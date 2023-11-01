Российская армия сильно ослабла, но Путин не прекратил агрессию. Украина должна защищаться, - Остин

Несмотря на ослабление российской армии после неудачной кампании весной 2022 года, Украина все еще подвергается атакам РФ.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Дж. Остин III в соцсети твиттер (Х), информирует Цензор.НЕТ.

"Через почти 20 месяцев после неудачной завоевательной кампании Путина российская армия сильно ослабла, а Украина вдохновила мир. Но Путин до сих пор не прекратил свою агрессию. Украина все еще подвергается нападению и должна защищаться", - констатирует Остин.

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