи человек", - сказал Демченко.

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Автор: 

армия РФ (19633) Беларусь (7920) граница (5302) Демченко Андрей (298)


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Топ комментарии
+5
Вже нема шо заводить.
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31.10.2023 16:30 Ответить
+2
Аби не було що виносить...
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31.10.2023 16:45 Ответить
+1
А вони є ті нові?
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31.10.2023 16:41 Ответить
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Вже нема шо заводить.
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31.10.2023 16:30 Ответить
Аби не було що виносить...
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31.10.2023 16:45 Ответить
А вони є ті нові?
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31.10.2023 16:41 Ответить
так это всё-таки ротация или не ротация?
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31.10.2023 16:46 Ответить
Ротація, під Авдіївку
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31.10.2023 16:59 Ответить
Тепер,якщо будуть обстріли/пуски з РБ, то це буде об'явою війни Україні?
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31.10.2023 16:52 Ответить
Шо, "ученія фсьо"? 1-й Бєларускій фронт к взятію Бєрліна ґатов?
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31.10.2023 17:22 Ответить
так шо? вихід калиновців?
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31.10.2023 17:53 Ответить
Вже до 23 лютого 2022 пильно стежили!

Стежильники хрінови!
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31.10.2023 18:51 Ответить
А що таке, ще не нарожали? Хоча, звідки можуть взятися діти у підарів? ))
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31.10.2023 19:49 Ответить

Хіба що з дупи. І такої ж якості.
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01.11.2023 07:00 Ответить
З самого початку було ясно, що в кацапів бракує казарменного фонду для підготовки мобіків. Скоріш за все, кацапи розгорнули ценри підготовки на базі опорних військових частин по округах. А наші стратеги тільки наганяли "ужас" -підуть сябри з війною чи не підуть.
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31.10.2023 20:55 Ответить
Так була ж купа "ікспердів", які ще навесні прогнозували великий наступ кацапів з білокацапії?
Продовжують виступати на Ютубі, а тупа публіка продовжує їх слухати?
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31.10.2023 21:20 Ответить
А как же все эти зрадофилы с великий вторым наступлением на Киев?! Куда делись?
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01.11.2023 01:10 Ответить
 
 