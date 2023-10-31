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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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Новый пакет санкций ЕС ограничит торговлю с Россией на $5,3 млрд, - Bloomberg

санкции

По данным Bloomberg, Евросоюз в 12-м пакете санкций готовит ограничения на 5,3 млрд долларов на торговлю с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новый пакет санкционных мер включает ограничения на экспорт сварочных машин, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Также рассматривается введение запрета на лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных изделий, транспортных товаров и алмазов.

По словам источников Bloomberg, говоривших на условиях анонимности, предложенные импортные и экспортные меры по РФ ударят по торговле с РФ на 5,3 миллиарда долларов.

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Автор: 

военно-промышленный комплекс (249) россия (96125) санкции (11445) Евросоюз (17265)


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Топ комментарии
+5
Якщо захід змусить Індію і Китай не купляти кацапську нафту, то війна в Україні завершиться дуже швидко.
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31.10.2023 22:26 Ответить
+3
Ага, кацапи вже стільки часу під санкціями продовжують клепати ракети з ''інтеловськими чіпами'', та модернізують своє ''іздєліє 53".
Якісь вони діряві оті ''санкції''.
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31.10.2023 22:39 Ответить
+2
А може пора вже повністю перестати з ними торгувати...
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31.10.2023 21:59 Ответить
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А може пора вже повністю перестати з ними торгувати...
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31.10.2023 21:59 Ответить
А мадярська жаба не буде проти?
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31.10.2023 22:00 Ответить
Это копейки!!!!
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31.10.2023 22:12 Ответить
В кожному пакеті санкцій мають бути заходи для всеосяжної ізоляції ********** як фашистської диктатури. Але водночас посилюючи економічну та культурну ізоляцію особливу увагу необхідно приділити запуску нових каналів інформаційного впливу на примітивних аборигенів доступною для їх сприйняття мовою. А ще краще показувати цим дебілам комікси і мультіки під "вєсьолий разухабістий блатняк"... В ********** переважна більшість споживчих кредитів видається на купівлю ... телевізорів. Для цих уйобків величезний телевізор є мрією і ознакою добробуту та успіху. Щоб дивитись соловйова і скабєєву борги віддають роками і цілими родинами...
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31.10.2023 22:13 Ответить
Якщо захід змусить Індію і Китай не купляти кацапську нафту, то війна в Україні завершиться дуже швидко.
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31.10.2023 22:26 Ответить
Ну все триндец россии!
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31.10.2023 22:33 Ответить
русня витрачає на віну до 100 млдрд на рік. Їй ці 5 млрд до сраки.
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31.10.2023 22:35 Ответить
Ага, кацапи вже стільки часу під санкціями продовжують клепати ракети з ''інтеловськими чіпами'', та модернізують своє ''іздєліє 53".
Якісь вони діряві оті ''санкції''.
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31.10.2023 22:39 Ответить
Тільки чомусь на другий рік війни
Захід думає що Росія дипломатично буде розмовляти ?
Ні
Це фашистська країна яка ненавидить інші народи тим більше які прагнуть незалежності
Санкції треба вводити але чомусь поступово і не відразу дають шанс кацапам встояти адаптуватися до санкцій щоб не розвалилася РФ
А було б добре коли б розвалилася б рф на декілька держав
Але світ цього не бажає
Тому робить подачки Україні застосовує санкції які вдарять на 5,млд
Так це сума але треба значно більше в них відбирати
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31.10.2023 23:03 Ответить
новий пакет санкцій вже узгоджений в кремлі,як їх обходити.
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01.11.2023 01:53 Ответить
Немає сечі спостерігати ці пекельні санкції!
Особливо, якщо взяти до уваги те, що за два останні роки РФ потроїла експорт скрапленого газу до ЄС. Більше 70% европейського ринку зараз уZкі. Тож газогони вже не дуже й потрібні.
А необхідне обладнання було люб'язно надане РФ европейськими виробниками на початку 2022.
Чи: ЄнтадругоЕ?
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01.11.2023 05:27 Ответить
 
 