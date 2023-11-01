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Ночью уничтожены 18 из 20 ударных дронов "Shahed" и вражеская ракета Х-59, - Воздушные силы

shahed,шахед

В ночь на 1 ноября российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба. 

По данным Генштаба, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 ракета и 18 ударных БПЛА. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

В частности, как сообщалось, враг атаковал дронами Полтавщину, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

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По данным Воздушных сил, в ночь на 1 ноября 2023 года российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа "Shahed-136/131" и управляемую авиационную ракету Х-59.

"Район пуска Х-59 и части "шахедов" - Курская область России, остальные вражеские ударные БПЛА атаковали с юго-восточного направления - Приморско-Ахтарска РФ", - говорится в сообщении.

Во время ночной атаки в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Ударные БПЛА уничтожались по маршруту их следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины.

"В общей сложности сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131". Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - резюмируют в Воздушных силах.

Автор: 

Генштаб ВС (6456) обстрел (27760) дроны (4084)


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Нафтопереробний у Кременчук не такий важливий,як концерти в столиці,бо реклама гумор і безпеку гарантуємо,якось дивно звучить,коли Нікополь чи Очаків чи Херсон під обстрілами.
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01.11.2023 08:53 Ответить
Нафтопереробний у Кременчуці давно не працює, а в Києві заводи ВПК працюють на повну потужність.
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01.11.2023 09:10 Ответить
Марафон з сестрою і селом. Після слів,що захисники України просто сидять в окопах і нічого більше не роблять, люди не вірять ні столиці,ні тим паче тим,хто в ній сидить. Що там з комендантською годиною?
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01.11.2023 11:26 Ответить
 
 