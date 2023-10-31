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Битвы Украины и Израиля определяют глобальную безопасность будущего, - глава Пентагона Остин

остін,ллойд

Победа Украины и Израиля в противостоянии вооруженной агрессии России и терроризма ХАМАС будет определять безопасность в мире, где будут жить следующие поколения.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"И в Израиле, и в Украине демократии борются с жестокими врагами, стремящимися их уничтожить. Мы не позволим ХАМАС или Путину победить", - подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

Остин подчеркнул, что эта битва против агрессии и терроризма будет "определять глобальную безопасность на долгие годы". По его словам, продолжение твердого лидерства США поможет гарантировать, что тираны, головорезы и террористы по всему миру не будут склоняться к еще большей агрессии и зверствам.

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"Следовательно, то, как мы будем действовать сегодня, сформирует мир, который унаследуют наши дети и внуки", - подчеркнул глава Пентагона.

В этом контексте Остин выступил в поддержку срочного запроса с дополнительными ассигнованиями на нужды национальной безопасности Америки, а также поддержки партнеров США и инвестиций в оборонную промышленную базу.

Автор: 

Пентагон (1468) США (27101) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+8
Між "ви не дозволите терористам перемогти" і "ви допоможете перемогти тим, хто воює з терористами" різниця невелика, але суттєва.
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31.10.2023 17:36 Ответить
+7
Доповідь Остіна увійде в Світову Історію
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31.10.2023 17:34 Ответить
+6
Сходка мавп
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31.10.2023 17:32 Ответить
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Сходка мавп
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31.10.2023 17:32 Ответить
Ємен офіційно вступає у війну: По Ізраїлю нанесено "потужний залп" ракетами.
У конфлікт на Близькому Сході офіційно вступає Ємен. Офіційний представник єменської армії Яхья ас-Сарі 31 жовтня заявив про завдання ракетного удару по території Ізраїлю.
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31.10.2023 17:33 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Хуситы (это такие иранские прокси-шииты в Йемене), откровенно нарываются на неприятности. С их стороны уже почти ежедневные пуски ракет и дронов в сторону Израиля, через территорию саудитов или над Красным морем. Пока все успешно перехватывают - на дальних рубежах там ходят взад-вперед американские эсминцы с их системой «Иджис», саудиты тоже сбивают, в случае прорыва поднимают в воздух наши самолеты, чтобы рубеж перехвата был как можно дальше. Сегодня по ракете отработал «Хец-3», кажется, это первый случай его боевого применения. Сбил.

