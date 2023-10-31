Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую связь. США должны помогать обеим странам, - Блинкен
США должны одновременно помогать Украине и Израилю, поскольку эти два конфликта тесно связаны между собой. Речь идет, в частности, о деструктивной роли Ирана и России.
Такую позицию высказал во вторник во время слушаний в Сенате государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую связь", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Он объяснил, поскольку традиционные каналы РФ для обеспечения ее военных нужд были перекрыты международными санкциями и ограничениями, она все больше обращается за помощью к Ирану. Это означает двустороннее движение, поэтому Москва предлагает Ирану передовые военные технологии, представляющие угрозу безопасности Израиля.
"Если позволить России победить при поддержке Ирана, это подбодрит и Москву, и Тегеран", - подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь также подчеркнул, что противники Америки и стран Запада "признают, что наши стратегии работают, и они продолжают делать все возможное, чтобы помешать нам". В этой связи Блинкен отметил, что сейчас многие снова делают ставку на то, что Соединенные Штаты потеряют объединенную позицию или отвлекутся на внутренние проблемы. И именно это, по его словам, предотвращает запрос президента Байдена на дополнительное финансирование национальной безопасности, который предусматривает одновременную поддержку как Украины, так и Израиля.
Кроме того, по его словам, запрос имеет решающее значение, чтобы опередить стратегических конкурентов Америки, таких как КНР, и усилить сдерживание в других регионах. Он также поможет уменьшить влияние последствий российской войны на продовольственную и энергетическую безопасность в мире и укрепит внутреннюю безопасность для американцев в собственной стране.
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а що коли Зеленський не захоче вишвирнути із влади ворогів-зрадників -мародерів ?
а в україні за два роки в п'ять разів менше? чи у нас дітей, краще ховають? чи у нас діти зі сталі, не вмирають?
от, що за маячня?
Вимоги поміркованої частини республіканців виклав сенатор Майк Гарсіа. Ось основні його тези:
1. Президенти Байден та Зеленський повинні надати Конгресу"Стратегією перемоги". Прості заяви "ми з вами поки не переможемо" або "ми маємо перемогти" це не стратегія перемоги. Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії завершення війни.
2. Яка очікувана вартість виконання стратегії перемоги? Вибіркове розкриття інформації та додаткові запити в середньому по 12 мільярдів доларів на місяць неприйнятні.
3. Президент Байден і міністр Остін повинні чітко інформувати американський народ про перебіг війни в Україні. Це включає інформування громадськості про прогрес досягнутий Україною на сьогоднішній день, причинні фактори знаходження нинішнього патового стану, а також надання оновленої інформації про стан "весняного контрнаступу".
4. Байден і Остін повинні пояснити, чому потрібні майбутні американські інвестиції. Це включає пояснення того, яка зброя відправляється і як ця конкретна зброя допоможе виграти війну, а не просто продовжити її постачання. Крім того, важливо отримати оцінку того, яка зброя не була відправлена, але могла б змінити траєкторію війни до сьогодні.
5. Байден і Остін повинні надати Конгресу список озброєнь, які ще не були відправлені в Україну, але могли б ефективно змінити патову ситуацію, що склалася. Нинішня політика адміністрації лише продовжує страждання України, і Конгрес зобов'язаний зіграти свою роль у прийнятті рішення про те, які додаткові можливості мають бути запропоновані Україні.
6. Байден та Остін повинні пояснити, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться. Чи віримо ми, що країни ЄС та НАТО також відмовляться від цих зусиль? Чи зможе Україна вижити та перемогти? Якщо ні, то чому?
7. Казначейство та Міністерство торгівлі США повинні звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Ніхто не надає Конгресу регулярну та детальну інформацію про існуючі санкції.
8. США та всі члени НАТО повинні ухвалити повномасштабну санкційну політику щодо Росії, що включає ВСІ види нафти, зерно та рідкоземельні мінерали. Ці три найважливіших експортних товару нині не піддаються істотному впливу глобальних санкцій, але вони становлять основну частину експортних доходів Росії.
9. Президент Байден і міністр Остін повинні дати чітке пояснення, чому ресурси, які запитуються, - це саме те, що потрібно Україні.
10. Чи збігаються цілі США та України щодо Криму? Чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим? Для цього обговорення було вкрай засекреченим майданчиком.
11. Байден і Зеленський повинні продовжувати надавати Конгресу повний звіт, наскільки це можливо, про системи озброєнь, які були відправлені та використані на сьогодні.
12. Байден повинен надати зобов'язання та докази того, що його адміністрація не ставить під загрозу графік та вартість критично важливих внутрішніх програм озброєнь або зобов'язання, які ми взяли на себе за тайванськими програмами FMS та ізраїльськими програмами FMF. Ми не можемо канібалізувати потенціал наших власних можливостей - чи інші наші потреби у стратегічному партнерстві - для виконання зобов'язань перед Україною.
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Якщо це концентрована позиція більшої частини респів-конгресменів - то це "перемога". ІМНО
По закінченню школи з 2005 проходив службу в сухопутних військах Збройних сил Ізраїлю. Зокрема служив у дивізіях «Едом» та «Газа». Отримав звання старшого лейтенанта (сеґен). Взяв участь у Другій ліванській війні (2006) та війні в Секторі Гази (2008-2009). Брав участь у масштабних військових навчаннях «Мецуда», що симулювали повномасштабну війну Ізраїлю з Єгиптом[3]. Звільнився з армії 2010 року.
Після початку російсько-української війни, у 2016 році повернувся до України, через рік запустив власний Telegram-канал Ressentiment (У 2022 змінив назву на Yigal Levin, станом на вересень 2023 року налічує близько 160 тис. підписників. У 2018 зареєстрував та став інструктором ГО «Українська Оборона», яка надає курс початкової військової підготовки для молоді та польові вишколи.
У червні 2023 року отримав подяку від командування одного з батальйонів Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького.