Враг хочет повторно оккупировать Купянск. Это направление - одно из самых горячих на всей линии фронта, - представитель Сухопутных войск Фитьо

Враг преследует цель повторно оккупировать Купянск Харьковской области. Это направление является одним из самых горячих на всей линии фронта.

Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, видим, что это направление одно из самых горячих на всей линии фронта. Враг имеет целью повторно оккупировать Купянск, это важный логистический центр, через который во время прошлой оккупации осуществлялось снабжение провизии, боеприпасов", - сказал Фитьо на брифинге в Media Center Ukraine - Ukrinform.

Он подчеркнул, что на данный момент стратегических успехов на этом направлении у российской оккупационной армии нет.

"Наши военные мужественно держат оборону и дают достойный отпор российским оккупантам", - добавил Фитьо.

Также в ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Купянском направлении враг понес потери в количестве 112 военных, а также было уничтожено 28 единиц военной техники противника, из которой пять танков и четыре ББМ. Враг атаковал дважды вблизи Синьковки, нанес восемь авиаударов, применил 16 дронов-камикадзе, в целом осуществил 736 обстрелов, из которых четыре - из РСЗВ.

"Ситуация в целом на линии фронта обострилась с начала месяца. На Купянском направлении мы наблюдали за врагом, видели его подготовку, видели, что враг собирает свои силы и ресурсы. Мы также готовились, укреплялись, подтягивали резервы", - рассказали в Сухопутных войсках.