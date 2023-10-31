Украина должна внести комплексные изменения в законодательство, позволяющие провести выборы после войны, - IFES/ОПОРА

Проведение выборов в Украине пока невозможно из-за действия режима военного положения в государстве и фактических обстоятельств продолжающейся войны. Однако уже сейчас необходимо осуществить комплексные изменения в избирательное законодательство, что позволит провести выборы после войны.

Об этом говорится в документе, подготовленном Международным фондом избирательных систем (IFES) совместно с Гражданской сетью ОПОРА при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства международных дел Канады и помощи от правительства Великобритании.

Предлагаемый перечень приоритетов избирательной реформы выглядит следующим образом:

1. Решить проблемы проведения выборов, которые были обусловлены или углублены войной, потенциально через принятие отдельного законопроекта разового действия:

Определить модель и правила, при которых будет осуществляться организация и проведение выборов для граждан Украины, вынужденных переселенцев как внутри Украины, так и за ее пределами. Существующая система для организации голосования заграницей приводила к тому, что избиратели сталкивались с длинными очередями на избирательных участках даже до начала полномасштабного вторжения. Эта проблема теперь усугубится, учитывая, что более 6 млн украинцев были вынуждены покинуть Украину после начала полномасштабного вторжения. Кроме того, существующая избирательная система создает барьеры для голосования внутренне перемещенных лиц в Украине. Эти реформы системы голосования заграницей должны сопровождаться масштабной информационно-просветительской кампанией для ВПЛ и переселенцев за границей, а Государственный реестр избирателей – пройти независимый аудит в соответствии с международными стандартами. В национальное законодательство должны быть внесены изменения и должны быть заключены международные договоры, направленные на предотвращение избирательных правонарушений в заграничном избирательном округе и на привлечение нарушителей к ответственности.

Существующая система для организации голосования заграницей приводила к тому, что избиратели сталкивались с длинными очередями на избирательных участках даже до начала полномасштабного вторжения. Эта проблема теперь усугубится, учитывая, что более 6 млн украинцев были вынуждены покинуть Украину после начала полномасштабного вторжения. Кроме того, существующая избирательная система создает барьеры для голосования внутренне перемещенных лиц в Украине. Эти реформы системы голосования заграницей должны сопровождаться масштабной информационно-просветительской кампанией для ВПЛ и переселенцев за границей, а Государственный реестр избирателей – пройти независимый аудит в соответствии с международными стандартами. В национальное законодательство должны быть внесены изменения и должны быть заключены международные договоры, направленные на предотвращение избирательных правонарушений в заграничном избирательном округе и на привлечение нарушителей к ответственности. Обеспечить политические права всех избирателей и кандидатов, включая женщин и военнослужащих. По правилам действующего законодательства, миллионы женщин, вынужденно находящиеся за границей более 90 дней, формально теряют право баллотироваться на общегосударственных выборах. В соответствующие положения следует внести изменения, которыми пребывание заграницей в связи с военным положением не является основанием для лишения лиц пассивного избирательного права. Соответствующие изменения уже наработаны ЦИК и переданы в профильный Комитет в сентябре 2022 года. Кроме этого, следует принять меры законодательного и практического характера, по вопросах безопасности для полного обеспечения прав военных как выбирать, так и быть избранными.

По правилам действующего законодательства, миллионы женщин, вынужденно находящиеся за границей более 90 дней, формально теряют право баллотироваться на общегосударственных выборах. В соответствующие положения следует внести изменения, которыми пребывание заграницей в связи с военным положением не является основанием для лишения лиц пассивного избирательного права. Соответствующие изменения уже наработаны ЦИК и переданы в профильный Комитет в сентябре 2022 года. Кроме этого, следует принять меры законодательного и практического характера, по вопросах безопасности для полного обеспечения прав военных как выбирать, так и быть избранными. Провести оценку безопасности громад для эффективного и беспрепятственного транзита власти от военно-гражданских администраций к гражданским властям . На законодательном уровне должны быть разработаны критерии объективной оценки и прозрачного, действенного механизма отсрочки выборов на территориях, где проведение выборов определенное время будет представлять угрозу безопасности или невозможно по другим причинам, связанным с войной. Соответствующие процедуры должны быть урегулированы на уровне закона и учитывать предварительные рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ. Центральная избирательная комиссия уже наработала и направила в парламент соответствующий проект закона, который может стать основой дальнейшей работы.

. На законодательном уровне должны быть разработаны критерии объективной оценки и прозрачного, действенного механизма отсрочки выборов на территориях, где проведение выборов определенное время будет представлять угрозу безопасности или невозможно по другим причинам, связанным с войной. Соответствующие процедуры должны быть урегулированы на уровне закона и учитывать предварительные рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ. Центральная избирательная комиссия уже наработала и направила в парламент соответствующий проект закона, который может стать основой дальнейшей работы. Обеспечить наличие надлежащих финансовых и организационных ресурсов для проведения выборов и восстановления поврежденной или разрушенной избирательной инфраструктуры. Должен быть проведен комплексный аудит имеющегося и необходимого материально-технического обеспечения послевоенных выборов. Этот аудит должен сопровождаться финансовым расчетом необходимых расходов из бюджета. Организаторы выборов на всех уровнях должны пройти надлежащую подготовку по вопросах безопасности организации послевоенных выборов.

Должен быть проведен комплексный аудит имеющегося и необходимого материально-технического обеспечения послевоенных выборов. Этот аудит должен сопровождаться финансовым расчетом необходимых расходов из бюджета. Организаторы выборов на всех уровнях должны пройти надлежащую подготовку по вопросах безопасности организации послевоенных выборов. Обеспечить инклюзивность и доступность выборов. Следует полностью обеспечить условия для доступного голосования людей с инвалидностью, особенно учитывая увеличение количества таких избирателей – например, ветеранов войны. Это можно реализовать в соответствии с критериями Кабинета Министров Украины относительно доступности избирательных участков.

2. Учесть ранее невыполненные рекомендации для продолжения прогресса в избирательном процессе в Украине:

Усилить пропорциональную систему с открытыми списками на парламентских выборах.

Усилить администрирование избирательного процесса.

Защитить мандат и полномочия ЦИК путем исключения возможности досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК одновременно. Это исключит возможность досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК по соображениям политической целесообразности.

Обновить законодательство о политических партиях в соответствии с международными стандартами

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Наряду с приоритетами избирательной реформы критически важно как можно скорее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его обновленный состав. Это необходимо для того, чтобы независимый и эффективный суд мог принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, например, относительно назначения даты первых общенациональных послевоенных выборов.

Вместе с тем, по мнению экспертов, Украине следует рассмотреть возможность введения переходного периода продолжительностью не менее 6 месяцев от завершения правового режима военного положения до начала избирательного процесса. Это позволит Центральной избирательной комиссии и другим сторонам должным образом подготовиться к организации и проведению послевоенных выборов, обновить Государственный реестр избирателей, решить проблемы, связанные с разрушенными помещениями для голосования, организовать кампанию по просвещению избирателей для миллионов вынужденных переселенцев в Украине и за рубежом. Такой период также обеспечит подходящее время для полного восстановления свободы слова, политических высказываний, возможности дебатов и свободного доступа к СМИ, что является критически важными предпосылками для любых выборов.

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