Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине, - Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключил, что президент США Джо Байден может ветировать бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Кирби на брифинге.

Представитель Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли Байден применить вето, если Конгресс проголосует за свой бюджетный законопроект, в котором не будут предусмотрены расходы для Украины.

"Я думаю, что мы очень четко дали понять, насколько глубокую обеспокоенность вызывает законопроект республиканцев в Палате представителей и насколько он не отвечает нашим потребностям в национальной безопасности", – сказал Кирби.

"И как верховный главнокомандующий президент никогда не сделает ничего, что не отвечает нашим ключевым потребностям национальной безопасности", - добавил он.

Напомним, что Белый дом запросил у Конгресса дополнительную бюджетную поддержку более чем на 105 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда предназначались для Киева.

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