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Новости Война
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В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения (обновлено)

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в северных и центральных областях Украины. В настоящее время в ряде областей остается угроза ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушная тревога объявлялась в Сумской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях и Киеве.

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения 01

Также в ВС предупреждают об угрозе вражеских ударных беспилотников в Черкасской, Сумской, Кировоградской и Полтавской областях.

Угроза ударных БПЛА распространилась на Винницкую область. Угроза баллистики сохраняется в центральных областях Украины.

Воздушные силы сообщают, что ударные БПЛА врага из Белгородской области РФ залетели в Харьковскую область.

22:23 отбой угрозы применения баллистического вооружения. Остается угроза ударных БПЛА. Воздушная тревога на юго-востоке связана с активностью вражеской тактической авиации, вероятно, с применением управляемых авиабомб.

 В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения 02

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По состоянию на 22:55 количество областей, где объявлена воздушная тревога из-за угрозы "шахедов", увеличилось.

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения 03

Автор: Владимир Янченко

Автор: 

Воздушные силы (2404) воздушная тревога (805) баллистические ракеты (412)


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вже час по Казані ******* по тому заводові що шахеди клепае
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31.10.2023 23:09 Ответить
 
 