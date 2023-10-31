Новый пакет санкций ЕС ограничит торговлю с Россией на $5,3 млрд, - Bloomberg

По данным Bloomberg, Евросоюз в 12-м пакете санкций готовит ограничения на 5,3 млрд долларов на торговлю с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новый пакет санкционных мер включает ограничения на экспорт сварочных машин, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Также рассматривается введение запрета на лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных изделий, транспортных товаров и алмазов.

По словам источников Bloomberg, говоривших на условиях анонимности, предложенные импортные и экспортные меры по РФ ударят по торговле с РФ на 5,3 миллиарда долларов.

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