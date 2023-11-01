Враг бил ракетами и выпустил 30 авиабомб по Херсонщине, 1 человек погиб, 8 ранены

За минувшие сутки враг продолжал обстреливать территорию Херсонщины, совершил 94 обстрела, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по городу Херсону враг выпустил 24 снаряда.

"Зафиксировано 30 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; станцию технического обслуживания и складские помещения в Херсоне", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 8 - получили ранения.

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