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Украина должна внести комплексные изменения в законодательство, позволяющие провести выборы после войны, - IFES/ОПОРА

вибори

Проведение выборов в Украине пока невозможно из-за действия режима военного положения в государстве и фактических обстоятельств продолжающейся войны. Однако уже сейчас необходимо осуществить комплексные изменения в избирательное законодательство, что позволит провести выборы после войны.

Об этом говорится в документе, подготовленном Международным фондом избирательных систем (IFES) совместно с Гражданской сетью ОПОРА при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства международных дел Канады и помощи от правительства Великобритании.

Предлагаемый перечень приоритетов избирательной реформы выглядит следующим образом:

1. Решить проблемы проведения выборов, которые были обусловлены или углублены войной, потенциально через принятие отдельного законопроекта разового действия:

  • Определить модель и правила, при которых будет осуществляться организация и проведение выборов для граждан Украины, вынужденных переселенцев как внутри Украины, так и за ее пределами. Существующая система для организации голосования заграницей приводила к тому, что избиратели сталкивались с длинными очередями на избирательных участках даже до начала полномасштабного вторжения. Эта проблема теперь усугубится, учитывая, что более 6 млн украинцев были вынуждены покинуть Украину после начала полномасштабного вторжения. Кроме того, существующая избирательная система создает барьеры для голосования внутренне перемещенных лиц в Украине. Эти реформы системы голосования заграницей должны сопровождаться масштабной информационно-просветительской кампанией для ВПЛ и переселенцев за границей, а Государственный реестр избирателей – пройти независимый аудит в соответствии с международными стандартами. В национальное законодательство должны быть внесены изменения и должны быть заключены международные договоры, направленные на предотвращение избирательных правонарушений в заграничном избирательном округе и на привлечение нарушителей к ответственности.
  • Обеспечить политические права всех избирателей и кандидатов, включая женщин и военнослужащих. По правилам действующего законодательства, миллионы женщин, вынужденно находящиеся за границей более 90 дней, формально теряют право баллотироваться на общегосударственных выборах. В соответствующие положения следует внести изменения, которыми пребывание заграницей в связи с военным положением не является основанием для лишения лиц пассивного избирательного права. Соответствующие изменения уже наработаны ЦИК и переданы в профильный Комитет в сентябре 2022 года. Кроме этого, следует принять меры законодательного и практического характера, по вопросах безопасности для полного обеспечения прав военных как выбирать, так и быть избранными.
  • Провести оценку безопасности громад для эффективного и беспрепятственного транзита власти от военно-гражданских администраций к гражданским властям. На законодательном уровне должны быть разработаны критерии объективной оценки и прозрачного, действенного механизма отсрочки выборов на территориях, где проведение выборов определенное время будет представлять угрозу безопасности или невозможно по другим причинам, связанным с войной. Соответствующие процедуры должны быть урегулированы на уровне закона и учитывать предварительные рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ. Центральная избирательная комиссия уже наработала и направила в парламент соответствующий проект закона, который может стать основой дальнейшей работы.
  • Обеспечить наличие надлежащих финансовых и организационных ресурсов для проведения выборов и восстановления поврежденной или разрушенной избирательной инфраструктуры. Должен быть проведен комплексный аудит имеющегося и необходимого материально-технического обеспечения послевоенных выборов. Этот аудит должен сопровождаться финансовым расчетом необходимых расходов из бюджета. Организаторы выборов на всех уровнях должны пройти надлежащую подготовку по вопросах безопасности организации послевоенных выборов.
  • Обеспечить инклюзивность и доступность выборов. Следует полностью обеспечить условия для доступного голосования людей с инвалидностью, особенно учитывая увеличение количества таких избирателей – например, ветеранов войны. Это можно реализовать в соответствии с критериями Кабинета Министров Украины относительно доступности избирательных участков.

