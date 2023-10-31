Новый пакет санкций ЕС ограничит торговлю с Россией на $5,3 млрд, - Bloomberg
По данным Bloomberg, Евросоюз в 12-м пакете санкций готовит ограничения на 5,3 млрд долларов на торговлю с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Новый пакет санкционных мер включает ограничения на экспорт сварочных машин, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.
Также рассматривается введение запрета на лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных изделий, транспортных товаров и алмазов.
По словам источников Bloomberg, говоривших на условиях анонимности, предложенные импортные и экспортные меры по РФ ударят по торговле с РФ на 5,3 миллиарда долларов.
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Якісь вони діряві оті ''санкції''.
Захід думає що Росія дипломатично буде розмовляти ?
Ні
Це фашистська країна яка ненавидить інші народи тим більше які прагнуть незалежності
Санкції треба вводити але чомусь поступово і не відразу дають шанс кацапам встояти адаптуватися до санкцій щоб не розвалилася РФ
А було б добре коли б розвалилася б рф на декілька держав
Але світ цього не бажає
Тому робить подачки Україні застосовує санкції які вдарять на 5,млд
Так це сума але треба значно більше в них відбирати
Особливо, якщо взяти до уваги те, що за два останні роки РФ потроїла експорт скрапленого газу до ЄС. Більше 70% европейського ринку зараз уZкі. Тож газогони вже не дуже й потрібні.
А необхідне обладнання було люб'язно надане РФ европейськими виробниками на початку 2022.
Чи: ЄнтадругоЕ?