Рано или поздно, но нам (и/или американцам) нужно будет отреагировать. Какой будет реакция, пока сказать сложно, но разок объяснить им, каковы наши возможности все-таки придется.
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31.10.2023 18:52 Ответить
Доповідь Остіна увійде в Світову Історію
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31.10.2023 17:34 Ответить
як приклад того, що треба менше говорити і хоча б щось натомість робити.
та і це в світову історію увійде лише якщо вона лишиться та історія, та й світ взагалі...принаймні той, який ми знаємо.
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31.10.2023 18:43 Ответить
Пентагон,то розуміє...а от ґрьобані миротворці політикани,хєр там.
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31.10.2023 17:36 Ответить
Між "ви не дозволите терористам перемогти" і "ви допоможете перемогти тим, хто воює з терористами" різниця невелика, але суттєва.
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31.10.2023 17:36 Ответить
де ***** Будапештські гарантії, вашу*****мєть????
де ракети та літаки в достатній кількості???
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31.10.2023 17:38 Ответить
А у чому проблема в утворенні держави Палестина? Хто проти?
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31.10.2023 17:38 Ответить
У першу чергу проти самостійності держави Палестина держава Палестина. Двічі вони тримали свою самопостійність в руках (1949 і 2000) і двічі справа закінчилася кривавою бійнею. Ну, не хочуть вони її.
Навіщо їм цей головний біль - самим себе забезпечувати, займатися водопроводом і каналізацією, вирішувати людські побутові проблеми... Самостійність - це нудно і нецікаво. Інша справа - боротьба за самостійність. І працювати не треба, і начебто б при ділі і мир тебе утримує
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31.10.2023 17:59 Ответить
Тобто Ізраїль за утворення держави Палестина?
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31.10.2023 18:09 Ответить
Держава Палестина як мирний сусід, який займається розвитком своєї країни та підвищенням рівня життя свого населення, держава Ізраїль лише за.
Мілітаризована структура, що сидить на шиї у миру та в Ізраїлі в першу чергу, що виробляє тільки бандитів і терор, єдина мета якого вбивати - ні
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31.10.2023 18:29 Ответить
Не зрозуміло тоді, нащо ви їх, а фактично ХАМАС, фінансуєте...
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31.10.2023 18:45 Ответить
Мабуть це було трагічною помилкою Ізраїлю, яку тепер він змушений виправляти.
Мешканці Сектору Газа під владою ХАМАС не орали,не сіяли, не добували, питну воду, газ, не виробляли електроенергію, не будували і не обслуговували інфраструктуру. Майже все це робив для них Ізраїль, а самі мешканці ,здебільшого, жили на міжнародну допомогу, більша частина якої використовувалась ХАМАС на підготовку терактів проти Ізраїлю. Єдиний шлях для цих людей - інтегруватись зі статусом, схожим на ПМЖ до суспільств розвинутих країн, які у змозі надати їм робочі місця та готові умови для проживання. Звісно, після перевірки на причетність до терористичних дій.
Як ці люди з Сектору Газа побудують власну державу на пустому місці з відсутністю інфраструктури і базових знань та вмінь?
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31.10.2023 20:16 Ответить
А як так сталось, що сектор Гази став таким недієздатним і залежним від Ізраїлю, хто зробив той сектор таким ніби інвалідом паралізованим і злим? Може 38-м років окупації? Нє?
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31.10.2023 20:44 Ответить
Ще раз. Це було трагічною помилкою Ізраїлю і лівих демократів, якою скористалися терористи.
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01.11.2023 02:30 Ответить
Помилкою? За 38 років помилки не усвідомили і не виправили? Не сміши. Хамас як організована структура з'явився лише через двадцять років окупації, тобто в результаті системної внутрішньої політики і дій держави. За наступних 18 років можна було виправити помилки і зняти напругу, але дзвінок ізраїльські урядовці не почули, а швидше не захотіли чути. Я аж ніяк не на стороні терористів, такі методи боротьби недопустимі, але на цю бійню ( те що діється не можна назвати війною ) народ Ізраїлю і Палестини привели урядовці і політики Ізраїлю в першу чергу.
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01.11.2023 12:34 Ответить
А Ізраїль не мілітаризова держава? Ви так прямо в кольорах розписали, що самостійність це нудно, а чому євреї, яких була до речі тотальна меншість на цих землях, захотіли самостійної держави? Може не хотіли, щоб араби вказували як їм жити? За 38 років окупації можна вбити любу, саму розвинену економіку світу і зробити любу країну економічно залежною і політично деградованою. Так Ізраїль вийшов з сектору, до речі не в 2000- му, як ви писали, а в 2005-му, але для чогось навіть вимикач електроенергії і кран від водопроводу залишив собі. Скільки разів за 18 років натискали на вимикач і перекривали кран я можу тільки здогадуватись, ви повинні краще знати, але такі дії були. На ваш погляд це дуже сприяло побудові добросусідських відносин і економічному розвитку сусідів? Якось не схоже що Ізраїль за, як ви пишете, розвиток і підвищення рівня життя в Палестині.
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31.10.2023 21:17 Ответить
так араби Палестини проти))) хіба ти не знаєш?!
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31.10.2023 18:54 Ответить
Не знаю...
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31.10.2023 19:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UJBwlg3AmmQ
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31.10.2023 19:09 Ответить
Недаром лавриктуди їздив...
Це все робота )(уйла і К*
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31.10.2023 17:38 Ответить
"Битви України та Ізраїлю"

Только хочется уточнить, что Украина воюет со "второй армией мира"
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31.10.2023 17:41 Ответить
Та вже з першою
Джерело: https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings/strong-military
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31.10.2023 20:55 Ответить
Израиль на 4-м месте, Украина на 6-м.
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31.10.2023 21:49 Ответить
Справжній Міністр Оборони. Досвідчений військовий та Патріот.
Щира подяка Пане Остіне! God bless America!
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31.10.2023 17:49 Ответить
Ізраїль з племенами якимись б'ється а тут війна на роки..
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31.10.2023 18:36 Ответить
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31.10.2023 18:43 Ответить
Египетский премьер в категорической форме высказался против приема беженцев из Газы на любых основаниях и по любой программе, даже с внешним финансированием.

Это, собственно, и есть ответ относительно реального отношения к палестинской проблеме. Когда речь заходит о каких-то практических шагах, солидарность с народом Палестины резко улетучивается. Ходить с флагами, плакатами и устраивать погромы - вообще не вопрос. Но не более того. (c)
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31.10.2023 18:50 Ответить
фишка в том что жители Газы=Хамас, а Хамас это ответвление запрещенных в Египте "Братьев мусульман"...так что поддеожки Египта тут никак не будет, ибо угрожает государственности этой страны
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31.10.2023 18:57 Ответить
То може Іран або Турція їх прийме?
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31.10.2023 20:20 Ответить
ЦАХАЛУ АКБАР!
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31.10.2023 19:29 Ответить
Колись,в середині 80-х зі мною в кімнаті гуртожитка жив клін.ординатор з Сірії (з Алеппо) Хайсам. Ми з ним часто говорили про Близький Схід і СССР,якось зайшла мова про палестинців-я спитав,а чого палестинці хочуть,за що вони борються? Вони й самі не знають,-була відповідь....
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31.10.2023 19:43 Ответить
 
 