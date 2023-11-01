В течение 31 октября авиация и артиллерия ВСУ поразили 15 районов сосредоточения оккупантов, 8 артиллерийских средств, 3 РЛС, 2 ЗРК и пункт управления, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 31 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника и еще 1 – по пункту управления.

Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 ударных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 8 артиллерийских средств, а также район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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