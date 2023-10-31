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Новости Война
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Враг хочет повторно оккупировать Купянск. Это направление - одно из самых горячих на всей линии фронта, - представитель Сухопутных войск Фитьо

купянськ

Враг преследует цель повторно оккупировать Купянск Харьковской области. Это направление является одним из самых горячих на всей линии фронта.

Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, видим, что это направление одно из самых горячих на всей линии фронта. Враг имеет целью повторно оккупировать Купянск, это важный логистический центр, через который во время прошлой оккупации осуществлялось снабжение провизии, боеприпасов", - сказал Фитьо на брифинге в Media Center Ukraine - Ukrinform.

Он подчеркнул, что на данный момент стратегических успехов на этом направлении у российской оккупационной армии нет.

"Наши военные мужественно держат оборону и дают достойный отпор российским оккупантам", - добавил Фитьо.

Также в ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Купянском направлении враг понес потери в количестве 112 военных, а также было уничтожено 28 единиц военной техники противника, из которой пять танков и четыре ББМ. Враг атаковал дважды вблизи Синьковки, нанес восемь авиаударов, применил 16 дронов-камикадзе, в целом осуществил 736 обстрелов, из которых четыре - из РСЗВ.

"Ситуация в целом на линии фронта обострилась с начала месяца. На Купянском направлении мы наблюдали за врагом, видели его подготовку, видели, что враг собирает свои силы и ресурсы. Мы также готовились, укреплялись, подтягивали резервы", - рассказали в Сухопутных войсках.

Автор: 

армия РФ (19633) Купянск (676)


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Топ комментарии
+8
У меня только 1 вопрос.
Кто отдавал приказ о наступлении на юге, если грозит потеря одновременно и Авдеевки и Купянска?
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31.10.2023 18:36 Ответить
+7
бла,бла,бла стандартные фразы,просто капитаны очевидности,а ще ворог хоче окупувати львов,киев и берлин с вашингтоном а потом планету нибиру,....а по факту удел кацапбя пгт раз в год берут и пару лесопосадок)
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31.10.2023 17:42 Ответить
+7
<<Опыт Бахмута ничему не научил? В отличии от шапито-95, ху\йло не стал рассказывать что планируется наступление на Авдеевку. А к ней ведет только 1 дорога, которая под огнем, и если у бойцов закончатся боеприпасы, то они будут вынуждены отступить.>>
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31.10.2023 18:56 Ответить
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бла,бла,бла стандартные фразы,просто капитаны очевидности,а ще ворог хоче окупувати львов,киев и берлин с вашингтоном а потом планету нибиру,....а по факту удел кацапбя пгт раз в год берут и пару лесопосадок)
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31.10.2023 17:42 Ответить
Хочють...хочють...шоб їм хочучкі повідривалоооо
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31.10.2023 17:45 Ответить
Та це було ясно усім!!! Ще пару місяців тому.

Кацапи хочуть узяти Купянськ.
Кацапи хочуть знову узяти Харків…

Для кого це секрет!?

Для « начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо» ???

Шо за хрень !?!!!!
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31.10.2023 19:12 Ответить
Тупориле,в нас лінія фронту більше 1000 кілометрів.
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31.10.2023 17:58 Ответить
Тупориле, загроза втратити Авдіївку взагалі вже 9 років
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31.10.2023 18:05 Ответить
Ти, виходить, галлюцинуюче тупориле?

Експерти якраз відзначили дочасний ввід резервної 25-й загальновійскової армії замість знищеної контрнаступом 58-й, цю 25-у кацапи планували на зиму, а із-за успіхів нашого контрнаступу її довелось вкидувати вже на початку жовтня недовченою.
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31.10.2023 18:47 Ответить
Ці гівноексперти вже 100 разів 100 армій язиками знищили. Доказів ніяких немає, тільки постійні атаки, мабуть воскресли і знову пруть.
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31.10.2023 18:54 Ответить
Ти зовсім дєбіл? Тобі конкретні підрозділи називають, навіть на рашкіної вікіпєдії хрестики навпроти генерал-майорів і генерал-лейтенантів, які командували цими підрозділами. Якщо ти не вмієш відслідковувати що і де на полі боя з якими підрозділами ворога відбувається - то нахір ти взагалі лізеш із своїми тупорилими вигадками?
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31.10.2023 18:59 Ответить
Бо з ними це "відбувається" виключно у телеграмах і фейсбуках. Чи так само як з тим командуючим чорноморським флотом, але ти напевно все ще віриш в те що він мертвий і Україна вже весь ЧФ знищила, якщо командуючий знищениий. Оце бляха логіка у зелених шлімазлів.
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31.10.2023 19:02 Ответить
я вам по секрету скажу, что ру вики - пишут не россияне
они даже ее блокировать хотели...
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31.10.2023 19:16 Ответить
Я вам по секрету скажу, что по значимым для РФ вопросам ру вики занимается целый отдел ФСБ и именно они пишут, редактируют и откатывают правки других пользователей.
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31.10.2023 20:41 Ответить
вы хоть почитайте статьи ФСБ
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31.10.2023 21:07 Ответить
А я читал и пытался исправлять - мгновенно реагировало несколько человек и исправляли назад.
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31.10.2023 21:09 Ответить
у них свою запустили:
Сайт «РУВИКИ» разрабатывает экс-директор российского подразделения «Википедии» Владимир Медейко.

