Погромы в Махачкале свидетельствуют о потере Кремлем контроля над отдаленными регионами, - ISW

Агрессивная реакция Рамзана Кадырова на антиеврейские погромы в Дагестане свидетельствует об ослаблении авторитарного контроля Кремля над отдаленными регионами РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете "Института изучения войны" (ISW).

"Реакция главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки в Дагестанской республике 29 октября указывают, что российские чиновники, по всей вероятности, все больше обеспокоены ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии РФ", - говорится в материале.

Отмечается, что Кадыров ответил на погромы, поддержав утверждение Путина о якобы роли Запада в их организации с целью дестабилизации России. Впоследствии он призвал органы безопасности Чечни задерживать и ликвидировать всех подстрекателей к возможным беспорядкам на территории республики.

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"Реакция Кадырова на погромы в Дагестане показывает, что он, прежде всего, обеспокоен сохранением восприятия своей непоколебимой поддержки Путина, а во-вторых, демонстрацией силы авторитарного правления Чечней, угрожая жестоким ответом на возможные будущие беспорядки", - отмечается в отчете.

Напомним, в столице Дагестана Махачкале вечером 29 октября толпа пыталась не допустить посадки рейса из Тель-Авива. Толпа проверяла весь транспорт вблизи центрального аэропорта.