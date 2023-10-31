Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую связь. США должны помогать обеим странам, - Блинкен

США должны одновременно помогать Украине и Израилю, поскольку эти два конфликта тесно связаны между собой. Речь идет, в частности, о деструктивной роли Ирана и России.

Такую позицию высказал во вторник во время слушаний в Сенате государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую связь", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Он объяснил, поскольку традиционные каналы РФ для обеспечения ее военных нужд были перекрыты международными санкциями и ограничениями, она все больше обращается за помощью к Ирану. Это означает двустороннее движение, поэтому Москва предлагает Ирану передовые военные технологии, представляющие угрозу безопасности Израиля.

"Если позволить России победить при поддержке Ирана, это подбодрит и Москву, и Тегеран", - подчеркнул Блинкен.

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Госсекретарь также подчеркнул, что противники Америки и стран Запада "признают, что наши стратегии работают, и они продолжают делать все возможное, чтобы помешать нам". В этой связи Блинкен отметил, что сейчас многие снова делают ставку на то, что Соединенные Штаты потеряют объединенную позицию или отвлекутся на внутренние проблемы. И именно это, по его словам, предотвращает запрос президента Байдена на дополнительное финансирование национальной безопасности, который предусматривает одновременную поддержку как Украины, так и Израиля.

Кроме того, по его словам, запрос имеет решающее значение, чтобы опередить стратегических конкурентов Америки, таких как КНР, и усилить сдерживание в других регионах. Он также поможет уменьшить влияние последствий российской войны на продовольственную и энергетическую безопасность в мире и укрепит внутреннюю безопасность для американцев в собственной стране.

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