РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12169 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
524 1

В течение 31 октября россияне нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 31 обстрел из РСЗО, - Генштаб

обстріл,руйнування

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах россиян по территории Украины в течение 31 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В целом враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также сегодня российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-400 по гражданской инфраструктуре. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения".

Читайте также: В течение суток ВСУ отразили атаки россиян на 5 направлениях, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6456) обстрел (27760)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в деяких містах кожен день як було в Ізраілі
показать весь комментарий
01.11.2023 00:55 Ответить
 
 