В течение 31 октября россияне нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 31 обстрел из РСЗО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах россиян по территории Украины в течение 31 октября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В целом враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также сегодня российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-400 по гражданской инфраструктуре. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения".
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показать весь комментарий01.11.2023 00:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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