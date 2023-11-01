Погромы в Махачкале свидетельствуют о потере Кремлем контроля над отдаленными регионами, - ISW
Агрессивная реакция Рамзана Кадырова на антиеврейские погромы в Дагестане свидетельствует об ослаблении авторитарного контроля Кремля над отдаленными регионами РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете "Института изучения войны" (ISW).
"Реакция главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки в Дагестанской республике 29 октября указывают, что российские чиновники, по всей вероятности, все больше обеспокоены ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии РФ", - говорится в материале.
Отмечается, что Кадыров ответил на погромы, поддержав утверждение Путина о якобы роли Запада в их организации с целью дестабилизации России. Впоследствии он призвал органы безопасности Чечни задерживать и ликвидировать всех подстрекателей к возможным беспорядкам на территории республики.
"Реакция Кадырова на погромы в Дагестане показывает, что он, прежде всего, обеспокоен сохранением восприятия своей непоколебимой поддержки Путина, а во-вторых, демонстрацией силы авторитарного правления Чечней, угрожая жестоким ответом на возможные будущие беспорядки", - отмечается в отчете.
Напомним, в столице Дагестана Махачкале вечером 29 октября толпа пыталась не допустить посадки рейса из Тель-Авива. Толпа проверяла весь транспорт вблизи центрального аэропорта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Директор ФБР Крістофер Рей заявив у вівторок (2023-10-31), що антисемітизм досягає "історичного рівня" в Сполучених Штатах.
"Це загроза, яка досягає, певним чином, свого роду історичного рівня", - сказав Рей під час слухань у Сенаті у вівторок. Директор ФБР сказав, що це частково пов'язано з тим, що «єврейська громада є мішенню терористів по всьому спектру», включаючи доморощених войовничих екстремістів, іноземні терористичні організації та внутрішніх насильницьких екстремістів.
«Насправді, наша статистика вказує на те, що на групу, яка представляє лише близько 2,4% американської громадськості, припадає приблизно 60% усіх злочинів на ґрунті релігійної ненависті», - сказав Рей про американське єврейське населення.
За последние недели в Германии было зарегистрировано 1,2 тыс. нарушений, только в Берлине пострадало больше 100 полицейских.
Погрози з'явилися, коли напруга в кампусах коледжів зросла у світлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом. У багатьох університетах студенти беруть участь у протестах, в той час як деякі адміністратори, такі як Гарвард і Університет Пенсільванії, намагаються визнати широкі занепокоєння студентів, а також викликають негативну реакцію з боку впливових донорів, вимагаючи, щоб навчальні заклади зайняли більш чітку позицію щодо конфлікту.
Спонсори американських університетів "закривають свою чекову книжку", повідомляє Bloomberg. Студентам, які підтримують палестинців, погрожують «вовчим квитком», а навчальні заклади позбавляють мільярдів доларів фінансування. Філантропи дали зрозуміти, що свобода слова в Сполучених Штатах має свою ціну.
Такі кроки підкреслюють важливу роль донорів, які минулого року виділили 60 мільярдів доларів університетам США, а також зростаючий тиск з боку соціальних мереж на делікатні питання.
Де ще знайти такого недоумка?
а от безкровне відокремлення Кавказу підсилить, а не ослабить кацапстан.
Начебто, такі собі мирні виступи, але й вони жорстко придушувались.
От і настала нагода нестарим місцевим чоловікам показати свою лють і чоха й стихійну згуртованість, обравши для цього слушний привід й беззахисну ціль, щоби путінська пітьма все зрозуміла й більше не потикалась господарювати на їх території.
Рамзанка Диров вже бачить себе халіфом Кавказу і не проти бути ще й главравіном "всея русі".
Навряд чи послаблення влади мацкви у провінціях його турбує, швидше тішить. Головне, щоб бабло з метрополії йшло "точно по плану, строго за графіком"
тепер всі знають, що євреї ховаються в турбінах літаків, а не в готелі "київ".