Российская армия сильно ослабла, но Путин не прекратил агрессию. Украина должна защищаться, - Остин
Несмотря на ослабление российской армии после неудачной кампании весной 2022 года, Украина все еще подвергается атакам РФ.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Дж. Остин III в соцсети твиттер (Х), информирует Цензор.НЕТ.
"Через почти 20 месяцев после неудачной завоевательной кампании Путина российская армия сильно ослабла, а Украина вдохновила мир. Но Путин до сих пор не прекратил свою агрессию. Украина все еще подвергается нападению и должна защищаться", - констатирует Остин.
Топ комментарии
+2 Serhiy Tokolov
показать весь комментарий01.11.2023 08:43 Ответить Ссылка
+1 петро удеч #477971
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+1 Hrysha Hlyba #582024
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Україна ж хай і надалі надихає світ. Пари млрд$ для потужного пропогондонського марафону та високомотивуючих гундосіков їй досить.
Так я розумію?
https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf
Наприклад на це
3. President Biden and Secretary Austin need to clearly update the American people on the status of the war in Ukraine. This includes informing the public on Ukrainian progress to date, outlining causal factors for the current stalemate, and providing a status update on the "spring counteroffensive."
Яка причина патової ситуації з контрнаступом,
- на рамштайні "я зрушу гори"
- від Конгресу були гроші на PDA, було право надавати лендліз
1,6 млрд не використали та повернулись в бюджет в 2022 - втрата 6% від загального PDA на 2022-2033 роки
5 млрд ще не використали, добре хоч не повернулись в бюджет в 2023 - це 20% від загального PDA на 2022-2023 роки, котрі може використають з запізненням
Тобто 25-26% дозволенної допомоги Конгресом - не використано
лендліз не використали
- на рамштайні "я зрушу гори"
- з "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць" після 10 місяців поставок,
надано 259 танків, 490 бмп, 306 гаубиць
як тоді під час операції "буря в пустелі" в 1991 році,
спромоглися поставити в 15 разів більше та за менший термін 2 місяці: 4000 танків, 3700 гаубиць