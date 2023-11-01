Для помощи Украине сейчас есть 5,4 млрд долл., - Пентагон

Министерство обороны США имеет чуть более $5,4 млрд для предоставления военной помощи Украине.

Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На данный момент у нас более 5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA", – сказал Райдер. (PDA – Presidential Drawdown Authority – механизм, позволяющий президенту США передавать запасы госимущества, находящегося в федеральной собственности).

Напомним, что Белый дом запросил у Конгресса дополнительную бюджетную поддержку на более чем 105 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда предназначались для Киева.

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