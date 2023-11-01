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Новости Война
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Враг безуспешно штурмовал Купянщину, пытался вернуть утраченные позиции около Клещиевки и Андреевки и не оставлял попыток оцепить Авдеевку. За сутки - 68 боестолкновений, - Генштаб

война

Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

За минувшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

По данным Генштаба, авиационные удары получили: Песчаное, Новосергеевка, Чернещина, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество, Макеевка Луганской области; Верхнекаменское, Александрополь, Орловка, Спорное, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Ласточкино, Константиновка, Веселый Гай, Ганновка, Новомихайловка Донецкой области; Малиновка, Новоданиловка Запорожской области; Урожайное, Никольское, Ивановка, Берислав, Казацкое, Садовое, Тягинка, Львово Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Также отмечается, что в зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской области, где наши защитники отразили более 10 атак противника.

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На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

"На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Генштаб информирует, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отразили около 20 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак оккупантов.

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Кроме того, отмечается, что на Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавляют в Генштабе.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 – по пункту управления и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 артиллерийских средств противника.

Автор: 

Генштаб ВС (6456) боевые действия (4297)


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І де ж вони беруться ці таракани...
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01.11.2023 07:31 Ответить
Якщо подивитися на мапу військово-аналітичної агенції Deepstate, то можна побачити, що на Куп'янському напрямку за минулу добу рашистські війська посунули, хоч і незначно, наші позиції на захід майже по усій лінії бойового зіткнення, починаючи від майже приграничних Тополів і аж до Синьківки. Тобто на фронті протяжністю більше 30 кілометрів! А це - дуже серйозно!
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01.11.2023 07:43 Ответить
Ну а что кацапам делать? Их виипали под Авдеевкой, решили и в другом месте рискнуть закобзониться. Под Авдеевкой такой же "серйозний" движ был.
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01.11.2023 08:14 Ответить
Нам зимой-весной на ЗЕтелеМАРАФЕТЕ чиновники (Буданов, Данилов, Подоляк ...) и эксперДы месяцами трахкатели про перемалывание ордынских войск под "фортецей Бахмут" и предстоящий летний "потужний контрнаступ" на юге в результате которого ЗСУ на плечах отступающей ОРДЫ ворвутся в Крым. А сейчас имеем в результате этого бессмысленного и безнадежного ( после подрыва Каховской гребли ) контрнаступа - израсходованные десятки тысяч подготовленных на Западе воинов ( гвардия контрнаступа ), израсходовые боеприпасы, технику, ГСМ ... а теперь ОРДА наступает почти по всем направлениям. Ну , к резиденту Ермаку и его агентуре в ОП вопросов нет - класно выполняют свою работы на ОРДУ, но высший генералитет ЗСУ ( Залужный, Шаптала, Сырский , Тарнавский ) ... зачем вы до октября расходывали ресурсы, подыгрывая слабоумному Военному Вождю ( то у него саммит в Вильнюсе, то очередной Рамштайн, то визит в США на асамблею ООН )? Надо срочно морозить военную ситуацию , но для этого вначале надо отстранить ( а лучше - арестовать ) весь этот зеленый шмурдяк ... но кто это будет делать , если даже на высший генералитет ЗСУ надеж нет? Все ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО ... потому что все идет по плану Путина ( План Б - марафонский формат, многолетний ) на разорение Украины и изгнание значительной части населения. Вот как отзываются результаты выборов 2019 года , когда слабоумные ( 73% ) выбрали во власть слабоумных и агентуру Кремля!
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01.11.2023 09:52 Ответить
Москворота свинособака безпорадно просуває ********** наративи по заморозці бойових дій і закріпленню окупації українських територій. Добре вам сраку підсмажили - скоро завиєте на болотах.
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01.11.2023 10:14 Ответить
Ну давай морозь! Путин через пару лет разморозит.

Ему вся Украина нужна.
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01.11.2023 11:06 Ответить
Ага, небось тоже 73%-ный , проголосовал в 2019 году за ЭТОГО и ЭТИХ, то есть за обещаный приговор Украине от ЭТОГО , а после начала войны сбег во Францию , живешь за счет французских трудяг и целыми днями жужжишь тут как жирная зеленая муха. Брысь!
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01.11.2023 14:06 Ответить
https://t.me/myro_shnykov

01.11.2023 Авдіївка . Окупантам вдалося перекотитися за залізницю на захід. Зараз намагаються прорватися безпосередньо у напрямку Степового. Також ворог присутній біля АКХЗ, околицях. На заводі їх поки нема.

Наша арта та дрони працюють без зупинок. Косять дуже багато ворогів. Орки постійно відходять, але заходять нові групи на штурми. Майже без зупинки. Окупантів там як тарганів. Крім того, вони ще свіжу армію туди завезли. Було складно, але буде ще складніше.

Прошу не питати, чи втримаємо ми Авдіївку.

По-перше, ніхто цього не знає. І гарантувати тим паче не може. По-друге, це неповага до наших військових, хто зараз там стримує справжнісіньку орду.
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01.11.2023 10:01 Ответить
 
 