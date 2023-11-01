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Российская армия сильно ослабла, но Путин не прекратил агрессию. Украина должна защищаться, - Остин

остин,ллойд

Несмотря на ослабление российской армии после неудачной кампании весной 2022 года, Украина все еще подвергается атакам РФ.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Дж. Остин III в соцсети твиттер (Х), информирует Цензор.НЕТ.

"Через почти 20 месяцев после неудачной завоевательной кампании Путина российская армия сильно ослабла, а Украина вдохновила мир. Но Путин до сих пор не прекратил свою агрессию. Украина все еще подвергается нападению и должна защищаться", - констатирует Остин.

Также читайте: Битвы Украины и Израиля определяют глобальную безопасность будущего, - глава Пентагона Остин

Автор: 

армия РФ (19633) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+2
За 20 місяців російська армія сильно ослабла і значно поступається 5тисячному стаду палестинських дикунів. Тож підтримувати треба саме Ізраїль.
Україна ж хай і надалі надихає світ. Пари млрд$ для потужного пропогондонського марафону та високомотивуючих гундосіков їй досить.
Так я розумію?
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01.11.2023 08:43 Ответить
+1
Ми знаємо, що потрібно захищатись, але і вони нехай впрягаються по повній, допоки ще не спалахнула арабо-мусульманська Європа. Євреї не дадуть збрехати...і тоді всім вам будуть кранти(не фізично може), але з вашим "світовим порядком, демократією" то вже точно.
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01.11.2023 07:14 Ответить
+1
україна повинна перемагати, а не просто захищатися!
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01.11.2023 09:17 Ответить
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може переклад невдалий, широкомасштабна агресія триває 20 місяців і 8 днів
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01.11.2023 06:40 Ответить
Слово майже видели? Ко всему, неизвестно, когда это было сказано. Так шо, похибки немае.
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01.11.2023 07:28 Ответить
Ми знаємо, що потрібно захищатись, але і вони нехай впрягаються по повній, допоки ще не спалахнула арабо-мусульманська Європа. Євреї не дадуть збрехати...і тоді всім вам будуть кранти(не фізично може), але з вашим "світовим порядком, демократією" то вже точно.
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01.11.2023 07:14 Ответить
Так надайте більше зброї ...
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01.11.2023 08:40 Ответить
За 20 місяців російська армія сильно ослабла і значно поступається 5тисячному стаду палестинських дикунів. Тож підтримувати треба саме Ізраїль.
Україна ж хай і надалі надихає світ. Пари млрд$ для потужного пропогондонського марафону та високомотивуючих гундосіков їй досить.
Так я розумію?
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01.11.2023 08:43 Ответить
Спасибо, кэп.
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01.11.2023 08:45 Ответить
україна повинна перемагати, а не просто захищатися!
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01.11.2023 09:17 Ответить
Втратила багато техніки , але налагодила та збільшує виробництво ланцетів , шахедів , керованих авіабомб . І стріляти по території рф ніззя . Я б ніякою мірою не назвав би це послабленням , війна стає іншою . Та ще вони хваляться , що під Авдіївкою мають многократну перевагу в fpv дронах . Війна стає іншою .
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01.11.2023 10:00 Ответить
Краще б відповів хоча б на одне з 12 запитань від республіканців
https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf

Наприклад на це
3. President Biden and Secretary Austin need to clearly update the American people on the status of the war in Ukraine. This includes informing the public on Ukrainian progress to date, outlining causal factors for the current stalemate, and providing a status update on the "spring counteroffensive."

Яка причина патової ситуації з контрнаступом,
- на рамштайні "я зрушу гори"
- від Конгресу були гроші на PDA, було право надавати лендліз
1,6 млрд не використали та повернулись в бюджет в 2022 - втрата 6% від загального PDA на 2022-2033 роки
5 млрд ще не використали, добре хоч не повернулись в бюджет в 2023 - це 20% від загального PDA на 2022-2023 роки, котрі може використають з запізненням
Тобто 25-26% дозволенної допомоги Конгресом - не використано
лендліз не використали
- на рамштайні "я зрушу гори"
- з "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць" після 10 місяців поставок,
надано 259 танків, 490 бмп, 306 гаубиць

як тоді під час операції "буря в пустелі" в 1991 році,
спромоглися поставити в 15 разів більше та за менший термін 2 місяці: 4000 танків, 3700 гаубиць
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01.11.2023 12:01 Ответить
 
 