Враг безуспешно штурмовал Купянщину, пытался вернуть утраченные позиции около Клещиевки и Андреевки и не оставлял попыток оцепить Авдеевку. За сутки - 68 боестолкновений, - Генштаб
Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
За минувшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
По данным Генштаба, авиационные удары получили: Песчаное, Новосергеевка, Чернещина, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество, Макеевка Луганской области; Верхнекаменское, Александрополь, Орловка, Спорное, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Ласточкино, Константиновка, Веселый Гай, Ганновка, Новомихайловка Донецкой области; Малиновка, Новоданиловка Запорожской области; Урожайное, Никольское, Ивановка, Берислав, Казацкое, Садовое, Тягинка, Львово Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Также отмечается, что в зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской области, где наши защитники отразили более 10 атак противника.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
"На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
Генштаб информирует, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отразили около 20 атак.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак оккупантов.
Кроме того, отмечается, что на Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавляют в Генштабе.
В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 – по пункту управления и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 артиллерийских средств противника.
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Ему вся Украина нужна.
01.11.2023 Авдіївка . Окупантам вдалося перекотитися за залізницю на захід. Зараз намагаються прорватися безпосередньо у напрямку Степового. Також ворог присутній біля АКХЗ, околицях. На заводі їх поки нема.
Наша арта та дрони працюють без зупинок. Косять дуже багато ворогів. Орки постійно відходять, але заходять нові групи на штурми. Майже без зупинки. Окупантів там як тарганів. Крім того, вони ще свіжу армію туди завезли. Було складно, але буде ще складніше.
Прошу не питати, чи втримаємо ми Авдіївку.
По-перше, ніхто цього не знає. І гарантувати тим паче не може. По-друге, це неповага до наших військових, хто зараз там стримує справжнісіньку орду.