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Погромы в Махачкале свидетельствуют о потере Кремлем контроля над отдаленными регионами, - ISW

махачкала

Агрессивная реакция Рамзана Кадырова на антиеврейские погромы в Дагестане свидетельствует об ослаблении авторитарного контроля Кремля над отдаленными регионами РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете "Института изучения войны" (ISW).

"Реакция главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки в Дагестанской республике 29 октября указывают, что российские чиновники, по всей вероятности, все больше обеспокоены ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии РФ", - говорится в материале.

Отмечается, что Кадыров ответил на погромы, поддержав утверждение Путина о якобы роли Запада в их организации с целью дестабилизации России. Впоследствии он призвал органы безопасности Чечни задерживать и ликвидировать всех подстрекателей к возможным беспорядкам на территории республики.

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"Реакция Кадырова на погромы в Дагестане показывает, что он, прежде всего, обеспокоен сохранением восприятия своей непоколебимой поддержки Путина, а во-вторых, демонстрацией силы авторитарного правления Чечней, угрожая жестоким ответом на возможные будущие беспорядки", - отмечается в отчете.

Напомним, в столице Дагестана Махачкале вечером 29 октября толпа пыталась не допустить посадки рейса из Тель-Авива. Толпа проверяла весь транспорт вблизи центрального аэропорта.

Автор: 

аэропорт (1511) Кадыров Рамзан (802) погром (242) ISW (493)


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Топ комментарии
+6
А може то не "втрата контролю", а запланований і конрольований шабаш. Питання риторичне...
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01.11.2023 07:17 Ответить
+4
Шоб відвернути увагу кавказців від їхнього справжнього ворога - якими є кацапи ( як там казали латиняни - розділяй і керуй ).
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01.11.2023 07:24 Ответить
+2
Нам вигідна виключно війна за Кавказ,

а от безкровне відокремлення Кавказу підсилить, а не ослабить кацапстан.
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01.11.2023 07:37 Ответить
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CNN

Директор ФБР Крістофер Рей заявив у вівторок (2023-10-31), що антисемітизм досягає "історичного рівня" в Сполучених Штатах.

"Це загроза, яка досягає, певним чином, свого роду історичного рівня", - сказав Рей під час слухань у Сенаті у вівторок. Директор ФБР сказав, що це частково пов'язано з тим, що «єврейська громада є мішенню терористів по всьому спектру», включаючи доморощених войовничих екстремістів, іноземні терористичні організації та внутрішніх насильницьких екстремістів.

«Насправді, наша статистика вказує на те, що на групу, яка представляє лише близько 2,4% американської громадськості, припадає приблизно 60% усіх злочинів на ґрунті релігійної ненависті», - сказав Рей про американське єврейське населення.
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01.11.2023 06:48 Ответить
При чому тут ця нісенітниця до тих фактів, які вказані у статті?
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01.11.2023 07:12 Ответить
После беспорядков вице-канцлер Германии Хабек назвал ужасающими масштабы антисемитизма в стране.
За последние недели в Германии было зарегистрировано 1,2 тыс. нарушений, только в Берлине пострадало больше 100 полицейских.
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01.11.2023 07:13 Ответить
Прихильники свободи слова і представники університетів прагнули захистити ідеї, викладені в так званій «доповіді Кальвена», підготовленій в 1967 році Чиказьким університетом, про те, що коледжі повинні дотримуватися принципу академічної свободи і дотримуватися «інституційного нейтралітету в політичних і соціальних питаннях».

Погрози з'явилися, коли напруга в кампусах коледжів зросла у світлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом. У багатьох університетах студенти беруть участь у протестах, в той час як деякі адміністратори, такі як Гарвард і Університет Пенсільванії, намагаються визнати широкі занепокоєння студентів, а також викликають негативну реакцію з боку впливових донорів, вимагаючи, щоб навчальні заклади зайняли більш чітку позицію щодо конфлікту.

Спонсори американських університетів "закривають свою чекову книжку", повідомляє Bloomberg. Студентам, які підтримують палестинців, погрожують «вовчим квитком», а навчальні заклади позбавляють мільярдів доларів фінансування. Філантропи дали зрозуміти, що свобода слова в Сполучених Штатах має свою ціну.

