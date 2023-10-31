РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12169 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
6 656 41

На подготовку украинских пилотов на F-16 понадобится 5-9 месяцев, - Пентагон

f-16

На подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16 уйдет 5-9 месяцев.

Об этом заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы ожидаем, что завершение выпуска будет зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов, но мы можем предположить, что им понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить эту подготовку", – заявил Райдер.

На прошлой неделе стало известно, что несколько украинских лётчиков перешли к изучению основ пилотирования F-16 под руководством инструкторов Национальной гвардии ВВС США в Аризоне. Речь идет об обучении сначала на тренажерах, а затем – на реальных реактивных самолетах F-16, согласно программе Воздушных сил США.

Читайте также: Первые истребители F-16 появятся в Украине весной 2024 года, - Воздушные силы

Автор: 

Пентагон (1468) США (27101) F-16 (569)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Якщо б почали у січні, вже б питання термінів не стояло.
показать весь комментарий
31.10.2023 23:11 Ответить
+17
Може я трішки тупуватий,але що це за "вундервафля" ,1974 року розробки,на яку треба так безкінечно навчатися,та якась космічна інфраструктура потрібна для його експлуатації?Там якісь інопланетні технології,що треба пілота з трьома руками і щупальцем замість носа?Немає бажання надати -так і скажіть і не їбіть мозок.
показать весь комментарий
31.10.2023 23:42 Ответить
+16
Якісь бескінечні ці 5-9 місяців.
показать весь комментарий
31.10.2023 23:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо б почали у січні, вже б питання термінів не стояло.
показать весь комментарий
31.10.2023 23:11 Ответить
Звездежь

За 9 месяцев можно родить ребенка

Будет как всегда-
сначала в Украине кацапи встретят F16,

а потом сша объявит что « первая партия» уже передана
показать весь комментарий
01.11.2023 00:51 Ответить
півроку тому казали що потрібно півроку
не через підготовку не надають ф16
ще не досягли того що заплановано
а от що вони запланували, ми не знаємо
але нічого доброго, то це точно
показать весь комментарий
01.11.2023 09:29 Ответить
"Брюки превращаются... брюки превращаются... превращаются брюки..."
показать весь комментарий
31.10.2023 23:14 Ответить
А что, еще и не начинали даже ? ппц..
показать весь комментарий
31.10.2023 23:15 Ответить
відверто гальмують
показать весь комментарий
31.10.2023 23:15 Ответить
https://defence-ua.com/people_and_company/ukrajinskij_pilot_rozpoviv_pro_pershi_vrazhennja_vid_f_16_ta_chi_skladno_bude_peresisti_z_mig_29_na_novij_litak-13034.html Український пілот розповів про перші враження від F-16 та чи складно буде пересісти з МіГ-29 на новий літак | Defense Express