они просто скопировали 2 млн статей и правят как надо.
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31.10.2023 21:27 Ответить
І війська там почали концентруватись щє 9 років тому, йолопе
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31.10.2023 18:50 Ответить
О, пішов рівень дискусії зелених мавп. Те що лінія фронту проходить по Авдіївці не означчає що ії штурмують там 24/7 9 років. Штурми почалися лише нещодавно. Але це мабуть для тебе одне й те саме, дурна дитино.
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31.10.2023 19:00 Ответить
Ти про концентрацію спочатку кукарікав, а не про штурми, півень тупорилий
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31.10.2023 19:01 Ответить
Баранище, концентрацію саме і роблять для того щоб вести наступальні дії. Ніяких наступальних дій до останнього часу там не було. Так само як і концентрація військ там була хіба що в твоїй хворій уяві.
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31.10.2023 19:04 Ответить
Ясно, ти дійсно тупориле гальмо і не в курсі, що концентрація вже давно зроблена в кожному окупованому місті, на Донеччину і Луганщину нагнали 400,000 особового складу, поки ти др0чив на щось там у вікні.
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31.10.2023 19:08 Ответить
Це не в гівняності експертів проблема, зовсім. Ти просто гальмо тупориле і пропустив події останніх двох років, а саме дінаміку концентрації, особливо в Донецьку, з якого штурмують Авдіївку.
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31.10.2023 19:11 Ответить
З зеленим кінченим довбодятлом про бойові дії немає сенсу говорити. Ти вже всіх пабідив, херня диванна.
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31.10.2023 19:15 Ответить
Тупориле,задля того щоб атакувати по всій лінії фронту, потрібно щоб ти паскуда перестала бігати від ТЦК та показала себе у бою.
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31.10.2023 18:13 Ответить
Я не збираюсь тобі щось доводити,тупорила фуєта, але якщо ти окрім як срати не вмієш,то краще просто закрий.
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31.10.2023 18:56 Ответить
Та нічого ти нікому довести не здатне, чмо обісране.
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31.10.2023 19:16 Ответить
А навіщо щось доводити такій засраній,смердючій матні як ти?
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31.10.2023 19:33 Ответить
А навіщо за такою логікою ти, тварина тупа, взагалі мені писати почав?
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31.10.2023 19:42 Ответить
Тому що ти,засрата матня лайном тут блюєш.
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31.10.2023 20:36 Ответить
Ви тупі чи що? Контрнаступ на Півдні, Купʼянськ на Північному Сході.
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31.10.2023 18:06 Ответить
Вони не тупі, а на роботі.
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31.10.2023 18:29 Ответить
У меня только 1 вопрос.
Кто отдавал приказ о наступлении на юге, если грозит потеря одновременно и Авдеевки и Купянска?
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31.10.2023 18:36 Ответить
Под Авдеевкой русские ***** уже получили, теперь им грозит ***** по всей харе под Купянском, а не "потеря"
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31.10.2023 18:53 Ответить
<<Опыт Бахмута ничему не научил? В отличии от шапито-95, ху\йло не стал рассказывать что планируется наступление на Авдеевку. А к ней ведет только 1 дорога, которая под огнем, и если у бойцов закончатся боеприпасы, то они будут вынуждены отступить.>>
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31.10.2023 18:56 Ответить
Опыт Бахмута научил как минимум тому, что перед отступлением можно перемолоть 40-60 тысяч русских солдат. Учитывая многолетнюю постройку сети бетонных укрепов в Авдеевке, на эти 40-60 тысяч рашиков прийдется намного меньше потерь ВСУ, чем в Бахмуте.

Кстати, Бахмут немножечко в огневом мешке сейчас, русских в нём до сих пор жарят.
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31.10.2023 19:04 Ответить
Можно перемолоть. А можно и в окружение попасть, если перережут единственную дорогу. Без боеприпасов много не повоюешь.
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31.10.2023 19:07 Ответить
Фактор внезапности уже прошлепан, уже не попадут. Будет реальная угроза - начнут выход.
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31.10.2023 19:13 Ответить
Поймите, война перешла в другую фазу. Враг тоже учится, там тоже есть специалисты и совершенствует тактику. Победных воззваний не надо. Впереди долгая война, по моему мнению минимум до декабря 2024г.
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31.10.2023 19:15 Ответить
почему именно до 12.24??
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31.10.2023 21:39 Ответить
Я назвал МИНИМАЛЬНЫЙ по длительности прогноз. Она может быть и до 12.25, не исключено и такое к сожалению.
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31.10.2023 22:00 Ответить
Хорошего на самом деле абсолютно ничего нет. В генштабе планируют менять генерала который отвечал за наступление на юге. это уже не тайна. Значит оно не достигло целей которые ставились. Сколько людей и техники там положили, когда нибудь узнаем.....
шапито-95 выкрикивая о наступлении на юге, в течении длительного времени, информировало врага который все слушал, готовился, и готовил свое наступление на купянск и авдеевку. и сейчас там сложно.....
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31.10.2023 22:10 Ответить
Не говорите гоп. Кацапам своего мяса не жаль. А Авдеевка уже в оперативно окружении - там корридор в 7 км остался - все поставки под ударами вражеской артиллерии и дронов.
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31.10.2023 20:42 Ответить
https://tsn.ua/ato/zsu-na-avdiyivskomu-napryamku-filigranno-minusnuli-300-tisyachnogo-okupanta-video-2440990.html ЗСУ на Авдіївському напрямку філігранно "мінуснули" 300-тисячного окупанта (відео)