2. Учесть ранее невыполненные рекомендации для продолжения прогресса в избирательном процессе в Украине:

  • Усилить пропорциональную систему с открытыми списками на парламентских выборах.
  • Усилить администрирование избирательного процесса.
  • Защитить мандат и полномочия ЦИК путем исключения возможности досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК одновременно. Это исключит возможность досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК по соображениям политической целесообразности.
  • Обновить законодательство о политических партиях в соответствии с международными стандартами

Читайте также: 81% украинцев выступают за проведение выборов после завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Наряду с приоритетами избирательной реформы критически важно как можно скорее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его обновленный состав. Это необходимо для того, чтобы независимый и эффективный суд мог принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, например, относительно назначения даты первых общенациональных послевоенных выборов.

Вместе с тем, по мнению экспертов, Украине следует рассмотреть возможность введения переходного периода продолжительностью не менее 6 месяцев от завершения правового режима военного положения до начала избирательного процесса. Это позволит Центральной избирательной комиссии и другим сторонам должным образом подготовиться к организации и проведению послевоенных выборов, обновить Государственный реестр избирателей, решить проблемы, связанные с разрушенными помещениями для голосования, организовать кампанию по просвещению избирателей для миллионов вынужденных переселенцев в Украине и за рубежом. Такой период также обеспечит подходящее время для полного восстановления свободы слова, политических высказываний, возможности дебатов и свободного доступа к СМИ, что является критически важными предпосылками для любых выборов.

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Автор: 

выборы (24759) ЦИК (3644) ОПОРА (247)