"Ми сподіваємося опанувати літак F-16 за період 6-8 місяців", - стверджує "Мунфіш". Як відзначає пілот, теперішня і всі наступні групи, які братимуть участь у навчання, складаються з пілотів, які мають бойовий досвід.
показать весь комментарий
31.10.2023 23:48 Ответить
Пілоти краще всіх розуміють свої можливості, на відміну від триндунів що розповідали нам про "3-4 місяці і всьо". В кабіні літака сидіти їм, а не рєзніковим чи кулєбам.
показать весь комментарий
01.11.2023 07:52 Ответить
А кроме самих пилотов есть еще вопросы готовности аэродромов и аэродромных команд принимать, обслуживать, готовить и сохранять борта. А это еще сложнее и дольше. Не просто так в последнее время появилось много инфы про всякие гибридные ПВО от американцев.
показать весь комментарий
01.11.2023 11:27 Ответить
Весной было 6-8 месяцев. Под конец осени практически те же 5-9 месяцев. Кажется в конце зимы будет тоже 5-9 месяцев.
P.S. Со сбиванием шахедов во время атак по энергосистеме вышла очередная пососамба.
показать весь комментарий
31.10.2023 23:17 Ответить
Якісь бескінечні ці 5-9 місяців.
показать весь комментарий
31.10.2023 23:21 Ответить
а американським пілотам громадянство України не можна надати сьогодні ?
показать весь комментарий
31.10.2023 23:33 Ответить
3-5 недель максимум. И кацапчики обосрутся и им придется полностью перестраивать свою тактику воздушной войны как авиацией, так и крылатыми ракетами
ибо F-16 немножко своим ПО интегрирован в системами НАТО, включая спутниковую разведку и самолеты ДРЛО
так, немножко
показать весь комментарий
31.10.2023 23:39 Ответить
Може я трішки тупуватий,але що це за "вундервафля" ,1974 року розробки,на яку треба так безкінечно навчатися,та якась космічна інфраструктура потрібна для його експлуатації?Там якісь інопланетні технології,що треба пілота з трьома руками і щупальцем замість носа?Немає бажання надати -так і скажіть і не їбіть мозок.
показать весь комментарий
31.10.2023 23:42 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2023 23:50 Ответить
І?Як на мене ,в "совковому" пепелаці повинно бути складніше,бо навіть ергономіка приладів керування в F16 набагато логічніша.
показать весь комментарий
01.11.2023 07:54 Ответить
Она полностью другая, если вы не заметили. Пилоты об этом и говорят. Пересядьте с "ЗАЗика" на кукурузник.
показать весь комментарий
01.11.2023 11:32 Ответить
"Вундервафля" полягає у тому , що спочатку нашого пілота потрібно відучити від отриманих навиків керування мігом чи су , а потім починати вчити цьому самому на ф (( З цього приводу вже були коментарі американських інструкторів , які пояснювали що такі проблеми навіть у американців при переході на інші типи винищувачів - важелі керування системами розміщені так , що пілот використовує їх не за призначенням , бо до автоматизму довів свої рухи на інших моделях (( Це зрідні тому як людина що все життя керувала авто з механічною КПП уперше сідає за кермо авто з АКПП , але то на землі і тільки лобом іноді стукаються ,а у цій ситуації - у повітрі , тому іноді розбиваються ((
показать весь комментарий
31.10.2023 23:56 Ответить
Ви праві - коли я перейшов на мишку з бічними клавішами я ше місяць часу постійно назад в браузері вертався ( клавіша бокова так працює ) а тута і клавіші і джойстики і ше багато чого ( і все це тре робити не сидячи за компом а в повітрі з перевантаженнями і подібне).
показать весь комментарий
01.11.2023 04:36 Ответить
Може.
показать весь комментарий
01.11.2023 00:50 Ответить
не трошки
показать весь комментарий
01.11.2023 05:54 Ответить
Я вибачаюсь,а ви це зараз написали з кабіни F16?
показать весь комментарий
01.11.2023 07:49 Ответить
да, с одного из тех самых, которые Украина законтрактовала осенью 2019 года
показать весь комментарий
01.11.2023 13:52 Ответить
А там буде видно,може,й менше..) Але це в Пентагоні.А ще ж десь навчаються?
показать весь комментарий
31.10.2023 23:50 Ответить
ну как я и говорил к следующей осени будут самоли
показать весь комментарий
01.11.2023 00:09 Ответить
Лишається одне питання: а чи будуть вони вже потрібні через ті 5-9місяців? Чи до того часу ЗЕЛЕНОПУЗА ВЛАДА НЕ ЗДАСТЬ ПОВНІСТЮ УКРАЇНУ?
показать весь комментарий
01.11.2023 03:36 Ответить
Ещё год назад писали что в США готовят украинских пилотов на F-16, да и в Европе тоже..
показать весь комментарий
01.11.2023 04:41 Ответить
Писать можно,что угодно,как и ******* всякую дичь с экранов.
показать весь комментарий
01.11.2023 07:56 Ответить
Так это здесь, на Цензоре писали, или они "пиз..дели всякую дичь?
показать весь комментарий
01.11.2023 09:15 Ответить
Фууух ! Добре що не 59 місяців !
показать весь комментарий
01.11.2023 08:13 Ответить
За цей час стадо макак можливо навчити їздити на авто.
Якісь тупі відмазки, не хочуть надати бо не вірять.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:34 Ответить
Які F16? Махають як морквинкою перед носом. І що вирішить пара літаків минулого століття, без всього, що треба. Це чергове вундеовафе, яким себе обманюють українці. Подивіться правді в очі: в Україні нема зброї і хотєлкі Зєлі тільки вбивають
показать весь комментарий
01.11.2023 09:11 Ответить
Так же махають як клоун обіцяє штатам прихлопнути корупцію та видати коломойшу
показать весь комментарий
01.11.2023 11:18 Ответить
Дадуть ці застарілі літаки коли вони і на#уй вже будуть не потрібні.👈
(Це і не дивно враховуючи ХТО стоїть на чолі України -шайка дегенератів, зрадників, крадіїв, путінських посіпак...)
показать весь комментарий
01.11.2023 09:13 Ответить
Та хоч завтра у нас будуть ці винищувачі і навчені пілоти,великого проривного ефекту вони не дадуть, зараз більш потрібні снаряди,навіть не літаки чи інша техніка.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:30 Ответить
скажи чесно - ти корисний ідіот чи злонамєрєний гандон?
показать весь комментарий
01.11.2023 09:47 Ответить
Я людина у котрої на відміну від такого дебіла як ти хоч трохи логіка присутня, вважати що 50 літаків зроблять велику погоду можуть тільки такі ідіоти як ти. По марафонах, різні Данілови і так далі помпезно презентують от уже майже пів року поставку цих літаків і розказують,як все буде кучеряво, уже по цьому факту можна зрозуміти,що якщо зелень щось вихваляє і прославляє то вірити треба зовсім протилежне. Та й навіть якщо дистанціонуватися від усіх цих заяв, то людина котра хоч має каплю розуму(котрого у тебе немає) розуміє,що 50 літаків великої ролі не зіграє, коли у кацапів купу ППО, і літаків ледве не в 10 раз більше ніж у нас. Це те саме,що було з тими танками що дали перед контрнаступом, дали декілька сотень танків,трохи більше БМП і сказали "вперед,на амбразуру,чекаємо шалених результатів", а для фронту більше ніж в 1300км, з ворогом у котрого купу ресурсів, залізяччя,мяса і так далі це смішно. Так само буде і з літаками, великої погоди вони не зроблять, і якщо ти уже приготувався брати квиток в Крим і святкувати там перемогу після перегляду марафону де на твої здорові вушиська накинули чергову порцію лапші хто тобі лікар як то говорять
показать весь комментарий
01.11.2023 10:05 Ответить
инфраструктура обеспечения за неделю не выстроится
показать весь комментарий
01.11.2023 09:45 Ответить
Напевно краще було би добитись підготовки українських пілотів 5-9 місяців тому, ні?
показать весь комментарий
01.11.2023 11:00 Ответить
Все буде тоді, коли треба. Вже довимахувалися з вічними претензіями. Тим більше, що багато чого слід тримати в таємниці від підкацапницького політичного керівництва країни.
показать весь комментарий
01.11.2023 11:38 Ответить
 
 