Враг бил ракетами и выпустил 30 авиабомб по Херсонщине, 1 человек погиб, 8 ранены
За минувшие сутки враг продолжал обстреливать территорию Херсонщины, совершил 94 обстрела, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по городу Херсону враг выпустил 24 снаряда.
"Зафиксировано 30 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; станцию технического обслуживания и складские помещения в Херсоне", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 8 - получили ранения.
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