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Топ комментарии
+18
Самое главное - посадить до выборов преЗедента, завхоза и очкастого экс-министра обороны, запретить партии "слуга району" и всякие опзж ....
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31.10.2023 20:36 Ответить
+14
Ну після війни закон дозволяє проводити вибори. Та й за кордоном постійно голосують без особливих проблем. Ось зробити просту і прозору систему відкликання виборцями депутата за брехню, за невиконані обіцянки, за корупцію , за прогули ітд ось таке давно пора!
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31.10.2023 20:52 Ответить
+13
блд, дуже актуально.
доживіть спочатку до того самого після війни, потім за вибори турбуйтеся.
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31.10.2023 20:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
нууу...
що? повертаємось, до партійної системи, до відкритих списків, до програм партій та відкриту звітність?
ой мля? а що таке?
тридцять років тупили і тут вирішите?
****, куди не ткни, всюди срака!!!
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31.10.2023 20:32 Ответить
блд, дуже актуально.
доживіть спочатку до того самого після війни, потім за вибори турбуйтеся.
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31.10.2023 20:34 Ответить
вибори для монобільшості, як для чорта ладан.
вони знають що більше ніколи в історії не попадуть в парламент.
боневтік ще має підтримку але попереду, на днях буквально, АВДІЇВКА...
далі буде зима...
і підтримка вивітриться.
то ж вибори після війни, яку вони хрен закінчать.
не зніме воєнного стану і все..
бо НС або ВС може бути навіть при других явищах крім війни.
наприклад, розруха, яка вже є...
не зніме поки не "витратить" всі репарації
а це від 400 ярдів, до трільйога баксів
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31.10.2023 21:05 Ответить
як би ти читав все що я пишу,
і про закінчення війни і про Авдіївски, ще поки що не котел
то може не порівнював би мене з цими тварюками.
добре що не запитав
чому не воюю.
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01.11.2023 09:36 Ответить
якщо читати всіляку маячню - ніякого часу не вистачить. тут таких "експертів" кожен перший та кожен вважає, без жодних на те підстав, що він істина в останній інстанції.
а чому ти не воюєш, а тільки "експертну теорію" на форум виливаєш - мені взагалі до лампочки.
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01.11.2023 10:40 Ответить
а мені не до лампочки
бо сам інвалід, у мене з родини, не двою-троюрідних, а з родини воюють четверо
я роблю запити в МРаду на бруківку та квіти які вони саджають та вкладають, щоб після повернення воїнів додому показати ці кошториси,
а тобі до лампочки...
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01.11.2023 11:07 Ответить
Про вибори думають не громадяни, а Зеленьський. Який бажає під час війни, фактично залишивши без права на голосування половини країни переобратися на шармачка.
Саме тому і виходять ці рекомендації- НІЯКИХ ВИБОРІВ під час війни.
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01.11.2023 12:03 Ответить
що за виверт свідомості? агов, куку! що ти там куриш? ЗЕ як раз таки проти проведення виборів під час війни.
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11.11.2023 23:01 Ответить
Це ви із Подоляком виришили таку легенду запустити, після того, як із США Кулебі хвоста вкрутили?
Спершу твій "Зє" дає команду на підготовку до виборів, жирна св...я - юрист Стефанчук починає наліво і направо роздавати інтер'ю про "відсутність прямої заброни в Конституції",
"Юрист" на побігушках ОПи - Вєніславський прямо вже триндить, що "вибори заборонені при стані війни", а "воєнних станах" - вибори президента можливі.
І тут прилітає пілюля від Блінкена і все ваше зелене кодло починає здавати взад.
Тут і знадобилися такі як ти Поодоляку.
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11.11.2023 23:33 Ответить
це я всього лиш вмію читати, на відміну від тебе.
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12.11.2023 18:08 Ответить
Самое главное - посадить до выборов преЗедента, завхоза и очкастого экс-министра обороны, запретить партии "слуга району" и всякие опзж ....
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31.10.2023 20:36 Ответить
Це ваша передвиборча програма? За таке можна віддати голос. Нажаль, не має кандидатів. Зе, люсю не рахувати кандидатами.
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31.10.2023 20:39 Ответить
А Татарова, Гетьманцева, усіляких шурмів-деркачів поцілувати в лоба і пробачити? Тільки поки вони при владі, нікому їх садити. Спершу- геть з крісла, потім - справедливий суд і відповідальність.
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01.11.2023 13:11 Ответить
Так делать нельзя. Природа этого не перенесёт. Совпадение ПР и СН "чисто случайное".
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01.11.2023 13:12 Ответить
Ура панове. Можно красти ще 10 років! (Як мінімум)
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31.10.2023 20:43 Ответить
Ну після війни закон дозволяє проводити вибори. Та й за кордоном постійно голосують без особливих проблем. Ось зробити просту і прозору систему відкликання виборцями депутата за брехню, за невиконані обіцянки, за корупцію , за прогули ітд ось таке давно пора!
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31.10.2023 20:52 Ответить
Потрібно ввести кримінальну відповідальність за невиконання перевиборчих обіцянок
бо коли лізуть у владу то обіцяють на перегонки, хто краще може втертись в довіру та розвести людей, а коли пролізуть до влади, можна просто плюнути людям в обличчя нічого не виконати і як ні вчому не бувало, і за те що обдурили людей ніякої відповідальності
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31.10.2023 21:02 Ответить
Кримінальної відповідальності за передвиборчу брехню запровадити не вдасться. Ну хто ж за таке проголосує, сподіваючись і далі на пригрітому місці залишитись? А от механізм відкликання депутатів всіх рівнів з чітким переліком причин - цього за будь-яку ціну потрібно добитись. Інакше відповідальності в їх діях не буде ніколи.
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01.11.2023 13:20 Ответить
Одне іншому не заважає, скільки можна брехати
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01.11.2023 13:36 Ответить
Після якої війни, давайте пакуйте чемодани!
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31.10.2023 21:05 Ответить
сам зараз як спакуеш - нам вутрішнього ще чублення не хватає
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01.11.2023 03:33 Ответить
Та шо це , знов ... срали мазали ? Після війни , там в Констітуції все впорядку, ой та їдуть всі 73 % нах , шо до виборів, шо після , прогресируючий пофігізм ,ну це таке ,а нам інтеграцію треба проходити,молодіж пре а от пенсіонерам важкувато, де б галерею знайти , дешеву ,карти писати тут є чим,шо та Констітуція? Непереможна ?
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31.10.2023 21:09 Ответить
Та да, має...
Жителі територій, окупованих х 2014 - позбавляються виборчих прав пожиттєво.
Жителі територій, окупованих з лютого 2022 - на 10 років.
Виключення: особи, що працювали у підпіллі, партизанському русі, надавали інформацію ЗСУ та іншим Силам Оборони.
А те, що написано у статті, це повна куйня...
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31.10.2023 21:32 Ответить
Ті, хто воював з 2014 року в ЗСУ мають право голосу. Луганчанин.
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01.11.2023 15:43 Ответить
як вибори тільки після війни то війна не закінчиться ніколи, влада не допусте
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31.10.2023 21:57 Ответить
Звідки вилізла ця "опора" і для чого саме зараз про вибори?
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31.10.2023 22:04 Ответить
На деякі питання треба дивитись ширше: а чи буде взагалі "після війни"?
Враховуючи, що доля російського газу на світовому ринку складає 30%, її зниження вдвічі прогнозується не раніше 2030 року, то наші перспективи відверто сумні...
Хто не зрозумів: притік грошей у русні на вбивство нас зменшуватиметься дуже повільно...
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31.10.2023 22:17 Ответить
Провести вибори "після війни" - то дати можливість зеленим іудам дорозграбувати країну, знищити Армію (єдиний бар"єр на шляху їхніх злодіянь), дати кацапам добити економіку, енеогетику, інфраструктуру, інфраструктуру. І кинути розграбовану і зруйновану Україну під ноги кацапам - нате, як домовлялися!
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01.11.2023 08:18 Ответить
Більше не можна проводити вибори з імітацією демократичності, які призначені щоб приводити до влади злодюг.
Необхідно прийняти закони про вибори, які б були аналогом польської демократичної системи.
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01.11.2023 09:15 Ответить
Ця "Опора" - зручна милиця для Зє-, котрий шкутильгає на обидві ноги та голову
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01.11.2023 09:21 Ответить
Не після перемоги, а після війни?
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01.11.2023 10:51 Ответить
Вибори - тільки після "розбору польотів"! Треба, в решті-решт, визначитись з "who is who".Ще однієї такої помилки Україна не витримає! Дай нам бог пережити цю!
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01.11.2023 10:52 Ответить
вибори? які вибори? як показує практика - в кого ядерна бомба того і "вибори"!
ось і всі "вибори"....

