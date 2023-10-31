В течение 31 октября россияне нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 31 обстрел из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах россиян по территории Украины в течение 31 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В целом враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также сегодня российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-400 по гражданской инфраструктуре. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения".

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