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На подготовку украинских пилотов на F-16 понадобится 5-9 месяцев, - Пентагон
На подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16 уйдет 5-9 месяцев.
Об этом заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы ожидаем, что завершение выпуска будет зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов, но мы можем предположить, что им понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить эту подготовку", – заявил Райдер.
На прошлой неделе стало известно, что несколько украинских лётчиков перешли к изучению основ пилотирования F-16 под руководством инструкторов Национальной гвардии ВВС США в Аризоне. Речь идет об обучении сначала на тренажерах, а затем – на реальных реактивных самолетах F-16, согласно программе Воздушных сил США.
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+19 mrSmith
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+17 Driver Audi
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+16 Олег Квиташ
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За 9 месяцев можно родить ребенка
Будет как всегда-
сначала в Украине кацапи встретят F16,
а потом сша объявит что « первая партия» уже передана
не через підготовку не надають ф16
ще не досягли того що заплановано
а от що вони запланували, ми не знаємо
але нічого доброго, то це точно
"Ми сподіваємося опанувати літак F-16 за період 6-8 місяців", - стверджує "Мунфіш". Як відзначає пілот, теперішня і всі наступні групи, які братимуть участь у навчання, складаються з пілотів, які мають бойовий досвід.
P.S. Со сбиванием шахедов во время атак по энергосистеме вышла очередная пососамба.
ибо F-16 немножко своим ПО интегрирован в системами НАТО, включая спутниковую разведку и самолеты ДРЛО
так, немножко
Якісь тупі відмазки, не хочуть надати бо не вірять.
(Це і не дивно враховуючи ХТО стоїть на чолі України -шайка дегенератів, зрадників, крадіїв, путінських посіпак...)