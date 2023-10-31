В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения (обновлено)
Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в северных и центральных областях Украины. В настоящее время в ряде областей остается угроза ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушная тревога объявлялась в Сумской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях и Киеве.
Также в ВС предупреждают об угрозе вражеских ударных беспилотников в Черкасской, Сумской, Кировоградской и Полтавской областях.
Угроза ударных БПЛА распространилась на Винницкую область. Угроза баллистики сохраняется в центральных областях Украины.
Воздушные силы сообщают, что ударные БПЛА врага из Белгородской области РФ залетели в Харьковскую область.
22:23 отбой угрозы применения баллистического вооружения. Остается угроза ударных БПЛА. Воздушная тревога на юго-востоке связана с активностью вражеской тактической авиации, вероятно, с применением управляемых авиабомб.
По состоянию на 22:55 количество областей, где объявлена воздушная тревога из-за угрозы "шахедов", увеличилось.
Автор: Владимир Янченко
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