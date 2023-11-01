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Новости Помощь Украине
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Для помощи Украине сейчас есть 5,4 млрд долл., - Пентагон

пентагон,райдер

Министерство обороны США имеет чуть более $5,4 млрд для предоставления военной помощи Украине.

Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На данный момент у нас более 5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA", – сказал Райдер. (PDA – Presidential Drawdown Authority – механизм, позволяющий президенту США передавать запасы госимущества, находящегося в федеральной собственности).

Напомним, что Белый дом запросил у Конгресса дополнительную бюджетную поддержку на более чем 105 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда предназначались для Киева.

Также читайте: Битвы Украины и Израиля определяют глобальную безопасность будущего, - глава Пентагона Остин

Автор: 

Пентагон (1468) США (27101)


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Топ комментарии
+8
Пора виробляти свою зброю.

Зеленський - що там із забороною отримувати дохід від постачань для Міноборони? Досі вважаєш, що це прикре непорозуміння, а не держзрада, і цілеспрямована робота на користь московії її агентами?
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01.11.2023 00:06 Ответить
+7
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01.11.2023 00:12 Ответить
+4
Зеленський навіть на очко без єрмака не ходить. Запитуйте відразу у єрмака.
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01.11.2023 00:13 Ответить
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У Байдена натякнули, що він може ветувати бюджет без коштів для України
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01.11.2023 00:01 Ответить
Сенат США заблокував законопроект щодо допомоги Ізраїлю без України,
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07.11.2023 23:18 Ответить
Пора виробляти свою зброю.

Зеленський - що там із забороною отримувати дохід від постачань для Міноборони? Досі вважаєш, що це прикре непорозуміння, а не держзрада, і цілеспрямована робота на користь московії її агентами?
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01.11.2023 00:06 Ответить
Зеленський навіть на очко без єрмака не ходить. Запитуйте відразу у єрмака.
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01.11.2023 00:13 Ответить
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01.11.2023 00:09 Ответить
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01.11.2023 00:12 Ответить
Якби одномоментно ракет і снарядів на цю суму, а не цідили, то наступ можна було б зрушити з місця.
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01.11.2023 00:15 Ответить
А можна обміняти на відставку ЗЄ?
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01.11.2023 00:43 Ответить
А що там по ленд-лізу?
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01.11.2023 00:56 Ответить
Зразу обом, і ніяк інакше: Білий дім пригрозив накласти вето на законопроєкт спікера Джонсона про допомогу Ізраїлю без України
все по ноаому закон л-л угода уряд США-Украiна
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01.11.2023 05:32 Ответить
Усе своє озброєння гнида з успіхом завалило. І мовчить, гадюка. Он навіть у єменських повстанців є ракети, котрими вони вже почали обстрілювати Ізраель, котри летять на відстань 1400 - 2000км. Але нарід України підтримує на 57% курс шляху кровавого режиму зеленского. Країна приречена.
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01.11.2023 07:59 Ответить
 
 