https://www.ukr.net/ru/source/tsn-229.html (ТСН)
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31.10.2023 18:48 Ответить
да,да вот лесопосадку возьмут и сразу на берлин)
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31.10.2023 18:50 Ответить
Вы вот зря тут юморите и иронизируете. Опыт Бахмута ничему не научил? В отличии от шапито-95, ху\йло не стал рассказывать что планируется наступление на Авдеевку. А к ней ведет только 1 дорога, которая под огнем, и если у бойцов закончатся боеприпасы, то они будут вынуждены отступить.
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31.10.2023 18:55 Ответить
Опыт Бахмута, это полгода боёв и под 60 тысяч пакетированных солдат вс рф. Плюс бетонные укрепы Авдеевки.
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31.10.2023 19:06 Ответить
К Бахмуту, вело несколько дорог если вы не знаете. А вот к Авдеевке - одна. И именно здесь главная опасность. Без боеприпасов не повоюешь.
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31.10.2023 19:08 Ответить
Ну так до этой одной дороги кацапам идти столько же, сколько в Бахмуте до последней пришлось идти. Она максимально от них удалена и у них недостаточно там на флангах сил, чтоб построить несколько колец окружения, их пробьют сходу.
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31.10.2023 19:17 Ответить
Мы не знаем какие силы брошены в прорыв, какое количество боеприпасов выделено. Я бы подождал с победными реляциями.....
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31.10.2023 19:21 Ответить
Где-то весной поговорим, если они бросят все свои силы вс рф на Авдеевку, то может к апрелю и возьмут, тыщ сто потеряв.
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31.10.2023 19:19 Ответить
Вы вот главного не понимаете. Для ху\йла 100 000 ничего не значат. Абсолютно. И для его генералов тоже.
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31.10.2023 19:22 Ответить
а шо Авдеевку уже не хотят , так и с Кулянском будет , получат по зубам охоту отобьют
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31.10.2023 18:43 Ответить
будут потом рассказывать про 6 км до купянска,как они это любят,можно книгу писать "тайна 6 км до купянска" или "как увидеть купянск в бинокль и получить кассетку в голову"
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31.10.2023 18:48 Ответить
Под Авдеевку они перебрасывают резервы и не собираются останавливаться. Это же кацапы - им мяса никогда не было жалко.
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31.10.2023 21:04 Ответить
> а шо Авдеевку уже не хотят , так и с Кулянском будет , получат по зубам охоту отобьют

вилазьте з теплої ванни та покладіть шампусік : ні в Авдіївці, ні біля Куп'янська ситуація не стабілізована, а ініціатива у противника (з щоденним витісненням нас).

p.s. під цим коментом можуть набіжати з питанням "а де це нас витісняють". Діп стейт відкрийте чи карту isw
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01.11.2023 12:55 Ответить
https://t.me/voynareal/76048 В Донецьку палають склади ПММ окупантів
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31.10.2023 18:45 Ответить
https://newformat.info/news/zsu-znyshchyly-rosijsku-ustanovku-rozminuvannia-meteoryt-pid-avdiivkoiu/ ЗСУ знищили російську установку розмінування «Метеорит» під Авдіївкою

https://www.ukr.net/ru/source/newformat-2770.html (NewFormat)
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31.10.2023 18:54 Ответить
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31.10.2023 18:55 Ответить
Як багато бріфінгів, людей для зв'язку з суспільством, але хто давав право йому говорити про Куп'янськ. Я пам'ятаю, як важко було його деокупувати, щоб знову віддавати ворогу,навіть словами, навіть про прогнози.
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31.10.2023 20:13 Ответить
Франція хоче... Ворог хоче повторно окупувати Куп'янськ. Цей напрямок - один із найгарячіших на всій лінії фронту, - речник Сухопутних військ Фітьо.

Можливо, ворог НАМАГАЄТЬСЯ?
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01.11.2023 06:19 Ответить
Капцапы не считаясь с потерями хотят захватить Купянск и Авдеевку.
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01.11.2023 08:57 Ответить
 
 