а всю ту писанину в цій статті можна роздрукувати на папері і... ПІДТЕРТИСЬ!!!
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01.11.2023 11:34 Ответить
Вибори тільки після закінчення війни?! Цебто стимулюєте нинішню владу до безкінечної війни? Що у вас там із глуздом?!
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01.11.2023 11:46 Ответить
в Украине по факту отсутствует политическая жизнь. нет реально действующих партий, общественных организаций общегосударственного уровня. вся политика превратилась в профанацию. все переносят упор на организацию процесса выборов. но это же только форма, а где суть? какие могут быть выборы без дебатов? без общественного обсуждения? ведь важнее не то кого мы выбираем, а то за что именно мы голосуем?
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01.11.2023 13:02 Ответить
Мова не про вибори, а про стратегію нашого походу. Поки що вона, можна сказати, ніяка: нам дають гроші і трохи зброї для стримання агресора - для спеціальної воєнної оборони проти спеціальної воєнної операції. Різні керуючі особи уважно спостерігають, роблять висновки і інші свої справи.

Багатьох все це влаштовує, і у нас, і за кордоном. І вони не проти, щоб все продовжувалось. Але є людські втрати, вони йдуть на такій швидкості, що чисельність воїнів досить швидко падає. Так що "після війни" при нинішній стратегії означає після того, як фізично щезне одна із армій.
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01.11.2023 13:20 Ответить
Ты проверь папу и маму Зельца, может им надо бассейн почистить или за продуктами съездить.
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01.11.2023 15:33 Ответить
 
 