Такі кроки підкреслюють важливу роль донорів, які минулого року виділили 60 мільярдів доларів університетам США, а також зростаючий тиск з боку соціальних мереж на делікатні питання.
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01.11.2023 07:19 Ответить
Невже Захід не розуміє, що ***** в Ко же пішли по бєспрєдєлу? Валити його треба, поки не накоїв гіршого. Хоча куди вже гірше?
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01.11.2023 07:16 Ответить
Окурок шкодить самій росії.
Де ще знайти такого недоумка?
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01.11.2023 07:34 Ответить
А може то не "втрата контролю", а запланований і конрольований шабаш. Питання риторичне...
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01.11.2023 07:17 Ответить
Шоб відвернути увагу кавказців від їхнього справжнього ворога - якими є кацапи ( як там казали латиняни - розділяй і керуй ).
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01.11.2023 07:24 Ответить
теж варіант
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01.11.2023 07:25 Ответить
Єврейські погроми - це лише початок. На черзі бунти проти місцевої влади, а потім за відокремлення від раші.
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01.11.2023 07:24 Ответить
Я б не був таким оптимістом, бунти проти "місцевої влади" можуть бути ...на колінах.
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01.11.2023 07:28 Ответить
Нам вигідна виключно війна за Кавказ,

а от безкровне відокремлення Кавказу підсилить, а не ослабить кацапстан.
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01.11.2023 07:37 Ответить
Враховуючи енергію, що накопичилася в тупих мізках вівцелюбів, яку треба кудись виплеснути, я не маю сумніву, що війна, причому гаряча, почнеться як усередині Кавказу між народами, що його населяють, так і за вихід Кавказу з-під влади москви.
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01.11.2023 08:04 Ответить
В Дагестані невдоволення рашистською владою через найбільші втрати чоловічого населення від війни з Україною зріло давно і виривалось у формі різних протестів: жінок проти повальної мобілізації, проти відключень електроенергії тощо.
Начебто, такі собі мирні виступи, але й вони жорстко придушувались.
От і настала нагода нестарим місцевим чоловікам показати свою лють і чоха й стихійну згуртованість, обравши для цього слушний привід й беззахисну ціль, щоби путінська пітьма все зрозуміла й більше не потикалась господарювати на їх території.
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01.11.2023 07:27 Ответить
Така херня.Мацква всім цим і керувала,і «винуватців»заздалегідь призначила.
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01.11.2023 07:30 Ответить
Спланований махач кала
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01.11.2023 07:36 Ответить
Брєд.
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01.11.2023 07:38 Ответить
Заворушення у махачкалі вказують на феєричну тупорилість муслімських бабуїнів, хто ще буде шукати євреїв в реактивному двигуні
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01.11.2023 07:46 Ответить
Ви побачили відео - але ви не знаєте чому дивилися в повітрозабірник турбореактивного двигуна ( мож людині цікаво було подивитися на вентилятор - ось у вас є змога подивитися вживу на вентилятор турбореактивного двигуна?).
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01.11.2023 08:10 Ответить
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01.11.2023 08:31 Ответить
Вкрай невдалий приклад і суперечливі висновки.
Рамзанка Диров вже бачить себе халіфом Кавказу і не проти бути ще й главравіном "всея русі".
Навряд чи послаблення влади мацкви у провінціях його турбує, швидше тішить. Головне, щоб бабло з метрополії йшло "точно по плану, строго за графіком"
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01.11.2023 08:50 Ответить
ясна річ, контроль втрачений.
тепер всі знають, що євреї ховаються в турбінах літаків, а не в готелі "київ".
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01.11.2023 09:15 Ответить
Да никакой потери контроля нет, достаточно допросить этих 60 задержанных о том где они получили информацию о предстоящем нападении на аэропорт и всё станет ясно - из местных мусульманских общин, и это, может, было организовано российскими спецслужбами.
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01.11.2023 09:37 Ответить
Не антисемітські, а антиєврейські. Семітських народів більше 30 (араби, ліванці, мальтійці, вавілоняни, асірійці....) Євреї серед семітів складають всього близько 5%. І в Махачкалі, і в Газі, і, як бачимо - в інших країнах, - шукають і б"ють саме євреїв. Не треба "підписувати" на це і прикриватися всіма семітськими народами...
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01.11.2023 10:15 Ответить
Ідіоти. Це якраз свідчить про абсолютний контроль.
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01.11.2023 12:05 Ответить
 
 