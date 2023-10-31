Битвы Украины и Израиля определяют глобальную безопасность будущего, - глава Пентагона Остин
Победа Украины и Израиля в противостоянии вооруженной агрессии России и терроризма ХАМАС будет определять безопасность в мире, где будут жить следующие поколения.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"И в Израиле, и в Украине демократии борются с жестокими врагами, стремящимися их уничтожить. Мы не позволим ХАМАС или Путину победить", - подчеркнул глава американского оборонного ведомства.
Остин подчеркнул, что эта битва против агрессии и терроризма будет "определять глобальную безопасность на долгие годы". По его словам, продолжение твердого лидерства США поможет гарантировать, что тираны, головорезы и террористы по всему миру не будут склоняться к еще большей агрессии и зверствам.
"Следовательно, то, как мы будем действовать сегодня, сформирует мир, который унаследуют наши дети и внуки", - подчеркнул глава Пентагона.
В этом контексте Остин выступил в поддержку срочного запроса с дополнительными ассигнованиями на нужды национальной безопасности Америки, а также поддержки партнеров США и инвестиций в оборонную промышленную базу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У конфлікт на Близькому Сході офіційно вступає Ємен. Офіційний представник єменської армії Яхья ас-Сарі 31 жовтня заявив про завдання ракетного удару по території Ізраїлю.
Хуситы (это такие иранские прокси-шииты в Йемене), откровенно нарываются на неприятности. С их стороны уже почти ежедневные пуски ракет и дронов в сторону Израиля, через территорию саудитов или над Красным морем. Пока все успешно перехватывают - на дальних рубежах там ходят взад-вперед американские эсминцы с их системой «Иджис», саудиты тоже сбивают, в случае прорыва поднимают в воздух наши самолеты, чтобы рубеж перехвата был как можно дальше. Сегодня по ракете отработал «Хец-3», кажется, это первый случай его боевого применения. Сбил.
Рано или поздно, но нам (и/или американцам) нужно будет отреагировать. Какой будет реакция, пока сказать сложно, но разок объяснить им, каковы наши возможности все-таки придется.
та і це в світову історію увійде лише якщо вона лишиться та історія, та й світ взагалі...принаймні той, який ми знаємо.
де ракети та літаки в достатній кількості???
Навіщо їм цей головний біль - самим себе забезпечувати, займатися водопроводом і каналізацією, вирішувати людські побутові проблеми... Самостійність - це нудно і нецікаво. Інша справа - боротьба за самостійність. І працювати не треба, і начебто б при ділі і мир тебе утримує
Мілітаризована структура, що сидить на шиї у миру та в Ізраїлі в першу чергу, що виробляє тільки бандитів і терор, єдина мета якого вбивати - ні
Мешканці Сектору Газа під владою ХАМАС не орали,не сіяли, не добували, питну воду, газ, не виробляли електроенергію, не будували і не обслуговували інфраструктуру. Майже все це робив для них Ізраїль, а самі мешканці ,здебільшого, жили на міжнародну допомогу, більша частина якої використовувалась ХАМАС на підготовку терактів проти Ізраїлю. Єдиний шлях для цих людей - інтегруватись зі статусом, схожим на ПМЖ до суспільств розвинутих країн, які у змозі надати їм робочі місця та готові умови для проживання. Звісно, після перевірки на причетність до терористичних дій.
Як ці люди з Сектору Газа побудують власну державу на пустому місці з відсутністю інфраструктури і базових знань та вмінь?
Це все робота )(уйла і К*
Только хочется уточнить, что Украина воюет со "второй армией мира"
Джерело: https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings/strong-military
Щира подяка Пане Остіне! God bless America!
Это, собственно, и есть ответ относительно реального отношения к палестинской проблеме. Когда речь заходит о каких-то практических шагах, солидарность с народом Палестины резко улетучивается. Ходить с флагами, плакатами и устраивать погромы - вообще не вопрос. Но не более того. (c)