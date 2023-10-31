На подготовку украинских пилотов на F-16 понадобится 5-9 месяцев, - Пентагон

На подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16 уйдет 5-9 месяцев.

Об этом заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы ожидаем, что завершение выпуска будет зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов, но мы можем предположить, что им понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить эту подготовку", – заявил Райдер.

На прошлой неделе стало известно, что несколько украинских лётчиков перешли к изучению основ пилотирования F-16 под руководством инструкторов Национальной гвардии ВВС США в Аризоне. Речь идет об обучении сначала на тренажерах, а затем – на реальных реактивных самолетах F-16, согласно программе Воздушных сил США.

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