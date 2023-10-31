Битвы Украины и Израиля определяют глобальную безопасность будущего, - глава Пентагона Остин

Победа Украины и Израиля в противостоянии вооруженной агрессии России и терроризма ХАМАС будет определять безопасность в мире, где будут жить следующие поколения.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"И в Израиле, и в Украине демократии борются с жестокими врагами, стремящимися их уничтожить. Мы не позволим ХАМАС или Путину победить", - подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

Остин подчеркнул, что эта битва против агрессии и терроризма будет "определять глобальную безопасность на долгие годы". По его словам, продолжение твердого лидерства США поможет гарантировать, что тираны, головорезы и террористы по всему миру не будут склоняться к еще большей агрессии и зверствам.

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"Следовательно, то, как мы будем действовать сегодня, сформирует мир, который унаследуют наши дети и внуки", - подчеркнул глава Пентагона.

В этом контексте Остин выступил в поддержку срочного запроса с дополнительными ассигнованиями на нужды национальной безопасности Америки, а также поддержки партнеров США и инвестиций в оборонную промышленную базу.